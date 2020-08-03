Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа

Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, полузащитник, 20 лет

Один из главных талантов мирового футбола Джейдон Санчо все ближе к «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, «МЮ» в ближайшее время готов сделать предложение «Боруссии».

В дортмундском клубе, в свою очередь, ожидают, что манкунианцы будут готовы заплатить за Санчо 120 миллионов евро. По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «Боруссия» готова пойти на небольшие уступки «МЮ» и оформить сделку в рассрочку. Ожидается, что дортмундцы ждут предложения только до 10 августа, пока команда не начнет готовиться к новому сезону.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед»

Лионель Месси

«Барселона», нападающий, 33 года

Лео Месси globallookpress.com

La Gazzetta dello Sport выпустила сенсационную новость о том, что руководство «Интера» намерено предложить Лионелю Месси в 2021 году контракт сроком на четыре года. Миланский клуб якобы готов заплатить аргентинцу за четыре сезона сумасшедшие 260 миллионов евро.

Однако позже генеральный директор «Интера» Беппе Маротта выразил мнение, что Месси не покинет «Барселону».

«Нужно быть реалистами. Это из области утопии. Все хотели бы иметь Месси в составе, но было бы неуважительно питать подобные фантазии. Нужно вернуться в реальность. Месси — отличный игрок, но он в "Барселоне", и это идеальная среда для него. Как по мне, он закончит карьеру там», — цитирует Маротту Diario Sport.

Прогноз: «Барселона»

Тьяго Алькантара

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Тьяго Алькантара globallookpress.com

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары, сообщает Le 10 Sport. «Бавария», по данным источника, не против продать футболиста, но не менее, чем за 30 млн евро. «Парижан» эта сумма устраивает.

Ранее один из руководителей «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Алькантара хочет уйти из мюнхенского клуба уже этим летом.

Прогноз: ПСЖ

Иван Ракитич

«Барселона», полузащитник, 32 года

Иван Ракитич globallookpress.com

Хорватский полузащитник Иван Ракитич может вернуться в «Севилью» этим летом. «Барселона» готова продать футболиста, правда, с одним условием.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет выручить за полузащитника, контракт которого действует еще один год, 10 миллионов евро.

Сам Ракитич вроде как хотел бы завершить карьеру в «Севилье», за которую выступал с 2011 по 2014 годы.

Прогноз: «Севилья»

Ян Вертонген

свободный агент, защитник, 33 года

Ян Вертонген globallookpress.com

Бельгийский защитник Ян Вертонген, который свободным агентом покинул «Тоттенхэм», имеет варианты продолжения карьеры в Италии. 33-летним бельгийцем интересуются «Интер» и «Рома».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что Вертонген близок к подписанию контракта с «Интером». В то же время, по данным Corriere dello Sport, именно «Рома» — фаворит в борьбе за бельгийца.

Римский клуб хочет заменить Криса Смоллинга, которого не удалось выкупить у «Манчестер Юнайтед». «Рома» готова предложить Вертонгену контракт на два года с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

Прогноз: «Рома»

Виллиан

«Челси», полузащитник, 31 год

Виллиан globallookpress.com

Виллиан отклонил новое предложение «Челси» по контракту. Как сообщает The Guardian, лондонский клуб обновил свое предложение и готов оставить бразильца в команде на два года. Однако Виллиана это не устроило — он хочет трехлетний контракт.

Впрочем главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заявил, что Виллиан еще не дал окончательный ответ. «Я не получил никакого ответа. Я знаю ситуацию в клубе. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, каково его решение», — приводит слова тренера Goal.com.

Главным претендентом на Виллиана называется «Арсенал». Агент бразильца Киа Джурабчян уже ведет переговоры с представителями «канониров».

Прогноз: «Арсенал»

Алексис Санчес

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 31 год

Алексис Санчес globallookpress.com

Руководство «Интера» достигло соглашения с «Манчестер Юнайтед» о выкупе контракта чилийского нападающего Алексиса Санчеса, сообщает CorSera.

Сам Санчес выразил желание остаться в «Интере», о чем сообщил в «МЮ». 15 миллионов евро за три сезона (контракт до 2023 года) выглядят заманчивым вариантом для чилийца.

Ожидается, что миланцы заплатят английскому клубу за Санчеса 15 миллионов евро, а о сделке будет объявлено после матча Лиги Европы против «Хетафе».

Прогноз: «Интер»

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 28 лет

Давид Алаба globallookpress.com

Защитник Давид Алаба выдвинул серьезные условия «Баварии» по новому контракту. Как сообщает Bild, австриец хочет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Такая цифра стала камнем преткновения — стороны не могут договориться о продлении контракта, который истечет через год.

По данным Sport.es, альтернативным вариантом для Алабы является трансфер в «Барселону». Футболист уже дал указание своему агенту связаться с руководством каталонского клуба и предложить им свои услуги. «Барселона» заинтересована в Алабе, однако в связи с непростой финансовой ситуацией предпочла бы отложить трансфер на следующий год, чтобы подписать его свободным агентом.

Прогноз: «Бавария» 0