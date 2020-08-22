ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Беды «Краснодара». Кайо, травмы и лимит

    «Быки» в Екатеринбурге проиграли «Уралу»

    Футбол РПЛ Футбол России Урал Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Краснодар»Беды «Краснодара». Кайо, травмы и лимит Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги ПСЖ не должен отдать свои позицииЛига 1: фавориты и темные лошадки
  • 19:54
    • «Зенит» отправил в ворота «Тамбова» четыре гола
  • 19:23
    • Тульский «Арсенал» нанес поражение «Динамо»
  • 18:01
    • Два гола за две минуты принесли «Ахмату» победу над «Химками»
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
  • 17:29
    • У Набабкина диагностировали разрыв крестообразной связки
  • 16:56
    • Кузяев может перейти в испанский клуб — СМИ
  • 15:51
    • Злобин перешел из «Бенфики» в другой португальский клуб
    Все новости спорта
    «Урал» — «Краснодар»
    «Урал» — «Краснодар»
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    «Краснодар» в выездном матче четвертого тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Урала» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота «быков» на 3-й минуте забил Вячеслав Подберезкин. Подопечные Мурада Мусаева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Кайо на 54-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Помазун засиделся под Акинфеевым

    Григорий Каленов в своем материале для rusfootball.info отметил игру вратаря «Урала» Ильи Помазуна, который неоднократно выручал свою команду.

    «Счет был открыт уже на третьей минуте. Игорь Калинин простреливал с левого фланга на форварда Панюкова, тот проиграл борьбу Мартыновичу, но защитник отбил мяч крайне неудачно. На подборе оказался Подберезкин, засадивший мяч в дальний угол ворот "Краснодара", в котором он провел три года.

  • Они сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги
  • «Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы
  • Сегодня

    • "Краснодар" проводил слабый тайм — лишенной лидеров команде Мусаева не хватало движения и свежих решений. Но гости все-таки сумели вернуть себе мяч (65% владения по итогам первого тайма) и наиграть на пару вполне реальных моментов: в результате первой осмысленной атаки "Краснодара" бил по воротам Рамирес, после углового должен был открывать счёт Кайо. Ещё имел возможность пробивать со второго этажа Берг, но удар получился слабым. В итоге все забрал Помазун.

    В перерыве Мусаев заменил откровенно мертвых в этой встрече Сулейманова и Кутового на Вильену и Классона. Шведский нападающий, который только-только вернулся после годового простоя мог и должен был забивать в двух эпизодах подряд, но в первом случае потащил Помазун (парень, очевидно, засиделся под Акинфеевым), а дальше за хозяев сыграла перекладина. "Краснодар" после замен прибавил почти мгновенно.

  • Мурад Мусаев
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Мы были ограничены в кадрах, не могли выпускать определенных ребят, они не были готовы. Мы уступили в желании победить в первом тайме, но на второй вышли с другим настроем. Нужно включаться с первых минут, так нельзя.

    • Правда, приятный для Мусаева отрезок продолжался недолго. Сначала принимавший странноватые решения еще в первом тайме Кайо отдал мяч сопернику на ровном месте, в результате чего Бикфалви попал в штангу, а затем покинул поле, схлопотав вторую желтую — за грубую игру в центре поля. Мусаев был в ярости, но заработал предупреждение для себя только в следующем эпизоде — когда после мнимого фола Ольссона Евгений Турбин выписал желтую карточку не только нарушителю, но и заступившемуся за него Уткину», — отмечает Каленов.

    Страдания из-за веры в Кайо

    Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер раскритиковал Кайо, допустившего в матче слишком много ошибок.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «На самом деле претензии к Кайо возникают не из-за удаления (впрочем, и в тех двух эпизодах он мог сыграть лучше). Дело в том, как он обрезался. Когда его прессингуют, ему не удается сохранить мяч. Просто выносить мяч вперед несвойственно "Краснодару", но сохранить владение тоже не получается. Да, Кайо был полезен в атаке и едва не забил, но все это лишнее напоминание о том, что он изначально был хавбеком, а не защитником. Хотя частично "обрезы" Кайо можно оправдать тем, что риск при неудачном счете более оправдан.

    Следующий матч Кайо точно пропустит из-за красной карточки. Примечательно, что для ЦСКА опять все неплохо складывается. Перед матчем с прямым конкурентом соперник теряет центрального защитника. Правда, в случае с Ракицким это не сильно помогло "армейцам".

  • Лига 1: фавориты и темные лошадки
  • Каким будет новый сезон во французской элите?
  • Сегодня

    • Есть ощущение, что Кайо может не только в пятом туре не сыграть, но и в последующих матчах. Не то чтобы Спайич безупречен, но с ним вроде было меньше нервозности в обороне. Тут ведь еще и непонятно, в каком состоянии травмированный Спайич. Казалось, что Урош должен был уже вернуться, но мы видим, что он пока даже не заявлен на этот сезон РПЛ. Отсюда и Кайо, который не может отдать элементарную передачу, Мартынович не дотягивается до мяча и случается перехват (18-я минута).

