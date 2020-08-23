Инсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана

пришел на смену, став одним из многих изменений, обещанных Бартомеу после поражения от мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Однако источники ESPN сообщили, что, хотя Куман был восприимчив к большинству необходимых изменений, но хотел, чтобы кое-что осталось неизменным —

Новому тренеру не терпелось договориться о встрече с Месси, вокруг которого он надеется построить команду. Нападающий был расстроен, разочарован и, временами, сердит из-за провала «Барсы» в еврокубках и, по некоторым данным, задумался о будущем. Руководство «Барселоны» даже разделилось в вопросе о том, стоит ли прислушиваться к предложениям своего талисмана, учитывая потребности команды и масштаб необходимой реконструкции.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» и раньше был связан с возможным уходом из «Камп Ноу», но никогда угроза расставания с ним не была более реальной, чем сейчас. Его недельное молчание после вылета из Лиги чемпионов только усилило опасения того, что он может уйти.

Итак, 20 августа состоялась встреча нового тренера и капитана команды. Месси специально вернулся из Сердании, где он проводил отпуск с Луисом Суаресом, Жорди Альбой и их семьями, чтобы встретиться с Куманом. Звезду нужно было убедить, что «Барса» сможет пройти реконструкцию, продолжая при этом конкурировать в Ла Лиге и еврокубках. Источники, близкие к Месси, не разглашают информацию о том, как прошла встреча, но клуб подтвердил, что аргентинец сказал Куману, что сомневается в необходимости остаться. Планируются дальнейшие переговоры.

Контракт Месси действует до 2021 года и включает пункт о выкупе игрока за 700 миллионов евро. Для Кумана убеждение Лео остаться было бы хорошим началом его пребывания в должности, но масштаб задач на «Камп Ноу» остается огромным.

«Это непростая задача», — признал Куман на своем официальном представлении. — «Даже в хорошие времена тренировать "Барселону" нелегко, потому что клуб требует самого лучшего. Но мне это нравится, так оно и должно быть. Я думаю, что изменения должны быть. Увиденная в матче с "Баварией" картинка — это не тот имидж, который нам нужен. Мы будем много работать, чтобы восстановить престиж клуба, который все еще остается величайшим в мире».

Бесспорно, что «Барселона» потеряла часть этого престижа, особенно в течение последних восьми месяцев. В январе клуб уволил Эрнесто Вальверде, когда команда была на вершине Ла Лиги, а правление Сетьена прошло под знаком множества ошибок, как на поле, так и за его пределами, кульминацией которых стало унизительное поражение от «Баварии». Эта неудача проявила все существующие беды клуба.

Помимо вероятного ухода Месси, «Барсе» необходимо заменить стареющее ядро футболистов, уменьшить самую большую в футболе заработную ведомость и сделать это, одновременно преодолевая дефицит в 300 миллионов евро, вызванный пандемией коронавируса. И это мы еще не углубились в кризис на уровне совета директоров, шесть членов которого ушли в апреле. А ведь в марте будет выбран новый президент, и все, что сделано этим летом, может быть им полностью разрушено.

Сдача полномочий Сетьеном

После тяжелого поражения от «Баварии» Сетьен отказался отвечать на вопросы о своем будущем, но он уже знал, что его собираются уволить. Ему даже не нужно было разговаривать с Бартомеу, чтобы понять это. Известие об увольнении он получил 17 августа за обедом от спортивного директора Эрика Абидаля, который покинул свою должность спустя сутки.

С момента назначения Сетьена прошло 217 дней, из которых почти 60 прошли в изоляции из-за пандемии. Источник, близкий к первой команде, язвительно заметил, что в мимолетном пребывании Сетьена на «Камп Ноу» «не было ничего положительного».

В январе, когда Сетьен заменил Вальверде, который был популярной фигурой среди опытных игроков, все начало развиваться не лучшим образом и быстро пошло под откос. Источники объясняют, что большая часть команды, включая Месси, с первого дня не общалась с Сетьеном и его тренерским штабом.

Вскоре стало очевидно, что отношения игроков с ассистентом наставника Эдером Сарабией были особенно напряженными. Между тем тренер вратарей Сетьена Хон Паскуа даже не работал с Марком-Андре тер Штегеном. С ним занимался Хосе Рамон де ла Фуэнте, который был назначен еще в 2012 году Тито Вилановой. Он работал с тер Штегеном с 2014 года, и между ними сложились тесные отношения.

