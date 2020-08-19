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    ПСЖ заплатил эго звезд и 1,2 млрд евро за финал ЛЧ

    Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ

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    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
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    В полуфинальном поединке Лиги чемпионов ПСЖ со счетом 3:0 разгромил «РБ Лейпциг». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    ПСЖ выстрадал финал Лиги чемпионов

    «Наконец-то финал! Придется считать часы, мучительно ходить по кругу, терять терпение, но эта шикарная жизнь того стоит», — написала французская Le Parisien.

    «После полуфинала Неймар праздновал с болельщиками перед отелем в Лиссабоне. Париж сейчас полон уверенности. Иностранная пресса наконец-то признала достижение ПСЖ».

    Ди Мария и Неймар — герои успеха ПСЖ

    «Париж был слишком силен. Согласно своим мечтам, миссии и вложениям клуб из Парижа, наконец, приближается к задаче, которой просто одержим. Ди Мария, ангел смерти», — восторгается соотечественниками L'Équipe.

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    «Ди Мария и Неймар почти идеальны. Парижу ни минуты не приходилось дрожать, и теперь он может мечтать о большем. Подопечные Тухеля смяли "РБ Лейпциг" без тени сожаления и жалости».

    Сказка «РБ Лейпцига» закончилась

    «Сказка о Лиге чемпионов окончена! "РБ Лейпциг" потерпел заслуженное поражение со счетом 0:3 против "Пари Сен-Жермен" в полуфинале в Лиссабоне. [Наш соотечественник] Томас Тухель выходит в финал, куда в случае победы над "Лионом" хочет выйти "Бавария"», — отмечает немецкий Bild.

    «Немецкий клуб потерпел неудачу на европейское арене. Фух, это было здорово, ПСЖ», — отдает должное французскому чемпиону немецкий NTV.

    «Немецкий финал больше не возможен: ПСЖ показывает "РБ Лейпцигу" пределы его возможностей», — вторит им Kicker.

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    • Тухель создал успешную систему игры в ПСЖ

    «Хорошее выступление команды Тухеля. "Пари-Сен-Жермен" вышел в финал Лиги чемпионов, победив со счетом 3:0 над "РБ Лейпциг". Томас Тухель сформировал коллектив, который был слишком силен для перенапряженной команды Юлиана Нагельсмана», — указывает еще одно издание из Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Слишком много хорошего. "РБ Лейпциг" был разбит в полуфинале качеством ПСЖ. Французский клуб впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов. Тренер Томас Тухель может положиться на своих звезд и систему игры команды», — резюмируют их соотечественники из Spiegel.

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    • ПСЖ дорого обошелся выход в финал Лиги чемпионов

    «Суперзвезды и миллиарды, разочарования и постоянные перемены: прошлое забывается ввиду успеха ПСЖ. Успех, который обошелся в дуэт Неймар-Мбаппе за 402 млн евро. "РБ Лейпциг" же делает ставку на развитие инфраструктуры и молодых игроков. ПСЖ смотрит в настоящее, "Лейпциг" смотрит в будущее», — считает итальянская La Gazzetta dello Sport.

    «Мастер возлагает на ученика бремя: Тухель ставит амбициозного Нагельсмана на колени, разница между ПСЖ и "РБ Лейпциг" слишком велика, чтобы свести первый полуфинал Лиги чемпионов к простой дуэли между немецкими тренерами», — рассуждает еще одно апеннинское издание La Repubblica.

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    • Финал Лиги чемпионов стоил ПСЖ 1,2 млрд евро

    «Это происходит, когда суперзвезды "Пари Сен-Жермен" оставляют свое эго в стороне, придерживаются плана Тухеля и играют как настоящая команда. Вместо очередной неудачи чемпион Франции проявил спокойствие. Неймар и Мбаппе устроили шоу, и не было ни малейшего следа нервозности, тогда как ПСЖ оставил позади почти десятилетний период неудач и вышел в первый в истории финал Лиги чемпионов», — констатирует британская The Guardian.

    «Пришло время для ПСЖ! Финал Лиги чемпионов обошелся "всего" в 1,2 миллиарда евро. В итоге парижане наконец вышли в финал Лиги чемпионов. Катарским хозяевам потребовалось десять лет, 1,2 миллиарда евро трансферных затрат и преодоления множества ошибок», — не без сарказма пишет испанская Marca. 0

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