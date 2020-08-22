РПЛ. Поражение «Краснодара», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» примет «Локо»

22 -23 августа проходят матчи четвертого тура Российской Премьер-лиги 2020-2021

«Урал» — «Краснодар» — 1:0

В стартовом матче 4-го тура РПЛ «Урал» принимал «Краснодар».

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Вячеслав Подберезкин ударом с лета замкнул подачу с фланга.

В начале второго тайма команды обменялись попаданиями в штангу и перекладину, а на 54-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Кайо Панталеан получил вторую желтую карточку. В итоге уйти от поражения «горожанам» не удалось.

Для «Урала» эта победа стала первой в сезоне, «Краснодар» потерпел второе поражение.

«Урал» набрал 5 очков и после этой игры поднялся на шестое место в РПЛ. У «Краснодара» — 6 очков и четвертое место.

РПЛ. 4-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 1:0 (1:0) Гол: Подберезкин, 3.«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Подберезкин (Ефремов, 55), Мишкич (Емельянов, 84), Егорычев, Бикфалви, Панюков (Караев, 73)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Смольников (Петров, 60), Рамирес, Панталеао, Уткин (Сорокин, 60), Ольссон (Мацукатов, 73), Газинский, Сулейманов (Вильена, 46), Берг, Кутовой (Классон, 46)Удаление: Панталеао (54)Предупреждения: Панталеао (23), Ольссон (57), Уткин (57), Классон (61), Газинский (69), Ефремов (86), Помазун (90)

«Химки» — «Ахмат»

22 августа, 16:00 мск

«Арсенал» Тула — «Динамо» Москва

22 августа, 17:30 мск

«Зенит» — «Тамбов»

22 августа, 18:00 мск

«Ротор» — «Сочи»

22 августа, 20:00 мск

ЦСКА — «Рубин»

22 августа, 20:00 мск

«Уфа» — «Ростов»

23 августа, 16:30 мск

«Спартак» — «Локомотив»

23 августа, 19:00 мск