Встреча после долгой разлуки. Сборная России готовится к Лиге Наций

Страсти по составу
Тренерский штаб сборной России объявил заявку на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией 25 августа.
В национальную команду были вызваны два новичка — форвард Евгений Луценко из тульского «Арсенала» и хавбек «Зенита» Андрей Мостовой.
Полностью состав выглядел так:
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив»).
⚡⚡⚡ pic.twitter.com/CkB9uCxSDh— Сборная России (@TeamRussia) August 25, 2020
Состав сборной России вызвал сразу несколько вопросов: Станислав Черчесов не пригласил в национальную команду разыгравшегося в последнее время форварда «Спартака» Александра Соболева.
Зато в заявку попали два игрока оставшиеся без клубов (Нойштедтер и Кузяев) и один сидящий без практики — Кудряшов (чемпионат Турции еще не стартовал).
Комментарии главного тренера национальной команды по поводу невызова Соболева лишь подлили масла в огонь.
Впрочем, вскоре ситуация изменилась — в 6-м туре РПЛ травму получил нападающий «Уфы» Евгений Луценко, вместо которого в сборную и был вызван Соболев, предварительно созвонившийся с Дзюбой и «уладивший конфликт».
Кроме того, из-за травмы выбыл полузащитник «Монако» Александр Головин, которого заменил полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Первые дни тренировок
Сидящее без клубов и без практики трио из Нойштедтера, Кузяева и Кудряшова начало тренировки на базе сборной России в Новогорске самыми первыми — в субботу, 29 августа.
Сегодня на тренировке — три футболиста pic.twitter.com/NK009li4id— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
На следующий день число футболистов на тренировке удвоилось — к национальной команде присоединились спартаковцы.
Полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев и защитник Георгий Джикия сразу после победы над «Арсеналом» приехали в Новогорск, так что успели потренироваться во второй день сборов.
Большинство игроков сборной присоединились к команде только в воскресенье вечером, остальные приехали в Новогорск ночью и утром 31 августа, включая довызванных Соболева и Фомина.
💬 Соболев — о вызове в сборную России:— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020
— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. pic.twitter.com/RjyaKNob7o
Накануне сборов компания «Адидас» представила новый вариант формы для сборной России на Евро-2020, который оказался если и лучше печально известного комплекта с «перевернутым флагом», то ненамного.
Самое атмосферное видео дня. Примерили новый образ и отрепетировали празднования 💪🏻— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2020
⠀#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/EvRNUZAuka
По сообщениям инсайдеров, к отложенному турнира форму сборной России изменят еще раз.
Первые полноценные тренировки
В понедельник, 31 августа, национальная сборная России продолжила в Новогорске подготовку к матчам Лиги наций УЕФА — в занятии приняли участие практически все футболисты, вызванные на сбор.
Календарь и таблица Лиги наций
Исключение составили игроки «Краснодара», которые прибыли в Новогорск чуть позже. Тренировка на поле длилась около получаса, затем футболисты переместились в тренажерный зал.
1 и 2 сентября сборная России треновалась в полном составе, включая выспавшихся и хорошо отдохнувших игроков «Краснодара» — Петрова, Сорокина и Газинского.
За день до матча с Сербией, главный тренер российской команды Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 57 лет, провел по видеосвязи предматчевую пресс-конференцию, рассказал, что в преддверии матча с сербами наигрывали схемы с двумя и тремя защитниками.
Посетовал тренер и на эпидемию травм, из-за которой национальная команда не досчитались пятерых игроков. А также объяснил, почему не спешит кардинально омолаживать состав.
– Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
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👏🏻👏🏻👏🏻 Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.
⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/pTga55XHtT
Шотландцы рассудят Россию и Сербию
В четверг, 3 сентября, национальная сборная России проведет стартовый матч Лиги наций УЕФА 2020/21 с командой Сербии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве, начало — в 21:45 мск.
Встречу обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Коллумом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Джон Битон.
Первый канал проведет прямые трансляции матчей сборной России с Сербией и Венгрией. С сербами прямой эфир начнется 3 сентября в 21:40 по московскому времени. С венграми — 6 сентября в 18:50.