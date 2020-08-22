Беды «Краснодара». Кайо, травмы и лимит

«Краснодар» в выездном матче четвертого тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Урала» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота «быков» на 3-й минуте забил Вячеслав Подберезкин. Подопечные Мурада Мусаева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Кайо на 54-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Помазун засиделся под Акинфеевым

Григорий Каленов в своем материале для rusfootball.info отметил игру вратаря «Урала» Ильи Помазуна, который неоднократно выручал свою команду.

«Счет был открыт уже на третьей минуте. Игорь Калинин простреливал с левого фланга на форварда Панюкова, тот проиграл борьбу Мартыновичу, но защитник отбил мяч крайне неудачно. На подборе оказался Подберезкин, засадивший мяч в дальний угол ворот "Краснодара", в котором он провел три года.

"Краснодар" проводил слабый тайм — лишенной лидеров команде Мусаева не хватало движения и свежих решений. Но гости все-таки сумели вернуть себе мяч (65% владения по итогам первого тайма) и наиграть на пару вполне реальных моментов: в результате первой осмысленной атаки "Краснодара" бил по воротам Рамирес, после углового должен был открывать счёт Кайо. Ещё имел возможность пробивать со второго этажа Берг, но удар получился слабым. В итоге все забрал Помазун.

В перерыве Мусаев заменил откровенно мертвых в этой встрече Сулейманова и Кутового на Вильену и Классона. Шведский нападающий, который только-только вернулся после годового простоя мог и должен был забивать в двух эпизодах подряд, но в первом случае потащил Помазун (парень, очевидно, засиделся под Акинфеевым), а дальше за хозяев сыграла перекладина. "Краснодар" после замен прибавил почти мгновенно.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Мы были ограничены в кадрах, не могли выпускать определенных ребят, они не были готовы. Мы уступили в желании победить в первом тайме, но на второй вышли с другим настроем. Нужно включаться с первых минут, так нельзя.

Правда, приятный для Мусаева отрезок продолжался недолго. Сначала принимавший странноватые решения еще в первом тайме Кайо отдал мяч сопернику на ровном месте, в результате чего Бикфалви попал в штангу, а затем покинул поле, схлопотав вторую желтую — за грубую игру в центре поля. Мусаев был в ярости, но заработал предупреждение для себя только в следующем эпизоде — когда после мнимого фола Ольссона Евгений Турбин выписал желтую карточку не только нарушителю, но и заступившемуся за него Уткину», — отмечает Каленов.

Страдания из-за веры в Кайо

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер раскритиковал Кайо, допустившего в матче слишком много ошибок.

«На самом деле претензии к Кайо возникают не из-за удаления (впрочем, и в тех двух эпизодах он мог сыграть лучше). Дело в том, как он обрезался. Когда его прессингуют, ему не удается сохранить мяч. Просто выносить мяч вперед несвойственно "Краснодару", но сохранить владение тоже не получается. Да, Кайо был полезен в атаке и едва не забил, но все это лишнее напоминание о том, что он изначально был хавбеком, а не защитником. Хотя частично "обрезы" Кайо можно оправдать тем, что риск при неудачном счете более оправдан.

Следующий матч Кайо точно пропустит из-за красной карточки. Примечательно, что для ЦСКА опять все неплохо складывается. Перед матчем с прямым конкурентом соперник теряет центрального защитника. Правда, в случае с Ракицким это не сильно помогло "армейцам".

Есть ощущение, что Кайо может не только в пятом туре не сыграть, но и в последующих матчах. Не то чтобы Спайич безупречен, но с ним вроде было меньше нервозности в обороне. Тут ведь еще и непонятно, в каком состоянии травмированный Спайич. Казалось, что Урош должен был уже вернуться, но мы видим, что он пока даже не заявлен на этот сезон РПЛ. Отсюда и Кайо, который не может отдать элементарную передачу, Мартынович не дотягивается до мяча и случается перехват (18-я минута).

