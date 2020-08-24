Первое поражение Николича. «Локо» потерял три очка и двух лидеров

Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ. Команда Марко Николича открыла счет в матче, навес Алексея Миранчука замкнул защитник Мурило. Во втором тайме форвард красно-белых Джордан Ларссон сравнял счет. Победный гол в матче забил головой после стандартного положения нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Николич нацелился на атаку

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, выбранные тренерами на столичное дерби.

«Доменико Тедеско традиционно делает микроскопические изменения в стартовом составе, а нередко вообще обходится без них. Но, в отличие от прошлых матчей, он решил отдать инициативу сопернику, сделав ставки на контратаки.

Об этом говорило его решение усадить на лавку самого медлительного из нападающих Александра Соболева в пользу скоростного дриблера Зелимхана Бакаева, а сверхактивный в последних матчах Джордан Ларссон вернулся на любимую позицию центрфорварда.

Таким образом, немецкий специалист (он вернулся после болезни на тренерскую скамейку) сделал более легкой и быстрой линию нападения, да и в дриблинге, полезном в середине поля на разреженном пространстве, российский полузащитник лучше своего шведского товарища.

Календарь и таблица РПЛ

Марко Николич тоже подготовился, причем его версия основы оказалась как раз нецеленной на атаку. Предугадав выбор визави, он перешел на 4-4-2. С этой целью серб вернул в старт Эдера в пару к Федору Смолову и Антона Миранчука.

А на правом фланге появился более агрессивный в игре с мячом Владислав Игнатьев. Все трое в нынешнем розыгрыше РПЛ впервые вышли на поле с первых минут. Более того, до стартового свистка они отыграли на двоих всего 59 минут».

«Локо» обменял гол на двух игроков

Автор «Чемпионата»Анатолий Романов отмечает, что «Локомотив» быстро открыл счет, но так же быстро был вынужден делать замены.

«При равной игре в начале матча "Локомотиву" удался быстрый гол со штрафного, назначенного за попадание мяча в руку Айртона. После подачи Наиль Умяров оказался не готов к тому, что Мурило окажется в его зоне и пробьёт. В этом эпизоде Георгий Джикия упал после контакта с Ведраном Чорлукой, однако судьи с VAR решили, видимо, что толчок со стороны хорвата не был достаточно сильным для того, чтобы тянуть на нарушение.

За 35 минут "Локомотив" потерял двух игроков. Дмитрий Баринов получил травму колена (похоже на "кресты"), а Алексей Миранчук — задней поверхности бедра. Впрочем, поменяв подбор игроков, "железнодорожники" не меняли схему. Николич выбрал на дерби неожиданные 4-4-2 с Фёдором Смоловым и Эдером на острие. Но в первом тайме, несмотря на возможность убегать в контратаки, два форварда не очень хорошо цеплялись за мяч и взаимодействовали.

"Спартак" при счёте 0:1 высоко прессинговал, владел мячом и большим территориальным преимуществом. Превзошёл соперника по ударам — 5:4 (в створ — 3:2). Зачастую в развитии атак красно-белые задействовали правый фланг, куда смещался Алекс Крал. Роман Зобнин в этих ситуациях превращался, по сути, в крайнего форварда.

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Тем не менее моментов у команды Тедеско было минимум. Недоставало нестандартных решений и мощи сидевшего в запасе Александра Соболева. Верный шанс загубил Джордан Ларссон, пробивший с линии вратарской выше ворот после скидки от Эсекьеля Понсе».

Первый тайм — кошмар «Локомотива», несмотря на 1:0

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов сетует на то, что потеря игроков из-за травм ударит не только по игре «Локомотива», но и по бюджету клуба.

«3 очка — это, конечно, хорошо, но гораздо меньше, чем мог бы принести полноценным отрезком до зимы Баринов. Да и миллионы, которые готовы заплатить за Миранчука в Италии, тоже явно стоят дороже.