  • Юрий Матвеев
  • Главный тренер «Урала»
  • Как и ожидалось, был сложный матч. Проходных не бывает. Очень сильная команда «Краснодар». Нам удалось забить быстрый гол, после чего мы выстроили свою игру, от которой не отходили. Не давали сопернику пространства. Да, были моменты у «Краснодара», где-то нам везло, но и у нас были голевые эпизоды. Я выпустил сегодня тот же состав, что и в матче с «Локомотивом», потому что достаточно неплохо все смотрелись в организационной части игры в обороне. Помазун провел второй качественный матч. У нас конкуренция, кто к следующей игре будет лучше готов, того и будем использовать. Сегодня Помазун выручил в ряде эпизодов, что команде придавало уверенности.

    • И подобные ошибки у бразильца появляются постоянно. В прошлом туре он уже на 13-й секунде подарил сопернику выход один на один. В позапрошлом туре — неуклюже пролетел мимо Миранчука, который обработал мяч и забил», — напоминает Телингатер.

    Лимит и травмы

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Кузичев связывает проблемы «Краснодара» с травмами и лимитом на легионеров.

    «Каждый матч "Краснодара" сейчас рассматривается через призму квалификации в Лигу чемпионов. То, что "быки" по итогам доигровки европейского сезона-2019/20 переместились сразу в 4-й отборочный раунд, на руку их главному тренеру Мураду Мусаеву. Прежде всего, потому, что время работает на черно-зеленых. Им, как минимум, нужно привыкнуть к новой реальности, где пространство для маневра у штаба сократилось прямо пропорционально количеству легионеров после введения нового лимита "8+17".

  • Куман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар?
  • У нидерландского специалиста не так много времени, чтобы зарекомендовать себя с наилучшей стороны
  • Вчера

    • Остается лишь надеяться, что за оставшийся до старта в главном клубном турнире Европы месяц кадровая ситуация станет более благоприятной, чем в Екатеринбурге, где в стартовом составе гостей вышли только четыре иностранца. Патриотизм и мечта владельца "Краснодара" Сергея Галицкого — одиннадцать воспитанников своей академии в составе — тут не при чем. Все банальнее, причина в состоянии здоровья легионеров, каждый из которых — лидер на своей позиции.

  • Игорь Федотов
  • Экс-арбитр
  • Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Галицкого. Причем убивали их всю игру. У Кайо была спорная желтая в первом тайме, хотя для меня — ее дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и за это дают вторую желтую. Это просто жесть. ВАР вмешаться не мог — это вторая желтая.

    • В субботу пока не готовые проводить на поле по 90 минут Классон и Вилена начали игру на скамейке запасных, а получивших травмы Вандерсона Масиэла и Кабелла поменяли Сулейманов с Кутовым. Сами по себе новые сочетания выглядели любопытно, только легко представить, чем такой расклад обернется, если в ЛЧ южанам достанется "Бенфика". Лиссабонские "орлы" сейчас не жалеют денег, подписав контракты со звездой сборной Бразилии Эвертоном, опытным Вертонгеном и одним из главных талантов немецкого футбола Вальдшмидтом», — подчеркивает Кузичев.

    Кто не падал, тот не поднимался

    Редакция Sport24 заострила внимание на забавном эпизоде, произошедшем еще до стартового свистка, когда маскот «Урала» выпал из мотоцикла.

    «Главный момент игры случился еще до стартового свистка. Из подтрибунки появился маскот "Урала" Шмель, который ехал на мотоцикле, чтобы поприветствовать трибуны, но по пути выпал из коляски.

  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
  • 20/08/2020

    • Хайлайт сняли со всех ракурсов. С трансляционной камеры под комментарии ведущих студии "Матч Премьер". И даже с противоположного фланга — соцсети "Урала" выложили пост с философской подписью: "Мудрость гласит: кто не падал, тот не поднимался". И на всякий случай сообщили: Шмель после падения в полном порядке.

    Стадион "Урала" — главное королевство маскотов в РПЛ. Например, тот же Шмель пару лет назад участвовал в легендарном танце майонезов. А мотоцикл, с которого он упал, — тоже талисман клуба. Про него даже есть отдельный сюжет на екатеринбургском телевидении.

    Наконец, символ этого сезона "Урала" — оранжевая тюбетейка Григория Иванова. Президент впервые появился в ней на скамейке в матче с "Локомотивом" — команда не проиграла, а в твиттере запустили челлендж: 1 000 лайков — и клуб запустит их в продажу в фан-шопе, 10 000 — и команда приедет в них на игру», — говорится в материале.

    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 23 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Беерсхот
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры