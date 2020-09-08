Кьеллини выключил Депая, Италия вернулась на победный путь

Во 2-м туре Лиги наций в Лиге А сборная Италии на выезде обыграла сборную Нидерландов со счетом 1:0. Единственный мяч в компенсированное к первому тайму время провел Николо Барелла.

Италия вернулась на победный путь

Reuters кратко подводит итоги матча:

«Сборная Италии вернулась на победный путь благодаря точному удару головой в исполнении Николо Бареллы, который принес победу над Нидерландами на пустой "Йохан Кройфф Арене".

Италия продемонстрировала настойчивость, хорошее качество игры и была настроена на победу. Единственный в матче гол был забит незадолго до перерыва, когда Барелла замкнул навес Чиро Иммобиле. Сборная Италии достойно ответила на разочаровывающую домашнюю ничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Это поражение стало первым для исполняющего обязанности главного тренера сборной Нидерландов Дуайта Лодевегеса в его втором матче после того, как он заменил Рональда Кумана. И его должно было обеспокоить выступление его команды, которая редко угрожала воротам соперника.

Италия возглавила Группу 1 в Лиге 1, набрав 4 очка в двух матчах. У Нидерландов, а также Боснии и Герцеговины — по 3 очка, тогда как у Польши — 1».

Дуайт Лодевегес и.о. главного тренера сборной Нидерландов «Мы уступили очень хорошей команде, которая играет в схожем с нами ключе, но сегодня соперник выступил гораздо лучше. Мы недостаточно помогали друг другу в первом тайме. Быстро бегать и упорно трудиться — этого недостаточно. При контроле мяча нам не хватало свежести, также мы оставляли много свободного пространства. Поражение от топ-команды огорчает, но это хороший шанс извлечь урок. Мы еще способны сделать несколько шагов вперед».

Тренерские решения

Sport24.ru — о тренерских перестановках в составах команд:

«Забивший победный гол в прошлой встрече полузащитник хозяев Стевен Бергвейн остался на матч с Италией в запасе, вместо него с первых минут вышел Донни ван де Бек. Манчини провел целый ряд перестановок — в старте Италии вышли Иммобиле, Д`Амброзио и Кьеллини.

С Джорджо произошла забавная история перед игрой против Боснии — Манчини случайно оставил его вне основы, поскольку забыл надеть очки и одобрил состав, который ему принесли: с первых минут тогда вышел Ачерби, из-под которого балканцы и забили гол. В интернете моментально сделали вывод о важности турнира для тренера».

Ход матча

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев — о главных моментах встречи:

«Гости провели первый тайм интереснее и активнее. Они методично давили на правый фланг соперника, измотав нового одноклубника Миранчука по "Аталанте" — Хатебура. Там и зародилась голевая атака, которую с подачи Иммобиле ударом в упор завершил Барелла.

Гол Николо Бареллы globallookpress.com

Единственным неприятным для Италии моментом стала вынужденная замена Дзаньоло. Талантливый полузащитник недавно восстановился после разрыва крестообразных связок, но выглядел, как в лучшие времена. Чего стоит попытка забить боковыми "ножницами". И в кадре он оказывался заметно чаще всей голландской атаки, где до перерыва потерялись ярко сыгравшие три дня назад Депай и Промес. Только Вайналдум, чьей трансфер в "Барселону" ждут со дня на день, выступил на привычном уровне.

Вайналдум и сам мог забить, и создал отличный момент для ван де Бека, однако Доннарумма оба раза сыграл здорово. Хозяева провели вторую половину матча гораздо лучше. Но не настолько, чтобы спасти игру. Италия за счет контроля мяча вернула матч в нужное для себя русло и была близка ко второму голу. Когда же дело дошло до мощного финального штурма "оранжевых" и ван Дейк отправился в атаку, безупречный Кьеллини и его партнеры проявили характер».

Роберто Манчини главный тренер сборной Италии «Мы должны были забить еще минимум один гол, но я очень доволен выступлением и характером моих игроков. Приехать в Амстердам и так сыграть против столь сильного соперника нелегко. Нельзя выиграть 11 матчей подряд без правильного характера. Если ты выигрываешь 11 матчей подряд, наверняка в тебе что-то есть. Даже если твои соперники были не так сильны, как сборная Нидерландов».

Травма Дзаньоло

Сайт chiesaditotti.com акцентирует внимание на травме Николо Дзаньоло:

«Это было очень похоже на травму передней крестообразной связки, которую он уже получал в январе. И хотя Дзаньоло смог покинуть поле на своих ногах, первоначальные новости были не очень хорошими. Похоже, он вновь травмировал крестообразную связку колена, хотя официально это пока не подтверждено.

Николо Дзаньоло globallookpress.com

Это может стать сокрушительным ударом по карьере молодого Дзаньоло, не говоря уже о перспективах "Ромы" на предстоящий сезон. Во вторник он пройдет медобследование, после которого будет поставлен диагноз».

Позже «Рома» подтвердила, что Дзаньоло вновь порвал «кресты». Ему предстоит перенести операцию.

Кьеллини выключил Депая, проблемы в обороне Нидерландов

Автор Goal.com Джо Райт подчеркивает разную игру команд в обороне:

Мемфис Депай и Джорджо Кьеллини globallookpress.com

«Мемфис Депай, которого слухи отправляют в "Барселону" к Рональду Куману, был по большей части изолирован и не смог оказать влияние на игру Нидерландов в атаке. Во многом это связано с тем, что Депая великолепно закрыл Джорджо Кьеллини, который совершил восемь выносов и четыре перехвата — больше чем любой другой игрок итальянской сборной.

В то же время оборона "оранжевых" выглядела уязвимой для контратак, что и позволило Барелле совершить рывок и забить головой, пока Натан Аке бездействовал. Позже новичок "Сити" еще и покинул поле из-за травмы».

Цифры матча

Официальный сайт УЕФА подводит статистические итоги:

«Эта победа продлила беспроигрышную серию сборной Италии до 16 матчей. И они ни разу не проигрывали в Амстердаме — 3 победы и 4 ничьи.

Итальянцы забивали в каждой из последних 13 игр, но в последних 6 матчах в рамках Лиги наций отличились всего 4 раза.

В последних шести матчах на выезде Италия пропустила всего 2 раза.

Ни в одном из пяти последних матчей итальянской сборной в Лиге наций не было забито больше двух голов.

Нидерланды в 15 последних матчах против Италии смогли выиграть всего один раз (5 ничьих и 9 поражений)». 0