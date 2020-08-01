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    Остаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?

    «Красные» попробуют защитить свой титул в сезоне 2020/21

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    «Ливерпуль» провел одну из самых легких чемпионских гонок в истории Премьер-лиги, оформив титул за семь туров до окончания первенства, пишет обозреватель ESPN Билл Коннелли.
    «Красные» набрали 99 очков по итогам сезона, и это второй результат в списке лучших после «Манчестер Сити», который в этот раз стал вторым, отстав от лидера на 18 баллов.

    Означает ли это, что «Ливерпуль» пойдет по протоптанной тропинке, или чемпионская гонка в следующем футбольном году станет гораздо более конкурентоспособной? Вероятно, верным является второй вариант.

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    • Ранее мы уже рассматривали наиболее вероятных претендентов на завоевание титула, но теперь пришла очередь оценить ситуацию в стане действующего чемпиона, победителя Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сможет ли он остаться на вершине?

    Хорошая новость: пока все работает

    Строительство новой команды при Юргене Клоппе проходило по линейному сценарию. Нужно было усилить зону A (растянуть сжатую оборону, усилить защиту от контратак и снять напряженность), «красные» ее усиливали, нужно было добавить качества зоне B (найти результативного вингера в лице Мохамеда Салаха, физически сильного центрального защитника с хорошим пасом в лице Вирджила ван Дейка, а также качественного вратаря в лице Алиссона), они работали над этим.

    «Ливерпуль» в первом сезоне Клоппа немного усилился, затем еще чуть-чуть и еще чуть-чуть и так далее.

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    В то время как «Манчестер Сити» мог и был обязан оказать более серьезное сопротивление в чемпионской гонке, «Ливерпуль» все равно сыграл на элитном уровне. В атаке он уступал только «горожанам» (второй по забитым голам, второй по владению мячом и третий по среднему количеству передач за владение), но он также стал лучшим в плане пропущенных голов и в плане среднего количества передач у соперников за владение. И в итоге «Сити» не справился с давлением.

    Очень важно, что из 12 футболистов, сыгравших в лиге по крайней мере 1400 минут, нет ни одного, чей возраст перевалил за 30 лет. Пока некоторые другие клубы чемпионата Англии держатся за прошлое и так и не достигают своего пика, «Ливерпуль» не рискует повторить это в ближайшие год-два.

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    • Тем не менее, через пару лет мерсисайдцам придется принять много важных решений. Ван Дейку, Салаху, Садио Мане, Роберто Фирмино, Джордану Хендерсону и Жоржиньо Вейналдуму от 28 до 30 лет. Но если они хотят пройти чемпионский круг, а их трансферный бюджет будет ограничен, то можно идти в бой даже с нынешним составом.

    Плохая новость: постепенный регресс

    Похмелье в «Ливерпуле» уже началось. За последний месяц до приостановки первенства команда проиграла большей матчей, чем за предыдущий год с небольшим. «Красные» одолели «Норвич» и «Вест Хэм» благодаря поздним голам, но уступили «Уотфорду», затем проиграли «Челси» 0:2 в Кубке Англии, а также вылетели из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Атлетико» (0:1 и 2:3) в 1/8 финала.

    После рестарта мерсисайдцы в среднем набирали 1,9 очка за матч. Хороший показатель, но явно не чемпионский. Оформив титул, Клопп начал проводить ротацию состава, однако впечатляющая форма прошлой осени так и не вернулась, и, как мы видели во времена Клоппа в «Боруссии», трудно перейти сразу на шестую передачу после сброса скорости (при этом кризис в Дортмунде наметился после того, как «Бавария» увела некоторых ведущих игроков, что в случае с «Ливерпулем» практически невозможно).

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    • Помимо общего похмелья, есть еще одна потенциальная слабость «Ливерпуля» — равные матчи. И вот здесь регрессия вполне вероятна, ведь из года в год невозможно быть превосходным в этом плане.

    В 18 матчах лиги, завершившихся с разницей в 0-1 гол, «Ливерпуль» одержал 14 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Таким образом, в равных матчах он в среднем набирал 2,5 очка. За последние десять лет в ведущих европейских чемпионатах лучший показатель был только у «Ювентуса» с его 2,67 голами в сезоне 2013/14. И после такого скачка в следующие два сезона туринцы имели показатель в 1,83 и 1,85 гола в среднем. В целом, каждая из 13 команд «Большой пятерки», набравшая в среднем 2,1 очка в равных матчах, в последующем сезоне имела худший результат.

