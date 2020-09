Время реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21

Кажется, только вчера во всей Европе закончился сезон 2019/20 (ну ладно, может прошел месяц), но после короткой передышки и нескольких матчей Лиги наций УЕФА в качестве спортивного аперитива пришло время стартовать новому сезону Английской Премьер-лиги 2020/-21.

Для предварительного обзора есть широкий простор: некоторые клубы этим летом хорошо потратились (мы заметили это, «Челси»), создав заманчивую перспективу титульной гонки с тремя или четырьмя участниками. (Однако ожидайте, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» будут задавать темп).

Тем временем три знакомых клуба («Вест Бромвич Альбион», «Фулхэм», «Лидс Юнайтед») возвращаются в высший дивизион, кроме того у нас полно отличных нападающих и ожидается множество интригующих трансферов.

Кто выиграет лигу? Кто вылетит? Какие цели и ожидания каждая команда ставит перед стартом сезона? Все это и многое другое — в превью предстоящего сезона Английской Премьер-лиги от ESPN.

«Ливерпуль» — фаворит или чудо на один сезон?

«Ливерпуль» скоро обнаружит, что добраться до вершины было не самой сложной задачей, даже если им потребовалось 30 лет, чтобы справиться с этим, выиграв чемпионство АПЛ в прошлом сезоне.

Юрген Клопп и его игроки вписали свою собственную главу в историю «Ливерпуля», завоевав первый национальный титул с 1990 года — и сделав это эффектно, будучи в отличной форме до перерыва на карантин — их участие в чемпионской гонке было неизбежным уже к середине сезона 2019/20.

Но, несмотря на их успех в прошлом сезоне, новая задача, стоящая перед «Ливерпулем», возможно, куда сложнее, чем просто выиграть титул.

«Ливерпуль» поднял планку и должен соответствовать своим стандартам. Единственная проблема заключается в том, что до сих пор они игнорировали избитую истину, гласящую, что вы должны извлекать выгоду из успеха, укрепляя его, когда вы на вершине.

Этим летом «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» значительно усилили свои команды, чтобы сократить отставание от «Ливерпуля», который подписал всего одного игрока — резервного левого защитника, чтобы подменять Энди Робертсона.

Поражение в Суперкубке Англии от «Арсенала» в августе подчеркнуло необходимость перемен и новой крови на «Энфилде». Команда Клоппа по-прежнему одна из лучших в Европе, но глубина состава — это проблема, и мерсисайдские звезды знают, что их место в команде довольно надежно.

Отсутствие конкуренции могло бы притупить преимущество «Ливерпуля», но они упустили Тимо Вернера, и им еще предстоит завершать сделку с Тьяго Алькантарой.

Команда Клоппа, несомненно, будет одним из фаворитов на победу в чемпионате Англии, но без новых лиц они, похоже, не справятся со своей задачей оставаться на вершине.

Чего ожидать от второго сезона Пулишича в «Челси»?

У Кристиана Пулишича в этом сезоне за «Челси» много задач. Нужно забить больше голов, отдать больше передач и завоевать больше трофеев. Но, пожалуй, главную задачу можно считать само собой разумеющейся: здоровье.

Американец получил травму бедра незадолго до нового года, и ему еще предстояло вернуться на поле до того, как в марте разразилась пандемия коронавируса.

После возобновления сезона в июне Пулишич выкладывался по полной, только для того, чтобы получить травму подколенного сухожилия в финале Кубка Англии.

Эта травма может отложить для него начало сезона, хотя источники, близкие к ситуации, говорят, что он вернется к тренировкам на этой неделе.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Остается только надеяться, что, вернувшись, он сможет показать ту же форму, которую демонстрировал в конце прошлого сезона, когда был одним из лучших игроков Премьер-лиги.

Конечно, в таком клубе, как «Челси», конкуренция за места всегда ожесточенная, и в этом плане ничего не изменилось. Во всяком случае, в 2020 году будет сложнее.

Педро и Виллиан ушли, но Кай Хаверц и Хаким Зиеш прибыли из леверкузенского «Байера» и «Аякса», соответственно, с совокупной суммой трансферов более 130 миллионов долларов.

На флангах также есть застолбившие место бойцы Каллум Хадсон-Одои, Мейсон Маунт и Рубен Лофтус-Чик. Поддержание спортивной формы позволит Пулишичу ​​преодолеть эти испытания и успешно развить свой дебют в составе «Синих».

Тем не менее, появление Хаверца и Зиеша, а также нападающего мирового уровня Тимо Вернера также создает новые возможности. Их успех создаст больше возможностей для использования Пулишича.

Хаверц, который играл в «Байере» в основном в качестве центрального плеймейкера, кажется дармовой помощью Пулишичу, поскольку Зиеш способен действовать на противоположном фланге.

Если предположить, что Пулишич останется в хорошей форме в этом сезоне — а этому нет никаких гарантий, как мы видели — он может и должен процветать среди игроков такого уровня.

Увидим ли мы те же четыре команды в четверке лучших?

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» были, безусловно, двумя лучшими командами Премьер-лиги в прошлом сезоне, и они, вероятно, снова будут устанавливать стандарты.

Уровень согласованности, который они продемонстрировали за последние два года, предполагает, что они снова будут бороться за две верхние позиции.

Кроме того, покупки «Челси» в летнее трансферное окно привлекали внимание, и если большинство их новых игроков смогут быстро освоиться, они выглядят главным претендентом на то, чтобы бросить вызов двум сильнейшим игрокам.

«Манчестер Юнайтед» стал совсем другой командой во второй половине прошлого сезона после прибытия Бруну Фернандеша из «Спортинга», и если они смогут повторить этот отрезок на протяжении всего нового сезона, то попадание в четверку лучших не должно стать проблемой.

«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер» будут бороться за места в Лиге чемпионов, особенно «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые должны пережить потрясения из-за смены тренеров в середине сезона в прошлом году.

«Арсенал» показал, что может победить лучшие команды под руководством Микеля Артеты, а Жозе Моуринью будет организован и хорошо подготовлен с «Тоттенхэмом».

У четверки лучших прошлого сезона неплохие шансы повторить свой успех, но со стороны преследователей может быть более стабильная конкуренция.

Может ли «МЮ» финишировать выше четвертого места?

Задача «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне — подкрепить слова делом. Три полуфинала и третье место в Премьер-лиге в прошлом сезоне ознаменовали прогресс для Уле Гуннара Сульшера, но теперь задача состоит в том, чтобы сделать еще один шаг вперед.

С момента своего прибытия в декабре 2018 года Сульшер говорил о том, что его перестройка требует времени, но наступает момент, когда она должна превратиться в трофеи и титул чемпиона Премьер-лиги.

С момента приезда Бруну Фернандеш в январе «Юнайтед» продемонстрировал, что они способны на длительные отрезки хорошей игры, но это необходимо повторить на протяжении всей кампании, если они собираются вернуться туда, где они были при сэре Алексе Фергюсоне.

Антони Марсьяль и Бруну Фернандеш globallookpress.com

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек является усилением команды в полузащите, но есть и другие пробелы, которые необходимо заполнить, и перспективы «Юнайтед» сократить разрыв от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» будут зависеть от того, насколько хорошо они выступят на трансферном рынке до крайнего срока — 5 октября. «Челси» уже сделал свое заявление о намерениях, подписав ряд качественных игроков.

Старт «Юнайтед» будет решающим. Если начать хорошо, им не придется отвечать на вопросы о том, смогут ли они попасть в Лигу чемпионов — и все внимание будет обращено на их давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», занимающие верхние строчки таблицы.

Если стартовать плохо, то уже к Рождеству у Сульшера могут возникнуть вопросы о своем будущем.

Какая команда Северного Лондона будет господствовать?

«Арсенал» против «Тоттенхэма» — это всегда битва, и их последовательность в таблице снова будет ключом к тому, кто «выиграет» Северный Лондон, когда Микель Артета и Жозе Моуринью начнут свои первые полные сезоны в команде.

Несколько крупных побед слегка скрасили худший финиш «Арсенала» за последние 25 лет.

Заключение контракта с опытным игроком АПЛ в лице Виллиана будет иметь большое значение для усиления защиты «Арсенала», а выбор между двумя первоклассными вратарями в лице Бернда Лено и Эмилиано Мартинеса придает «Арсеналу» прочность, которой им не хватало.

Прорывной сезон Букайо Сака намекает на многообещающее продолжение, но трудно не заметить, что главный ключ к успеху «Арсенала» — продление соглашения с Пьером-Эмериком Обамеянгом. Последние новости были о том, что он «близок» к подписанию нового контракта.

Несмотря на резкий подход Моуринью к менеджменту, в прошлом сезоне он все же наблюдал за улучшением состояния «шпор». В то время как от него ждали громких летних подписаний, Моуринью предпочел проверенную в Премьер-лиге солидность в лице полузащитника «Саутгемптона» Пьер-Эмиля Хёйбьерга, защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти и ветерана-вратаря Джо Харта.

Популярен он или нет, но Моуринью был приглашен для того, чтобы выигрывать трофеи, и попадание в Лигу Европы могло заставить «шпоры» сосредоточиться на других, более достижимых соревнованиях.

Трудно забыть о том воодушевлении, которое Артета принес в «Арсенал», о том приливе энергии, который остро был нужен клубу после нескольких выматывающих лет.

Яркая история тренерской карьеры Моуринью (и его склонность к самоуничтожению) предотвратила подобный взрыв энтузиазма в «шпорах», предоставив «канонирам» хорошую возможность раскрасить Северный Лондон в красный цвет в этом сезоне.

Какая из повышенных в классе команд повторит успех «Шеффилд Юнайтед» и почему?

После того, как в прошлом сезоне удивительный «Шеффилд Юнайтед» занял девятое место в Премьер-лиге, они установили планку для следующего урожая претендентов на повышение.

У «Вест Бромвича» и «Фулхэма» наиболее свежий опыт игры на высшем уровне — «Вест Бром» финишировал последним в Премьер-лиге в 2018 году, а «Фулхэм» повторил их путь в 2019 году — но мы ожидаем, что именно «Лидс» насладится своим возвращением в элиту впервые с 2004 года.

В лице независимого и оригинально мыслящего Марсело Бьелсы у «Лидса» есть главный тренер, создавший команду, которая доверяет системе и никого не боится.

Летнее подписание испанского нападающего Родриго из «Валенсии» за 30 миллионов фунтов стерлингов — он должен забить не менее 15 голов — и защитника Робина Коха из «Фрайберга» — все это образцы умного ведения бизнеса, в то время как им также удалось вновь арендовать впечатляющего Джека Харрисона у «Манчестер Сити».

Калвин Филлипс получает международное признание в Лиге наций УЕФА в составе сборной Англии, в то время как Пабло Эрнандес и не думает стареть, поэтому ожидайте, что этот «Лидс» будет носиться по полю под руководством Эль Локо, который гарантирует, что они выложатся по-полной.

«Вест Бромвич» хорошо укрепил команду, и у «Фулхэма» все еще есть несколько игроков, которые помнят свое последнее приключение в Премьер-лиге, но ни одна из сторон не может похвастаться такой силой, как «Лидс», или как фактор Бьелсы.

Кто будет бороться за «Золотую бутсу»?

Когда дело доходит до бомбардиров Премьер-лиги, в этом сезоне снова возникает вопрос: может ли кто-нибудь новый пробиться в клуб «Золотой бутсы»? В конце концов, на вершинах хит-парадов всегда одни и те же звезды.

