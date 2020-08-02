Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась

В финале Кубка Англии «Арсенал» со счетом 2:1 победил «Челси». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Челси» пострадал из-за травм, удаления и обороны

«Все началось так хорошо для "Челси" и Лэмпарда, поскольку они доминировали на начальных этапах на "Уэмбли" и вели в счете после года Пулишича. Ситуация изменилась после перерыва на водопой в первом тайме, тогда как "Синие" были биты из-за травм, значительным прогрессом и удаления Ковачича.

"Челси" потерял опыт Аспиликуэты и захватывающий талант Пулишича, получившего травму, а затем вел тяжелую борьбу — они пытались восстановить это прежнее превосходство, но были захвачены врасплох блестящим голом Обамеянга и удалением Ковачича», - рассуждает в материале BBC Фил Макналти.

«Хорват получил желтую в стыке с Джакой, которая оставила вопросы по поводу того, был ли это на самом деле фол, до того, как судья Энтони Тейлор в итоге предъявил красную карточку. Это в той или иной степени знаменовало конец надежд "Челси": первого сезона Лэмпарда, который содержал так много обещаний, заканчивается местом в Лиге чемпионов следующего сезона, но не трофеем.

У "Челси" было много того, чем можно восхищаться, так как Лэмпард сделал микс из молодости и опыта, но есть проблемы в обороне, которые он должен решить — эти изъяны были очевидны, когда Обамеянг их успешно использовал».

Трофей может помочь «Арсеналу» продлить Обамеянга

«Как сказал сам Обамеянг, разговоры о его будущем придется подождать еще один день. Его контракт истекает в июне 2021 года: это останется горячей и деликатной темой, и становится ясно, как сильно Артете, менеджеру-новичку, для которого это был первый трофей, нужно, чтобы он подписал контракт. "Арсенал" будет надеяться, что острые ощущения от поднятия кубка, даже если габонец уронил обе его части, дают ему стимул остаться», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Для "Челси" было только разочарование. Они отдали свою инициативу после водопоя в первом тайме, и казалось, что все, что могло пойти для них не так, все пошло не так. Им не повезло с травмами, так как капитан Аспиликуэта, талисман Пулишич и запасной Педро были вынуждены досрочно покинуть поле. Для последнего, который повредил плечо и был унесен в кислородной маске на носилках, это был ужасный конец его пяти лет в клубе».

Лэмпард допустил грубую тактическую ошибку

«Проигравшие выглядели особенно уязвимыми в зазорах между крайними и центральными защитниками, что безжалостно использовал "Арсенал". Мейтленд-Найлз множество раз переигрывал Джеймса, тогда как Алонсо на противоположном фланге выглядел менее чем уверенно.

Большими периодами игрового времени, их значительно переигрывали "Канониры", а травма Пулишича во втором тайме после повреждения Аспиликуэты до перерыва, должно быть, заставила Лэмпарда проклинать судьбу», — отмечает в материале ESPN Том Фентон.

«Рулевой "Челси" выставил тот же старт, что и выиграл 2:0 у "Вулверхэмптона" в заключительном туре АПЛ. Атакующее трио команды временами блестяще функционировало, как и на прошлой неделе на "Стэмфорд Бридж". Проблемы, однако, этим не ограничились, поскольку высокая линия обороны обернулась негативными последствиями в первом тайме. Против очень быстрой атаки "Канониров", возможно, было не самым мудрым решением сыграть так высоко, как это выяснил Аспиликуэта себе в ущерб».

Артета вправе требовать значительного усиления

«Можем ли мы распознать очертания эры Артеты в этом розыгрыше Кубка Англии, где его подопечные сперва уверенно победили "Манчестер Сити", а затем — "Челси"? Временами прагматичный и полагающийся на скорость и мастерство Обамеянга, который принес победу и все еще может получить лучший выбор продолжения карьеры этим летом.

Но также это коллектив, который настойчиво боролся за успех против игроков "Челси" и на этот раз оказался их сильнее — испанский тренер показал клубу выход из посредственности, и этого может быть достаточно на данный момент», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Для менеджера, который выиграл 14-й Кубок Англии в истории "Арсенала", чтобы добавить к тем двум, которые он выиграл как игрок лондонцев, было также обеспечено место в Лиге Европы следующего сезона. Что еще более важно — одобрение его управленческой репутации и связанное с этим укрепление его власти в клубе. Этот наставник сможет предъявлять требования истощенным владельцам "Канониров": он выжал многое из своих игроков, и теперь сможет попросить тех игроков, которые способны принести больший успех». 0