Доминиканская Республика — Суринам. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

23 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Доминиканская Республика и Суринам. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Доминиканская Республика — Суринам, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Доминиканская Республика

Турнирное положение: Доминиканская Республика по итогам двух туров группового раунда занимает четвертую позицию в квартете и уже лишилась шансов выйти в плей-офф.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего нынешнего соперника, а также на шесть очков отстает от уже вышедших в четвертьфинал.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная потерпела поражение от Коста-Рики (1:2).

Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира команда с результатом 2:3 предсказуемо оказалась слабее Мексики.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Доминиканская Республика проиграла три раза при одной победе.

Такая форма не сулит номинальным хозяевам хороших шансов на три очка, хотя они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

Три гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

Суринам

Турнирное положение: Суринам по итогам двух туров группового раунда занимает последнее, четвертое место в квартете и также уже не имеет шансов выйти в плей-офф.

Команда лишь по дополнительным показателям уступает своему нынешнему сопернику, а также на шесть очков отстает от вышедших в четвертьфинал Мексики и Суринама.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная потерпела поражение от Мексики (0:2).

Перед этим в более результативном поединке стартового тура этого же турнира южноамериканская команда с результатом 3:4 оказалась слабее Коста-Рики.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Суринам ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит номинальным гостям не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Три гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Доминиканская Республика проиграла

в трех из четырех последних матчей Доминиканской Республики забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Суринама забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Доминиканская Республика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 3.75, победа Суринама — в 2.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в последнем очном поединке этих оппонентов.

И хотя в семи из восьми последних матчей номинальных гостей было иначе, результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь они все же немного превосходят соперника в классе.

Ставка: Доминиканская Республика победит за 2.50