Джейми Варди из «Лестера» выиграл в прошлом сезоне с 23 голами, на один мяч опередив нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, который разделил награду в предыдущем сезоне с ливерпульским дуэтом Мохамедом Салахом и Садио Мане.

Салах в одиночку выиграл Золотую бутсу в 2018 году после своей невероятной кампании (32), опередив Гарри Кейна, который финишировал первым в предыдущих двух сезонах с 29 и 25 голами соответственно.

Кроме того, всегда есть нестареющий Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», который всегда находится на вершине.

Мохамед Салах globallookpress.com

Так может ли кто-то сломать гегемонию «шестерки» игроков, или это снова будет один из них?

Дэнни Ингс из «Саутгемптона» очень близко подошел к концу прошлого сезона с 22 забитыми мячами. Может ли он улучшить результат?

Может ли Тимо Вернер, новичок «Челси», стать этим человеком? А как насчет Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити»? Смогут ли Антони Марсьяль из «МЮ» или Рауль Хименес из «Вулверхэмптона» превзойти свои 17 голов в АПЛ в прошлом сезоне?

Или нас ждет большой сюрприз «а-ля Кевин Филлипс» — он забил 30 голов за «Сандерленд» в сезоне 1999/2000 — от таких игроков, как Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона», Александр Митрович («Фулхэм»), Родриго («Лидс Юнайтед») или Каллум Уилсон («Ньюкасл»)?

Кто бы ни победил, постарается установить новую отметку. 32 гола Салаха в сезоне 2018/19 были самым высоким показателем с тех пор, как Алан Ширер и Энди Коул забили 34 гола в 1994 и 1995 годах.

Гарри Кейн globallookpress.com

Может ли кто-нибудь добиться большего в этом сезоне? Только Филлипс (2000), Тьерри Анри (2003), Криштиану Роналду (2008), Робин Ван Перси (2012), Луис Суарес (2014) и Салах достигли 30+ голов за один сезон за последние 20 лет.

Что бы ни случилось, эта бомбардирская гонка обещает быть напряженной и захватывающей...

Чего нам ожидать от Марсело Бьелсы?

Единственное, чего мы действительно можем ожидать от «Лидс Юнайтед» и Марсело Бьелсы в этом сезоне, — это неожиданности.

После 16-летнего отсутствия в высшем дивизионе «Лидс» наконец-то вернулся туда, где, по мнению многих, и есть его законное место, но чтобы взломать секрет повышения в классе, потребовался непредсказуемый гений Бьелсы.

«Лидс» выиграл чемпионский титул, играя в классический футбол Бьелсы — игру с быстрым владением мячом, с игроками, способными перемещаться по полю с большой энергией.

Когда они встретились с «Арсеналом» в третьем раунде Кубка Англии на «Эмирейтс» в прошлом сезоне, «Лидс» Бьелсы провел часовой мастер-класс, который противоречил их статусу в низшей лиге, прежде чем проиграть игру из-за плохой реализации моментов.

Марсело Бьелса globallookpress.com

Если «Лидс» и Бьелса хотят оставаться в силе в этом сезоне, они должны найти способ забивать голы в играх, в которых они доминируют, и приход Родриго говорит о том, что они нашли решение этой проблемы.

Тем не менее, в отношении Бьелсы лучше не делать предположений. Он, безусловно, внесет другой колорит в Премьер-лигу своим стилем футбола, но не будет ли он слишком открытым и авантюрным для высшего дивизиона? И выдержит ли Бьелса темп? Захочет ли он выдерживать его?

Его послужной список был неоднозначным — он ушел из «Лацио» после двух дней работы, ушел из «Марселя» после первого матча своего второго сезона и продержался в «Лилле» менее шести месяцев — так что время покажет, задержится ли он в «Лидсе» или найти Премьер-лигу слишком сложной задачей.

Новички, вызывающие интерес

Этим летом Премьер-лига была менее заметна на трансферном рынке, учитывая финансовые последствия пандемии коронавируса, но на данный момент уже были заключены сделки на общую сумму около 850 миллионов фунтов стерлингов.

Тор-Кристиан Карлсен — норвежский футбольный скаут и исполнительный директор, бывший генеральный директор и спортивный директор «Монако». В этом сегменте он оценивает шесть новых игроков, на которых стоит обратить внимание в начале нового сезона.

Родриго

Это может показаться высокой ценой за игрока, которому всего шесть месяцев до 30-летия, но в лице испанца бразильского происхождения Бьелса получает качественного игрока с большим опытом.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Левоногий нападающий, который 10 лет назад провел довольно непримечательную аренду в «Болтоне», может играть практически на любой атакующей позиции и полон энергии, движения и решимости, которых Бьелса требует от форварда.

Быстрый, резкий и непредсказуемый, Родриго — отличный контратакующий игрок.

Кай Хаверц

Немец является настоящей вишенкой на торте из впечатляющей серии летних трансферов в клуб из Западного Лондона.

Несмотря на то, что ему всего 21 год, Хаверц уже является опытным игроком Бундеслиги и уже имеет полезный опыт как в Лиге чемпионов, так и в сборной Германии.

Очень талантливый футболист с прекрасным владением мячом способен играть в качестве атакующего полузащитника в центре, справа или в качестве глубоко опускающегося нападающего.

С одной стороны, он умный плеймейкер, обладающий навыками и креативностью, чтобы создавать голевые моменты, а с другой — он отличный финишер, который находит удачные позиции в штрафной площади и вокруг нее.

Эберечи Эзе

Проворный, креативный атакующий полузащитник переезжает с запада на юг Лондона после впечатляющего сезона в Чемпионшипе.

Чаще всего используемый как инвертированный левый вингер, Эзе любит вступать в единоборства с оппонентами, и его выдающийся баланс позволяет ему успешно справляться в борьбе, несмотря на его относительно скромную комплекцию.

Сейчас 22-летний Эзе, который хорошо владеет мячом и любит пасы пяткой, дебютировал за молодежную сборную Англии в прошлом году и за ним внимательно следили несколько других команд Премьер-лиги, прежде чем он присоединился к «Кристал Пэласу».

В целом, он хороший нападающий, который может поразить цель из-за пределов штрафной.

Донни ван де Бек

Несмотря на значительные траты в последние несколько лет, мгновенно принесло плоды лишь подписание в январе 2020 года Бруну Фернандеша, который сразу стал звездой для «красных дьяволов». Похоже, 23-летний голландец может последовать его примеру.

Судя по его профилю, у ван де Бека есть все необходимое для успеха в Премьер-лиге; он сообразительный, трудолюбивый, ловко владеет мячом и обладает бесценной способностью превращать своевременные атаки в моменты и голы.

Хотя он сталкивается с жесткой конкуренцией в полузащите, никто не удивится, если ван де Бек окажется одним из первых имен в стартовом составе Уле Гуннара Сульшера, как только он устроится.

Ферран Торрес

Для клуба, привыкшего переплачивать, покупка испанского нападающего, которому оставался последний год контракта, представляет собой нечто очень редкое — подписание выгодной сделки.

«Манчестер Сити», возможно, и не заполучил Лионеля Месси (пока?), но 20-летний испанец определенно обладает некоторыми техническими способностями, которые необходимы атакующему игроку для функционирования в рамках гибкого футбола Пепа Гвардиолы.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020

Торрес обычно позиционируется как беспощадный правый нападающий, но ожидайте, что он в синей футболке он будет действовать ближе к центру. Захватывающий, хитрый игрок, за которым приятно наблюдать, когда он в своих лучших кондициях.

