В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»

Почему смотрят «КраСаву»
Я сам из футбола. Во-первых, я знаю футбол так, как никто, кто говорит или делает контент о футболе. Они там не были внутри. Во-вторых, мне кажется, что в моих выпусках больше жизни, чем футбола.
Российский футбол это и есть Россия. «КраСава» — это больше, чем про футбол. Это про человеческие жизни. Мне важно, чтобы выпусков что-то менялось.
Про выпуск о воровстве в «Луче»
Если мы сейчас в вами зайдём в магазин и нам понравятся чипсы, и не дай бог, мы задумаем взять их не заплатив. То поверьте мне, еще не наступит завтра, мы поедем в сторону Сыктывкара... Нас примут и с удовольствием отправят.
Но когда человек берет бюджетные деньги, сам себе выписывает, сам получает налом... Есть документы, есть заявление в УМВД, есть свидетели [...] Я просто не понимаю, почему людей не сажают!
Про страхи
Про госденьги в футболе
Российский футбол — это бесконтрольные, легко осваиваемые бюджетные деньги. Здесь может быть все что угодно. Купили каких-то игроков — кто знает, сколько они стоят?!
В российском футболе вообще отсутствует понятие менеджмента. Он не нужен здесь.
Про спортивную журналистику
То, что после Васи Уткина нет ни одного человека, который бы стал звездой спортивной журналистики, и говорит о том, что она просто на нуле. Нет человека, который поднимает острые вопросы, что-то меняет, не боится высказывать свое мнение, не боится говорить правду. Почему все боятся?
Пусть они обижаются не на мои слова, пусть они обижаются на себя, что они за 15 лет не смогли подвинуть Васю Уткина.
Да я бы кипел каждый божий день, если бы я понимал, что я не могу конкурировать. Я бы себя сожрал. Почему же вы не злитесь на себя, что вы на протяжении уже 15 лет нюхаете газы Васи Уткина?
Про жизненный опыт «Красавы»
Если мы превратимся в ребят, которые «ну, нас посмотрел лям... ну, у нас там миллионы подписчиков» — да ни хрена!
Понимая весь масштаб ада, который творится в моем любимом виде спорта и в моем любимом деле — и выпуски стали сложнее, и погружаться я стал в них глубже. Кайфа стало меньше.
Я получил то жизненное образование, которого у меня не было. Я повзрослел, стал больше понимать, больше вникать. Я понял, что в российском футболе нет футбола.
Что еще?
Про вызов в сборную, про то, что делать после завершения карьеры. Правда ли, что футболисты — тупые? Про свое детство и необычную карьеру. Про Дудя и «Матч ТВ». Про Василия Уткина, назвавшего Савина «глуповатым». Про отношение к Кокорину. Про вседозволенность «Зенита». И, конечно, главный вопрос: сколько времени уходит каждый день на прическу? 0