«Бавария» выдала манифест о начале своей гегемонии

«Бавария» благодаря минимальной победе над ПСЖ в финале завоевала свой шестой Кубок чемпионов в истории. Разбираемся, как это ей удалось, и что ожидает клуб в следующем розыгрыше турнира.

«Бавария» указала ПСЖ на его место

Лига чемпионов, которая проходила на фоне страха и незащищенности в связи с пандемией, но также — солидарности и самоанализа, закончилась тем, что трофей достался «Баварии» со счетом 1:0 над «Пари Сен-Жермен» — это шестой раз, когда немецкий клуб становится чемпионом Европы, сравнявшись с «Ливерпулем» и отставая на один кубок от «Милана» (и на шесть — от «Реала»).

Такой показатель имеет значение, потому что для большей части европейской элиты внутренние титулы кажутся обыденными до такой степени, что становятся заметными только тогда, когда их не доставляют на порог каждую весну.

ПСЖ надеется однажды попасть в эту когорту, и воскресенье могло стать гигантским шагом в этом направлении. Но хотя у французской команды были шансы забить, добиться этого ей не удалось.

А ведь это было обязательным требованием против «Баварии», которая выиграла 29 из последних 30 матчей во всех соревнованиях, не проиграв ни одного поединка с 2019 года, и в этом сезоне выдала идеальные 11 побед в 11 матчах Лиги чемпионов.

Без Флика «Бавария» не добилась бы успеха

Наставник «ротен» Ханс-Дитер Флик заслуживает огромной похвалы за высокий уровень организации, где каждый исполнитель прекрасно знает, что ему делать как в игре с мячом, так и без него.

Легко забыть, что клуб занимал четвертое место в Бундеслиге, уступив «Айнтрахту» со счетом 1:5, после чего он сменил Нико Ковача в ноябре. Также он заслуживает похвалы за то, что не побоялся выставить в старте Комана, который не играл против «Барселоны» в четвертьфинале и «Лиона» в полуфинале.

24-летний воспитанник ПСЖ эффектно оправдал оказанное ему доверие, и он является лишь одним примером грамотной селекции, которая стоит в основе возвращения «Баварии» на вершину европейского футбола.

Из игроков, вышедших в основе воскресным вечером в Лиссабоне, ни один не стоил больше 30 млн фунтов, и при этом ни один из них не выглядел лишним. «Ротен» купили Гнабри менее чем за 7 млн фунтов, Киммих был приобретен настолько же дешево, и они даже не заплатили за Левандовски и Горецку.

«Бавария» способна доминировать в Лиге чемпионов

Остальную часть европейской элиты теперь должно беспокоить то, что мюнхенский гранд теперь может доминировать в Лиге чемпионов, как он уже это делает в Бундеслиге.

Нойеру, Левандовски и Мюллеру за 30, но всем им есть, что сказать, а средний возраст команды намного ниже. 19-летний Альфонсо Дэвис выглядит будущей суперзвездой. Канадский левый защитник — не единственный молодой талант чемпиона Германии, чьи лучшие годы только впереди.

Конечно, Тьяго Алькантара мог сыграть свой последний матч за клуб, ведь к 29-летнему испанцу проявляет интерес «Ливерпуль», и английский гранд вряд ли единственный, кто на него претендует. Но сила «Баварии» — в коллективе, в ее хорошо отлаженной структуре. И это то, что делает мюнхенцев лучшими в Европе.

Конечно, в следующем сезоне «ротен» с высшей ступени пьедестала могут потеснить тот же «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити», «Реал» и остальные, включая и ПСЖ. Но если мерсисайдцы рискуют вступить в падающую траекторию цикла своей нынешней команды, то остальные попросту не выглядят столь же мощно, как «Бавария». Этот титан выдал манифест о начале своей гегемонии. 0