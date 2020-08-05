«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф

После 90 минут игра перешла в дополнительное время, и в конечном итоге ее судьбу решили гениальные решения левого защитника «Фулхэма» Джо Брайана, который сперва блестяще забил с дальней дистанции, а во втором тайме переиграл Дэвида Рая после комбинации с партнером по команде. «Брентфорд» забил поздний гол (отличился Хенрик Дальсгорд), но было уже слишком поздно.

Итак, какие выводы можно сделать после этого матча?

Брайан вписал себя в историю «Фулхэма»

После 104 минут коварного футбола, в котором ни одна из команд не хотела рисковать, чувствовалось, что в этом матче необходимо будет что-то особенное. Но слово «особенное» не в полной мере отражает того, что сделал Брайан.

Когда на 105-й минуте игры «Фулхэм» заработал стандарт, Рая расположился в центре штрафной, на линии своей вратарской. Он готовился выйти и забрать мяч, ожидая навеса Брайана. Но возникла одна проблема — левый защитник «Фулхэма» заметил, что голкипер вышел из ворот и решил попытать счастья.

Брайан нанес чудесно точный выстрел примерно с 35 метров. Мяч залетел в ворота под штангой, а Рая так и не успел до него добраться.

Джо Брайан и игроки «Фулхэма» globallookpress.com

Была ли это ошибка голкипера? Конечно. Но не отдать должное исполнению удара Брайаном было бы несправедливо. Это была минутка гениальности, которую Брайан подкрепил еще одним отличным голов во втором экстра-тайме.

Брайан навсегда вписал себя в историю «Фулхэма».

«БМВ» «Брентфорда» сломалась в самый неподходящий момент

«Брентфорд» забил больше всех в Чемпионшипе 2019-2020 — 80 голов. Еще три «пчелы» провели в ответном полуфинальном матче плей-офф против «Суонси». Во многом их впечатляющие успехи в атаке обусловлены игрой атакующего трио — «БМВ» — Саида Бенрахмы, Брайана Мбеумо и Олли Воткинса, которые забили 59 мячей на троих.

Оптимизм болельщиков «Брентфорда» перед финалом плей-офф был связан с игрой атакующего трио, однако в решающий день они себя не проявили. Слишком часто нападающие оказывались отрезаны от остальной команды и друг от друга. «Пчелы» были лишены того атакующего импульса, который был их отличительной чертой в сезоне 2019-2020.

Мбеумо коснулся мяча всего 29 раз, прежде чем был заменен по истечении часа игры. Воткинс в основное время лишь 26 раз встретился с мячом. Бенрахма был самым активным из этого трио, но на его тепловой карте можно увидеть, что он чаще всего находился вдали от штрафной «Фулхэма», откуда соперники легко могли вытеснить его в безопасные зоны.

Тепловая карта squawka.com

Война на истощение

С учетом атакующего потенциала, который демонстрировали обе команды, вас можно было бы простить, если бы вы предсказывали, что этот финал плей-офф Чемпионшипа будет открытым и результативным. Однако такие матчи с высокими ставками зачастую являются довольно коварными, так как ни одна из команд не желает раскрываться и предоставлять сопернику шанс для контратак. И именно так и получилось на этот раз.

Этот матч почти полностью проходил в центре поля. Это была довольно старомодная демонстрация изнуряющих битв полузащитников за владение мячом.

Только в основное время команды на двоих совершили 57 отборов мяча: 33 у «Брентфорда» и 24 у «Фулхэма». Один только Кристиан Норгаард записал себе в актив 8 отборов мяча. К концу овертайма это число увеличилось до 59. Эти цифры превратили матч в такой, следить за которым удовольствия мало.

Очередная неудача «Брентфорда» в плей-офф

Есть ли на планете профессиональный клуб, который ненавидит плей-офф больше, чем «Брентфорд»?

«Пчелы» проиграли во всех девяти своих участиях в плей-офф Чемпионшипа. И поражение от «Фулхэма» стало шестым на «Уэмбли». По количеству поражений в финалах «Брентфорд» обошел «Шрусбери» (5).

Игроки «Брентфорда» globallookpress.com

Любое поражение в финале плей-офф причиняет боль. Особенно если вы проигрывали на этой стадии так же часто, как «Брентфорд». Но это должно быть еще более болезненно, когда вы упускаете шанс впервые в своей истории выйти в АПЛ и заработать 160 миллионов фунтов.

Искупление для Ономы

Два года назад Джошуа Онома прочувствовал боль поражения в финале плей-офф, когда, выступая за «Астон Виллу», столкнулся как раз «Фулхэмом». Во вторник он оказался в победной команде и стал одной из немногих ярких красок в этой игре, которая не изобиловала экшеном.

Как видно по карте его полученных передач и передвижений, Онома располагался выше своих партнеров по полузащите, пытаясь получить мяч справа, чтобы затем комбинировать с атакующей линией «Фулхэма».

Карта действий Ономы squawka.com

23-летний футболист совершил пять успешных обводок и был в некоторой степени опасен, выделяясь на поле, где никто не хотел рисковать.

В юности с Ономой связывали большие ожидания. И теперь, пройдя долгий путь к вершинам, он получит шанс проявить себя в АПЛ. 0