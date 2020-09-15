Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ

Питерский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ. Хозяева открыли счет на 25-й минуте — Андрей Мостовой оказался первым на добивании. Артем Дзюба с передачи Малкома удвоил преимущество «Зенита». После перерыва «Арсенал» сократил отставание в счете усилиями Юрия Ковалева. Окончательный счет установил Александр Ерохин. Благодаря победе в этом матче «Зенит» вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ.

«Арсенал» лишился атаки, «Зенит» — Ракицкого

Автор Soccer.ru Александр Чистяков изучает стартовые составы команд, отмечая кадровые проблемы у обоих коллективов.

«У "Зенита" довольно четко определен стартовый состав, и против "Арсенала" Сергей Семак не мог рассчитывать на двух основных игроков, если считать, что Михаил Кержаков уже стал постоянным первым номером. Возвращение Дриусси на поле ожидается примерно через месяц, и вместо него на левом фланге атаки тренерский штаб предпочитает Андрея Мостового, который на сегодняшний день котируется в команде выше Ригони и Сутормина. Забегая вперед, стоит сказать, что молодой футболист пользуется выпавшим шансом и полностью оправдывает оказываемое ему доверие.

Помимо Дриусси, чьё отсутствие уже не новость, против туляков не вышел Ярослав Ракицкий, почувствовавший мышечный дискомфорт. Украинский защитник уже пропускал в этом сезоне матч с ЦСКА из-за дисквалификации, у Семака есть отработанная схема замены центрбека: универсальный Дуглас Сантос — настоящая палочка-выручалочка "Зенита", бразилец со своего левого фланга ходит в командировки и в центр обороны, и в опорную зону. Сегодня Сантос заменил Ракицкого на позиции левого центрбека, а его родную позицию слева в обороне занял Даниил Круговой, еще один молодой футболист, который дерзко цепляется за свои шансы.

"Зенит" сумел качественно нивелировать свои потери за счет честолюбивых дублеров и класса мастера на все ноги Дугласа Сантоса, а вот "Арсенал" понес невосполнимые потери. Туляки начинали сезон с парой форвардов Лесовой-Луценко, но в Санкт-Петербурге "оружейники" остались без обоих. Даниил в предыдущем матче со "Спартаком" получил дисквалификацию, а чтобы наверняка не сыграть против бывшего клуба, перешел в "Динамо" во время паузы на матчи сборных. Луценко продолжает восстановление после травмы. В итоге на острие атаки сыграл Эванс Кангва при поддержке Ткачева и Громыко из глубины».

Возвращение фан-променада

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает об обстановке вокруг матча и хвалит питерский клуб за организацию.

«Перед стартом встречи на "Газпром Арене" объявили жизнеутверждающее: "Мы продолжаем возвращаться к нормальной жизни". Точнее и не скажешь. После возобновления прошлого чемпионата России прошло уже три месяца, но футбол в привычном смысле не вернулся. На стадионе все еще строго следят за ношением масок и перчаток, а кресла заклеены через одно.

Зато фан-променад снова в деле. В ограниченном виде, конечно: пока без концертов и игр с болельщиками, но, например, с парикмахерской. Там и до пандемии за пару минут окрашивали всем желающим волосы в сине-бело-голубые цвета, а сейчас продолжили. Только очередь сделали с соблюдением социальной дистанции.

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Для "Зенита" и "Газпром Арены" фан-променад — визитная карточка, без которой уже сложно представить матчи. В условиях медицинского регламента клубу сложно развернуться, но у него получается. Сине-бело-голубые не забывают и о благотворительности: во время объявления составов на экранах появилось информационное сообщение о пропаже человека от поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Возвращение Дзюбы

В Санкт-Петербурге уже почти неделю погода сходит с ума — ветра сносят деревья и дорожные знаки, а Нева с Финским заливом едва ли не выходят из берегов. Но, к счастью, дождей в понедельник не было, поэтому крыша "Газпром Арены" была открыта. Зрители не испугались — собралось 21 тысяча болельщиков».

Новички организовали гол

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает активное начало матча в исполнении питерского клуба, которое привело к забитому мячу.

«Тульский "Арсенал" сыграл с пятью защитниками. "Зениту" непросто играть против любых вариантов этой схемы (что 5-4-1, что 5-3-2) — достаточно вспомнить недавнее поражение от "Динамо". Чемпион как обычно сделал акцент на доставку мяча в штрафную через фланги.