Хамес Родригес

Нельзя отрицать, что карьера обладателя Золотой бутсы чемпионата мира 2014 года несколько пошла под откос за последние пару сезонов: он всего 18 раз попадал в стартовый состав в матчах чемпионата за последние два сезона.

Однако присутствие Карло Анчелотти у руля «Эвертона» говорит в пользу того, что Родригес добьется успеха в Мерсисайде, когда колумбиец и итальянский тренер воссоединятся в третий раз в карьере.

Хотя есть некоторые сомнения в его мобильности и готовности к новому вызову, удивительная левая нога, которой он может бить откуда угодно, все еще при нем.

Вкупе с его впечатляющим видением и (будем надеяться) его игровыми способностями, это делает его потенциально важным усилением для «Эвертона».

Сезон АПЛ 2020/21 в одном предложении

Вы прочитали важные вопросы, и у вас есть новые имена, за которыми нужно следить каждую неделю. Теперь пришло время изучить, чего каждая из 20 команд может ожидать от сезона 2020/2021 и как они могут достичь (а могут и не достичь) своих целей.

«Арсенал»: (8-е место в прошлом сезоне, 56 очков)

Целью будет попадание в четверку лучших, и пока фанаты «Арсенала» будут ждать, чтобы увидеть, получит ли Микель Артета дополнительную поддержку в трансферном окне для достижения этих высоких целей, они будут успокаивать себя новым контрактом Пьера Эмерика-Обамеянга и подписанием Габриэла Магальяйнса, который должен укрепить их непредсказуемую оборону.

«Астон Вилла» (17 место, 35 очков)

«Вилла» надеется закончить в приличном отдалении от зоны вылета, подписать нападающего и сохранить Джека Грилиша — если это удастся сделать, у них будет шанс на удачный сезон.

«Брайтон»: (15-е, 41 очко)

Поклонники «Брайтона» будут надеяться на финиш в середине таблицы, и это станет возможным после хорошего лета, когда прибыл Адам Лаллана, вернулся Бен Уайт, а Льюис Дунк подписал новый контракт.

«Бернли»: (10-е, 54 очка)

Поклонники «Бёрнли» столкнулись с ежегодной неуверенностью в будущем своего любимого Шона Дайча и борются за то, чтобы удержать Джеймса Тарковски — если удастся выполнить оба условия, они должны быть в середине таблицы.

«Челси»: (4-е место, 66 очков)

После подписания контракта с половиной европейских звезд болельщики «Челси» будут надеяться на битву за титул в этом сезоне, с новичками Тимо Вернером, Каем Хаверцем и Хакимом Зиешем, возглавляющими их команду — после доблестной битвы ожидайте, что они финишируют третьими.

«Кристал Пэлас»: (14-е, 43 очка)

После печальной концовки прошлого сезона фанаты «Кристал Пэлас» будут стараться изо всех сил, чтобы найти нападающего, который в этом сезоне может забивать голы в количестве, исчисляемом двузначными числами; если им это удастся, они должны избежать вылета из АПЛ, но это будет еще один рискованный сезон.

«Эвертон»: (12-е, 49 очков)

Их обновленная полузащита в лице Аллана, Хамеса Родригеса и Абдулая Дукура вселяет в болельщиков «Эвертона» уверенность, что они собираются финишировать в зоне еврокубков, но им нужно будет хорошо начать сезон и надеяться, что Ришарлисон будет работать на полную мощность.

«Фулхэм»: (Повышен через плей-офф Чемпионшипа, 81 очко)

Этот сезон будет посвящен выживанию и извлечению уроков из их последнего неудачного выступления в Премьер-лиге; однако они потерпят неудачу, хотя и не из-за недостатка усилий.

«Лидс Юнайтед»: (повышены как победитель Чемпионшипа, 93 очка)

Это долгожданное возвращение для «Лидса» в этом сезоне, и Премьер-лиге придется готовиться к Бьелсе и их новому дорогостоящему новичку Родриго, чего должно быть достаточно, чтобы обеспечить финиш в середине таблицы и много драмы по ходу сезона.

