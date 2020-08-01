Остаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?

«Красные» набрали 99 очков по итогам сезона, и это второй результат в списке лучших после «Манчестер Сити», который в этот раз стал вторым, отстав от лидера на 18 баллов.

Означает ли это, что «Ливерпуль» пойдет по протоптанной тропинке, или чемпионская гонка в следующем футбольном году станет гораздо более конкурентоспособной? Вероятно, верным является второй вариант.

Ранее мы уже рассматривали наиболее вероятных претендентов на завоевание титула, но теперь пришла очередь оценить ситуацию в стане действующего чемпиона, победителя Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сможет ли он остаться на вершине?

Хорошая новость: пока все работает

Строительство новой команды при Юргене Клоппе проходило по линейному сценарию. Нужно было усилить зону A (растянуть сжатую оборону, усилить защиту от контратак и снять напряженность), «красные» ее усиливали, нужно было добавить качества зоне B (найти результативного вингера в лице Мохамеда Салаха, физически сильного центрального защитника с хорошим пасом в лице Вирджила ван Дейка, а также качественного вратаря в лице Алиссона), они работали над этим.

«Ливерпуль» в первом сезоне Клоппа немного усилился, затем еще чуть-чуть и еще чуть-чуть и так далее.

В то время как «Манчестер Сити» мог и был обязан оказать более серьезное сопротивление в чемпионской гонке, «Ливерпуль» все равно сыграл на элитном уровне. В атаке он уступал только «горожанам» (второй по забитым голам, второй по владению мячом и третий по среднему количеству передач за владение), но он также стал лучшим в плане пропущенных голов и в плане среднего количества передач у соперников за владение. И в итоге «Сити» не справился с давлением.

Очень важно, что из 12 футболистов, сыгравших в лиге по крайней мере 1400 минут, нет ни одного, чей возраст перевалил за 30 лет. Пока некоторые другие клубы чемпионата Англии держатся за прошлое и так и не достигают своего пика, «Ливерпуль» не рискует повторить это в ближайшие год-два.

Тем не менее, через пару лет мерсисайдцам придется принять много важных решений. Ван Дейку, Салаху, Садио Мане, Роберто Фирмино, Джордану Хендерсону и Жоржиньо Вейналдуму от 28 до 30 лет. Но если они хотят пройти чемпионский круг, а их трансферный бюджет будет ограничен, то можно идти в бой даже с нынешним составом.

Плохая новость: постепенный регресс

Похмелье в «Ливерпуле» уже началось. За последний месяц до приостановки первенства команда проиграла большей матчей, чем за предыдущий год с небольшим. «Красные» одолели «Норвич» и «Вест Хэм» благодаря поздним голам, но уступили «Уотфорду», затем проиграли «Челси» 0:2 в Кубке Англии, а также вылетели из Лиги чемпионов, потерпев два поражения от «Атлетико» (0:1 и 2:3) в 1/8 финала.

После рестарта мерсисайдцы в среднем набирали 1,9 очка за матч. Хороший показатель, но явно не чемпионский. Оформив титул, Клопп начал проводить ротацию состава, однако впечатляющая форма прошлой осени так и не вернулась, и, как мы видели во времена Клоппа в «Боруссии», трудно перейти сразу на шестую передачу после сброса скорости (при этом кризис в Дортмунде наметился после того, как «Бавария» увела некоторых ведущих игроков, что в случае с «Ливерпулем» практически невозможно).

Помимо общего похмелья, есть еще одна потенциальная слабость «Ливерпуля» — равные матчи. И вот здесь регрессия вполне вероятна, ведь из года в год невозможно быть превосходным в этом плане.

В 18 матчах лиги, завершившихся с разницей в 0-1 гол, «Ливерпуль» одержал 14 побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Таким образом, в равных матчах он в среднем набирал 2,5 очка. За последние десять лет в ведущих европейских чемпионатах лучший показатель был только у «Ювентуса» с его 2,67 голами в сезоне 2013/14. И после такого скачка в следующие два сезона туринцы имели показатель в 1,83 и 1,85 гола в среднем. В целом, каждая из 13 команд «Большой пятерки», набравшая в среднем 2,1 очка в равных матчах, в последующем сезоне имела худший результат.