    Регресс в любой момент становится реальностью. Просто спросите об этом «Манчестер Сити», который набирал в среднем 2,13 и 2,07 очка в равных матчах в двух чемпионских сезонах подряд, а в минувшей кампании остановился на показателе 1,5 балла.

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    • Если бы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в среднем набрали бы по 2,0 балла в равных матчах, то 18-очковое преимущество «красных» превратилось бы в двухочковое.

    Нельзя сказать, что «Ливерпуль» завоевал титул за счет удачи, но в следующем сезоне ему будет сложно повторить то, что происходило в прошедшем.

    Главный приоритет: возможно, полузащитник?

    Даже несмотря на некоторое везение в равных матчах, мы увидели взрывную команду. И хотя футбол может быть игрой со слабым звеном, выявить это слабое звено ужасно сложно.

    «Красные» были не так хороши в завершающей стадии атак, как могли бы: Мане, Салах и Фирмино наработали на 53,2 ожидаемых гола (xG), но в реальности забили лишь 46, в основном из-за неубедительности Фирмино. Это объясняет, почему они интересовались Тимо Вернером, пока немец не подписал контракт с «Челси». Но Фирмино был вполне силен в завершающей стадии до этого сезона (с 2015 по 2018 год забил 48 голов при xG 42,9), так что это было скорее пустяком, чем проблемой качества.

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    • Качество ударов их противником было довольно высоким: «красные» в среднем пропускали по 0,127 гола за удар, занимая по этому показателю лишь 11-е место в АПЛ. Команды с сильным владением имеют тенденцию быть уязвимыми для контратак и, следовательно, часто позволяют соперникам наносить качественные удары, но тот факт, что оппоненты превратили 43,5 ожидаемых гола в 33 реальных, говорит о том, что уровень обороны «Ливерпуля» мог бы быть немного выше.

    В сочетании с тем фактом, что ван Дейк отыграл во всех 38 матчах, и очень трудно рассчитывать, что так будет продолжаться ежегодно, возможно, стоит говорить о потенциальной необходимости обновления или увеличения глубины в центре обороны (опять же, Джо Гомесу всего 23 года, и он должен прогрессировать).

    Могут ли улучшиться передачи полузащитников? За последние годы Клопп изобрел интересный способ вскрыть глухую оборону противника. В некотором смысле он вывернул поле наизнанку, превратив центральных полузащитников в центральных защитников, а фланговых защитников — в атакующих полузащитников.

    Фланговые защитники Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон на двоих сделали 25 результативных передач в АПЛ, а вингеры Салах и Мане — еще 17.

    А вот центр полузащиты в этом плане был более скромным. Лучший результат показал Хендерсон — пять ассистов. Для сравнения, «Манчестер Сити» стал полной противоположностью, поскольку полузащитники Кевин Де Брейне и Давид Сильва сделали 30 результативных передач, вингеры Рияд Марез и Рахим Стерлинг — 10, а фланговые защитники Кайл Уокер и Бенжамен Менди — всего шесть.

    Однако, если мы ищем пути усиления «Ливерпуля», разве ему не помогли бы несколько более резких передач из центра полузащиты?

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    • Интерес «Ливерпуля» к Тьяго из мюнхенской «Баварии» многих запутал. Клуб проделал такую невероятную работу по поиску игроков, входящих в пик формы, так какой смысл смотреть на 29-летнего футболиста, чья история травм настолько длинна, что не вмещается на одну страницу в его профиле в Transfermarkt? Зачем покупать того, кто уже через два-три года будет лишним в составе?

    Обращать большое внимание на слухи не стоит, тем более что в 99 процентах случаев они не подтверждаются, но давайте представим, что интерес к Тьяго реален. Возможно, он не самый сильный футболист в плане владения мячом, но полузащитники его профиля способны делать хорошие передачи у чужих ворот и имеют высокий коэффициент выигранных дуэлей.

    Если ваш лучший и единственный способ улучшить ситуацию — это найти замену Вейналдуму или Фабиньо, то вы, по крайней мере, должны обратить внимание на Тьяго. 0

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