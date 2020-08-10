Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»

«Спартак» обошелся без Кокорина

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак огорчился отсутствию в заявке «Спартака» именитого новичка перебравшегося из «Сочи».

«Главной интригой этого матча считался дебют за "Спартак" экс-форварда сочинцев Кокорина. Но ни он, ни перешедший из "Уфы" Остон Урунов не попали даже в заявку. По утверждению пресс-службы москвичей, у Кокорина незначительное повреждение. Поэтому единственным "новичком" в составе хозяев оказался Максим Глушенков, проведший вторую половину прошлого сезона в "Крыльях Советов", а у гостей — арендованный у "Оренбурга" защитник Сергей Терехов.

Впервые увидев стартовый состав "Спартака", стало очень интересно посмотреть на расположение ироков на поле. Почти весь прошлый сезон Доменико Тедеско не отходил от схемы 3-5-2, но с приходом Урунова и Кокорина и возвращением Глушенкова главный тренер красно-белых получил возможность перестроиться на 4-3-3 или приближенную к ней модель (например, 4-2-3-1). Однако на тотальные перемены Тедеско не решился: Глушенков занял позицию Романа Зобнина, а тот ушел направо в зону, которую обычно закрывал Николай Рассказов.

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В продажу поступили 9 тысяч билетов — такого количества болельщиков на трибунах в Москве мы не видели уже давно. Игра вызвала интерес у Станислава Черчесова, Виктора Кашшаи, Дениса Глушакова (после ухода из "Ахмата" он стал свободным агентом) и экс-главного тренера "Химок" Сергея Юрана, критиковавшего руководство красно-белых за собственную отставку из подмосковного клуба».

Соболев забил в память о маме

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий рассказывает об эмоциональной подоплеке эпизода с первым голом московского «Спартака».

«Старт сезона был омрачен для "Спартака" двумя потерями. 28 июля из жизни ушел болельщик красно-белых Лев Симонов. 1 августа скончалась мама нападающего Александра Соболева. Фанатская трибуна "Спартака" подготовила специальный баннер со словами скорби по своему товарищу и с поддержкой Соболеву. Первую минуту матча стадион провел в тишине.

На 6-й минуте Айртон неожиданно выстрелил из-за пределов штрафной. И это было только начало бодрого стартового отрезка хозяев. Через минуту Соболев забил головой после навеса Зобнина и тут же стянул игровую футболку, под которой все увидели майку с фотографией его матери. Форвард не сдержал эмоций, но его невозможно осуждать за это.

Соболев уткнул лицо в футболку, которую скомкал в руке. Показалось, он плачет. К нему тут же подбежали Крал и Джикия, приобняли, потом подошли и остальные. Судья Василий Казарцев показал нападающему желтую.

В этот момент на табло появилась надпись: "проверка, гол, ВАР". Тут же по стадиону пошел гул, все начали ловить флеш-бэки прошлого сезона. А с учетом эмоционального выплеска Соболева, ситуация вообще могла получиться максимально неловкой. Даже если бы гол не засчитали, карточку спартаковцу уже никто бы не отменил. Через несколько секунд картинка на табло поменялась на "гол подтвержден", болельщики выдохнули. Наверное, ни одному судье не захотелось бы отменять этот мяч».

Позорная желтая карточка

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер стыдит арбитра Василия Казарцева за следование букве правил и за желтую карточку, показанную за снятие игровой футболки Александром Соболевым.

«Нынешний капитан и легенда "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп когда-то играл за "Донкастер". И там произошла трагедия. У Билли умер сын Луи двух дней от роду. Билли три дня не тренировался, не ел и не пил. А потом, в день игры, ему позвонил главный тренер Дин Сондерс, и Шарп сказал: "Я хочу сегодня сыграть".

27 октября 2011 года Шарп вышел в стартовом составе против "Мидлсбро" с капитанской повязкой и на 14-й минуте забил красивейший мяч. После чего подбежал к трибуне, снял футболку, и все увидели надпись на его майке: "Это для тебя, сынок". Судья Дарэн Дэдмэн не показал Шарпу жёлтую карточку, после игры сказав: "Я руководствовался не правилами, а здравым смыслом". Разумеется, никакая судейская коллегия Дэдмэна не наказала.

И Вас бы не наказала, Казарцев. Но Вы ведь даже не подумали о том, что надо быть человеком и руководствоваться не сухим сводом правил, из которых всегда могут быть исключения, а здравым смыслом. Хотя прекрасно видели, что изображено на майке у Соболева, видели, как он, сняв игровую футболку, уткнулся в неё лицом, чтобы никто не видел его слез, видели, как бросились его обнимать и утешать Джикия и Крал. Стыд Вам, судья Казарцев».