Регресс в любой момент становится реальностью. Просто спросите об этом «Манчестер Сити», который набирал в среднем 2,13 и 2,07 очка в равных матчах в двух чемпионских сезонах подряд, а в минувшей кампании остановился на показателе 1,5 балла.

Если бы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в среднем набрали бы по 2,0 балла в равных матчах, то 18-очковое преимущество «красных» превратилось бы в двухочковое.

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» завоевал титул за счет удачи, но в следующем сезоне ему будет сложно повторить то, что происходило в прошедшем.

Главный приоритет: возможно, полузащитник?

Даже несмотря на некоторое везение в равных матчах, мы увидели взрывную команду. И хотя футбол может быть игрой со слабым звеном, выявить это слабое звено ужасно сложно.

«Красные» были не так хороши в завершающей стадии атак, как могли бы: Мане, Салах и Фирмино наработали на 53,2 ожидаемых гола (xG), но в реальности забили лишь 46, в основном из-за неубедительности Фирмино. Это объясняет, почему они интересовались Тимо Вернером, пока немец не подписал контракт с «Челси». Но Фирмино был вполне силен в завершающей стадии до этого сезона (с 2015 по 2018 год забил 48 голов при xG 42,9), так что это было скорее пустяком, чем проблемой качества.

Качество ударов их противником было довольно высоким: «красные» в среднем пропускали по 0,127 гола за удар, занимая по этому показателю лишь 11-е место в АПЛ. Команды с сильным владением имеют тенденцию быть уязвимыми для контратак и, следовательно, часто позволяют соперникам наносить качественные удары, но тот факт, что оппоненты превратили 43,5 ожидаемых гола в 33 реальных, говорит о том, что уровень обороны «Ливерпуля» мог бы быть немного выше.

В сочетании с тем фактом, что ван Дейк отыграл во всех 38 матчах, и очень трудно рассчитывать, что так будет продолжаться ежегодно, возможно, стоит говорить о потенциальной необходимости обновления или увеличения глубины в центре обороны (опять же, Джо Гомесу всего 23 года, и он должен прогрессировать).

Могут ли улучшиться передачи полузащитников? За последние годы Клопп изобрел интересный способ вскрыть глухую оборону противника. В некотором смысле он вывернул поле наизнанку, превратив центральных полузащитников в центральных защитников, а фланговых защитников — в атакующих полузащитников.

Фланговые защитники Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон на двоих сделали 25 результативных передач в АПЛ, а вингеры Салах и Мане — еще 17.

А вот центр полузащиты в этом плане был более скромным. Лучший результат показал Хендерсон — пять ассистов. Для сравнения, «Манчестер Сити» стал полной противоположностью, поскольку полузащитники Кевин Де Брейне и Давид Сильва сделали 30 результативных передач, вингеры Рияд Марез и Рахим Стерлинг — 10, а фланговые защитники Кайл Уокер и Бенжамен Менди — всего шесть.

Однако, если мы ищем пути усиления «Ливерпуля», разве ему не помогли бы несколько более резких передач из центра полузащиты?

Интерес «Ливерпуля» к Тьяго из мюнхенской «Баварии» многих запутал. Клуб проделал такую невероятную работу по поиску игроков, входящих в пик формы, так какой смысл смотреть на 29-летнего футболиста, чья история травм настолько длинна, что не вмещается на одну страницу в его профиле в Transfermarkt? Зачем покупать того, кто уже через два-три года будет лишним в составе?

Обращать большое внимание на слухи не стоит, тем более что в 99 процентах случаев они не подтверждаются, но давайте представим, что интерес к Тьяго реален. Возможно, он не самый сильный футболист в плане владения мячом, но полузащитники его профиля способны делать хорошие передачи у чужих ворот и имеют высокий коэффициент выигранных дуэлей.

Если ваш лучший и единственный способ улучшить ситуацию — это найти замену Вейналдуму или Фабиньо, то вы, по крайней мере, должны обратить внимание на Тьяго. 0