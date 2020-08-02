Последний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»

Московский «Спартак» оформил сделку по подписанию нападающего Александра Кокорина. С 29-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1». Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Абсолютно новый «Спартак»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак считает, что с приходом Александра Кокорина «Спартак» попробует бросить вызов «Зениту».

«Контракт с Кокориным заключен по схеме "3+1". В промо-ролике на официальном сайте "Спартака" нападающий обещает "сделать красиво". Красоты "красно-белым" действительно не хватало. В минувшем сезоне их нападение сподобилось на 35 забитых мячей — это антирекорд в российской истории клуба. С Кокориным голов должно быть больше. Гораздо больше. На бумаге спартаковская группа атаки в одночасье приобрела едва ли не самый грозный в премьер-лиге вид.

Многие уже предвкушают суперсвязку Кокорина с Александром Соболевым. А рядом имеются Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе, Зелимхан Бакаев… Как всех этих футболистов расставить на поле и какими функциями снабдить — приятная головная боль Доменико Тедеско. Но факт остается фактом: такое нападение смотрится мощно даже на фоне "Зенита" с дуэтом Артем Дзюба — Сердар Азмун.

То, что питерский клуб легко расстался с Кокориным, сначала отправив его в аренду в "Сочи", а затем не став подписывать с ним новый контракт, добавит мотивации "голодному до игры", по его же собственному признанию, Александру. Это тоже плюс для "Спартака", если "красно-белые" намерены бросить вызов "Зениту". А судя по заявлениям Федуна, именно так формулируется задача команды в стартующем 8 августа сезоне, который подопечные Тедеско начнут матчем против "Сочи", где Кокорин лихо реанимировал свою карьеру после выхода из белгородской колонии.

Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака» Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата, и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

В общем, мы получили очередной абсолютно новый московский клуб», — подчеркивает Зибрак.

Хайп к хайпу

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не сомневался в том, что Александр Кокорин не покинет зону комфорта и останется в России.

«Не уставал удивляться наивности тех людей, которые до последнего думали, что Саша выберет Европу. "Рому" там или "Марсель". Это до какой же степени надо не чувствовать человека, не понимать его мотивов, видеть в нем не того, кто он есть на самом деле.

Вся жизнь Кокорина — это стремление не выходить из зоны комфорта. Один раз пришлось, и жестко — в СИЗО и на зоне. Так после этого тем более было ясно, что он не захочет что-то там преодолевать, приноравливаться к другой жизни, учить язык! Все привычно и хорошо — Москва, деньги, клубы. Это его полное право, его жизнь.

Главное — чтобы еще был и футбол. Как в трех мартовских турах за "Сочи", когда там было все — и мастерство, и злость, и сумасшедшая самоотдача. После пандемии такого мощного впечатления уже не было. А было, напомню, ноль голов с игры в ворота взрослых команд.

Роман Широков Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Мы не будем друг друга и себя обманывать: понятно, что Саше сейчас почти 30 лет, и это один из его последних контрактов. Такой большой контракт, скорее всего, последний. Выбор в пользу денег и в пользу Москвы, города, где он постоянно живет. Он может говорить все что хочет: «Мы возродим тот "Спартак" и так далее. Если возродит — дай бог, но пока предпосылок не вижу. Кокорин очень много своего потенциала не реализовал. Саша подходит под ту тактику, которую использовал "Спартак" в минувшем сезоне. Думаю, что он органично впишется в состав. Дуэт Соболев-Кокорин — это аналог связки Дзюба-Азмун. Чего ему адаптироваться? Будет играть в первом туре, для него это не составит проблем. Он ведь в "Сочи" не на лавочке сидел.

Я пока смотрю на ситуацию более настороженно. Талант и его реализация — две разные вещи. Спросите Капелло, Слуцкого, Черчесова, Кобелева, многих других тренеров, работавших с Александром. И видится мне что-то печально символичное в том, что свой сотый (всего сотый!) гол за 13 сезонов карьеры — то есть 7,7 гола за год — Кокорин забил ростовским детям», — напомнил Рабинер.

Репутационная победа «Спартака»

Максимилиан Алфимов в своем блоге на sports.ru тоже напомнил, что у Александра Кокорина было много вариантов, но выбор в пользу «Спартака» стал некой репутационной победой для «красно-белых» в противостоянии с «Зенитом».

«Итоговый вариант — "Спартак". Идеально для "красно-белых" в плане репутации. Леонид Федун стал оппозиционером "Зенита" — главной силы русского футбола — и смог выхватить нападающего почти напрямую оттуда.

Цитата инсайдера Сергея Егорова: "Спартак" и его патрон Леонид Федун — тот единственный клуб и тот владелец, кому не может позвонить Борис Ротенберг. В "Локо" может, в "Динамо" может. В "Спартак" — нет. Если только не позвонят люди, которые стоят за "Зенитом". Нобель тоже указывал: Федун в состоянии взять Кокорина без оглядки на политику.