Казарцев был прав в эпизоде с Соболевым

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что арбитр должен судить по правилам, а не по «понятиям», а значит и желтая карточка за снятую футболка была показана Соболеву справедливо.

«А как все начиналось. Уже к десятой минуте игры "Спартак" вел со счетом 2:0 на радость многочисленным фанатам. Забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Но уже тогда были заложены первые кирпичики в основание скандала. Судья Василий Казарцев (чье имя вы еще не раз будете слышать в ближайшие недели) наказал Соболева желтой карточкой за то, что тот снял футболку после своего гола. Повод у Александра был печальный: 1 августа не стало его матери. И на майке под футболкой находилась ее фотография. Так форвард почтил ее память, посвятив гол. Соболев едва сдерживал слезы — его утешали партнеры по команде.

Эпизод стал поводом для обсуждений прямо во время игры. Это касалось действий Казарцева, который, по мнению многих, не должен был показывать желтой карточки, рассудив "по понятиям", а не по правилам. Требование по меньшей мере странное, потому что правила, действительно, есть правила. И много раз арбитры наказывали желтыми карточками футболистов, которые использовали этот прием в таком трагическом контексте.

Дело в том, что игроки прекрасно знают об этом правиле и идут на его нарушение сознательно: желтая карточка — это не так критично. И сам Соболев наверняка меньше по ее поводу переживает, чем его "защитники". Соболеву — соболезнования, а эпизод оказался переоцененным, что в принципе часто случается со всем вокруг "Спартака". Судья должен опираться на правила, он мог и не знать о личной трагедии Соболева, не обязан был о ней знать. У Казарцева больше головной боли будет по другим поводам — игра подкинула».

Активный первый тайм

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов радуется активному отрезку в начале первого тайма, который вменстил еще два забитых мяча.

«В течение семи минут команды выдали сумасшедший отрезок с тремя голами. Второй забитый мяч "Спартака" — следствие неточной передачи игрока "Сочи" на чужой половине поля. "Обрез" привёл к быстрому контрвыпаду, который украсила проникающая передача Зелимхана Бакаева на Джордана Ларссона.

Поведя со счётом 2:0, спартаковцы, кажется, чуть-чуть потеряли концентрацию. Первая же попытка сочинцев поддавить хозяев более-менее крупными силами завершилась тем, что Павел Маслов сбил в своей штрафной вынужденно игравшего в группе атаки Кирилла Заику. Защитник ударил одновременно по мячу и по ноге соперника — судья Василий Казарцев без сомнений указал на "точку". Ассистенты с VAR поддержали это решение.

К перерыву спартаковцы вели по ударам — 8-7 (в створ — 3-2). Эта статистика в принципе отражала ход игры. Команды поочерёдно брали паузу и садились глубоко на свою половину поля, отдавая мяч сопернику, сбивая темп, провоцируя на прессинг. Впрочем, перед перерывом полезный в целом Глушенков, который хорошо двигался и находил возможности для получения мяча (три ключевые передачи за игру), загубил два верных момента. Максим неудачно завершал контрвыпады три в два».

Бакаев психанул

Редакция Sport24 отмечает, что после перерыва «Спартак» не сумел усилить игру заменами, а сочинцы прибавили в атаке.

«Второй тайм начался для "Спартака" с замен. "Сочи" создал опасный момент, когда Нобоа опасно пробил с линии штрафной. Но скоро повреждение получил Павел Маслов — его заменил Гапонов. Вместе с ним на поле появился Понсе — заменил Глушенкова. Но преимущества "Спартаку" это не дало — реализация так и продолжила страдать, а "Сочи" все бил и бил по воротам — 14 ударов за матч против 13 у хозяев.

Очевидно, у "Спартака" остались проблемы с позиционной атакой — странно, если бы за две недели что-то серьезно изменилось. Хотя Тедеско продолжает эксперименты с составом — дал шанс Ларссону и Глушенкову, пробовал сдвоенный центр в опорной Жиго — Крал при владении мячом.

Неприятный эпизод для коуча случился на 77-й минуте. Тедеско снял с игры Бакаева, который сбавил в темпе и был уже не так активен, как в первом тайме. В ответ Зелимхан психанул и отправился сразу в раздевалку. Не первый случай, когда Бакаев не сдерживает эмоций».