Однако напряженность с Сарабией вылилась в публичную сферу. Месси проигнорировал подсказки от Сарабии во время матча с «Сельтой» (2:2) 27 июня. Телекамеры зафиксировали, как десятый номер уходит от Сарабии, когда тот пытается ему что-то сказать. Согласно источникам, подобные сцены происходили и на тренировках, когда игроки не верили в «интенсивность», которую требовал Сетьен и его помощники. Они считали некоторые из его упражнений детскими, а другие чрезмерно сложными. Это привело к напряженности между Сарабией и Месси. Иногда Сетьену даже приходилось вмешиваться, чтобы сохранять мир между своим помощником и лидером команды.

По мере того, как разрыв между игроками и тренерами нарастал, а также увеличивались потери очков после матчей с «Севильей», «Сельтой» и «Атлетико», Бартомеу понял, что необходима еще одна смена тренера. Судьба Сетьена была решена, когда «Барса» проиграла «Осасуне» в предпоследнем туре, отдав титул мадридскому «Реалу». Источники поясняют, что руководство каталонского клуба посчитало, что отсутствие опыта работы на самом высшем уровне сыграло против Сетьена, поэтому он не снискал уважения среди игроков.

Несмотря на это, после серии встреч между игроками и тренерским штабом сложился консенсус, что Сетьен останется ответственным за кампанию Лиги чемпионов. Все сотрудники согласились сплотиться ради клуба. Однако, согласно некоторым источникам, Сетьен решил умыть руки. Он не стал полноценно общаться с командой перед победным матчем с «Наполи» 8 августа, вместо этого сказав игрокам, что они достаточно опытны, чтобы знать, что нужно делать. В преддверии этой игры некоторые футболисты обращались к клубному персоналу, чтобы те добыли информацию о сильных и слабых сторонах «Наполи» — обычно этот анализ готовил Сетьен.

«Барса» выиграла тот матч 3:1 и прошла дальше, но ее подготовка к встрече с «Баварией» осталась такой же бессистемной, хотя Сетьен пытался проявить некоторый авторитет, прося игроков активнее действовать во время тренировок. Источники утверждают, что после игры с «Баварией», несмотря на то, что футболисты знали, что будет с Сетьеном, никто из них даже не попрощался с тренером.

Конечно, у каждой истории есть две стороны, и источники, близкие к Сетьену, говорят, что в течение одного месяца он понял, что перед ним стоит «невыполнимая работа». Он и его помощники считают, что игроки были слишком властными. Они стремились изменить это, но без поддержки руководства боролись с ветряными мельницами. В конце концов, Сарабия, Паскуа и фитнес-тренер Фран Сото тоже ушли.

Как «Барса» назначила Кумана

В субботу, 15 августа, на следующий день после игры с «Баварией», Куман начал собеседование для приема на работу. Нидерландец провел встречу в одном из модных ресторанов в прибрежной зоне Барселоны. Недавно он купил дом в Вальвидрере и регулярно посещал Каталонию, но на этот раз его визит был более значимым.

Он был одним из трех кандидатов, предложенных Бартомеу, когда президент «Барселоны» пытался избежать беспорядка в январе. Конечно, в итоге «сине-гранатовые» остановили выбор на Сетьене, но только после того, как им отказали Куман и Хави Эрнандес. Несмотря на отказ семь месяцев назад, Бартомеу обратился к тем же персонам, а также к Маурисио Почеттино, когда начал поиск нового наставника.

В очередной раз источники сообщили, что после переговоров быстро стало очевидно, что Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», все еще не готов вернуться, что оставило в списке Почеттино и Кумана.

Бывший босс «Тоттенхэма» Почеттино в неформальной обстановке пообедал с тогдашним помощником спортивного директора «Барсы» Планесом на прошлой неделе, и источники ESPN сообщили, что в какой-то момент у Почеттино был реальный шанс получить работу.

Ранее аргентинский специалист заявлял, что он предпочел бы «вернуться на свою ферму» на родине, чем тренировать игроков на «Камп Ноу». Это из-за того, что, будучи игроком, он выступал за «Эспаньол». Вскоре Почеттино отказался от своих слов, открыв прямой путь в «Барселону». Однако источники пояснили, что негативное отношение к Почеттино со стороны болельщиков, а также сомнения среди некоторых членов совета директоров сделали главным претендентом на вакантный пост Кумана.

Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока и вписал свое имя в историю, когда в составе «Команды мечты» Йохана Кройфа забил гол, обеспечивший клубу первый Кубок европейских чемпионов в 1992 году. Источник, близкий к иерархии «Барсы», говорит, что на этот раз каталонцы остановились на Кумане, потому что они считают, что он завоюет уважение игроков.

В клубе также считают, что он способен контролировать глобальную перестройку состава. Он никогда не боялся противостоять именитым футболистом, что доказал в «Валенсии», когда в сезоне 2007/08 вытеснил из команды Сантьяго Каньисареса, Давида Альбельду и Мигеля Анхеля Ангуло, так что напористый характер нидерландца будет востребован. Ранее мы уже сообщали, что только три игроки «Барселоны» не будут выставлены на продажу, а 18 августа Бартомеу подтвердил, что практически любой игрок старше 30 лет, за исключение Месси, может уйти.

«Это легендарные игроки, и они должны уйти с почестями, но мы будем говорить конкретно от случая к случаю», — сказал он в эфире клубного телевидения.

Были незначительные сомнения относительно стиля игры, который Куман использовал на протяжении тренерской карьеры, и некоторые другие незначительные сложности, такие как соглашение о выплате компенсации Федерации футбола Нидердандов, но из-за отсутствия других вариантов ситуация развивалась быстро и уверенно.

Что касается Кумана, источники предполагают, что он чувствовал, что этот поезд он мог пропустить только определенное количество раз. Пришло время сесть на него. Близкие к нему люди говорят, что он находится в идеальных кондициях после сердечных проблем в начале года и после того, как он вывел сборную Нидерландов на первый крупный турнир с 2014 года.

Задачи Кумана

В замечательном интервью, которое транслировалось на клубном телеканале 18 августа, президент Бартомеу фактически выставил на трансфер более 30 футболистов, среди которых Жерар Пике, Альба, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Артуро Видаль и Суарес (всем им больше 30 лет). Также можно упомянуть Филиппе Коутиньо, Самюэля Умтити и Хуниора Фирпо, по которым шли переговоры с ведущими клубами Европы.

У «Барсы» самая большая зарплатная ведомость в футболе: за этот сезон ей нужно выплатить более 500 миллионов евро. На этой неделе Бартомеу признал, что это проблема, и, поскольку клуб прогнозирует падение выручки на 320 миллионов евро в следующем сезоне из-за коронавируса, каталонцам необходимо сократить эту ведомость.

Проще сказать, чем сделать в разгар пандемии, не в последнюю очередь потому, что большинство вышеназванных игроков хотели бы остаться. Возможно, по этой причине Куман 19 августа проявил более примирительный тон. Он сказал, что возраст не имеет значения, но он потребует от своих игроков «жажды и отдачи».

«Я не хочу называть имена. Мы должны смотреть на ситуацию в интересах клуба и создавать такую команду, которая попытается выиграть все матчи. Если игроки определенного возраста, в которых вы можете начать сомневаться, хотя игрок в 31, 32 или даже 33 года не обязательно должен быть списан — все зависит от жажды и того, готов ли он отдать все для клуба. Я хочу работать только с теми игроками, которые хотят быть здесь, и если они чем-то недовольны, то должны сказать об этом. Мне нужны только люди, которые готовы отдать все» — сказал Куман.

Помогать Куману реализовывать идеи будут Алфред Схредер и Хенрик Ларссон, один из которых уже имеет хорошие отношения с одним из ключевых игроков «Барсы». Источники сообщают, что Схредер едет в Каталонию с благословения Френки де Йонга, учитывая их теплые отношения. Что касается бывшего игрока сборной Швеции, то он является знакомым лицом, игравшим за «Барселону» 14 лет назад.

Де Йонг займет центральное место в планах Кумана. Тренер обедал с полузащитником в течение последнего года во время поездок в Барселону. Источник в клубе говорит, что «сине-гранатовые» очень рады видеть, как де Йонг, за которого «Аякс» получил 70 миллионов евро прошлым летом, расцветет под руководством своего соотечественника.

Вместе с де Йонгом в команду будут привлечены и другие молодые футболисты, например, Рики Пуч, Ансу Фати и новичок Франсишку Тринкан. Также будет вестись поиск усиления на трансферном рынке. Источники сообщают, что Эрик Гарсия и Лаутаро Мартинес остаются на прицеле у «Барселоны», но сейчас имеет значение только один игрок — Лионель Месси. 0