«Лестер»: (5-е, 62 очка)

Потеряв Бена Чилуэлла этим летом, «Лестер» не сможет повторить прошлогоднее пятое место, параллельно играя в Лиге Европы, что доставит Брендану Роджерсу головную боль с выбором состава и поддержанием команды в физических кондициях.

«Ливерпуль»: (Чемпионы, 99 очков)

Превзойти выдающийся титул чемпиона, завоеванный в прошлом сезоне, будет сложно, и болельщики «Ливерпуля» будут надеяться на повторение в этом сезоне, но, учитывая усиление «Манчестер Сити», они в конечном итоге финишируют вторыми с большим отрывом.

«Манчестер Сити»: (2-е место, 81 очко)

Учитывая, что Пеп Гвардиола, вероятно, все еще в ярости из-за прошлого сезона, «Манчестер Сити» в этом сезоне будет раненым животным, и даже без Лео Месси они хорошо усилились за лето (Ферран Торрес, Натан Аке) и должны стать чемпионами Премьер-лиги в третий раз за последние четыре сезона.

«Манчестер Юнайтед»: (3-е место, 66 очков)

Летом доминировали разговоры о трансфере Джейдона Санчо, и если им удастся перехватить его, фанаты «Юнайтед» будут мечтать о борьбе за титул; но силенок для этого не хватит, и они вновь финишируют в четверке — они должны быть хороши для места в Лиге чемпионов.

«Ньюкасл»: (13-е, 44 очка)

Фанаты «Ньюкасла» до сих пор не избавились от своего скандального хозяина Майка Эшли, но с умной селекцией в течение лета, в том числе с Каллумом Уилсоном, команда Стива Брюса будет надеяться на финиш в середине таблицы, но, вероятно, финиширует немного ниже.

«Шеффилд Юнайтед»: (9-е, 54 очка)

Будет сложно превзойти прошлый сезон, но соперники больше не будут недооценивать команду Криса Уайлдера; финиш в середине таблицы вероятен, но они все равно будут трепать нервы некоторым из самых крупных игроков лиги.

«Саутгемптон»: (11-е, 52 балла)

Имея в своих рядах, возможно, самого результативного нападающего Англии, болельщики «Саутгемптона» будут надеяться, что Дэнни Ингса и нескольких умных летних трансферов будет достаточно, чтобы увидеть, как они пробиваются в верхнюю половину таблицы, но прогнозируется, что они финишируют примерно на 10-м месте.

«Тоттенхэм»: (6-е, 59 баллов)

Подбросьте монетку в этом сезоне: на первый взгляд, «Тоттенхэм» должен финишировать в шестерке лучших, но они могут подняться выше, если Жозе Моуринью проявит магию после разумных летних трансферов и им удастся поддерживать своих звездных игроков в хорошей форме.

«Вест Бромвич»: (2 место в Чемпионшипе, 83 очка)

Они хорошо усилились за лето: приехал Грейди Диангана, и чудесный Матеус Перейра подписал контракт на постоянной основе, и у них есть умный тренер в лице Славена Билича, но хотя фанаты «Вест Брома» надеются, что команда избежит вылета, это будет борьба за выживание.

«Вест Хэм»: (16-е, 39 очков)

Даже капитан «Вест Хэма» недоволен хозяевами, так что бог знает, как сложится этот сезон, но у них достаточно качественная команда, чтобы финишировать в середине таблицы, если им удастся найти некоторую стабильность вне поля.

«Вулверхэмптон»: (7 место, 59 очков)

Контингент португальцев на «Молинью» растет с подписанием вундеркинда Фабио Силвы за 36 миллионов фунтов стерлингов, так что «Волки» должны быть хороши для еще одного рывка в Европу и дальнейшего улучшения под руководством Нуно Эспирито Санто.

