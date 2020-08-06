ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»

    Евгений Савин откровенно рассказал о своем видении состояния российского футбола. Посмотрите это прямо сейчас

    Футбол Футбол России Сборная России РФС Зенит Краснодар Локомотив Сочи Спартак ФНЛ Второй дивизион. Восток Второй дивизион. Запад Второй дивизион. Урал-Приволжье Второй дивизион. Центр Второй дивизион. Юг Трансферы Футбол на ТВ Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Вся лентаСамое главное
    Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции» Лионель Месси и Криштиану РоналдуРоналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов «Севилья» — «Рома»ЛЕ. «Севилья» победила «Рому», «Байер» оказался сильнее «Рейнджерс»
  • 19:35
    • В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса
  • 00:00
    • «Вулверхэмптон» пробился в четвертьфинал Лиги Европы
  • 22:50
    • СМИ: «Фенербахче» сделал предложение по трансферу Смолова
  • 22:33
    • «Спортинг» предложил 7 миллионов евро за полузащитника «Краснодара»
  • 22:19
    • Зидан объяснил отсутствие Бейла в заявке нежеланием играть
  • 22:00
    • «Севилья» не пустила «Рому» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 19:18
    • РПЛ обсуждает возможность ограничения аренды футболистов
    Все новости спорта
    Евгений Савин
    Евгений Савин
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Автор и ведущий Ютуб-канала «КраСава» Евгений Савин дал большое интервью Алексею Пивоварову, канал «Редакция». LiveSport.Ru собрал самые интересные моменты ролика.

    Почему смотрят «КраСаву»

    Я сам из футбола. Во-первых, я знаю футбол так, как никто, кто говорит или делает контент о футболе. Они там не были внутри. Во-вторых, мне кажется, что в моих выпусках больше жизни, чем футбола.

    Российский футбол это и есть Россия. «КраСава» — это больше, чем про футбол. Это про человеческие жизни. Мне важно, чтобы выпусков что-то менялось.

    Про выпуск о воровстве в «Луче»

    Если мы сейчас в вами зайдём в магазин и нам понравятся чипсы, и не дай бог, мы задумаем взять их не заплатив. То поверьте мне, еще не наступит завтра, мы поедем в сторону Сыктывкара... Нас примут и с удовольствием отправят.

  • Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
  • «Губернатор убил весь спорт». 54-й выпуск «КраСавы». Посмотрите его прямо сейчас
  • 25/06/2020

    • Но когда человек берет бюджетные деньги, сам себе выписывает, сам получает налом... Есть документы, есть заявление в УМВД, есть свидетели [...] Я просто не понимаю, почему людей не сажают!

    Про страхи

    Мне страшно проснуться завтра и сказать, вы знаете, в российском футболе нет проблем. Что РФС — все делают все правильно. [...] Если говорить про футбол, то правду. Иначе я просто детским тренером куда-то пойду.

    Про госденьги в футболе

    Российский футбол — это бесконтрольные, легко осваиваемые бюджетные деньги. Здесь может быть все что угодно. Купили каких-то игроков — кто знает, сколько они стоят?!

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В российском футболе вообще отсутствует понятие менеджмента. Он не нужен здесь.

    Про спортивную журналистику

    То, что после Васи Уткина нет ни одного человека, который бы стал звездой спортивной журналистики, и говорит о том, что она просто на нуле. Нет человека, который поднимает острые вопросы, что-то меняет, не боится высказывать свое мнение, не боится говорить правду. Почему все боятся?

    Красава: футбол, коррупция, «звездуха» и прическа / Редакция

    Пусть они обижаются не на мои слова, пусть они обижаются на себя, что они за 15 лет не смогли подвинуть Васю Уткина.

    Да я бы кипел каждый божий день, если бы я понимал, что я не могу конкурировать. Я бы себя сожрал. Почему же вы не злитесь на себя, что вы на протяжении уже 15 лет нюхаете газы Васи Уткина?

    Про жизненный опыт «Красавы»

    Если мы превратимся в ребят, которые «ну, нас посмотрел лям... ну, у нас там миллионы подписчиков» — да ни хрена! Каждый божий день мы должны работать! Мы каждый божий день должны развиваться. Если мы остановились, мы умерли. [...]

    Понимая весь масштаб ада, который творится в моем любимом виде спорта и в моем любимом деле — и выпуски стали сложнее, и погружаться я стал в них глубже. Кайфа стало меньше.

    Я получил то жизненное образование, которого у меня не было. Я повзрослел, стал больше понимать, больше вникать. Я понял, что в российском футболе нет футбола.

    Что еще?

    Про вызов в сборную, про то, что делать после завершения карьеры. Правда ли, что футболисты — тупые? Про свое детство и необычную карьеру. Про Дудя и «Матч ТВ». Про Василия Уткина, назвавшего Савина «глуповатым». Про отношение к Кокорину. Про вседозволенность «Зенита». И, конечно, главный вопрос: сколько времени уходит каждый день на прическу? 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры