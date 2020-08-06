В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»

Почему смотрят «КраСаву»

Я сам из футбола. Во-первых, я знаю футбол так, как никто, кто говорит или делает контент о футболе. Они там не были внутри. Во-вторых, мне кажется, что в моих выпусках больше жизни, чем футбола.

Российский футбол это и есть Россия. «КраСава» — это больше, чем про футбол. Это про человеческие жизни. Мне важно, чтобы выпусков что-то менялось.

Про выпуск о воровстве в «Луче»

Если мы сейчас в вами зайдём в магазин и нам понравятся чипсы, и не дай бог, мы задумаем взять их не заплатив. То поверьте мне, еще не наступит завтра, мы поедем в сторону Сыктывкара... Нас примут и с удовольствием отправят.

Но когда человек берет бюджетные деньги, сам себе выписывает, сам получает налом... Есть документы, есть заявление в УМВД, есть свидетели [...] Я просто не понимаю, почему людей не сажают!

Про страхи

Мне страшно проснуться завтра и сказать, вы знаете, в российском футболе нет проблем. Что РФС — все делают все правильно. [...] Если говорить про футбол, то правду. Иначе я просто детским тренером куда-то пойду.

Про госденьги в футболе

Российский футбол — это бесконтрольные, легко осваиваемые бюджетные деньги. Здесь может быть все что угодно. Купили каких-то игроков — кто знает, сколько они стоят?!

В российском футболе вообще отсутствует понятие менеджмента. Он не нужен здесь.

Про спортивную журналистику

То, что после Васи Уткина нет ни одного человека, который бы стал звездой спортивной журналистики, и говорит о том, что она просто на нуле. Нет человека, который поднимает острые вопросы, что-то меняет, не боится высказывать свое мнение, не боится говорить правду. Почему все боятся?

Красава: футбол, коррупция, «звездуха» и прическа / Редакция

Пусть они обижаются не на мои слова, пусть они обижаются на себя, что они за 15 лет не смогли подвинуть Васю Уткина.

Да я бы кипел каждый божий день, если бы я понимал, что я не могу конкурировать. Я бы себя сожрал. Почему же вы не злитесь на себя, что вы на протяжении уже 15 лет нюхаете газы Васи Уткина?

Про жизненный опыт «Красавы»

Если мы превратимся в ребят, которые «ну, нас посмотрел лям... ну, у нас там миллионы подписчиков» — да ни хрена! Каждый божий день мы должны работать! Мы каждый божий день должны развиваться. Если мы остановились, мы умерли. [...]

Понимая весь масштаб ада, который творится в моем любимом виде спорта и в моем любимом деле — и выпуски стали сложнее, и погружаться я стал в них глубже. Кайфа стало меньше.

Я получил то жизненное образование, которого у меня не было. Я повзрослел, стал больше понимать, больше вникать. Я понял, что в российском футболе нет футбола.

Что еще?

Про вызов в сборную, про то, что делать после завершения карьеры. Правда ли, что футболисты — тупые? Про свое детство и необычную карьеру. Про Дудя и «Матч ТВ». Про Василия Уткина, назвавшего Савина «глуповатым». Про отношение к Кокорину. Про вседозволенность «Зенита». И, конечно, главный вопрос: сколько времени уходит каждый день на прическу? 0