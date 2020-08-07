FIFA 21: что известно о новой части игры на данный момент

Компания Electronic Arts проделала большой объем работы по обновлению футбольного симулятора FIFA. В игре, которая выходит осенью, пользователи заметят улучшения.

FIFA 21 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 9 октября 2020 года, а позже — еще и после появления консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако уже сейчас о симуляторе известно многое.

Новые возможности в режиме карьеры

«Управляй каждым моментом» — новый слоган, с которым разработчики из EA представили пользователям режим карьеры в FIFA 21. Обновления данного раздела в большей мере затронут одиночный режим игры.

Помимо оптимизации тренировочных процессов и новых возможностей на трансферном рынке, пользователям будет доступна интерактивная симуляция матчей, которая позволит вносить изменения в состав и схему команды во время матча. Кроме того, геймеры смогут лично войти в игру в ответственный момент (штрафной удар или угловой).

Благодаря такому нововведению пользователи будут контролировать любые показатели, которые команда выдает по ходу матча. На основе их анализа появится возможность внесения изменений в игру.

Режим карьеры в FIFA 21 twitter.com

Любители активничать на трансферном рынке теперь могут покупать футболистов в кредит либо с помощью отсроченных платежей. А новый тренировочный процесс позволит распределить нагрузки для футболиста на всю неделю.

Функция перемотки Rewind

В геймплейном трейлере FIFA 21 был показан момент, в котором игрок бьет выше рамки, но спустя несколько секунд мы видим гол. Нет, это не ошибка при монтаже. В новой части симулятора теперь можно переиграть момент. К примеру, если футболист с близкого расстояния мажет по воротам, у него появится возможность все исправить.

Для активации данной функции необходимо выбрать режим Kick-Off или свободный матч, придумать опасность у ворот соперника, промахнуться по рамке, разыграть стандартное положение. Далее нужно нажать комбинацию клавиш LT+RT либо L2+R2, после чего можно повторно принять участие в эпизоде. Вот только новая функция будет недоступна для онлайна.

Agile Dribbling

Новая возможность дриблинга в FIFA 21 позволит футболистам эффективнее действовать в ситуации 1 в 1, раскачивая защитника за счет быстрой работы ног.

Теперь игроки могут прокидывать мяч между ног оборонцам и использовать новые финты. Однако и защита будет более агрессивной и способной оттеснить нападающего от мяча благодаря сильному корпусу.

Creative Runs

Данное нововведение расширяет возможности в режимах игры 1 на 1 и Volta Football, где приходится управлять всей командой. Теперь геймеры смогут контролировать забегание футболиста, который только что отдал пас. Пользователи будут воздействовать на траекторию его движения.

Creative Runs twitter.com

Во втором варианте использования этой функции игроки при владении мячом переключаются на футболиста без мяча, доверяя контроль мяча компьютеру. Затем, выбирая направление и скорость забега футболистом без мяча, можно попросить пас, заброс или навес.

Collision System

Данная обнова делает новую часть симулятора более реалистичной. Геймеры смогут реализовать практически любые тактические задумки на поле. Чем нестандартнее вариант, тем больше игра будет поощрять пользователя.

Collision System делает матч более динамичным, а схематические расстановки и действия — вариативными, что, безусловно, прибавит креатива в атаке, а вот обороняться с помощью «автобуса» станет сложнее.

Обложка

Эден Азар больше не главная звезда FIFA. Новую часть на обложке игры будет представлять футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Об этом в EA сообщили 22 июля.

Отсутствие VAR и изменения в празднованиях голов

Разработчики FIFA 21 утверждают, что алгоритмы, скрипты и операции, благодаря которым фиксируются фолы, работают четко, а внедрение системы VAR необходимо лишь для визуализации. Поэтому в EA пока решили не заострять внимание на видеоповторах, в позаботиться о вещах посерьезнее.

Празднования голов «А-Ок» и «шиканье» (жест с указательным пальцем к губам) будут запрещены. Да и ликование в стиле Криштиану Роналду во время выступлений за «Реал» (Calma) также находится под угрозой исчезновения.

Как утверждают разработчики, данные жесты могут оскорбить соперника, излишне демонстрируя свое превосходство. К слову, подобные решения вызвали лишь негативные отзывы у фанатов серии.

Лицензирование соревнований и новые команды

Electronic Art сообщила, что в FIFA 21 игрокам будут доступны более 17 тысяч футболистов, 700 команд, 90 реальных стадионов и 30 соревнований, среди которых три основных клубных турнира (Лига чемпионов, Лига Европы и Суперкубок УЕФА), а также топ-5 лиг Европы.

«Милан» и «Интер» в FIFA 21 twitter.com

К новой части симулятора присоединятся и два итальянских гранда «Милан» и «Интер». А вместо римской «Ромы» в игре будет доступна команда “Roma FC” с выдуманным стадионом “Olympik”. 0