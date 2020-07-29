Топ-5 лузеров сезона в АПЛ

В минувшее воскресенья завершился сезон в английской Премьер-лиге. Называем пять главных неудачников минувшего розыгрыша.

5. Танги Ндомбеле

Прогрессу технически одаренного полузащитника «Тоттенхэма» с нацеленностью на атакующие действия, без сомнения, помешала смена менеджера команды.

Однако Танги Ндомбеле не сумел проявить себя в Премьер-лиге под руководством Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино, и в этом нельзя винить других. Рекордный для клуба трансфер в 55 миллионов фунтов на сегодня выглядит совсем неоправданным.

4. Жоэлинтон

Когда столь ушлый владелец клуба, как Майк Эшли санкционирует покупку форварда за 40 миллионов фунтов, напрашивается мысль, что этот игрок, должно быть, настоящий феномен. Также представляется, что кто-то в клубе знает, где играет этот исполнитель.

Но большую часть этого сезона, когда Жоэлинтон выходил в центре атаки за «Ньюкасл», ему было некомфортно.

У него редко был шанс показать свое мастерство передач и эффектный дриблинг, которые отличали его в «Хоффенхайме», и он почти не забивал.

Календарь и таблица АПЛ

Это был очень трудный первый сезон для человека, которому было всего 22 года, когда он прибыл в новую страну на фоне большого хайпа вокруг его персоны. Но он никогда не переставал пытаться и демонстрировал проблески качества, поэтому есть основания полагать, что, как только он адаптируется в Англии, и когда «Сороки» разработают лучший способ его использовать, он все же способен показать себя с лучшей стороны.

3. Давид Де Хеа

Когда арендованный «Шеффилд Юнайтед» у «МЮ» Дин Хендерсон совершил ляп и привез гол в сентябрьском матче против «Ливерпуля», менеджер «Клинков» Крис Уайлдер заявил: «Я не собираюсь обнимать его. Он хочет играть на высшем уровне, играть за "Манчестер Юнайтед" и за сборную Англии. Он должен действовать лучше и концентрироваться немного больше».

Хендерсон больше так не ошибался.

Тем временем Уле-Гуннар Сульшер сделал противоположный шаг в ситуации с Давидом Де Хеа, публично обнимая вратаря каждый раз, когда тот пропускал мяч через свои руки. В этом нет ничего удивительного, ведь люди — разные, но нет никаких сомнений в том, что испанец выглядел словно тот вратарь, который был единственным барьером между «Манчестер Юнайтед» и унижением.

Было больно смотреть, как деградирует столь великолепный голкипер, но в 29 лет ему еще не поздно снова проявить себя, как в прежние времена.

2. Джино Поццо

В минувшем сезоне владелец «Уотфорда» Джино Поццо творил удивительно хаотичные вещи. После четырех матчей сезона его клуб уволил Хави Грасию с поста главного тренера и заменил того на Кике Санчеса Флореса, которого он же уволил несколько лет назад.

Затем «Шершни» повернулись к Найджелу Пирсону, который провел 19 матчей в АПЛ, прежде чем ему также указали на дверь, и Хайдена Маллинса попросили провести у руля коллектива два последних матча чемпионата. Вплоть до самого конца розыгрыша первенства «Уотфорд» заставлял всех гадать, что будет дальше.

1. Пеп Гвардиола

Это хорошо, что «Манчестер Сити» удавалось громить такие команды, как «Уотфорд» и «Арсенал», тем не менее, чемпион Англии был свергнут за рекордный отрезок времени.

Все прогнозы на АПЛ

Он проиграл «Ливерпулю», когда это имело значение, и был бит «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном». «Горожане» также проиграли «Челси», когда им нужно было выиграть, чтобы последние семь матчей сезона имели значение, и даже уступили «Норвичу».

На протяжении всей кампании манкунианцы были подвержены неудачам, поскольку Пеп Гвардиола не сумел сделать их более оборонительными и ментально сильными, сетуя на плохую реализацию даже с пенальти. Жоау Канселу, купленный летом за 27 млн фунтов, мало повлиял на прогресс команды, а в январе каталонец предположил, что фанаты «Сити» были частью проблемы.

«Надеюсь, они будут поддерживать нас лучше», — сказал он, когда у фанатов еще была возможность ходить на матчи. Будет интересно услышать, кого будет обвинять Гвардиола, если его подопечные потерпят неудачу и в Лиге чемпионов. 0