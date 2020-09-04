Отличный старт. Дзюба догнал Бесчастных и принес России победу над Сербией

Сборная России в домашнем матче Лиги наций одержала победу над командой Сербии со счетом 3:1. Дубль на свой счет записал Артем Дзюба, еще один гол забил Вячеслав Караваев, тогда как у гостей отличился Стефан Митрович. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Сюрпризы от Черчесова

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак указал на то, что Станислав Черчесов смог удивить болельщиков составом на игру.

«Самостоятельной интригой был вид, в котором предстанет наша команда. И Черчесов не поскупился на сюрпризы. В воротах вместо привычного Гильерме оказался заслуживший этот шанс Антон Шунин, для которого эта игра стала лишь четвертой в национальной команде. Он играл в ноябре против Сан-Марино, однако до этого появлялся аж в 2011 году.

Позицию атакующего полузащитника в отсутствие травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука занял Зелимхан Бакаев, но главная неожиданность — появление на левом фланге обороны Вячеслава Караваева.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять. Когда вышел на игру, тишина была непонятная, было не по себе. Болельщиков не было на стадионе, но они находились у экранов телевизоров. И, наверное, было видно как хотим их порадовать.

В этой зоне действительно была самая большая сложность, ведь Федор Кудряшов в последний раз выходил на поле еще в конце июля, а Юрий Жирков потребовался в средней линии, где в отсутствие травмированного Дениса Черышева также выбор был невелик. Признаюсь, что ожидал слева в обороне увидеть Сергея Петрова, игравшего на этой позиции против Бельгии, но Черчесов решил иначе», — подчеркнул Зибрак.

Непростой первый тайм

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о том, насколько непросто сборной России было в первом тайме, несмотря на то, что она создала два очень хороших момента.

«Первые полтайма получились очень непростыми для сборной России. Наши пытались высоко прессинговать, рассчитывая воспользоваться лучшей физической готовностью (почти во всех топ-лигах Европы сейчас межсезонье), однако гости хорошо подготовились тактически. Выбранная тренером Любишей Тумбаковичем схема 3-4-3 разбивала хозяйские 4-4-2 при обороне.

Соперник использовал численное преимущество в центре и продуманным владением заставлял игроков сборной России бегать без мяча. Сербы могли забить первыми, но, к счастью, этого не произошло. Однажды по-настоящему спас Марио Фернандес, слегка подтолкнув плечо в плечо вылетавшего один на один Душана Тадича.

Во второй половине первого тайма сборная России стала лучше подстраиваться под сербов: очевидно, Станислав Черчесов быстро среагировал и внес нужные коррективы. Наши тактически адаптировались, им уже удавалось загонять сербов во фланги, где своих оппонентов встречали Фернандес и Караваев. Другое дело, что сами хозяева довольно долго не создавали голевых моментов. Дзюбе было непросто выигрывать борьбу у трех центральных защитников гостей и точно сбрасывать мяч партнерам.

Любиша Тумбакович Главный тренер сборной Сербии Могу сказать, что это было качественное соревнование. Мы отработали как могли, но, тем не менее, чувствуется разница в силе команд. Если бы у нас было больше энергии и больше сил, было бы лучше. Неприятно проигрывать, но мы обязаны наверстать упущенное, чтобы в матче с Норвегией показать, на что мы способны. Коларов и Льяич не играли в старте, потому что у них было мало тренировок и не было должного количества энергии. Тем не менее они важные игроки, которые нам нужны. Я как главный тренер решил сыграть в три центральных защитника, потому что это современный подход, и игроки знакомы с ним. Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от нужной формы. В России уже идет сезон, и их команда доминировала в этом плане, они показывали силу и энергию. В этой ситуации были допущены ошибки из-за потери концентрации. Могу сказать, что каждая сборная, которая играет в Лиге наций, имеет собственный подход, и на результат влияет именно это.

К перерыву сборная Сербии нанесла больше ударов, чем сборная России — 4:2 (в створ — 2:1). Тем не менее команда Черчесова была дважды близка к голу. Оба раза благодаря тому, что Дзюба за счет опыта переигрывал в штрафной 19-летнего Страхиню Павловича из "Монако" — одного из самых многообещающих центральных защитников нового поколения. Но голкипер Марко Дмитрович вытащил удар Дзюбы левой ногой с восьми метров, а Зелимхан Бакаев просто не попал в пустые ворота с передачи капитана. Спартаковца подвела "чужая" правая», — отмечает Романов.

Дзюба догнал Бесчастных

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подчеркнул, что победный дубль Артема Дзюбы позволил ему догнать Владимира Бесчастных в списке лучших бомбардиров сборной России.