Скандальный пенальти

Автор «Спорт день за днем» Андрей Вернов фиксирует ключевой момент матча — сомнительный пенальти, благодаря которому «Сочи» ушел от поражения.

«Куда более резонансным получился второй эпизод, в самой концовке встречи. На 88-й минуте вышедший на замену полузащитник Немченко ворвался в штрафную "Спартака" и, опередив защитника Жиго, нанес удар по воротам. Максименко с ударом справился, но Казарцев указал на "точку". Как объяснил рефери капитану красно-белых Джикии, пенальти назначен за фол Жиго на Немченко.

Как и в первом случае, Казарцкв сам не стал смотреть повтор. Судьи VAR либо подтвердили его правоту, либо переложили ответственность на самого петербуржца. Тот не поменял своего решения, хотя на повторах казалось, что Немченко сам врезался в Жиго после удара.

Календарь и таблица РПЛ

— Кашшаи нравится такое судейство? Он счастлив? Он горд? Это футбол или произвол? — тут же принялся говорить во время трансляции комментатор Александр Шмурнов, обращаясь к сидевшему на трибуне "Открытие Арены" руководителю Департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. Матч завершился со счетом 2:2.

Глава селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин, находившийся в студии "Матч ТВ", заявил, что "Спартаку" "бумерангом возвращается" ситуация из прошлого чемпионата, когда судейские ошибки в матче красно-белых с сочинцам были сделаны в пользу москвичей».

Ужасное судейство и бесполезный ВАР

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров критикует работу судейской бригады Василия Казарцева и удивляется тому, что наличие ВАР не помогает исправить ошибки.

«Скажу честно: такого чудовищного судейства в ключевых эпизодах я, пожалуй, не видел никогда. Отдельные позорные пенальти бывают (хотя для меня странно их видеть в эпоху ВАР), но чтобы их случилось сразу два в одном матче в пользу одной и той же команды, причём решающий на 90-й минуте, — это просто беспредел.

Второе: можно было бы понять, если бы такие пенальти случались в 90-е или начале 2000-х. Слабые судьи, плохие ракурсы — всё бывает, можно было списать на слепоту или временные затмения. Но ведь сейчас наступила эпоха ВАР, у главных арбитров есть помощники за мониторами, крупные планы — просто шикарные. КАК?! Как можно ставить такие пенальти, имея систему видеоповторов? Когда я показал эти эпизоды уважаемым футбольным людям, находившимся рядом, у них округлились глаза: никто не поверил, что такое вообще можно ставить. Никто не смог даже оправдать решения арбитров.

Третье: я смотрю много европейского футбола и пока нигде не видел такого бесполезного ВАР. Хорватские комментаторы, отрабатывавшие матч на "Открытие Арене", несколько раз повторили: "Это не может быть пенальти. Консультация всё исправит. Если это пенальти, это просто смешно". У судей есть почти всё, чтобы нивелировать человеческий фактор, принимать правильные решения в условиях динамичных эпизодов, но почему-то в России удаётся делать это реже, чем в других чемпионатах. Почему? Если хоть одно внятное объяснение? Могут ли сразу пять человек ошибаться?!»

При Кашшаи судейство лучше не стало

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что от смены главы департамента судейства РФС работа арбитров не улучшилась.

«Руководитель одного из самых популярных клубов страны назвал наш чемпионат "клоунадой", и это снова вызов системе. Продолжение войны Федуна против всех. Насколько эта война эффективна? Пока что ответ простой — 2:2 против "Сочи". Но речь не о закулисных интригах, а об игре.

Мы много раз поднимали тему судейства в матчах "Спартака". В прошлом сезоне трактовка разных эпизодов (не в пользу красно-белых) вызывала бурную реакцию руководства красно-белых. Многие смеялись над очередной теорией заговора, но "Спартак" действительно порой страдал от арбитров. Наверное, это можно назвать не самым лояльным судейством.

А потом Виктор Кашшаи объяснял, что все нормально. Но скажите (даже не принимая в расчет "Спартак") — а чем венгерский специалист лучше Александра Егорова? Как работа этого начальника повысила качество нашего судейства? Кажется, даже во времена высокооплачиваемого Роберто Розетти не было такого количества скандалов.

Все футбольные трансферы

Хорошо, кстати, что "Спартак" вышел на этот матч без Кокорина. Иначе бы вся игра свелась к обсуждению выступления одного человека, и за этими разговорами потерялась бы главная тема».

РПЛ нужна показательная казнь

Специальный корреспондент «Спорт день за днем» Александр Макаров считает, что судей пора сурово наказывать за результативные ошибки.

