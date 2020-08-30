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    «Арсенал» сокращает разрыв от «Ливерпуля» и топ-трофеев

    Реакция прессы на матч Суперкубка Англии

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    «Арсенал» в серии пенальти победил «Ливерпуль» в поединке за Суперкубке Англии после ничьей 1:1 в основное время. Приводим реакцию медиа об этой игре.

    Впечатляющая метаморфоза «Арсенала» продолжается

    «Казалось уместным, что наполненное пустотой, но все же впечатляюще интенсивный Суперкубок Англии должен закончиться серией пенальти. Обамеянг забил первый гол в в матче за полтора часа до того в этот серый лондонский день. Это позволило ему забить пять мячей в последних трех поединках на закрытом национальном стадионе, и все эти голы были забиты против объединенной мощи "Манчестер Сити", "Челси", а теперь и "Ливерпуля"", — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

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    • 'Когда Обамеянг забил победный пенальти, первый трофей нового сезона достался Арсеналу, который также выиграл последний трофей старого, 28 дней назад на том же стадионе. Впечатляющая контратакующая реорганизация Канониров под руководством Микеля Артеты продолжилась. Эдди Нкетиа, Эйнсли Мейтланд-Найлз и Букайо Сака проявили мастерство и энергию — молодые игроки, четко откликнувшиеся на требования своего нового тренера'.

    'Ливерпуль' утратил атмосферу непобедимости

    'Мерсисайдцы вынуждены были обходиться без основных игроков Александра-Арнольда и Хендерсона, но они выставили команду, которая, по мнению многих, была способна обыграть лондонцев. Но по ходу первого тайма в их игру вкралась небрежность — ван Дейк по разным поводам ругал Вейналдума и Фабиньо за слишком легкие потери мяча в центре поля', — отмечает Эмма Сандерс в отчете BBC о матче.

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    'Ливерпуль стал более доминирующим во втором тайме — Минамино заслуженно сравнял их с игрой за более чем 15 минут до игры — но они не смогли найти шанс забить победный мяч. Конечно, паниковать не стоит, но атмосфера непобедимости, которую Красные сохраняли на протяжении большей части чемпионата 2019/2020 годов, в последние месяцы утихла после двух поражений и ничьей в семи поединках в конце прошлого сезона'.

    'Арсенал' тактически переиграл 'Ливерпуль'

    'Хотя основные принципы чемпионского сезона Юргена Клоппа имели место с 60 процентами владения мячом, агрессии в прессинге его игроков никогда не было достаточно, чтобы выбить из колеи трех центральных защитников Арсенала. Было интересно наблюдать, как Давид Луис и Холдинг опускались на край штрафной, чтобы вывести из строя лучшую атакующую тройку АПЛ', — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

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    • 'Когда это важно, Артета не боялся менять тактический подход и давал указания своим игрокам бороться за это в центре поля. Гол Арсенала был таким, какой они забивали раньше на Уэмбли — все началось с серии рискованных передач рядом с собственной штрафной, после чего состоялся переход к хитрому контрвыпаду. Свирепый прессинг Ливерпуля, который сломил столь много команд в прошлом сезоне, был просто недостаточно силен, чтобы закрыть Арсенал, и поэтому Канониры выбрались из ситуации с привычной угрозой чужим воротам'.

    'Арсенал' на пути к борьбе топ-трофеи

    'Лондонцы, безусловно, находятся на подъеме при Артете, но Суперкубок Англии никогда не является надежным индикатором для оценки перспектив команды на сезон, поэтому при оценке результатов и выступлений как Арсенала так и Ливерпуля нужно время. Отсутствие серьезного усиления состава мерсисайдцев с лета 2018 года начинает проявляться', — анализирует ситуации в лагере чемпиона Англии Марк Огден в материале ESPN.

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    • 'Минамино, подписанный в январе за 7,25 млн фунтов, наконец, забил свой первый гол за Красных, сравняв счет во втором тайме, но японец — единственный атакующий игрок, подписанный клубом за более чем два года. Цимикас, перешедший летом из Олимпиакоса, будет конкурировать слева в обороне с Робертсоном, так что Ливерпуль уже давно не тратит много денег.

    Коллектив Клоппа остается сильной командой, и так будет и в этом сезоне, но он рискует остаться на месте, пока Арсенал сокращает к нему отставание. Это большой разрыв, но при Артете Арсенал, кажется, на пути к борьбе за главные трофеи'. 0

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