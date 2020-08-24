Трансферный дайджест. 18-24 августа

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 21 год

Мадридский «Реал» снова обратил внимание на нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает El Mundo Deportivo.

Мадридцы внимательно следят за намерениями молодого форварда и готовы попытаться подписать его, если он решит не продлевать контракт с «ПСЖ».

Мбаппе уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «ПСЖ», и в клубе готовы согласиться на его уход в 2021 году, чтобы в 2022-м француз не ушел бесплатно.

Отмечается, что парижанам стало еще сложнее удержать Мбаппе в команде после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1).

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Контракт Мбаппе с парижским клубом заключен до 2022 года, «Реал» рассчитывает взять его в 2021-м по заниженной цене.

В сезоне-2019/20 игрок провел 20 матчей в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: ПСЖ

Хосе Рейна

«Милан», вратарь, 37 лет

Хосе Рейна globallookpress.com

Голкипер «Милана» Хосе Рейна может сменить клуб этим летом. Испанец уже какое-то время назад согласовал условия контракта с «Валенсией», сообщает Marca.

Контракт Рейны с итальянцами истекает в 2021 году, однако «россонери» отпустят вратаря бесплатно, чтобы не платить ему высокую зарплату — 3 млн евро.

При этом, «Валенсия» перед подписанием Рейны намерена продать Яспера Силлессена. Клуб готов отпустить 31-летнего голландца даже по сниженной цене, чтобы выправить финансовое положение.

По сообщениям испанских СМИ, Рейна устал ждать предложения со стороны испанского клуба, и готов рассмотреть иные варианты для продолжения карьеры.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Рейна договорился с римским «Лацио» о контракте, который будет рассчитан на два года.

Вторую половину прошлого сезона испанец провел на правах аренды в «Астон Вилле», сумевшей избежать вылета из АПЛ. В «Милане» Рейна был дублером Джанлуиджи Доннаруммы.

Основным голкипером «Лацио», который выступит в Лиге чемпионов, является Томас Стракоша. В сезоне-2019/20 он провел все 38 матчей в Серии А.

Наш прогноз: «Валенсия»

Энсли Мэйтленд-Найлз

«Арсенал», защитник, 22 года

Защитник «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз может перейти в другой клуб АПЛ, сообщает Sky Sports.

По данным издания, 22-летним игроком интересуется «Вулверхэмптон».

Также за англичанином следит «Ньюкасл». Мэйтленд-Найлз заинтересовал главного тренера «сорок» Стива Брюса.

Как сообщает журналист Дэвид Орнстайн, «Вулвс» близки к трансферу игрока. Условия сделки и личного контракта еще предстоит согласовать, однако ожидается, что уже на этой неделе вопрос будет решен.

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В прошлом сезоне Мэйтленд-Найлз провел 32 матча за «Арсенал» во всех турнирах.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Марио Манджукич

нападающий, 34 года

Марио Манджукич globallookpress.com

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в итальянской Серии А — в «Милане» или «Роме».

«Милан» продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, существует вероятность, хоть и незначительная, что 38-летний швед откажется продлевать контракт с итальянским клубом.

В этом случае «Милан» может обратиться к кандидатурам Ольвье Жиру и Марио Манджукича, ныне находящимся в статусе свободных агентов.

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«Рома» же ищет замену Эдину Джеко, которого сватают в «Ювентус». Римский клуб не хочет отпускать боснийца, пока не найдет ему замену.

Римляне заинтересовались Манджукичем, который в последнее время выступал в Катаре, но сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает Tuttosport.

Хорват и босниец — нападающие одного возраста, при этом статус у них схож, а зарплата Манджукича будет меньше, чем сейчас у Джеко.

Наш прогноз: «Рома»

Хосе Гайя

«Валенсия», защитник, 25 лет

Хосе Гайя globallookpress.com

«Барселона» заинтересована в услуге левого защитника Хосе Гайя из «Валенсии», сообщает Diario Sport.

«Валенсия» не хочет продавать 25-летнего игрока. Его отступные — 50 млн евро, это означает, что «Барсе» придется договариваться о более низкой цене.

«Барселона» не ожидает, что переговоры пройдут гладко, но считает, что Гайя не откажется от перехода в каталонский клуб.

«Валенсия» не попала в еврокубки по итогам сезона, из-за чего потеряет деньги. Средства от продажи левого защитника могут помочь клубу.

Наш прогноз: «Валенсия»

Кэлвин Стенгс

«АЗ Алкмар», полузащитник, 22 года

Кэлвин Стенгс globallookpress.com

Полузащитник АЗ Кэлвин Стенгс может стать игроком «Барселоны», пишет Sky Sports.

В составе каталонского клуба 21-летнего футболиста сборной Нидерландов хочет видеть новый главный тренер Роналд Куман.

Специалист рекомендовал вингера руководству «Барселоны», в клубе уже хорошо знакомы с этим игроком.

Прошлой осенью Стенгс дебютировал в сборной Нидерландов. Тогда команду тренировал Куман.

В ноябре 2019 года сообщалось, что скаут «Барселоны» просмотрит игрока в матче между сборными Нидерландов и Эстонии (5:0). В той игре Стенгс дважды ассистировал партнерам.

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Срок действующего контракта между игроком и АЗ истекает в 2023 году.

В сезоне-2019/20 футболист провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 5 мячей и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: «АЗ Алкмар»

Раян Аит-Нури

«Анжер», защитник, 19 лет

Крайний защитник «Анжера» Раян Аит-Нури может продолжить карьеру в Испании, утверждает L’Equipe.

В приобретении 19-летнего француза заинтересована «Барселона». С его агентом Жорже Мендешем контактировал бывший спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль перед своим увольнением.

Также на, по информации издания, на игрока претендуют «Реал» и «Атлетико». Он даже приезжал на базу «Реала» в Вальдебебас. Впрочем, в официальные переговоры с «Анжером» никто не вступал.

В зимнее трансферное окно клуб из топ-5 АПЛ предложил 30 млн евро за защитника «Анжера». К защитнику проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Однако французский клуб хотел выручить 35 млн и трансфер не состоялся.

Календарь и таблица Лиги 1

19-летний футболист провел хороший сезон, сделав 3 голевых передачи в 17 матчах Лиги 1. Сейчас «Анжер» просит 30 миллионов евро за Аит-Нури.

Наш прогноз: «Анжер» 0