Любопытно, что левша Малком играл слева, а правша Андрей Мостовой справа, поэтому от крайних полузащитников было меньше смещений в центр под удар. Поначалу зенитовцам недоставало скоростей и нестандартных индивидуальных действий. Тот же Мостовой никак не мог исполнить точный кросс: мяч то недолетал, то перелетал форвардов после его подач.

Тем не менее именно Мостовой открыл счёт, забив свой первый мяч за "Зенит". Во многом этот гол создал левый защитник Данил Круговой, который сыграл в стенку с Малкомом, продвинулся вперёд и пробил из-за штрафной. Голкипер Артур Нигматуллин, пожалуй, ошибся — слабо отбил мяч в сторону. Набежавший Мостовой добил мяч в сетку, избежав офсайда».

Дзюба прервал голевую засуху

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев радуется первому голу нападающего питерского клуба и отмечает, что тульский «Арсенал» после перерыва заметно прибавил.

«После гола "Зенит" решил сбавить темп. Малком и Мостовой вернулись на привычные фланги, а крайние защитники перестали уходить так высоко в одну линию с нападающими. Тем не менее, Караваев и Малком соорудили еще один гол. Бразилец проткнул мяч в штрафную. Бурлак внезапно решил сделать искусственный офсайд, хотя мог увидеть, что Бауэр задержался у ворот. В результате Дзюба успел на замахе уложить Нигматуллина и пробить в пустой угол.

Казалось, что на этом игра закончена. "Зенит" попытался вновь взвинтить темп в концовке тайма — Малком и Мостовой снова поменялись флангами. Но туляки кое-как отбились, без единого шанса на толковую контратаку, потому что "Зенит" качественно съедал соперника, чаще всего еще на чужой половине поля, благодаря своевременным выбрасываниям Оздоева, Барриоса, а порой даже Малкома.

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Сразу после перерыва "Зенит" забил еще один гол, и тут питерцы совсем расслабились, не чувствуя соперника. Хотя второй мяч Андрея Мостового был отменен, это плохо сказалось на настрое. Туляки завелись, а вот атакующие игроки "Зенита" стали хуже возвращаться назад.

В не самом опасном эпизоде не вернулся в оборону Малком, снова оказавшийся на правом фланге. В результате против Караваева оказалось два игрока, а белорус Юрий Ковалев вдруг мощно закрутил мяч в дальний угол, не потратив и лишней секунды на обработку. Защитники "Зенита" не ожидали такой прыти, и даже у Михаила Кержакова выкатились глаза из орбит».

«Зениту» помог ВАР и отсутствие Луценко

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что кадровые проблемы помешали «Арсеналу» развить успех.

«Питерцы сразу же после пропущенного мяча начали бодрее двигаться и быстрее передавать мяч друг другу. Но и "Арсенал" поверил в себя и активнее стал пробовать атаковать. У гостей были неплохие моменты, но "Зенит" смог с ними справиться. Пусть даже с одним из них в самую последнюю секунду благодаря сумасшедшему подкату Барриоса. Подпалому бы, конечно, хотя бы Луценко иметь на поле. Тогда бы шансы отыграться были бы побольше. Но забивного форварда у тренера тульской команды сейчас нет, а очередное поражение — есть. Пожалуйста, распишитесь.

"Зенит", к слову, мог снимать вопросы относительно исхода встречи несколько раньше, чем за 5 минут до конца. Но Малком сегодня никак не мог нанести толковый удар, а Дзюба не попал по воротам с нескольких метров. Делать концовку спокойной пришлось вышедшим на замену Жиркову и Ерохину. Юрий избежал попадания в офсайд, а Александр успешно превратил его передачу в голевую. Отметим, что изначально гол не был засчитан, но благодаря вмешательству ВАР решение судейской бригады было скорректировано. На стоп-кадре с прочерченными линиями четко видно, что пятка защитника "Арсенала" ближе к линии ворот, чем колено полузащитника "Зенита".

"Питерцы" слегка потрепали нервы себе и своим болельщикам, но все-таки забрали 3 очка. После сегодняшней победы они вернулись на первое место в турнирной таблице. Вместе с этим "Зенит" продлил свою эффектную серию — он по-прежнему не проигрывает на своем поле с декабря 2018-го года. "Арсенал" же слишком слабо сыграл в первом тайме, пропустил "дешевые" голы и слишком поздно встрепенулся. Как итог — четвертое поражение в семи стартовых турах. С Подпалым "туляки" пока что хуже всех, кроме "Химок" и "Ротора" вышедших из ФНЛ» .

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