Топ-10 футбольных вундеркиндов. Главные претенденты на награду Golden Boy

Столь желанная награда была учреждена итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Она присуждается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, который выступает в Европе.

Среди бывших обладателей почетного приза — Лионель Месси, Уэйн Руни, Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе. Последним лауреатом в 2019 году стал Жуан Феликс во многом благодаря успешной игре за «Бенфику», хотя выступление за мадридский «Атлетико» тоже учитывалось.

Но кто же из объявленного шорт-листа попал в наш топ-10 по результатам 2020 года? Давайте с ними знакомиться!

10. Джонатан Дэвид («Лилль»)

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Ныне представляющий «Лилль» Джонатан Дэвид перебрался во Францию благодаря прекрасному сезону в Бельгии в составе «Гента».

20-летний футболист забил за бывшую команду 23 гола во всех турнирах, в том числе 10 голов в 10 матчах с начала 2020 года и до досрочного завершения кампании в «Лиге Жюпилер».

Ключевая статистика: Джонатан Дэвид забил 26 голов в 27 матчах чемпионата Бельгии за «Гент» в сезоне 2019/20, превзойдя всех остальных игроков дивизиона.

9. Букайо Сака («Арсенал»)

Букайо Сака globallookpress.com

Мало кто ожидал, что Букайо Сака проведет сезон 2019/20 настолько успешно, не говоря уже о том, что он сыграл на позиции левого защитника.

19-летний футболист был одной из звезд «Арсенала» в прошлой кампании, особенно он преуспел при Микеле Артете, помогая «канонирам» выиграть Кубок Англии и Суперкубок страны, в матче за который он отметился результативной передачей.

Ключевая статистика: Букайо Сака сделал больше результативных передач (11), чем любой другой игрок «Арсенала» во всех турнирах в сезоне 2019/20.

8. Ансу Фати («Барселона»)

Ансу Фати globallookpress.com

Ансу Фати — великолепный игрок, этого нельзя отрицать. Но его влияние в течение сезона было ограничено из-за недостаточного количества игровых минут, что помешало ему подняться выше в нашем рейтинге.

Когда он выходил на поле, его сложно было остановить. Если он проведет хорошо и текущий сезон в «Барселоне», то станет одним из фаворитов на приз Golden Boy в 2021 году.

Ключевая статистика: Ансу Фати стал самым молодым бомбардиром сборной Испании, забив в ворота команды Украины в возрасте 17 лет и 311 дней.

7. Деян Кулусевски («Ювентус»)

Деян Кулусевски globallookpress.com

Деян Кулусевски провел увлекательную кампанию 2019/20, хорошо отыграв в аренде у «Пармы» из «Аталанты», которая в начале календарного года продала его «Ювентусу», после чего швед вновь вернулся в аренду в пармезанский клуб.

20-летний игрок, несомненно, был лучшим в составе «крестоносцев», поэтому, возможно, теперь сможет заиграть в «старой синьоре».

Ключевая статистика: Деян Кулусевски забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 36 матчах Серии А за «Парму» в прошлом сезоне.

6. Сандро Тонали («Милан»)

Сандро Тонали globallookpress.com

Несмотря на то, что «Брешиа» вылетела в Серию B в конце сезона 2019/20, Сандро Тонали был одним из лучших молодых игроков высшего дивизиона и полностью заслужил свой переход в «Милан» этим летом.

20-летний полузащитник зарекомендовал себя идеальным творцом из глубины, и, похоже, он будет сиять в Италии в течение многих лет.

Ключевая статистика: Сандро Тонали создал 68 моментов в сезоне 2019/20 Серии А, сделав семь результативных передач.

5. Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Фил Фоден globallookpress.com

Фил Фоден уже довольно давно получает высокие оценки от экспертов, но 2020 год, похоже, станет для него годом прорыва.

Англичанин ознаменовал рестарт Премьер-лиги в июне отличными бомбардирскими качествами, а теперь, когда Давид Сильва ушел, сезон 2020/21 может стать для него еще более успешным.

Ключевая статистика: ни один игрок в возрасте до 21 года не забил больше голов в Премьер-лиге после рестарта, чем Фил Фоден (5).

4. Эдуарду Камавинга («Ренн»)

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

«Ренн» заполучил путевку в Лигу чемпионов на сезон 2020/21 во многом благодаря хорошей игре Эдуарду Камавинги.

Полузащитник, которому всего 17 лет, запомнился отменной игрой в обороне, но теперь, похоже, становится все больше игроком «бокс-ту-бокс», ведь в трех матчах новой кампании Лиги 1 забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ключевая статистика: Эдуарду Камавинга сделал больше отборов мяча (105), чем любой другой игрок Лиги 1 в сезоне 2019/20.

3. Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Какой же сезон провел Эрлинг Холанн! Норвежец начал кампанию в «Зальцбурге», забивая голы в чемпионате и Лиге чемпионов.

Благодаря своей успешной игре в январе он перешел в дортмундскую «Боруссию» и продолжил забивать. Холанн завершил сезон 2019/20 с 44 голами во всех турнирах, несмотря на то, что провел всего 40 игр.

Ключевая статистика: Эрлинг Холанн забил 16 голов в 18 матчах за дортмундскую «Боруссию» в 2020 году после присоединения к команде в январе.

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

Джейдон Санчо globallookpress.com

Еще один звездный игрок «Боруссии» Джейдон Санчо с наилучшей стороны раскрылся в сезоне 2019/20, найдя идеальный баланс между креативностью и игрой на острие атаки.

Англичанин напрямую поучаствовал в 33 голах в Бундеслиге в прошлом сезоне, довольно часто являясь ядром атак и находя общий язык с такими футболистами, как Холанн, Торган Азар и Марко Ройс. Скорее всего, он получит приз Golden Boy, но у нас есть еще один прекрасный игрок в запасе.

Ключевая статистика: Джейдон Санчо забил 17 голов и сделал 16 результативных передач в Бундеслиге в прошлом сезоне.

1. Алфонсо Дейвис («Бавария»)

Алфонсо Дейвис globallookpress.com

Если смотреть только на статистику, можно найти довольно много игроков, которые провели сезон лучше, чем Алфонсо Дейвис, но дело не в этом. Канадец начал сезон 2019/20 в качестве вингера, но был переведен на левый фланг обороны, чтобы заполнить пробел.

Впрочем, вместо того, чтобы вернуться на привычную позицию, Дейвис остался в обороне и фактически был одним из лучших защитников в Европе. Он помог «Баварии» выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов, прекрасно используя свой темп как в защите, так и в атаке.

Ключевая статистика: Алфонсо Дейвис — первый канадский футболист, выигравший Лигу чемпионов. 0