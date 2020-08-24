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    Трансферный дайджест. 18-24 августа

    Перебертся ли лидер ПСЖ в Примеру, куда отправится защитник «Арсенала», усилится ли «Барса» голландским вундеркиндом и другие трансферные новости последних дней

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Килиан Мбаппе

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 21 год

    Мадридский «Реал» снова обратил внимание на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает El Mundo Deportivo.

    Мадридцы внимательно следят за намерениями молодого форварда и готовы попытаться подписать его, если он решит не продлевать контракт с «ПСЖ».

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    • Мбаппе уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «ПСЖ», и в клубе готовы согласиться на его уход в 2021 году, чтобы в 2022-м француз не ушел бесплатно.

    Отмечается, что парижанам стало еще сложнее удержать Мбаппе в команде после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Контракт Мбаппе с парижским клубом заключен до 2022 года, «Реал» рассчитывает взять его в 2021-м по заниженной цене.

    В сезоне-2019/20 игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Хосе Рейна

    «Милан», вратарь, 37 лет

    Хосе Рейна

    Голкипер «Милана» Хосе Рейна может сменить клуб этим летом. Испанец уже какое-то время назад согласовал условия контракта с «Валенсией», сообщает Marca.

    Контракт Рейны с итальянцами истекает в 2021 году, однако «россонери» отпустят вратаря бесплатно, чтобы не платить ему высокую зарплату — 3 млн евро.

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    • При этом, «Валенсия» перед подписанием Рейны намерена продать Яспера Силлессена. Клуб готов отпустить 31-летнего голландца даже по сниженной цене, чтобы выправить финансовое положение.

    По сообщениям испанских СМИ, Рейна устал ждать предложения со стороны испанского клуба, и готов рассмотреть иные варианты для продолжения карьеры.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Рейна договорился с римским «Лацио» о контракте, который будет рассчитан на два года.

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    Вторую половину прошлого сезона испанец провел на правах аренды в «Астон Вилле», сумевшей избежать вылета из АПЛ. В «Милане» Рейна был дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

    Основным голкипером «Лацио», который выступит в Лиге чемпионов, является Томас Стракоша. В сезоне-2019/20 он провел все 38 матчей в Серии А.

    Наш прогноз: «Валенсия»

    Энсли Мэйтленд-Найлз

    «Арсенал», защитник, 22 года

    Энсли Мэйтленд-Найлз

    Защитник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз может перейти в другой клуб АПЛ, сообщает Sky Sports.

    По данным издания, 22-летним игроком интересуется «Вулверхэмптон».

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    • Также за англичанином следит «Ньюкасл». Мэйтленд-Найлз заинтересовал главного тренера «сорок» Стива Брюса.

    Как сообщает журналист Дэвид Орнстайн, «Вулвс» близки к трансферу игрока. Условия сделки и личного контракта еще предстоит согласовать, однако ожидается, что уже на этой неделе вопрос будет решен.

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    В прошлом сезоне Мэйтленд-Найлз провел 32 матча за «Арсенал» во всех турнирах.

    Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

    Марио Манджукич

    нападающий, 34 года

    Марио Манджукич

    Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в итальянской Серии А — в «Милане» или «Роме».

    «Милан» продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

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    • Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, существует вероятность, хоть и незначительная, что 38-летний швед откажется продлевать контракт с итальянским клубом.

    В этом случае «Милан» может обратиться к кандидатурам Ольвье Жиру и Марио Манджукича, ныне находящимся в статусе свободных агентов.

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    «Рома» же ищет замену Эдину Джеко, которого сватают в «Ювентус». Римский клуб не хочет отпускать боснийца, пока не найдет ему замену.

    Римляне заинтересовались Манджукичем, который в последнее время выступал в Катаре, но сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает Tuttosport.

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    • Хорват и босниец — нападающие одного возраста, при этом статус у них схож, а зарплата Манджукича будет меньше, чем сейчас у Джеко.

    Наш прогноз: «Рома»

    Хосе Гайя

    «Валенсия», защитник, 25 лет

    Хосе Гайя

    «Барселона» заинтересована в услуге левого защитника Хосе Гайя из «Валенсии», сообщает Diario Sport.

    «Валенсия» не хочет продавать 25-летнего игрока. Его отступные — 50 млн евро, это означает, что «Барсе» придется договариваться о более низкой цене.

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    • «Барселона» не ожидает, что переговоры пройдут гладко, но считает, что Гайя не откажется от перехода в каталонский клуб.

    «Валенсия» не попала в еврокубки по итогам сезона, из-за чего потеряет деньги. Средства от продажи левого защитника могут помочь клубу.

    Наш прогноз: «Валенсия»

    Кэлвин Стенгс

    «АЗ Алкмар», полузащитник, 22 года

    Кэлвин Стенгс

    Полузащитник АЗ Кэлвин Стенгс может стать игроком «Барселоны», пишет Sky Sports.

    В составе каталонского клуба 21-летнего футболиста сборной Нидерландов хочет видеть новый главный тренер Роналд Куман.

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    • Специалист рекомендовал вингера руководству «Барселоны», в клубе уже хорошо знакомы с этим игроком.

    Прошлой осенью Стенгс дебютировал в сборной Нидерландов. Тогда команду тренировал Куман.

    В ноябре 2019 года сообщалось, что скаут «Барселоны» просмотрит игрока в матче между сборными Нидерландов и Эстонии (5:0). В той игре Стенгс дважды ассистировал партнерам.

    Все прогнозы на футбол

    Срок действующего контракта между игроком и АЗ истекает в 2023 году.

    В сезоне-2019/20 футболист провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 5 мячей и сделал 8 голевых передач.

    Наш прогноз: «АЗ Алкмар»

    Раян Аит-Нури

    «Анжер», защитник, 19 лет

    Раян Аит-Нури

    Крайний защитник «Анжера» Раян Аит-Нури может продолжить карьеру в Испании, утверждает L’Equipe.

    В приобретении 19-летнего француза заинтересована «Барселона». С его агентом Жорже Мендешем контактировал бывший спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль перед своим увольнением.

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    • Также на, по информации издания, на игрока претендуют «Реал» и «Атлетико». Он даже приезжал на базу «Реала» в Вальдебебас. Впрочем, в официальные переговоры с «Анжером» никто не вступал.

    В зимнее трансферное окно клуб из топ-5 АПЛ предложил 30 млн евро за защитника «Анжера». К защитнику проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Однако французский клуб хотел выручить 35 млн и трансфер не состоялся.

    Календарь и таблица Лиги 1

    19-летний футболист провел хороший сезон, сделав 3 голевых передачи в 17 матчах Лиги 1. Сейчас «Анжер» просит 30 миллионов евро за Аит-Нури.

    Наш прогноз: «Анжер» 0

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