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    Как догнать «Ливерпуль»? «МанСити» вновь стремится на вершину

    «Горожане» проиграли чемпионскую гонку «красным», но на бумаге остаются сильнейшей командой АПЛ

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    «Ливерпуль» провел одну из самых легких чемпионских гонок в истории Премьер-лиги, оформив титул за семь туров до окончания первенства, пишет обозреватель ESPN Билл Коннелли.
    «Красные» набрали 99 очков по итогам сезона, и это второй результат в списке лучших после «Манчестер Сити», который в этот раз стал вторым, отстав от лидера на 18 баллов.

    Означает ли это, что «Ливерпуль» пойдет по протоптанной тропинке, или чемпионская гонка в следующем футбольном году станет гораздо более конкурентоспособной? Вероятно, верным является второй вариант.

    Предлагаем рассмотреть каждого из наиболее вероятных претендентов на чемпионство в АПЛ в следующем сезоне, его основные сильные и слабые стороны, а также то, что каждый клуб должен сделать, чтобы подняться на вершину. Сегодня очередь «Манчестер Сити».

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    • После того, как «горожане» дважды подряд стали чемпионами Англии, набрав в сумме 198 очков, форма «Сити» немного упала в этом сезоне. Команда Пепа Гвардиолы по-прежнему лидировала в лиге по количеству забитых голов, а ее общий уровень производительности был чрезвычайно высоким: она выиграла Кубок лиги, прошла групповой этап Лиги чемпионов без поражений и обыграла «Реал» на выезде в первом матче 1/8 финала.

    Однако примерно раз в месяц «горожане» терпели какую-то неудачу — от поражения от «Норвича» со счетом 2:3 в сентябре до неудачи во встрече с «Саутгемптоном» в июле. И все эти осечки не позволили бороться с «Ливерпулем» в заочной борьбе.

    Хорошая новость: «Манчестер Сити» — лучшая команда на бумаге

    Вот некоторая статистика для вас: «Манчестер Сити» Гвардиолы был таким же доминирующим, как и прежде, пусть и набрал гораздо меньше очков. «Горожане» выиграли 14 из 38 матчей с разницей в не менее три гола, тогда как в сезоне 2017/18 таких успехов было лишь 10, а в сезоне 2018/19 — 13. Вполне вероятно, что в своем лучшем проявлении они играли так мощно, как никогда при Гвардиоле.

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    Даже несмотря на подавляющее преимущество «Ливерпуля» в турнирной таблице, у «Сити» была лучшая разница забитых и пропущенных голов, лучшая разница ожидаемых голов, лучшая разница голов за первые 60 минут матча (когда игровой план наиболее вероятен в игре) и лучшая разница голов во вторых таймах.

    Все эти данные в большей или меньше степени могут предсказать будущие результаты. В эпоху игры, основанной на владении, «Сити» остается самым сильным: команда делала в среднем 8,2 передачи за владение, и никто другой не имеет больше 6,6 передач за владение.

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    • Если бы мы вернулись в прошлое к началу сезона 2019/20 и заново провели чемпионат, то получили бы шанс увидеть «Сити» чемпионом. По крайней мере, «горожане» сыграли бы лучше.

    Хорошая новость: статистика в равных матчах должна улучшиться

    Определенные статистические данные способны прогнозировать будущее улучшение или регрессию. Вот пара таких данных.

    Среднее количество очков, набранных в равных матчах (с разницей в 0-1 гол): «Ливерпуль» набрал в среднем 2,5 очка в подобных матчах в завершившемся сезоне. За последние десять лет в сильнейших европейских чемпионатах лучший результат имел только «Ювентус» в сезоне 2013/14 (2,67). Практически каждая команда, набравшая в среднем 2,2 балла, через год имела критическое снижение данного показателя.

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    • Между тем «Сити», в двух предыдущих сезонах набиравший 2,1 очка, в сезоне 2019/20 остановился на показателе 1,5 балла, заняв лишь пятое место в АПЛ. В этой разнице «Ливерпуль» и получил критическое преимущество, и, скорее всего, в следующем сезоне ситуация во многом выровняется.

    Ожидаемая разница забитых и пропущенных мячей в проигранных матчах: когда вы проигрываете, то уступаете, потому что не в состоянии бороться, или потому что к этому привел ряд случайных обстоятельств? Взгляд на статистику ожидаемых голов (xG) может помочь нам немного в этом разобраться, ведь эти данные много говорят нам о качестве моментов, которые обе команды создали в конкретном матче, и, вероятно, вас не удивит тот факт, что «Сити» в целом создал больше моментов даже в проигранных встречах.

    В нынешнем сезоне «Сити» потерпел девять поражений в АПЛ, хотя у него был худший показатель xG только в трех играх: поражение от «Вулверхэмптона» 2:3 (3,0 против 1,9) в декабре, поражение от «Манчестер Юнайтед» 0:2 (1,4 против 0,8) в начале марта и поражение от «Челси» 1:2 в июне (4,3 против 0,9).