Шамиль Газизов провернул громкий трансфер футболиста с правильным паспортом и потенциально игрока сборной в первый же месяц работы (пусть и на крупный контракт: три миллиона евро в год плюс два миллиона подъемных — 11 миллионов на три сезона). Да и сам Кокорин явно зол на "Зенит".

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным. Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта.

Противостояние "Зенит" — "Спартак" раскалится только сильнее», — убежден Алфимов.

Последний шанс Кокорина

Журналист «Спорта День за Днем» Тимур Валеев заявил, что переход в «Спартак» станет для Александра Кокорина последним шансом оправдать возложенные на него надежды. При этом, по его мнению, этот трансфер может принести «красно-белым» неприятные последствия.

«С точки зрения лимита на легионеров появление Кокорина в составе не так уж было необходимо. В составе "Спартака" шесть легионеров. Даже если на позиции правого защитника и опорника будут приобретены иностранцы, то клуб легко впишется в лимит.

Гораздо интереснее, как будет играть Доменико Тедеско с появлением Кокорина. Потенциально связка новика с Александром Соболевым может стать такой же результативной, как Артем Дзюба — Сердар Азмун. Они вместе играют в Counter-Strike, много общаются, оба амбициозны.

С одной стороны, Кокорин никогда не был лидером, приводившим команду к титулам. До сих пор он не оправдал ожиданий, которые на него возлагали. "Спартак" — это последний шанс для него. С другой стороны, все понимают, что при всех проблемах, которые Александр перенес, он не потерял ни грамма своих лучших качеств. Кокорин умеет все: игра на втором этаже, движение без мяча, дриблинг, открытия за спину, атлетизм, дальний удар. Он подходит под любой стиль, хоть вертикальный футбол, хоть комбинации.

Кокорин, несомненно, качественный футболист. Однако вызывает вопросы дальнейшее комплектование команды. Есть две позиции, которые необходимо усилить, но для этого все равно придется ослабить состав.

Евгений Кафельников Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера. Ну, подписали Кокорина и подписали. Как это повлияет на результаты команды, сказать сложно. Как он впишется в игру, зависит и от него самого, и от Доменико Тедеско. В этом и заключается мастерство главного тренера — вписать всех футболистов в командную игру. Кокорин — это кот в мешке. На данный момент мне сложно сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака», не то что сопоставлять группу атаки нашей команды с «Зенитом» и так далее. Все эти рассуждения прямо сейчас лишены смысла. Вот пройдут хотя бы несколько туров — тогда и станет понятно.

Совершенно выпадает из состава голландец Гус Тиль, купленный за 16 млн евро. И все это сложные вопросы, которые после старта чемпионата придется решать уже не Шамилю Газизову или Леониду Федуну, а Доменико Тедеско. Иными словами, главный тренер не может быть однозначно доволен подписанием Кокорина», — считает Валеев.

Новые усиления

Вадим Багров в блоге для soccer.ru написал, что ждет от «Спартак» других точечных усилений, которые помогут команде решить поставленные задачи на новый сезон.

«Московский "Спартак" не имеет жесткого кадрового дефицита за неделю до старта нового чемпионата. Также у них не будет нагрузок в октябре, когда сыграют групповые этапы еврокубков. В квалификации ЛЕ их не будет, так что задача упрощается. Но и усложняется, поскольку сейчас восьмое место и даже пятое успехом не назовут. Тедеско получает состав, где можно поставить иностранца на правый фланг — если новичок будет уровня Марио Фернандеса, то это изменит "Спартак".

Еще стоит подумать о сильном центральном защитнике — вдобавок к Жиго (если Самуэль не уедет) и Джикии, чтобы уже наверняка получилось укрепить оборону Максименко. В атаке к молодым добавили опытного Кокорина, в середине поля Крал и Зобнин могут добавить. Все не старые "спартаковцы" тоже легко могут сделать шаг вперед в новом сезоне. Все зависит от того, как будут играть с мячом — без него пока получается лучше, но матчей будет много, вывески интересные.

Газизов попытается точечно усилить состав, Кокорин обещает "сделать красиво", но грешить на трансферные последних лет тоже странно. "Спартак" ошибся с назначением Кононова и далеко не все новички сыграли на своем уровне, но это не значит, что так будет всегда, или что состав плохой.

Алексей Игонин Бывший полузащитник «Зенита» Кокорин перешел в амбициозный клуб. «Спартак» для него хороший вариант. Не исключаю, что очень повлияло общение с Федуном. Что из этого получится, прогнозировать нельзя, никаких гарантий нет. Мне не обидно, что у него не сложилось с «Зенитом». Здесь вопрос стоит в том, что если бы «Зенит» хоть боролся за него, то такое можно было бы обсуждать, а он просто оказался не нужен клубу. Обижаться тут ни на кого не надо.

Есть фавориты, где дыр в заявке куда больше, а старт чемпионата — через шесть дней. "Спартак" выделяется тем, что не будет убиваться в еврокубках и что ему не грозят массовые потери. Это два козыря, которые нужно использоваться в новом сезоне», — заметил Багров. 0