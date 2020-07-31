Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина

Матчи Лиги чемпионов не проводились с марта. Рассуждаем, чьи шансы на завоевание трофеи выглядят более предпочтительными.

5. ПСЖ

Это первый розыгрыш Лиги чемпионов для ПСЖ за четыре года, в котором он пробился в четвертьфинал. В текущем сезоне, где в 1/8 финала была пройдена «Боруссия» Дортмунд, подопечные Томаса Тухеля создают более целостное впечатление, которое на первый взгляд позволяет им рассчитывать на итоговый успех в турнире.

Поэтому еще весной парижане наверняка имели бы лучшие шансы на завоевание трофея, но карантин и период непосредственно после него заставляет в этом усомниться.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В то время, как клубы из четырех остальных ведущих национальных лиг Европы возобновили сезон в мае-июне, во Франции тот был досрочно завершен, поэтому ПСЖ провел лишь один официальный матч после карантина — в победном финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» (1:0).

Помимо нехватки игровой практики, еще одной проблемой коллектива обещает стать травма ведущего нападающего Килиана Мбаппе, которая может оставить его вне игры до конца розыгрыша Лиги чемпионов. Соперник в четвертьфинале, «Аталанта», также не сулит легкой жизни, с учетом ее великолепной формы после карантина.

4. «Ювентус»

Если в прошлом году «Ювентус» назывался многими среди главных фаворитов ведущего еврокубка, то в нынешней кампании оценки комментаторов не столь однозначны. Главная причина — смена философии игры команды после смены наставника, которым стал Маурицио Сарри, в связи с чем возникли проблемы на поле.

Не особо исправилась ситуация и после карантина, хотя запаса прочности и класса исполнителей, вкупе со слабостями конкурентов, хватило «Старой Синьоре» для того, чтобы завоевать свое девятое чемпионство в Италии. Пресса по-прежнему критикует игру коллектива, которому в Лиге чемпионов придется столкнуться с куда более сложными соперниками.

В первую очередь нужно говорить о «Лионе», который победил «бьянконери» в первом матче 1/8 финала со счетом 1:0 на своем поле. Безусловно, на выезде французскому клубу будет сложнее, но отсутствие болельщиков может помочь «Ткачам» пробиться в следующий раунд. Тем не менее, «Ювентус» наверняка сделает все, чтобы этого не допустить и попытаться выиграть турнир.

3. «Атлетико»

После того, как в 2014 и 2016 годах «Атлетико» выходил в финал главного еврокубка казалось, что команда еще нескоро получит шанс оказаться на вершине Европы.

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Однако в текущем сезоне мадридцы демонстрируют готовность в третий раз бросить вызов привычным грандам Старого Света, оставив не у дел действующего победителя «Ливерпуль».

Карантин не повредил форме коллектива и не навредил его настроению, не проиграв ни в одном из матчей чемпионата Испании, что на сегодня позволило установить беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей. Не удивительно, что такие результаты позволили «Матрасникам» подняться в зону Лиги чемпионов и занять третье место.

В четвертьфинале подопечным Диего Симеоне выпал соперник проще, чем раундом прежде — «РБ Лейпциг», поэтому есть шансы выйти в полуфинал. При этом то, что заключительные стадии турнира будут проводиться в один матч также на руку «Атлетико», поскольку его игрокам будет достаточно демонстрировать свой самоотверженный стиль, который часто приносит успех, 90, а не 180 минут.

2. «Манчестер Сити»

В конце этого лета исполняется 12 лет с тех пор, как шейх Мансур стал владельцем «Манчестер Сити». За это время клуб четырежды выиграл АПЛ, но до сих пор не может покорить европейскую вершину. По большому счету, именно поэтому собственники «Горожан» и звали Пепа Гвардиолу на тренерский мостик команды, поэтому он и его подопечные приложат все усилия, чтобы достичь заветной цели в этом году.

После карантина манкунианцы сохранили свою форму текущего сезона, выиграв девять матчей и проиграв три, благодаря чему уверенно удержал второе место в первенстве. На самом деле это великолепный результат, с учетом того, что команда давно потеряла фактические шансы на чемпионство, а вместе с ними и мотивацию.

Другое дело — Лига чемпионов, где в первом поединке 1/8 финала «Сити» победил на выезде «Реал» (2:1), чем может совершить реванш за поражение в полуфинальной дуэли 2016 года. Проблемой может стать то, что в неплохой форме находится и королевский клуб, ставший чемпионом Испании в этом сезоне. Тем не менее, хозяева имеют какую-никакую фору для итогового успеха в противостоянии.

1. «Бавария»

Тот же Гвардиола был призван привести к победе в главном евротурнире и «Баварию», когда он сменил на посту наставника команды триумфатора Лиги чемпионов-2013 Юппа Хайнкеса. Каталонцу этого добиться не удалось, как, впрочем, не удалось и его преемникам Карло Анчелотти и Нико Ковачу.

И все же, похоже, что новому рулевому мюнхенского гранда Хансу-Дитеру Флику удается строить коллектив, который способен выиграть свой шестой кубок чемпионов. Это подтверждает не только внутринемецкий дубль трофеев, но и то, как эффектно солидно он разгромил на выезде «Челси» в первом матче 1/8 финала.

Таким образом, стоит считать главным фаворитом на успех именно «Баварию», поскольку на сегодня у команды почти нет слабых мест, а ее наставник сумел создать победный менталитет, где жажда вернуться на вершину Европы играет не последнюю роль в мотивации. 0