«Если вдруг футболистам не хватало эмоций, то ими в перерыве, похоже, зарядил Черчесов. Не успел начаться второй тайм, как Россия вышла вперед. Дзюба поборолся наверху, Ионов подкараулил сброс защитника и тонким пасом выводил один на один Бакаева. На того сзади навалился Павлович — пенальти.

Дзюба уверенно реализовал попытку, забив свой 25-й гол за сборную. До Бесчастных (26) оставался один шаг, а до рекордсмена Кержакова (30) — пять.

Сербы пошли отыгрываться. Несколько их ударов из-за штрафной выглядели довольно опасными. Но Караваев шикарным голом остудил пыл гостей на 69-й минуте — с левого фланга сместился в центр и неотразимо пробил в дальнюю "девятку". С трибуны смотрелось очень зрелищно — без шансов для вратаря.

Интрига ненадолго возродилась, когда Митрович воспользовался неразберихой в обороне после замены из-за травмы Семенова на Нойштедтера — 2:1.

Однако на 81-й минуте Никола Максимович поскользнулся и подарил мяч Дзюбе. А тот увидел расположение вратаря и с 18 метров неотразимо пробил в угол — 3:1.

Артем Дзюба Форвард сборной России В любом случае важно побеждать, Сербия — очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит. Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для чемпионата мира это будет очень важно. Сербы — очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч.

Счет позволил команде расслабиться, так что в самой концовке Шунину дважды пришлось по-настоящему выручать партнеров. Мы стартовали в Лиге наций с убедительной победы. А Дзюба догнал Бесчастных в списке лучших бомбардиров в истории сборной России», — констатировал Алексеев.

Главный показатель — результат

Обозреватель rusfootball.info Роман Гуськов похвалил сборную России за игру, заявив о вполне справедливой победе.

«И еще один повод вспомнить о разнице в стоимость составов, взглянуть на клубы, за которые выступают игроки сборной Сербии. Неудачи сборной России принято объяснять отсутствием игроков в сильных чемпионатах, тогда как сербская команда в большинстве своем из них состоит. И что?

У нашей команды сегодня хороший КПД в атаке, везение с ошибкой соперника, но вполне справедливая и даже какая-то дежурная победа на командой, которая превосходит нас по именам, да еще и на фоне потерь ключевых игроков.

Антон Шунин Голкипер сборной России Было непросто, была большая пауза и потом несколько дней, чтобы восстановиться после матча чемпионата России и подготовиться к Сербии. В первом тайме надо было время, чтобы сыграться, во втором многое получилось. Как задумывали играть, так и получилось. Узнал, что выйду в старте, сегодня утром. Была тренировка, после нее мне сказали об этом. Волнение всегда присутствует. Давно не виделись с ребятами, хотелось показать хорошую игру. Мне было комфортно с защитниками. Главное, что выиграли.

Мы обожаем критиковать сборную России и особенно Черчесова, но главный показатель — результат. Он есть и добыт вполне по игре — с нашими ресурсами разве есть возможность показывать что-то большее?», — задается вопросом Гуськов.

«Пятерка» за победу

Александр Макаров в своем материале для «Спорта День за Днем» тоже похвалил российскую команду, за отметил, что Станислав Черчесов мог бы заменить Романа Нойштедтера кем-то другим.

«По итогу можно сказать, что Черчесов оказался прав по всем своим кадровым решениям. Здесь и выбор в пользу Шунина, а не Гильерме. Использование Караваева именно слева в обороне.

Возвращение Романа Зобнина в опорную зону, когда в "Спартаке" его в последнее время ставят на правый фланг обороны. Бакаев, а не, скажем Антон Миранчук, в роли "десятки". А также вера в Дзюбу, который перестал забивать много в РПЛ, зато в сборной остался тем самым лидером, на которого всегда можно положиться.

Вячеслав Караваев Защитник сборной России Игра тяжелая, соперник хороший. Главное — взяли 3 очка. Давно не играли за сборную, это важная победа, надо двигаться дальше, побеждать и занимать как можно более высокие места. Как сыграл слева? Конечно, левая нога не такая сильная, как правая, но я играл, никаких проблем не возникало. Все было отлично. Гол? Я был близко к воротам, попытался взять игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную.

"Пятерка" Станиславу Саламовичу. Но с минусом из-за Нойштедтера. Наверное, имело смысл вызвать кого-то из РПЛ, у кого есть игровая практика. Теперь на повестке дня Венгрия, которая в четверг обыграла в гостях Турцию. 6 сентября сборная играет в Будапеште», — напоминает Макаров. 0