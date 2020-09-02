Встреча после долгой разлуки. Сборная России готовится к Лиге Наций

В четверг, 3 сентября, национальная сборная России проведет стартовый матч Лиги наций УЕФА 2020/21 с командой Сербии. Рассказываем о подготовке национальной команды к стартовому матчу турнира.

Страсти по составу

Тренерский штаб сборной России объявил заявку на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией 25 августа.

В национальную команду были вызваны два новичка — форвард Евгений Луценко из тульского «Арсенала» и хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.

Полностью состав выглядел так:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив»).

Состав сборной России вызвал сразу несколько вопросов: Станислав Черчесов не пригласил в национальную команду разыгравшегося в последнее время форварда «Спартака» Александра Соболева.

Зато в заявку попали два игрока оставшиеся без клубов (Нойштедтер и Кузяев) и один сидящий без практики — Кудряшов (чемпионат Турции еще не стартовал).

Честно сказать, на вызов не рассчитывал. Но я занимался индивидуально с персональным тренером и, когда Станислав Саламович набрал мне, очень обрадовался. Очень благодарю его. Последние три недели утром бегал, днем выходил в зал и на футбольное поле. Конечно, я не в такой хорошей форме, все-таки уехал из «Динамо», а пацаны играют в чемпионате, но я тут, чтобы показать себя, а потом тренер будет оценивать ситуацию. Роман Нойштедтер

Комментарии главного тренера национальной команды по поводу невызова Соболева лишь подлили масла в огонь.

По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Да, конкуренция. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть. Станислав Черчесов

Впрочем, вскоре ситуация изменилась — в 6-м туре РПЛ травму получил нападающий «Уфы» Евгений Луценко, вместо которого в сборную и был вызван Соболев, предварительно созвонившийся с Дзюбой и «уладивший конфликт».

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Кроме того, из-за травмы выбыл полузащитник «Монако» Александр Головин, которого заменил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Первые дни тренировок

Сидящее без клубов и без практики трио из Нойштедтера, Кузяева и Кудряшова начало тренировки на базе сборной России в Новогорске самыми первыми — в субботу, 29 августа.

Сегодня на тренировке — три футболиста pic.twitter.com/NK009li4id — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020

Я очень соскучился. По ребятам, по всему персоналу. Я с начала года был в Анталье, прилетал в Россию только на один день в марте. Очень хотелось увидеть друзей, приятелей, знакомых, поэтому приятные ощущения. Хотел вызова в сборную, но уверенности не было. В Турции сейчас межсезонье, а в России уже прошло несколько туров. Понимал, что меня могут не выбрать из-за недостатка практики. Поэтому приятно удивился. О Евро следующим летом не думаю. Кажется, это так далеко, еще столько всего может произойти. Если буду играть, надеюсь, попаду в сборную и выступлю на турнире Федор Кудряшов

На следующий день число футболистов на тренировке удвоилось — к национальной команде присоединились спартаковцы.

Полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев и защитник Георгий Джикия сразу после победы над «Арсеналом» приехали в Новогорск, так что успели потренироваться во второй день сборов.

Второй день тренировок

Большинство игроков сборной присоединились к команде только в воскресенье вечером, остальные приехали в Новогорск ночью и утром 31 августа, включая довызванных Соболева и Фомина.

💬 Соболев — о вызове в сборную России:

— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. pic.twitter.com/RjyaKNob7o — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

Накануне сборов компания «Адидас» представила новый вариант формы для сборной России на Евро-2020, который оказался если и лучше печально известного комплекта с «перевернутым флагом», то ненамного.

Самое атмосферное видео дня. Примерили новый образ и отрепетировали празднования 💪🏻

⠀#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/EvRNUZAuka — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2020

По сообщениям инсайдеров, к отложенному турнира форму сборной России изменят еще раз.

Первые полноценные тренировки

В понедельник, 31 августа, национальная сборная России продолжила в Новогорске подготовку к матчам Лиги наций УЕФА — в занятии приняли участие практически все футболисты, вызванные на сбор.

Календарь и таблица Лиги наций

Исключение составили игроки «Краснодара», которые прибыли в Новогорск чуть позже. Тренировка на поле длилась около получаса, затем футболисты переместились в тренажерный зал.

