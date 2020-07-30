На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе

«Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен» сошлись в борьбе за Кубок Франции. Тем не менее, вместо того, чтобы порадоваться возвращению своего любимого вида спорта, вместо того, чтобы обсудить появление фанатов на трибунах, среди которых оказался даже президент, вместо того, чтобы отпраздновать с «Пари Сен-Жермен» завоевание очередного трофея, все только и делают, что говорят о травме

Французский нападающий стал жертвой ужасного подката со стороны Лоика Перрена на 26-й минуте. 21-летний футболист заявил, что услышал, как «хрустит» его лодыжка в результате удара Перрена, получившего красную карточку.

Мбаппе отправился на обследование, как только покинул «Стад де Франс». Первые результаты показали, что связки не повреждены, но игроку придется ходить на костылях и носить пластиковый фиксатор на травмированной лодыжке. Тем не менее, он успел улыбнуться в посте в Instagram на следующее утро после игры, чтобы поблагодарить всех тех, кто отправил ему сообщения поддержки.

Он так долго ждал момента, чтобы провести официальный матч, и когда футбол наконец-то вернулся, форвард провел на поле меньше получаса. Когда он покидал поле, на его глаза были слезы. И хотя партнеры по команде выиграли для него трофей, это драматический момент для парижан.

Мбаппе был хорошо подготовлен к рестарту сезона. Он хотел поочередно выиграть Кубок Франции и Кубок лиги, а также как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, и, возможно, даже выиграть ее. Впрочем, теперь эти планы под угрозой.

Его участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Аталанты» находится под вопросом. Анхель Ди Мария уже дисквалифицирован на эту игру, правый защитник Тило Керер также получил травму, Тома Меньше перешел в дортмундскую «Боруссию», а Эдинсон Кавани начал паковать чемоданы. Ну и как тут не выглядеть мрачным?! Скорее всего, парижане окончательно убедились, что на них наложено какое-то проклятие, когда дело доходит до выступления в престижнейшем клубном турнире Европы.

По итогам самой игры против «Сент-Этьена» появилось еще больше поводов для беспокойства. Парижане победили, но ведь самое главное кроется в том, как они сыграли против агрессивной, прессингующей и мобильной команды. А сыграли они так, как не подобает будущему победителю Лиги чемпионов.

Они были неряшливы, медлительны, им не хватало креативности и идей, и они не смогли противостоять прессингу. Если уж они не справились с прессингом «Сент-Этьена», то что же с ними будет, когда прессинг применит «Аталанта» — одна из наиболее эффективных прессингующих команд в Европе наряду с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Команда Томаса Тухеля просто не нашла ответ на игру соперника. Она пыталась играть через длинные передачи, но не преуспела в этом. А вот коротко они играть не могли, поскольку полузащитники Идрисса Гейе и Леандро Паредес не предлагали достаточно вариантов. В итоге «Пари Сен-Жермен» сыграл посредственно.

Схема 4-2-4 с фантастической четверкой впереди (Мбаппе, Неймар, Ди Мария и Мауро Икарди) не была сбалансированной, она недостаточно работала на оборону. «Сент-Этьен» на протяжении большей части игры смотрелся лучше, даже после удаления в своем составе. «Зеленые» создали более качественные моменты, выше владели мячом и легко уходили из-под прессинга «Пари Сен-Жермен».

Гол Неймара на 14-й минуте и последующее удаление Перрена серьезно помогли парижанам, но эта игра должна стать предупреждением для Тухеля. Уже в товарищеском матче против «Селтика» мы увидели парижскую команду, далеко не лучшую с точки зрения движения мяча и игры от обороны.

«Было тяжело. Это была первая официальная игра, было трудно выходить из-под прессинга, и мы потеряли уверенность», — сказал Тухель после матча, подчеркнув, как много моментов упустили его подопечные.

Однако некоторые вопросы к главному тренеру остаются. Почему Марко Верратти начал игру на скамейке? Если кто-то и способен хорошо играть под прессингом, так это он. Почему Тухель прождал целых 75 минут, прежде чем сделать свою первую тактическую замену, после двух замен, навязанных травмами? «Пари Сен-Жермен» находился под давлением, а Тухель наблюдал и ничего не делал, пока у него были варианты на скамейке запасных.

Хорошо, что у бывшего наставника «Боруссии» еще есть немного времени, чтобы устранить недостатки перед матчем с «Аталантой», ведь в ближайшей встрече его команда сыграет с «Лионом». Возможно, забронзовелость и неряшливость испарятся.

Тухель должен больше доверять фланговым защитникам, будь то Митчел Баккер или Левен Кюрзава слева, если Хуан Бернат травмирован, и Колин Дагба или Андер Эррера справа, если Керер не готов.

Немецкий тренер также должен найти лучшую формулу для полузащиты. Паредес и Гейе в прошлую пятницу не убедили. Может, попробовать Верратти с Гейе? Или переместить в центр поля Эрреру?

Травма Мбаппе также вынудит Тухеля уйти от схемы 4-2-4 и переключится на более прочную и сбалансированную 4-3-3. Независимо от схемы, Неймар должен будет взять контроль над игрой и как-то доставить мяч в ворота. Он сделал это в матче против «Сент-Этьена», но мог бы сделать гораздо больше на протяжении всей игры.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» не скрывал эмоций и был честен после игры: «Нам было сложно, и это, пожалуй, самый лучший вывод. Теперь мы знаем, что нам нужно улучшить».

Обратный отсчет начался. Немного больше мы узнаем после матча против «Лиона». На что способен этот «Пари Сен-Жермен», особенно если он без Мбаппе? 0