Так что настроение у болельщиков "Локомотива" после первой половины было вряд ли лучше спартаковского. Константин Генич в прямом эфире сразу после подката диагностировал Баринову "кресты", но Дмитрий был заменен лишь спустя 12 минут.

Генич стал комментатором так рано во многом из-за того, что перенес 8 операций на колене, поэтому явно в теме. И отметил, что этими минутами на поле Дмитрий мог усугубить травму. Вопрос — почему врачи "Локомотива" этого либо не поняли, либо решили не перестраховываться.

Журналист Андрей Панков рассказал, что, пока кровь остается в суставе, разрыв не чувствуется. Но Генич понимает, что все серьезно. Динияр Билялетдинов понимает, что надо срочно менять. Допустим, игрок не понимает. Но ради чего рисковать усугублением, ради 10 минут, которые превратятся во сколько лишних дней?

Ближе к концу тайма схватился за заднюю поверхность бедра Алексей Миранчук. Здесь удар и по результатам, и по финансам. До этого Алексей шикарно "продавал" себя, забивал почти в каждом матче, а теперь, по всей видимости, выбыл на 3-4 недели.

С одной стороны, можно сконцентрироваться на переговорах, поскольку это все же не кресты, с другой — отпугнуть потенциальных покупателей это может. Все очень грустно и необычно: обе травмы игроки "Локомотива" получили при попытке отбора мяча, Баринов — вовсе с собственным фолом на желтую».

Тедеско-мотиватор

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что «Спартак» сумел переломить ход матча еще и благодаря накачке со стороны главного тренера в перерыве.

«В перерыве я спустился в полупустой пресс-центр попить водички и услышал, как в раздевалке (она — в соседнем помещении) тренер накачивает команду на второй тайм. Несмотря на толстые стены спартаковского стадиона, все было слышно хорошо. И дело не в словах, а в напоре, с которым Тедеско обращался к команде. "Вы — лучше, вы — молодцы, вы все правильно делаете, надо просто забить! Выходите и забивайте прямо сейчас".

Примерно таким был посыл Доменико. Я не подслушивал, прислонившись ухом к стенке, это слышали еще несколько человек — потому что Тедеско не говорил — он кричал. Выплескивая все накопившиеся за время болезни эмоции. Смог бы так зарядить спокойный Хинкель? Сработало бы что-то еще в матче, где "Спартак" все делал верно, посадил соперника глубоко в оборону, но просто не хватало последнего удара? Наверное, нет. Потому и кричал Тедеско.

И его пламенная речь сработала. "Спартак", который на протяжении всего матча действительно выглядел лучше "Локомотива", на 53-й минуте сравнял счет, а в конце игры забил еще и добился заслуженной победы.

Я не помню других матчей между "Спартаком" и "Локо", где красно-белые выглядели бы настолько уверенно. Даже та самая победа Тедеско над Семиным со счетом 3:0 была добыта благодаря грамотной контригре. Но без территориального преимущества».

«Спартак» воспользовался проблемами «Локомотива»

Редакция Sport24 хвалит «Спартак» за волю к победе и добытые на фоне проблем соперника три очка.

«А "Спартак" заканчивал тайм так мощно, что "Локо" практически не выходил за центр. А после перерыва, наконец, забил: Николич до последнего не выпускал команду из раздевалки (Тедеско даже пожаловался Карасеву) и заставил красно-белых ждать всем составом минуты три. Но это не помогло: на 53-й Умяров исполнил роскошный ассист на Ларссона, а Джордан классно пробил в дальний — 1:1.

Без Баринова и Миранчука у "Локомотива" перестало работать вообще все: команда осталась без мяча, а как только его перехватывала, то сразу теряла. Но даже под таким прессингом чуть не забила: Эдер вырвался один на один, но пальнул выше.

"Спартак" наказал "Локо" через пару минут: Соболев, заменивший в начале тайма Понсе, грамотно открылся на дальней, забил победный после скидки Крала и зафиксировал на табло тотальное доминирование банды Тедеско».