«Возможно мы присутствуем на показательной казни, которая изменит порядок вещей. Судьи в России допускают чудовищные ошибки, но продолжают работать. Потому что других нет. Так нам говорят. Значит пора начинать растить новых на смену казарцевым и еськовым.

На данный момент идет охота на ведьм. В силах Кашшаи показать, что ни о каких заговорах речи не идет, просто судьи слабые, неправильно трактующие эпизоды. Для этого достаточно обнародовать переговоры Казарцева с Еськовым в матче "Спартак" — "Сочи". И многое станет ясно. В том числе и то, откуда растут ноги в постоянных ошибках именно в матчах с участием "Спартака" — как в пользу красно-белых, так и наоборот.

Пока же каждый может почувствовать себя на месте владельца/тренера/футболиста "Спартака". Когда ты не понимаешь причину вынесения того или иного решения. Если даже футбольные люди и журналисты, постоянно освещающие спорт №1, "плавают" в оценках эпизодов, значит не дорабатывают в том числе и в ведомстве, за которое отвечает Кашшаи. Не справляешься — до свидания.

Всё о футболе России

Появилась возможность начать все с жестко помятого, но более-менее чистого листа. Однако последние события в российском футболе больше говорят за то, что новый шанс будет благополучно проср… потерян».

Глушенков шансом не воспользовался

Обозреватель «Чемпионата» Роман Вагин оценивает игру венувшегося в «Спартак» нападающего и предрекает ему скамейку запасных.

«Зобнин на позиции правого защитника. Роман, конечно, универсальный солдат и нигде каши не испортит, но всё-таки не латераль. И если Тедеско в своём желании выпустить на поле всех своих звёзд сделает Зобнина крайним (ну или передвинутым на фланг, что в данном случае одно и то же), то это решение представляется как минимум спорным.

А может, это такой знак руководству? Если немец действительно не рассчитывает на Рассказова (там запутанная контрактная история), а Гуги ему не покупают (чем, говорят, Тедеско крайне раздосадован), то вот вам Зобнин справа на безрыбье. А вы уж думайте, Шамиль Камилович — Гуги, Лала или Хефти. И до 17 октября лучше не тянуть.

Глушенков в основе. Максим вернулся из Самары в статусе одного из лучших игроков лиги концовки прошлого сезона, получил шанс, вышел с первых минут, старался, но для стартового состава "Спартака" одного старания мало. Креативный полузащитник должен как минимум отдавать, а при возможности и забивать. И две такие возможности у Глушенкова в концовке первого тайма были. Но ещё самарский этап его карьеры показал, что над реализацией моментов парню при всех его плюсах работать и работать. А в "Спартаке" результат нужен здесь и сейчас. И в следующем матче, предположу, Кокорин заменит именно Глушенкова».

Зачем это смотреть?

Обозреватель «Матч ТВ» Евгений Дзичковский признается, что ужасное российское судейство убивает интерес к футболу.

«И это удивительное явление. VAR, созданный и призванный, чтобы все разрулить, нагнал еще больше тумана. Не вообще — у нас. Он влился в общее непонимание, сделав Фемиду слепой не в переносном, а прямом смысле. Задача любого судилища не только в том, чтобы свершилось правосудие, но и в назидании остальным. Не делайте так, не нарушайте, не ходите, дети, в Африку гулять.

А что можно понять из игры "Спартак" — "Сочи"? Какой очистительный экстракт добыть? Смотри хоть в повторах, хоть через микроскопы — ничего не поймешь. Наказаны те, кто даже не планировал нарушать. Поощрены те, кто не наиграл на поощрение. Первые и вторые собраны в разных командах. Добавьте сюда черствый "горчичник" Соболеву — и это выпишется в каркас. Не факт, что это и есть каркас. Но это так выглядит. Почти для всех. И для Кашшаи, уверен, тоже, чтобы он ни говорил нам в ближайшие дни.

Смотреть футбол в ситуации, когда смотрящие не понимают правил игры, согласитесь, занятие странное. Даже в крикете или петанке, присмотревшись и вдумавшись, разобраться можно. В судействе нашего чемпионата не получается, хоть и пытаемся изо всех сил. А он на этом, простите, зиждется. На понимании, которого нет.

Игра, свисток, пенальти, все начинают вглядываться, видят, что нападающий упал бы, даже если бы защитника не было рядом, что они движутся совершенно несъедобными курсами, что отсутствует само движение преступной конечности, не говоря уж об орудии убийства. И все равно пенальти. Хорошо. Наверное, так надо. Только зачем это смотреть?»

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