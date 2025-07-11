Италия (ж) — Испания (ж). Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 11 июля 2025 года

11 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Италия (ж) и Испания (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Италия (ж)

Турнирное положение: Итальянки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 2 строчке своего квартета.

При этом Италия (ж) в двух стартовых турах набрала 4 очка. Команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. Итальянки подписали мировую с португалками (1:1).

До того команда нанесла поражение бельгийкам (1:0). Да и поединок с валлийками завершился уверенной победой (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Италия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Итальянкам для выхода в плей-офф хватит и ничьей. Да и атака команды способна прибавить.

Причем Италия (ж) традиционно неудачно противостоит испанкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и испанкам команда не проиграла в двух последних очных встречах.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки уже обеспечили себе выход в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Испания (ж) на женском Евро набрала максимальные 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. Испанки по всем статьям переиграли бельгиек (6:2).

До того команда нанесла поражение португалкам (5:0). А вот чуть ранее она уверенно переиграла еще и японок (3:1).

При этом Испания (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанки нынче выглядят весьма монолитно. Команда способна побороться за победу в турнире.

При этом Испания (ж) победила в 7 своих последних поединках. Да и на последний тур настрой у команды будет максимальным.

Команда шикарно действует в плане реализации. Испанки умудрились наколотить аж 11 мячей в двух матчах турнира.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит банально монолитнее соперника.

Статистика для ставок

Испанки победили в 7 последних матчах

Итальянки не проигрывают 5 матчей кряду

Испания (ж) настреляла 11 мячей в 2 поединках турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: Итальянкам для прохода в плей-офф хватит даже ничьей, но они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Номинальные гости уже прошли в плей-офф, так что вполне могут позволить себе немного расслабиться.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10