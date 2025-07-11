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    Италия (ж) — Испания (ж). Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 11 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Италия (ж) — Испания (ж)
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    Женская сборная Испании
    11 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Италия (ж) и Испания (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Италия (ж)

    Турнирное положение: Итальянки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 2 строчке своего квартета.

    При этом Италия (ж) в двух стартовых турах набрала 4 очка. Команда в среднем забивает гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Итальянки подписали мировую с португалками (1:1).

    До того команда нанесла поражение бельгийкам (1:0). Да и поединок с валлийками завершился уверенной победой (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Италия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Итальянкам для выхода в плей-офф хватит и ничьей. Да и атака команды способна прибавить.

    Причем Италия (ж) традиционно неудачно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и испанкам команда не проиграла в двух последних очных встречах.

    Испания (ж)

    Турнирное положение: Испанки уже обеспечили себе выход в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Испания (ж) на женском Евро набрала максимальные 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. Испанки по всем статьям переиграли бельгиек (6:2).

    До того команда нанесла поражение португалкам (5:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла еще и японок (3:1).

    При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанки нынче выглядят весьма монолитно. Команда способна побороться за победу в турнире.

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    При этом Испания (ж) победила в 7 своих последних поединках. Да и на последний тур настрой у команды будет максимальным.

    Команда шикарно действует в плане реализации. Испанки умудрились наколотить аж 11 мячей в двух матчах турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит банально монолитнее соперника.

    Статистика для ставок

    • Испанки победили в 7 последних матчах

    • Итальянки не проигрывают 5 матчей кряду

    • Испания (ж) настреляла 11 мячей в 2 поединках турнира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Итальянкам для прохода в плей-офф хватит даже ничьей, но они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Номинальные гости уже прошли в плей-офф, так что вполне могут позволить себе немного расслабиться.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Италия (ж) — Испания (ж)?

    Матч Италия (ж) — Испания (ж) состоится 11 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Италия (ж) — Испания (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия (ж) — Испания (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Италия (ж) — Испания (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

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