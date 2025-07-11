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    «Спартак» уверенно одолеет земляков

    Спартак — Родина. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Родина»
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    Наиль Умяров
    11 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Родина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:00 Спартак Сб

    Спартак Сб

  • Суботица
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» победил в семнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 56 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Спартак» не сумели одолеть «Крылья Советов» (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Торпедо» (3:1). А вот поединок с «Химками» завершился уверенным успехом (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» уже активно начали серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

    Причем «Спартак» лишь однажды противостоял «Родине». Почти пять лет назад «красно-белые» разгромили земляков (5:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Красно-белые» априори обязаны обыгрывать полпреда первой лиги.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи провалили минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Родина» в 34 матчах первенства набрала 50 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи разгромили «Шинник» (6:2).

    До того команда уступила хабаровчанам (0:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела тульский «Арсенал».

    При этом «Родина» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 41 мяч в 34 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Родина» победила в 13 поединках первенства из 34. А вот в новом сезоне перед командой стоит задача повыситься в классе.

    Команда в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре московского клуба.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Москвичи не боятся более статусных земляков, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Красно-белые» в 2 летних контрольных матчах по разу победили и сыграли вничью

    • «Спартак» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Родина» в единственной очной встрече уступила «Спартаку» (1:5)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.34, а победа оппонента — в скромные 8.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.86.

    Прогноз: «Спартак» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Красно-белые» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак — Родина?

    Матч Спартак — Родина состоится 11 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак — Родина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спартака» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак — Родина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спартака» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Родина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Родина?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.34, а победа оппонента — в скромные 8.52.

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