Гол мечты Галицкого. «Краснодар» одержал стильную победу

«Краснодар» одержал победу над «Арсеналом» (2:0) в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Голы в составе хозяев забили Сергей Петров и Маркус Берг. Отметим, что на 75-й минуте на поле у южан появился полузащитник Виктор Классон. Из-за разрыва крестообразных связок швед не играл 450 дней.

Острое начало

Автор «Коммерсанта» Алексей Доспехов отмечает активное начало встречи в Краснодаре, которое едва не завершилось голом в ворота «быков».

«В главном матче первого дня третьего тура счет вполне мог быть открыт через полтора десятка секунд после ввода мяча в игру. И отнюдь не теми, кто котировался выше. В эти полтора десятка секунд уложился не слишком аккуратный пас краснодарцев назад, не слишком счастливый для них отскок — и практически чистый выход один на один с Матвеем Сафоновым самого опасного футболиста "Арсенала" Евгения Луценко.

Луценко, третий бомбардир предыдущего чемпионата, по ходу него забил 15 голов. Подавляющее большинство из них — из ситуаций гораздо менее верных, чем эта, абсолютно "расстрельная" для Сафонова. Но краснодарский голкипер выручил, отбив удар ногой.

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Эпизод с вратарским подвигом настраивал на что-то перченое, нетривиальное. Однако на самом деле все, что происходило дальше, абсолютно соответствовало шаблонам, что ли, таких матчей — матчей, в которых гранду противостоит клуб, прилично не дотягивающий до этого статуса. К исходу первого тайма преимущество во владении мячом краснодарцев было уже более чем двукратным, и в основном владение осуществлялось на чужой половине».

Наказание за дерзость

Автор Евро-Футбол.Ру Иван Терентьев констатирует полное преимущество кубанцев после ошибки, допущенной ими на старте матча.

«Туляков заперли на их половине поля и стали создавать моменты. Особенно старался Вандерсон, недавно продливший контракт с "Краснодаром". Классно бразилец закручивал мяч с дуги штрафной площади, но совсем немного не попал в "девять".

В концовке первого тайма Вандерсон опасно бил уже с угла штрафной площади. Перебросил Артура Нигматуллина, но на миллиметр перебросил и ворота, мяч сверху чиркнул по сетке. Был ещё момент у Маркуса Берга, с шести метров лупанувшего аккурат в Матвея Сафонова.

Давление "Краснодара" всё-таки воплотилось в гол, автором которого стал крайний защитник. Олссон с дуги штрафной площади отдал на Уткина, Даниил коротко покатил Бергу, а Маркус отдал чуть правее 11-метровой отметки Петрову. Сергей мощно пробил под ближнюю штангу — 1:0».

Супергол Петрова

Редакция Sport24 восхищается первым голом «Краснодара» и комбинацией, разыгранной, когда он забивался.

«В целом, "Краснодар" провел не выдающийся матч. Но забил один абсолютно выдающийся гол. Фирменный гол "Краснодара". Винтажный, так сказать. Да, "Краснодар" никогда не становился чемпионом России, зато это точно чемпион по сногсшибательным голам. Таким, как мяч Сергея Петрова.

Чуть ли не половина "Краснодара" приняла участие в топовой комбинации. Почти все пасы — в касание, ноль секунд на всякие размышления. Быстрый, креативный, красивый футбол. Ну, почти что "Арсенал" Арсена Венгера лучшего образца.

Этот мяч, что логично, первый для 29-летнего Петрова в нынешнем сезоне. Забивает он не часто — но подобные голы стоит подождать! В последний раз Петров отличался в игре прошлого сезона с… "Арсеналом". Так что тульский клуб — клиент Сергея. Притом тогда Петров вообще сделал всю игру — и забил, и отдал голевую на Вильену (2:1). Ну, подождем следующий матч Петрова против Арсенала».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Соперник очень хорошо организованный. Он был сильно готов физически. Они провели все 90 минут в активной игре, в прессинге, шли вперед, накрывали. Матч был очень сложный. Я рад, что во втором тайме мы начали немного проседать, но нашли в себе силы, проводили атаки. Трудовая победа. Таких матчей много будет в чемпионате России, когда на первое место будут выходить дисциплина и характер

Возвращение Классона

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов приветствует возвращение на поле шведского полузащитника, пропустившего больше года из-за травмы.

«Во втором тайме "Арсенал" не мог сидеть автобусом, поднял линию защиты (ее, кстати, пополнил Бурлак) и стал пропускать контратаки. В результате мяч катался по вратарской в начале второго тайма, а в середине Газинский выдал шикарный заброс за спину, и Берг реализовал выход 1 на 1.

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Вскоре убежал и попал в штангу Вандерсон. В общем, "Краснодар" без особых проблем одержал над "Арсеналом" шестую победу подряд — действительно удобный соперник.

75' 1⃣ год, 2⃣ месяца и 2⃣3⃣ дня не выходил на поле Виктор Классон 😱

И вот спустя 450 дней он снова с нами! С возвращением Витя!! 💪🏻👏🏻#КраснодарАрсенал — 2:0 pic.twitter.com/en93HwxIBO — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 18, 2020

Приятное событие матча — возвращение на поле Виктора Классона. Он вышел на замену на 75-й минуте впервые с того самого матча против испанцев 8 июня прошлого года. Время набрать набрать форму к Лиге чемпионов у шведа еще есть. Он однозначно нужен — моментов "Краснодар" сегодня создал не так много, пусть и компенсировал это шикарным фирменным голом».

Сергей Подпалый Главный тренер «Арсенала» Игра была хорошая. Играли целостно, компактно, о чем договаривались. К сожалению, нас оказали за ошибки. Мы сами привезли себе эти моменты, плохо сыграли в обороне. В одной ситуации допустили ошибку в центре поля. Есть проблема с реализацией. Но думаю, что игра есть. Теперь знаю, чему уделять внимание на тренировках. Пока не можем забить,

«Краснодар» готов к Лиге чемпионов?

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина хвалит «Краснодар» за разнообразие голово и умение играть по ситуации.

«Кажется, "быки" потихоньку обретают прагматизм, при этом не теряя то, за что мы их любим. Вот, к примеру, гол Сергея Петрова. Комбинации в штрафной соперника, сопряженные с открыванием крайнего защитника под удар. Классический "Краснодар", не так ли?

А мяч Маркуса Берга вряд ли можно назвать характерным. Перехват в средней трети поля, открывание нападающего между центральными защитниками и результативный длинный заброс от Юрия Газинского. Кажется, подобное более свойственно "Спартаку" Доменико Тедеско...

Главное же — не голы (в очередной раз согласимся с этой репликой Вадима Евсеева), а умение играть по счету. Заметили, что Кайю проваливается под давлением Луценко? Попросили помочь Мартыновича. Соперник попытался забрать мяч? Включили интенсивный прессинг, а затем — владение ради владения.

В матче с "Арсеналом" команда Мусаева напоминала переключатель, который работал в зависимости от того, что требовал сделать тренерский штаб.

Стиль в сочетании с прагматизмом — это уже заявка на успех: как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов. А исполнители у "Краснодара" есть: выяснилось, что Берг — не "дерево", а Кабелла — топовый игрок, для которого травмы не являются помехой. И, кстати — Классон вернулся!»

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