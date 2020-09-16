Оттянулись на «Родине». «Спартак» после дерби дал проявить себя новичкам

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Родиной» (5:1) на старте группового турнира Бетсити Кубка России. Счет в первом тайме открыл Александр Соболев. Во втором тайме Остон Урунов, Айртон и Роман Зобнин забили три мяча в течение шести минут. Магомедхабиб Абдусаламов отыграл один мяч через две минуты после гола Зобнина, а на 80-й минуте Эсекиэль Понсе установил окончательный счет встречи.

Знакомая «Родина» и дебют Кокорина

Редакция Sport24 рассказывает о сопернике красно-белых и изучает стартовый состав команды Доменико Тедеско.

« У "Спартака" в первом матче обновленного Кубка России — уникальный соперник. Вроде бы "Родина" — обычная команда ПФЛ, с массой молодых игроков и развеселыми матчами (3:2, 4:3 и далее по списку). Но главная фишка клуба — здесь одни сплошные экс-звезды "Спартака".

В тренерском штабе Максим Калиниченко и Александр Павленко, в дубле играют сыновья Андрея Тихонова и Юрия Гаврилова. Тренирует клуб экс-игрок сборной России и корейских клубов Денис Лактионов. О как!

Понятно, что стартовый состав "Родины" мало что говорит обычному болельщику. Но знайте, что этих парней тренируют особые для истории "Спартака" люди. Защитник Александр Коротков, кстати, из академии "Зенита". Но порванные кресты поставили, собственно, крест на его карьере в российском топ-клубе.

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Состав "Спартака" довольно ожидаемый. В том смысле, что Тедеско дал отдохнуть некоторым игрокам основы. "Родину" можно обыграть и смешанным ростером, тем более на "Открытие Арене". Ну и главная новость по составу: Александр Кокорин наконец-то дебютировал в основе "Спартака". Он вышел в атаку вместе с Соболевым».

Денис Лактионов Главный тренер «Родины» Поздравляю «Спартак» с победой. Горжусь пацанами. Сделали максимум, играли все 90 минут, держали в напряжении соперника. Команда у нас молодая. В первом тайме играли по счету, во втором вышли, уступая один мяч. У нас было два хороших момента, чтобы сравнять счет. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Мы требовали максимум. Что планировали, все получилось. Просто «Спартак» — классная команда, умеет поднимать темп.

Первый тайм почти на равных

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов хвалит «Родину» за то, что до перерыва гости увренно сопротивлялись именитому сопернику.

«Футбол получился веселым. Такой же, как состав "Спартака", где нашлось место Кутепову, Кокорину и Урунову. Дерзкая "Родина" создала первый момент — со стандарта. Затем еще минут пять пыталась держать высочайший темп — и прессинговать, и владеть мячом, и комбинировать. В общем — все то, что делал бы любой малыш, получивший шанс побороться с гигантом.

"Спартаку" важно было спокойно реагировать на активность соперника и дождаться момента, когда тот выдохнется, чтобы сработала гигантская разница в классе. Она стала чувствоваться где-то к 20-й минуте. Красно-белые заперли "Родину" на ее половине, и стали подолгу разыгрывать мяч.

Тедеско недавно говорил, что его команда иногда слишком торопится с последним пасом или ударом, что можно получше готовить моменты, так вот первая для "Спартака" игра Бетсити Кубка России стала хорошим полигоном для тренировки этого компонента.

"Спартак" создавал моменты по-разному, полностью используя превосходство в классе. Несколько раз разрезающими передачами пытался вывести на свободное пространство Кокорина или фланговых игроков. Причем диспетчером тут себя проявлял Урунов.

Было много хороших дальних ударов — и тут здорово смотрелся вратарь "Родины" Сальников. Кстати, и на выходах он играл смело. Тому же Кокорину два раза не хватало буквально секунды, чтобы выйти один на один».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Мы сделали свою работу. Важно было забить быстрый гол, держать высокий уровень игры. Надо отдать должное «Родине». Молодая команда, молодые ребята — бились до конца. Забили мы много, могли еще больше. В конце дали поиграть молодым футболистам. Было много позиционных атак, но они проходили и в прошлых матчах. Возможно, в первом тайме были слишком терпеливы. Но во втором все было получше. Для меня не имеет значения, из какого дивизиона команда. В Германии говорят, что у кубковых матчей свои законы и правила. Любой соперник может преподнести сюрпризы. В прошлом сезоне были команды, которые также нам потрепали нервы. Сегодня вышли пять игроков, которых не было в прошлом матче, плюс еще было три новых игрока по ходу встречи. Поэтому для меня это была большая ротация состава. Были существенные изменения.

Сказка «Родины» закончилась за полчаса

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что гости упустили возможность обострить игру,сравняв счет в начале второго тайма.

«После получаса игры бело-голубым стало совсем непросто выдерживать темп. Должен был забивать свой первый гол за "Спартак" Урунов (хозяев спас стоявший на линии ворот защитник), а забил всё-таки Соболев. Восьмым ударом "Спартака" в матче и четвёртым в створ. Центрфорвард завершил в касание комбинацию с переводом мяча из центра во фланг и последующей доставкой мяча в штрафную. В этой комбинации помимо Соболева поучаствовали Кутепов, Зелимхан Бакаев и автор голевой передачи Роман Зобнин.