Юрий Матвеев Главный тренер «Урала» Как и ожидалось, был сложный матч. Проходных не бывает. Очень сильная команда «Краснодар». Нам удалось забить быстрый гол, после чего мы выстроили свою игру, от которой не отходили. Не давали сопернику пространства. Да, были моменты у «Краснодара», где-то нам везло, но и у нас были голевые эпизоды. Я выпустил сегодня тот же состав, что и в матче с «Локомотивом», потому что достаточно неплохо все смотрелись в организационной части игры в обороне. Помазун провел второй качественный матч. У нас конкуренция, кто к следующей игре будет лучше готов, того и будем использовать. Сегодня Помазун выручил в ряде эпизодов, что команде придавало уверенности.

И подобные ошибки у бразильца появляются постоянно. В прошлом туре он уже на 13-й секунде подарил сопернику выход один на один. В позапрошлом туре — неуклюже пролетел мимо Миранчука, который обработал мяч и забил», — напоминает Телингатер.

Лимит и травмы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Кузичев связывает проблемы «Краснодара» с травмами и лимитом на легионеров.

«Каждый матч "Краснодара" сейчас рассматривается через призму квалификации в Лигу чемпионов. То, что "быки" по итогам доигровки европейского сезона-2019/20 переместились сразу в 4-й отборочный раунд, на руку их главному тренеру Мураду Мусаеву. Прежде всего, потому, что время работает на черно-зеленых. Им, как минимум, нужно привыкнуть к новой реальности, где пространство для маневра у штаба сократилось прямо пропорционально количеству легионеров после введения нового лимита "8+17".

Остается лишь надеяться, что за оставшийся до старта в главном клубном турнире Европы месяц кадровая ситуация станет более благоприятной, чем в Екатеринбурге, где в стартовом составе гостей вышли только четыре иностранца. Патриотизм и мечта владельца "Краснодара" Сергея Галицкого — одиннадцать воспитанников своей академии в составе — тут не при чем. Все банальнее, причина в состоянии здоровья легионеров, каждый из которых — лидер на своей позиции.

Игорь Федотов Экс-арбитр Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Галицкого. Причем убивали их всю игру. У Кайо была спорная желтая в первом тайме, хотя для меня — ее дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и за это дают вторую желтую. Это просто жесть. ВАР вмешаться не мог — это вторая желтая.

В субботу пока не готовые проводить на поле по 90 минут Классон и Вилена начали игру на скамейке запасных, а получивших травмы Вандерсона Масиэла и Кабелла поменяли Сулейманов с Кутовым. Сами по себе новые сочетания выглядели любопытно, только легко представить, чем такой расклад обернется, если в ЛЧ южанам достанется "Бенфика". Лиссабонские "орлы" сейчас не жалеют денег, подписав контракты со звездой сборной Бразилии Эвертоном, опытным Вертонгеном и одним из главных талантов немецкого футбола Вальдшмидтом», — подчеркивает Кузичев.

Кто не падал, тот не поднимался

Редакция Sport24 заострила внимание на забавном эпизоде, произошедшем еще до стартового свистка, когда маскот «Урала» выпал из мотоцикла.

«Главный момент игры случился еще до стартового свистка. Из подтрибунки появился маскот "Урала" Шмель, который ехал на мотоцикле, чтобы поприветствовать трибуны, но по пути выпал из коляски.

Хайлайт сняли со всех ракурсов. С трансляционной камеры под комментарии ведущих студии "Матч Премьер". И даже с противоположного фланга — соцсети "Урала" выложили пост с философской подписью: "Мудрость гласит: кто не падал, тот не поднимался". И на всякий случай сообщили: Шмель после падения в полном порядке.

Стадион "Урала" — главное королевство маскотов в РПЛ. Например, тот же Шмель пару лет назад участвовал в легендарном танце майонезов. А мотоцикл, с которого он упал, — тоже талисман клуба. Про него даже есть отдельный сюжет на екатеринбургском телевидении.

Наконец, символ этого сезона "Урала" — оранжевая тюбетейка Григория Иванова. Президент впервые появился в ней на скамейке в матче с "Локомотивом" — команда не проиграла, а в твиттере запустили челлендж: 1 000 лайков — и клуб запустит их в продажу в фан-шопе, 10 000 — и команда приедет в них на игру», — говорится в материале.

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