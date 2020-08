Отсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ

Каждой команде нужен высококлассный талант в атаке, чтобы вести ее за собой в таких больших матчах. И таковым для «РБ Лейпциг» в этой игре был Марсель Забитцер. Австрийский нападающий — далеко не самое громкое имя, но он почти идеально соответствует тому, что хочет видеть Юлиан Нагельсман. В игре с «Атлетико» именно он сделал разницу между победой и скучной ничьей, которая могла привести к серии пенальти.

Сперва в начале второго тайма Забитцер завершил великолепную атаку «Лейпцига» с 18 пасами своим прекрасным рывком и навесом на голову Дани Ольмо, который шокировал «Атлетико» точным ударом. Этот гол был великолепен. Забитцеру было не так-то просто найти Ольмо среди множества игроков обороны «Атлетико». Это было примерно как вдеть нитку в ушко иголки.

А затем он продемонстрировал, что может больше, чем просто бегать и подавать, когда сотворил победный гол «Лейпцига». Да, конечно, Тайлер Адамс нанес решающий удар (который вполне мог быть автоголом), а Анхелиньо выдал ему точный пас, но ключевое действие совершил именно Забитцер, который сотворил немного магии, создавшей момент из ничего.

Второй мяч «Лейпциг» провел в быстрой атаке. Они отобрали мяч и доставили его в центр поля, где находился Забитцер. Но вместо того, чтобы принять пас и оглядеться по сторонам, Забитцер взмахнул правой ногой и в касание выдал шикарный пас внешней стороной стопы прямо на ход Анхелиньо. Это был тот волшебный пас, которого можно было ждать от Лео Месси или Хуана Романа Рикельме. Забитцер продемонстрировал настоящее мастерство.

Жоау Фелиш родом из Лиссабона. И покинул он его лишь год назад, когда присоединился к «Атлетико». И хотя он проявил блестящие способности в Испании, этот первый сезон не был для Фелиша полностью счастливым. Этим вечером он вернулся в свой родной город, хотя и играл на стадионе главного соперника своего бывшего клуба — «Бенфики». Несмотря на то, что Фелиш не вышел на поле с первых минут, он в конечном счете сыграл важную роль.

Фелиш вышел на поле до 60-й минуты, а через 10 минут португалец ворвался в штрафную после игры в стеночку , красиво пробросил мяч себе на ход и был сбит Лукасом Клостерманном. Затем 20-летний футболист взял мяч и без малейших нервов забил свой четвертый гол в двух матчах на евроарене в Лиссабоне.

Жоау Фелиш реализовал шесть одиннадцатиметровых из шести в шести матчах на взрослом уровне.

João Félix's last two European appearances in Portugal: ⚽️⚽️⚽️ ⚽️ No place like home. pic.twitter.com/Ez4PV9L9sH

Некоторые центральные защитники прекрасно владеют мячом. Они могут выходить из обороны с невероятной выдержкой и контролировать мяч так, как это обычно делают игроки атаки. В итоге им удается сделать хороший пас, чтобы начать атаку команды. Некоторые центральные защитники — монстры в обороне, способные доминировать над соперниками как в воздухе, так и внизу, а также преследовать и закрывать их.

Дайот Упамекано сочетает в себе качества обоих этих типов. Это было настоящим удовольствием — наблюдать за тем, как он доминирует на поле и съедает Диего Косту. Но то, как он смог объединить все это с выходоим из-под прессинга «Атлетико», чтобы связывать оборону и атаку «Лейпцига», было поразительно хорошо.

Dayot Upamecano for RB Leipzig against Atletico: ⬢ Joint-most touches (99) ⬢ Joint-most clearances (5) ⬢ Joint-most take-ons completed (3) ⬢ Joint-most interceptions (2) ⬢ Joint-most tackles (2) ⬢ Most shots on target (2) His price tag just went up. 🤑 pic.twitter.com/7d4Eg4Msij

Он уже выглядит топ-игроком. Но в 21 год у него гораздо больше возможностей для роста и прогресса. Так что думать о том, насколько сильным игроком он сможет стать в итоге, даже немного страшно. Даже Хавьер Маскерано написал о нем в Twitter — настолько впечатляюще выглядел француз. Этот танк уже гениален, и ему остается лишь стать еще лучше. Если этим летом вашему клубу нужен центральный защитник, а Упамекано — не первое имя в вашем списке, то вам нужны новые скауты.

Диего Симеоне никогда не выигрывал Лигу чемпионов с «Атлетико», несмотря на то, что играл в двух финалах, а в 2016 году обыграл две лучшие команды Европы, чтобы пробиться в финальный матч. Частично причина неудач в решающих играх — планы Симеоне на игру.

Конечно, Чоло — эксперт в том, чтобы свести на нет игру соперников. Проблема в том, что он настолько хорош в нейтрализации противников, что идет на это каждый раз, и зачастую слишком рано. Даже самая сильная оборона не может выдерживать бесконечное давление. Именно этого хочет Симеоне, и в конечном счете, это дорого ему обходится.

Это то, что он делал в финале в 2014 году, в финале-2016, в четвертьфинале в 2017 году и даже в прошлом сезоне против «Ювентуса». И он сделал это снова против «Лейпцига». «Атлетико» начал игру с того, что припарковал автобус, а закончил тем, что позволил немецкой команде пробиться в свой первый в истории четвертьфинал Лиги чемпионов. И это вместо того, чтобы заставить нервничать молодую и неопытную команду.

Любопытно, что Симеоне, похоже, исправился и внес некоторые позитивные изменения (например, выпустил Жоау Фелиша), что перевернуло ход игры, и «Атлетико» сравнял счет. Но затем после воодушевленного атакующего отрезка, «Атлетико» отошел назад и снова начал справляться с давлением. Они поплатились за это и покинули турнир. Когда же ты сделаешь выводы, Чоло?

У «Лейпцига» есть привычка выращивать больших игроков, которых потом переманивают топ-клубы. Юлиан Нагельсман — блестящий тренер, но он должен понимать, что «Лейпциг» может ставить себя под удар, постоянно продавая своих лучших игроков. Например, все выглядело таким образом, когда «Челси» забрал у них Тимо Вернера, забившего 34 гола в сезоне. И затем немец отказался завершить сезон в «РБ Лейпциг», вероятно, опасаясь получить травму перед переходом в «Челси».

У большинства команд возникли бы серьезные трудности без их лучшего форварда. Но у большинства команд нет Юлиана Нагельсмана. Молодой тренер превратил «Лейпциг» в настолько хорошо организованную команду, что им не пришлось скучать по Вернеру. Они по-прежнему использовали свои шансы, и у них хватило игроков, достаточно уверенных в системе Нагельсмана, чтобы сделать разницу.

Нагельсман стал самым молодым тренером, который вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

RB Leipzig are the first team to knock Diego Simeone’s Atlético Madrid out of the Champions League without Cristiano Ronaldo in their squad.

And they didn’t even need Timo Werner either. 🐸 pic.twitter.com/s9hDLPszdz