Второй тайм "Родина" тоже начала достаточно агрессивно и чуть не отыгралась. К контрвыпаду хозяев привёл неточный пас в исполнении Кокорина — временно поменявший позицию Ерёменко убежал к воротам "Спартака" через зону Джикии, а пробил не лучшим образом — верхом прямо в Александра Максименко. Георгий Юдинцев имел возможность сыграть на добивании, однако плохо обработал мяч. Верный шанс был упущен.

Сравняй бело-голубые счёт, дальше было бы интереснее. Но вместо этого "Родина" пропустила второй. Урунов всё-таки забил свой первый мяч за "Спартак", причём сделал это шикарно. Остон показал те качества, которыми выделялся в "Уфе". Ловким финтом обыграл сразу двух центрхавов соперника, а потом технично исполнил удар».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Каким может быть настроение после дерби, если мы его проиграли? Постарались сразу забыть и начали готовиться к следующему матчу. Сейчас так же — выиграли и будем готовиться к «Рубину». «Родина» — это неплохая команда, моментами она показывала хороший футбол. Советую приглядеться к номеру 17, это мой друг. Думаю, он вскоре окажется повыше. Не нервничали, знали, что забьем. А после того, как забили один, поняли, что забьем еще. Конечно, в дерби больше празднуешь. Сегодня Айртон забил первый мяч за «Спартак», Урунов тоже. Поздравляем их. Кокорин не забил? Ничего страшного, забьет в следующий раз. Он хоть и большой игрок, но пока в новой команде — в каких-то моментах нас не до конца понимает. Во втором тайме у нас был момент, где я ему мог отдать, но сделал это слишком сильно. Так что причины не только в нем, но и в нас.

Пыл «Родины» иссяк

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует совершенно неутешительную для гостей концовку матча, которую слегка подсластил забитый мяч.

«Гол пришелся как нельзя вовремя, поскольку "хозяева" после перерыва бросились атаковать большими силами, прессинговать — и создали убойный момент для Никиты Еременко, убежавшего от Джикии на свидание с Александром Максименко. А вот при 0:2 пыл "Родины" иссяк — в течение следующих шести минут первый гол за "Спартак" забил Айртон, а Маслов ассистировал Роману Зобнину.

В оставшееся время отметим великолепный гол Магомедхабиба Абдусаламова. 17-летний нападающий накрутил при входе в штрафную Кутепова и уложиля крученым ударом мяч в дальний угол. Эпизод подтвердил правоту Тедеско, предпочитающего в этом сезоне экс-защитнику сборной России 20-летнего Маслова.

При комфортном счете Тедеско дал отдохнуть Зобнину, Алексу Кралу и Айртону. Уже в воскресенье "Спартаку" играть в Казани в 8-м туре РПЛ. Среди вышедших у красно-белых заслуживает внимания Илья Голосов. А ближе к концу зрители увидели еще один гол-красавц — теперь в исполнении Эсекиэля Понсе».

Движения много, а КПД маловат

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин оценивает дебют в стартовом составе «Спартака» нападающего Александра Кокорина.

«Самый большой километраж намотал Кокорин в первом тайме среди всех игроков матча, не только спартаковцев. Нападающий заменил в основе Джордана Ларссона, но играл гораздо выше, чем действует швед. Кокорин открывался между защитниками, ждал скидку от Соболева. В общем, был полностью зависим от партнеров, которые строили атаки почему-то без Кокорина.

Форвард помог команде нанести первый удар в створ, когда скинул мяч на Джикию. А когда Кокорин на 24-й минуте остался один в один с защитником "Родины", то обыграть его не сумел, даже на скорости. Зато Кокорин показал, что в контратакующей игре он хорош. Нападающий и оттягивался в центр, где притягивал к себе вынос, и убегал по флангу, чтобы выполнить подачу на Соболева.

Но главный пас в матче Кокорин сохранил на второй тайм, когда покатил слева на Урунова. И пусть все красиво сделал Остон, в протокол Кокорин тоже попал как автор ассиста. Через 7 минут Доменико Тедеско его заменил.

Понятно, что "Родина" — не тот соперник, по которому необходимо оценивать новичков основного состава "Спартака". Но для Кокорина и Урунова такой матч был просто необходим. Одно дело входить в дерби, когда твоя команда подавлена и психологически, и по счету. Матч с ЦСКА вряд ли добавит футболистам уверенности. Другое дело — это встреча с представителем ПФЛ, который дал бесконечно много времени для позиционных атак.

Пока лучше получилось у Урунова, которого вообще не волнует плотность, с которой играют против "Спартака", и он способен выбираться из-под опеки за счет своего дриблинга. Кокорин напомнил Смолова времен "Сельты" — движения много, а КПД маловат. А по Кутепову все снова стало ясно — в следующий раз пусть лучше сыграет Гапонов». 0