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    • Даже несмотря на провал в матче с «Челси», разница ожидаемых голов «горожан» в проигранных матчах составила +0,5. Только четыре команды в сильнейших европейских чемпионатах имели более высокое среднее значение («Аталанта», «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Наполи»), и только две другие команды АПЛ имели положительное среднее значение («Челси» с +0,2 и «Манчестер Юнайтед» с +0,1).

    «Горожанам» потребовалось очень много времени, чтобы набрать всего 81 очко. Вероятно, в следующем сезоне подобное не повторится.

    Плохая новость: имеется реальный способ победить Пепа

    Гвардиола работает в Англии уже четыре сезона, и хотя он остается одним из самых реальных кандидатов на звание лучшего наставника в мире и обладает невероятно дорогим составом, его соперники со временем научили разбирать его игру.

    Его «Манчестер Сити» — действительно лучшая команда на планете в плане владения мячом, но ее самая большая сила непреднамеренно создала и самую большую слабость.

    Так тщательно владея мячом, «горожане» каким-то образом упростили планы своим соперникам. Лишь немногие команды пытались конкурировать с «Сити» во владении мячом, и, как правило, они пропускали. При таком подходе поражение практически неизбежно — опять же, «горожане» выиграли более трети своих матчей с разницей в три и больше гола. Но если соперник преобразует свои немногочисленные шансы до того, как упадет на колени и переживет бурю у своих ворот, у него могут появиться шансы.

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    • В двух матчах АПЛ против команды Гвардиолы «Манчестер Юнайтед» владел мячом только 28 процентов времени и в обоих случаях победил. «Саутгемптон» владел мячом 26 процентов времени и в одном матче победил, а в другом проиграл.

    Да, некоторые команды добивались успеха и с иной тактикой — «Ливерпуль» и «Челси» набрали по три очка, имея почти равное владение с «Сити», а «волки» победили дважды с 43-процентным владением. Однако «горожане» потеряли сразу 16 очков во встречах против команд, которые владели мячом менее 32 процентов времени.

    В своих девяти проигранных матчах «Сити» пропустил 20 голов. Шесть из них были пропущены в результате «открытой игры», четыре — со штрафных или других «стандартов», тогда как десять — напрямую после потерь. Четыре потери привели к длинным и разительным контратакам (особенно в этом преуспели «волки»), за другой парой потерь последовали экстремальные дальние удары, и еще четыре гола возникли после потерь прямо около своих ворот.

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    • Основная слабость «Сити» в минувшем сезоне (возвращение из атаки в оборону) напрямую соответствовала стилю, который большинство команд пытались использовать против них.

    Основной приоритет: усиление защиты

    Даже команда с большим количеством денег, чем ВВП большинства стран, может время от времени впадать в поток травм и старения. Хотя «Сити» стал вторым по показателю пропущенных мячей в сезоне 2019/20, его способность замедлять контратаки соперников оказалась непоследовательной. Центральный защитник Эмерик Ляпорт пропустил большую часть матчей с сентября по январь из-за травмы колена, а когда он играл, его выступление было не совсем таким, к которому мы привыкли. Джон Стоунз тоже боролся с травмами и плохой формой большую часть сезона.

    Это привело не только к тому, что 32-летний Николас Отаменди и 35-летний Фернандиньо объединились в центре обороны, но и к тому, что Фернандиньо был вынужден уйти из опорной зоны, что значительно ослабило команду. Мало кто из партнеров овладел искусством срыва контратак с помощью тактического фол, как это в свое время сделал бразилец.

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    • Полузащитник Родри, приобретенный у мадридского «Атлетико» в 2019 года с прицелом на замену Фернандиньо, выступал преимущественно так, как и ожидалось. Он выиграл две трети верховой борьбы, более половины дуэлей и возвращал владение более восьми раз за 90 игровых минут. Но когда он играл плохо, «Сити» становилось тяжело, и противникам иногда удавалось переиграть возрастную заднюю линию.

    Простой набор игровой формы может решить некоторые из этих проблем. Ляпорту и Стоунзу по 26 лет, и они приближаются к пику. Так же, как и левый защитник Бенжамен Менди — еще один замечательный, но склонный к травмам талант.

    Но «Сити» не стоит на месте, и хотя у него есть несколько захватывающих резервистов, как 26-летний Жоау Канселу, 23-летний Александр Зинченко и Анхелиньо, можно предположить, что он будет стремиться к укреплению обороны в центральной зоне.

    Трансферные слухи связывают практически каждого сильного игрока с «Манчестер Сити», но вот какие слухи имеют смысл, так это те, что касаются Давида Алабы из «Баварии» и Дайо Упамекано из «Лейпцига».

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    • Алаба играл под руководством Гвардиолы в течение трех сезонов в «Баварии», и его козырь — способность подавлять контратаки. Прошлой зимой он перешел в центр обороны и сыграл так мощно, что кардинально поменял результаты мюнхенского клуба. Если он ищет новый вызов, то может стать недостающим звеном в клубе из Манчестера. 0

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