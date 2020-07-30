На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе

Французский нападающий стал жертвой ужасного подката со стороны Лоика Перрена на 26-й минуте. 21-летний футболист заявил, что услышал, как «хрустит» его лодыжка в результате удара Перрена, получившего красную карточку.
Мбаппе отправился на обследование, как только покинул «Стад де Франс». Первые результаты показали, что связки не повреждены, но игроку придется ходить на костылях и носить пластиковый фиксатор на травмированной лодыжке. Тем не менее, он успел улыбнуться в посте в Instagram на следующее утро после игры, чтобы поблагодарить всех тех, кто отправил ему сообщения поддержки.
Он так долго ждал момента, чтобы провести официальный матч, и когда футбол наконец-то вернулся, форвард провел на поле меньше получаса. Когда он покидал поле, на его глаза были слезы. И хотя партнеры по команде выиграли для него трофей, это драматический момент для парижан.
Мбаппе был хорошо подготовлен к рестарту сезона. Он хотел поочередно выиграть Кубок Франции и Кубок лиги, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, и, возможно, даже выиграть ее. Впрочем, теперь эти планы под угрозой.
Его участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты» находится под вопросом. Анхель Ди Мария уже дисквалифицирован на эту игру, правый защитник Тило Керер также получил травму, Тома Меньше перешел в дортмундскую «Боруссию», а Эдинсон Кавани начал паковать чемоданы. Ну и как тут не выглядеть мрачным?! Скорее всего, парижане окончательно убедились, что на них наложено какое-то проклятие, когда дело доходит до выступления в престижнейшем клубном турнире Европы.
По итогам самой игры против «Сент-Этьена» появилось еще больше поводов для беспокойства. Парижане победили, но ведь самое главное кроется в том, как они сыграли против агрессивной, прессингующей и мобильной команды. А сыграли они так, как не подобает будущему победителю Лиги чемпионов.
Они были неряшливы, медлительны, им не хватало креативности и идей, и они не смогли противостоять прессингу. Если уж они не справились с прессингом «Сент-Этьена», то что же с ними будет, когда прессинг применит «Аталанта» — одна из наиболее эффективных прессингующих команд в Европе наряду с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Команда Томаса Тухеля просто не нашла ответ на игру соперника. Она пыталась играть через длинные передачи, но не преуспела в этом. А вот коротко они играть не могли, поскольку полузащитники Идрисса Гейе и Леандро Паредес не предлагали достаточно вариантов. В итоге «Пари Сен-Жермен» сыграл посредственно.
Схема 4-2-4 с фантастической четверкой впереди (Мбаппе, Неймар, Ди Мария и Мауро Икарди) не была сбалансированной, она недостаточно работала на оборону. «Сент-Этьен» на протяжении большей части игры смотрелся лучше, даже после удаления в своем составе. «Зеленые» создали более качественные моменты, выше владели мячом и легко уходили из-под прессинга «Пари Сен-Жермен».
Гол Неймара на 14-й минуте и последующее удаление Перрена серьезно помогли парижанам, но эта игра должна стать предупреждением для Тухеля. Уже в товарищеском матче против «Селтика» мы увидели парижскую команду, далеко не лучшую с точки зрения движения мяча и игры от обороны.
«Было тяжело. Это была первая официальная игра, было трудно выходить из-под прессинга, и мы потеряли уверенность», — сказал Тухель после матча, подчеркнув, как много моментов упустили его подопечные.
Однако некоторые вопросы к главному тренеру остаются. Почему Марко Верратти начал игру на скамейке? Если кто-то и способен хорошо играть под прессингом, так это он. Почему Тухель прождал целых 75 минут, прежде чем сделать свою первую тактическую замену, после двух замен, навязанных травмами? «Пари Сен-Жермен» находился под давлением, а Тухель наблюдал и ничего не делал, пока у него были варианты на скамейке запасных.
Хорошо, что у бывшего наставника «Боруссии» еще есть немного времени, чтобы устранить недостатки перед матчем с «Аталантой», ведь в ближайшей встрече его команда сыграет с «Лионом». Возможно, забронзовелость и неряшливость испарятся.
Тухель должен больше доверять фланговым защитникам, будь то Митчел Баккер или Левен Кюрзава слева, если Хуан Бернат травмирован, и Колин Дагба или Андер Эррера справа, если Керер не готов.
Немецкий тренер также должен найти лучшую формулу для полузащиты. Паредес и Гейе в прошлую пятницу не убедили. Может, попробовать Верратти с Гейе? Или переместить в центр поля Эрреру?
Травма Мбаппе также вынудит Тухеля уйти от схемы 4-2-4 и переключится на более прочную и сбалансированную 4-3-3. Независимо от схемы, Неймар должен будет взять контроль над игрой и как-то доставить мяч в ворота. Он сделал это в матче против «Сент-Этьена», но мог бы сделать гораздо больше на протяжении всей игры.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» не скрывал эмоций и был честен после игры: «Нам было сложно, и это, пожалуй, самый лучший вывод. Теперь мы знаем, что нам нужно улучшить».
Обратный отсчет начался. Немного больше мы узнаем после матча против «Лиона». На что способен этот «Пари Сен-Жермен», особенно если он без Мбаппе? 0