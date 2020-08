Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»

Этот успех позволил мюнхенцам выйти в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года, когда они завоевали трофей, и дал им шанс записать на свой счет второй исторический требл.

Победа была достигнута благодаря двум голам Сержа Гнабри, 25-летнего экс-вингера «Арсенала», который в полуфиналах Лиги чемпионов забил столько же голов, сколько его бывший клуб за всю свою историю.

Несмотря на то, что «Арсенал» можно легко раскритиковать за то, что он не раскрыл талант Гнабри, «Бавария» купила его не напрямую у «канониров». Сначала немец был продан «Вердеру» за 5 миллионов евро, а затем сделал то, что делает любой хороший игрок в Бундеслиге — переходит в состав чемпиона. «Баварцы» подписали с ним контракт еще в 2017 году, заплатив скромные 8 миллионов евро, а затем отправили в аренду на сезон.

Все это закалило его, и теперь в Лиге чемпионов 2019/20, наконец, он смог выплеснуть всю накопленную энергию. Гнабри за сезон забил 23 гола, что почти вдвое больше, чем его личный рекорд — 13.

Bayern Munich are the first team in Champions League history to start a campaign with 10 consecutive wins.

𝟐𝟎𝟏𝟐-𝟏𝟑

🏆 Bundesliga

🏆 DFB-Pokal

🏆 UCL

𝟐𝟎𝟏𝟗-𝟐𝟎

🏆 Bundesliga

🏆 DFB-Pokal

❔ UCL

Make it 11, and they will complete their second treble. #UCLFinal pic.twitter.com/mt8dfTVs9d — Squawka Football (@Squawka) August 19, 2020

В Бундеслиге вингер отличился 12 раз — ничего сенсационного. А вот где он действительно блистал, так это в Европе. В Лиге чемпионов он был настолько продуктивен, что опередил всех, кроме Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда.

Он не был столь же последователен, как любой из вышеперечисленных нападающих, отличившись в нескольких матчах, но то, что он показал, заставило «Баварию» вспомнить Арьена Роббена в его лучших проявлениях. Казалось, клуб потерял эту невероятную зрелищность с уходом голландца, но ему нашлась замену.

Во второй игре «Баварии» в этом сезоне Лиги чемпионов Гнабри вернулся в Северный Лондон и заставил свой бывший клуб гордиться собой, когда нанес сокрушительное поражение «Тоттенхэму». Встреча завершилась со счетом 7:2, а немецкий вингер забил сразу четыре гола.

В ту ночь он был вихрем, но больше не забивал, пока «Бавария» снова не приехала в Лондон. На этот раз он заставил капитулировать «Челси», которому забил дважды.

И снова наступило затишье, но, когда «Бавария» вышла на «Барселону» в четвертьфинале, Гнабри эффектно забил третий гол своей команды. После результативного паса на Ивана Перишича в моменте со вторым взятием ворот Гнабри обошел Клемана Лангле так легко, что казалось, что француз погряз в смоле. Результативный удар вингера положил конец всем надеждам каталонцев продолжить борьбу за трофей.

Этот парень явно был способен организовать зрелище, и все, что ему требовалось — это сцена, на которой можно продемонстрировать свои умения.

Why Serge Gnabry should stay on right wing when Leroy Sané starts for Bayern next season. 🤓pic.twitter.com/2yclAsi26S — Squawka Football (@Squawka) August 19, 2020

И вот, наконец, мы возвращаемся к полуфинальному матчу Лиги чемпионов. «Лион» начал блестяще, взламывая оборону «Баварии» и создавая моменты, которые действительно могли привести к голам. Это продолжалось до 18-й минуты, когда Серж Гнабри получил длинную передачу на правом фланге.

Он мгновенно обработал мяч и побежал. «Лион» давил на него со спины, но вингер сменил угол и начал ускоряться в сторону штрафной. Возле него возник Джейсон Денайер, однако Гнабри это не смутило, он подстроил игровой снаряд под левую ногу, а затем с абсолютной легкостью направил мяч в сетку.

Это был чудесный гол, волшебство, которое в составе «Баварии» регулярно использовал Арьен Роббен. Гнабри эффективно занял место голландца в составе. И это был не только «гол Роббена» с точки зрения значения, это был практически тот же гол, который Роббен всегда забивал, смещаясь с фланга.

Гнабри удвоил преимущество сразу после получаса игры, оказавшись в нужном месте в нужное время во вратарской после отличного сейва Антони Лопеша. Этот гол был менее впечатляющим, но рывок в штрафную (опять же, в стиле Роббена) был волшебным. Этот гол также дал возможность «Баварии» взять передышку, которая продлилась до 88-й минуты, когда мюнхенцы закрепили успех благодаря точному удару Роберта Левандовски.

Most goals scored in the Champions League this season:

✰ Robert Lewandowski (14)

✰ Erling Haaland (10)

✰ Serge Gnabry (9)

Serge could be cooking up another #UCL hat-trick. 👨‍🍳 pic.twitter.com/DXB0cdMX1M — Squawka Football (@Squawka) August 19, 2020

Очевидно, Серж Гнабри не является основным игроком «Баварии» и даже не ее второстепенной суперзвездой. Эти роли принадлежат Роберту Левандовски и Томасу Мюллеру. Но Гнабри — нечто не менее важное: атакующий индивидуалист, кто-то, способный по-настоящему эффектно атаковать, кто-то, способный взломать игру и похоронить соперника красивыми голами.

Он сразил «Тоттенхэм» и «Челси», вонзил кинжал в «Барселону», а минувшим вечером жестоко избил «Лион», чтобы вывести «Баварию» в финал Лиги чемпионов (впервые с 2013 года, когда Арьен Роббен помог команде оформить требл, забив гол в конце). «Ткачи» были разорваны этим славным немцем, этим вингером, который забивает чудо-голы и находится на пути к тому, чтобы стать легендой «Баварии», несмотря на то, что пять лет назад страдал сначала в «Арсенале», а затем в «Вест Бромвиче».

Серж Гнабри показывает всем молодым игрокам ценность настойчивости и постоянной веры в себя. Гнабри, которому исполнилось 25 лет, является таким же примером для молодежи, как и стремительно взлетевший на вершину Джейдон Санчо. Этот парень все сделал правильно, и теперь у него есть шанс войти в историю и оформить требл с «Баварией» в роли правоногого Арьена Роббена.