Выиграть в Волгограде «Спартаку» будет сложнее, чем у «Локо»

Автор «Чемпионата» Роман Вагин изучает перспективы «Спартака» зацепиться за вторую строчку турнирной таблицы.

«Без Баринова и Миранчука "Локомотив" впервые проиграл при Николиче — 12-й матч в РПЛ стал для серба несчастливым. И теперь уже "Спартак", а не "Локо" делит вторую строчку с "Сочи". "Спартак", который тоже поставил задачу пробиться в Лигу чемпионов (напомню, что с этого сезона в главный еврокубок у нас только две путёвки).

Насколько реально её решение? Многое, считаю, будет зависеть от ближайших трёх матчей. "Спартак" должен брать шесть очков в играх с "Ротором" (в гостях) и "Арсеналом" (дома), а потом — уже после паузы на матчи сборных — давать бой ЦСКА.

Сегодня Тедеско — герой. Пропустив два тура из-за ангины, он вернулся на лавку и в такой день, когда кто-то из немецких тренеров точно выиграет Лигу чемпионов (кстати, второй сезон подряд) своей победой поддержал реноме родной тренерской школы.

Но теперь нужно закрепить этот успех. А с этим у "Спартака" в последнее время проблемы. Для него выиграть у "Локо", а потом проиграть в Волгограде — раз плюнуть. Или эти проблемы в прошлом, как болезнь главного тренера?»

«Спартак» прогрессирует

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин оптимистично настроен относительно перспектив красно-белых в этом сезоне.

«Сейчас же немец и те, кто его поддерживают, могут выдохнуть. И дело не только в конкретном результате и в том, что "Спартак" вышел на второе место, опережая всех прямых конкурентов кроме "Зенита". Важно, что команда прогрессирует, в том числе — в позиционной атаке, за которую Доменико ранее прилично прилетало от критиков.

Против "Локомотива" был и классный прессинг, и активная игра флангами (кажется, все мы снова видим Зобнина образца трехлетней давности — и это прекрасно), и перепас в касание перед штрафной.

Все футбольные трансферы

Пока это все кажется довольно хрупким, но тенденция очевидна. Но для обретения нужной степени уверенности и для того, чтобы получить время для дальнейшей спокойной работы, "Спартаку" крайне важно взять шесть очков в ближайших двух встречах с "Ротором" и "Арсеналом", уйдя на паузу для сборных вслед за "Зенитом".

Особенно с учетом того, что все конкуренты хромают. Снова уступили ЦСКА и "Краснодар", "Локомотив" помимо поражения остался без двух ведущих футболистов — Баринова и Алексея Миранчука. Лихорадит "Ростов", а "Динамо", как показал матч в Туле, пока еще сыровато».

На дерби сказался плотный календарь

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что обеим командам, но особенно «Локомотиву», не хватало физических кондиций, что сказалось на результате матча.

«Можно начать рассказ о том, сколько матчей играют англичане, но РПЛ — не АПЛ. Тела конкретных игроков из России не привыкли к такому темпу и календарю. "Локомотив" жаловался еще до начала сезона и матча за Суперкубок России. Плюс учтите, что летом не было привычных сборов и паузы.

Следовательно, у кого состав старше — тому еще сложнее. "Спартак" носился с "Уфой", носился против "Локомотива", но даже им не хватало чуть-чуть свежести. Но это разговор скорее о команде Николича, ведь если будут так выключаться и ходить полем, теряя мяч на своей половине — потеряют очки много раз.

Сегодня "Локомотив" заслуживал потерять все очки. "Спартак" по игре в футбол точно победил. И хотя их соседи потеряли двух ключевых игроков основы, что сказалось, даже Эдера тоже сочетаются с ходом всего матча. Тедеско и его команда сегодня были лучше и заслужили победу в дерби». 0