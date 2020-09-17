ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy

    Среди фаворитов — представители немецкой Бундеслиги

    Футбол Лилль Лига 1 Футбол Франции Арсенал АПЛ Футбол Англии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии Милан Манчестер Сити Ренн Боруссия Д Бавария Бундеслига Футбол Германии Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТоп-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy «Спартак» — «Родина»Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам Неймар в матче с «Марселем»С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
  • 16:57
    • В КХЛ зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом
  • 20:06
    • «Локомотив» не вышел на матч с «Сочи» из-за коронавируса
  • 19:50
    • Зе Луиш может перейти в «Локомотив»
  • 19:35
    • Комличенко сыграет в атаке «Динамо» против тбилисского «Локомотива»
  • 18:06
    • «Зенит» интересуется форвардом «Эвертона»
  • 11:47
    • Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:32
    • Из-за коронавируса перенесены шесть матчей «Барыса»
    Все новости спорта
    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    Объявлен шорт-лист, в который включены 40 футболистов, претендующих на награду Golden Boy, и молодых талантов там хватает, пишет обозреватель Squawka Гарри Эдвардс.
    Столь желанная награда была учреждена итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Она присуждается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, который выступает в Европе.

    Среди бывших обладателей почетного приза — Лионель Месси, Уэйн Руни, Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе. Последним лауреатом в 2019 году стал Жуан Феликс во многом благодаря успешной игре за «Бенфику», хотя выступление за мадридский «Атлетико» тоже учитывалось.

  • Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Родиной» в Кубке России
  • Сегодня

    • Но кто же из объявленного шорт-листа попал в наш топ-10 по результатам 2020 года? Давайте с ними знакомиться!

    10. Джонатан Дэвид («Лилль»)

    Джонатан Дэвид

    Ныне представляющий «Лилль» Джонатан Дэвид перебрался во Францию благодаря прекрасному сезону в Бельгии в составе «Гента».

    20-летний футболист забил за бывшую команду 23 гола во всех турнирах, в том числе 10 голов в 10 матчах с начала 2020 года и до досрочного завершения кампании в «Лиге Жюпилер».

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Ключевая статистика: Джонатан Дэвид забил 26 голов в 27 матчах чемпионата Бельгии за «Гент» в сезоне 2019/20, превзойдя всех остальных игроков дивизиона.

    9. Букайо Сака («Арсенал»)

    Букайо Сака

    Мало кто ожидал, что Букайо Сака проведет сезон 2019/20 настолько успешно, не говоря уже о том, что он сыграл на позиции левого защитника.

    19-летний футболист был одной из звезд «Арсенала» в прошлой кампании, особенно он преуспел при Микеле Артете, помогая «канонирам» выиграть Кубок Англии и Суперкубок страны, в матче за который он отметился результативной передачей.

  • С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис
  • Всего три недели назад парижская команда играла в финале Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Ключевая статистика: Букайо Сака сделал больше результативных передач (11), чем любой другой игрок «Арсенала» во всех турнирах в сезоне 2019/20.

    8. Ансу Фати («Барселона»)

    Ансу Фати

    Ансу Фати — великолепный игрок, этого нельзя отрицать. Но его влияние в течение сезона было ограничено из-за недостаточного количества игровых минут, что помешало ему подняться выше в нашем рейтинге.

    Когда он выходил на поле, его сложно было остановить. Если он проведет хорошо и текущий сезон в «Барселоне», то станет одним из фаворитов на приз Golden Boy в 2021 году.

  • Победа при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси»
  • «Синие» начали сезон в АПЛ с того, что переиграли «Брайтон»
  • 15/09/2020

    • Ключевая статистика: Ансу Фати стал самым молодым бомбардиром сборной Испании, забив в ворота команды Украины в возрасте 17 лет и 311 дней.

    7. Деян Кулусевски («Ювентус»)

    Деян Кулусевски

    Деян Кулусевски провел увлекательную кампанию 2019/20, хорошо отыграв в аренде у «Пармы» из «Аталанты», которая в начале календарного года продала его «Ювентусу», после чего швед вновь вернулся в аренду в пармезанский клуб.

    20-летний игрок, несомненно, был лучшим в составе «крестоносцев», поэтому, возможно, теперь сможет заиграть в «старой синьоре».

    Ключевая статистика: Деян Кулусевски забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 36 матчах Серии А за «Парму» в прошлом сезоне.