Мы максимально стараемся игроков собирать, потому что любой час, любой день для подготовки в такой короткий промежуток важен. Поэтому мы решили вот так сделать. У команды еще не полный состав, потому что нет Петрова, Сорокина и Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули. Вечером будет собрание. Ощущение у нас, как будто не расставались. Сегодня мы соберемся, наметим цели до зимы. Потом в интервью где-нибудь расскажем, о чем была речь. Понятно, фамилии и клубы у сборной Сербии звучные, но есть третьего числа игра, к которой нам надо подготовиться. Сейчас надо быть готовыми. У нас уже есть опыт игры со звучными командами и звучными именами, поэтому на это мы и тогда, и сейчас не обращаем внимания Станислав Черчесов

1 и 2 сентября сборная России треновалась в полном составе, включая выспавшихся и хорошо отдохнувших игроков «Краснодара» — Петрова, Сорокина и Газинского.

За день до матча с Сербией, главный тренер российской команды Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 57 лет, провел по видеосвязи предматчевую пресс-конференцию, рассказал, что в преддверии матча с сербами наигрывали схемы с двумя и тремя защитниками.

На тренировке мы попробовали обе схемы. У нас есть еще день и вечер, чтобы подумать и переговорить с футболистами. Примем решение, которое завтра нам поможет сыграть максимально правильно. Еще день — два подготовки лишними не были бы. Но отведенное время мы постарались использовать по максимуму. Игроки собирали разными группами. Сначала приехали Федор Кудряшов, Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, на день позже — спартаковцы, затем все остальные. РФС шел нам навстречу и учитывал пожелания. Два — три дня на подготовку мало, но это привычная история, к которой мы готовы. Убежден, что все сделали правильно. Каково будет играть при пустых трибунах? Футболисты уже прошли через это. Для меня это будет первый опыт. И, конечно, я бы предпочел играть со зрителями. Особенно в России, где нас всегда здорово поддерживают. Однако раз УЕФА принял такое решение, мы должны его принимать. Все команды находятся в равных условиях. Остается радовать телезрителей. Надеюсь, у нас получится. Станислав Черчесов

Посетовал тренер и на эпидемию травм, из-за которой национальная команда не досчитались пятерых игроков. А также объяснил, почему не спешит кардинально омолаживать состав.

Мы опробовали несколько вариантов. Выбор все равно есть. Появился Андрей Мостовой, вызвали Даниила Фомина. Проанализируем сегодняшнюю тренировку и определимся. А Баринову, Леше Миранчуку, Черышеву, Головину желаем поскорее выздороветь, чтобы ребята поскорее вернулись в сборную. Решение вызвать четырех форвардов было принято заранее. Хотели поближе познакомиться с Женей Луценко, но он травмировался. Поэтому довызвали Александра Соболева. Он уже обжился в «Спартаке» и начал проявляет свои лучшие качеств. Федор Смолов после «Сельты» тоже проявляет себя. Поэтому и он в сборной. Мы давно не общались. Лучше их вызвать и обговорить некоторые моменты, нацелить на определенные вещи, чем разговаривать по телефону. А насчет двух нападающих в стартовом составе я вам сейчас ничего сказать не могу. Есть день для принятия решений. Я согласен, что команда у нас возрастная. А насчет недостатка новых имен, то вы учтите — сборная не играла девять месяцев. После таких пауз резкие изменения неоправданны. На самом деле, в привычном режиме, по одному-два новичка на каждом сборе появлялись бы. Так что до конца года будут и другие дебютанты. Всему свое время. Станислав Черчесов

– Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.

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👏🏻👏🏻👏🏻 Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.

⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/pTga55XHtT — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020

Шотландцы рассудят Россию и Сербию

В четверг, 3 сентября, национальная сборная России проведет стартовый матч Лиги наций УЕФА 2020/21 с командой Сербии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве, начало — в 21:45 мск.

Встречу обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Джон Битон.

Первый канал проведет прямые трансляции матчей сборной России с Сербией и Венгрией. С сербами прямой эфир начнется 3 сентября в 21:40 по московскому времени. С венграми — 6 сентября в 18:50.

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