    6. Сандро Тонали («Милан»)

    Сандро Тонали

    Несмотря на то, что «Брешиа» вылетела в Серию B в конце сезона 2019/20, Сандро Тонали был одним из лучших молодых игроков высшего дивизиона и полностью заслужил свой переход в «Милан» этим летом.

    20-летний полузащитник зарекомендовал себя идеальным творцом из глубины, и, похоже, он будет сиять в Италии в течение многих лет.

  • Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Арсеналом»
  • 15/09/2020

    • Ключевая статистика: Сандро Тонали создал 68 моментов в сезоне 2019/20 Серии А, сделав семь результативных передач.

    5. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

    Фил Фоден

    Фил Фоден уже довольно давно получает высокие оценки от экспертов, но 2020 год, похоже, станет для него годом прорыва.

    Англичанин ознаменовал рестарт Премьер-лиги в июне отличными бомбардирскими качествами, а теперь, когда Давид Сильва ушел, сезон 2020/21 может стать для него еще более успешным.

    Ключевая статистика: ни один игрок в возрасте до 21 года не забил больше голов в Премьер-лиге после рестарта, чем Фил Фоден (5).

    4. Эдуарду Камавинга («Ренн»)

    Эдуарду Камавинга

    «Ренн» заполучил путевку в Лигу чемпионов на сезон 2020/21 во многом благодаря хорошей игре Эдуарду Камавинги.

    Полузащитник, которому всего 17 лет, запомнился отменной игрой в обороне, но теперь, похоже, становится все больше игроком «бокс-ту-бокс», ведь в трех матчах новой кампании Лиги 1 забил один гол и сделал одну результативную передачу.

  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
  • Переберется ли защитник «Реала» в АПЛ, удержит ли «Интер» форварда, переманит ли «Ман Сити» защитника «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 14/09/2020

    • Ключевая статистика: Эдуарду Камавинга сделал больше отборов мяча (105), чем любой другой игрок Лиги 1 в сезоне 2019/20.

    3. Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

    Эрлинг Холанн

    Какой же сезон провел Эрлинг Холанн! Норвежец начал кампанию в «Зальцбурге», забивая голы в чемпионате и Лиге чемпионов.

    Благодаря своей успешной игре в январе он перешел в дортмундскую «Боруссию» и продолжил забивать. Холанн завершил сезон 2019/20 с 44 голами во всех турнирах, несмотря на то, что провел всего 40 игр.

    Ключевая статистика: Эрлинг Холанн забил 16 голов в 18 матчах за дортмундскую «Боруссию» в 2020 году после присоединения к команде в январе.

    2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

    Джейдон Санчо

    Еще один звездный игрок «Боруссии» Джейдон Санчо с наилучшей стороны раскрылся в сезоне 2019/20, найдя идеальный баланс между креативностью и игрой на острие атаки.

    Англичанин напрямую поучаствовал в 33 голах в Бундеслиге в прошлом сезоне, довольно часто являясь ядром атак и находя общий язык с такими футболистами, как Холанн, Торган Азар и Марко Ройс. Скорее всего, он получит приз Golden Boy, но у нас есть еще один прекрасный игрок в запасе.

  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Марсель»
  • 14/09/2020

    • Ключевая статистика: Джейдон Санчо забил 17 голов и сделал 16 результативных передач в Бундеслиге в прошлом сезоне.

    1. Алфонсо Дейвис («Бавария»)

    Алфонсо Дейвис

    Если смотреть только на статистику, можно найти довольно много игроков, которые провели сезон лучше, чем Алфонсо Дейвис, но дело не в этом. Канадец начал сезон 2019/20 в качестве вингера, но был переведен на левый фланг обороны, чтобы заполнить пробел.

    Впрочем, вместо того, чтобы вернуться на привычную позицию, Дейвис остался в обороне и фактически был одним из лучших защитников в Европе. Он помог «Баварии» выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов, прекрасно используя свой темп как в защите, так и в атаке.

  • И Кокорин не помог. ЦСКА перевернул дерби со «Спартаком»
  • Реакция спортивных СМИ на главное столичное дерби страны
  • 14/09/2020

    • Ключевая статистика: Алфонсо Дейвис — первый канадский футболист, выигравший Лигу чемпионов. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив Тбилиси — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Марсель — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Осиек — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кукеси — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры