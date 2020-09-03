Внутренние резервы. Кто из талантов готов помочь «Ливерпулю» в новом сезоне?

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в 2019 году, а в 2020 году стал победителем АПЛ. На данный момент «красные» являются одной из лучших команд мира. Они катком прошлись по АПЛ в прошлом сезоне и доминировали настолько, что могли даже позволить себе растерять форму на финишном отрезке и все равно сохранить первое место.

Однако величие поддерживается только за счет постоянного совершенствования и развития. В футбольном плане это означает как тактическую эволюцию, так и привлечение новых игроков — все это позволяет команде не становится предсказуемой и устаревшей.

Мы не можем быть уверены, что «Ливерпуль» станет предсказуем (хотя учитывая ту тактическую эволюцию, которая принесла им 196 очков за два сезона и два главных титула, они вряд ли собираются менять формулу победы), но они не слишком много внимания уделяют второму компоненту.

С момента победы в ЛЧ в мае 2019 года «Ливерпуль» подписал шестерых футболистов на общую сумму около 20 миллионов фунтов. Двое из них — запасные вратари, двое — юноши для молодежных команд. Остаются только Такуми Минамино и Костас Цимикас.

Такуми Минамино globallookpress.com

«Ливерпуль» играет с огнем. «Красным» повезло в том, что, помимо травм Алиссона, они на долгое время не теряли ни одного из своих ключевых игроков в последние два сезона. Но нужно понимать, что лидерам команды в какой-то момент понадобится больше отдыха. Нельзя убегать вечно. И тогда возникнет вопрос — кто сможет помочь «Ливерпулю»?

Да, «Ливерпуль» вроде как пытался подписать Тьяго Алькантару. И это был бы невероятный трансфер. Но в то же время сообщалось, что они вышли из переговоров, чтобы подписать Тимо Вернера, который в итоге оказался в «Челси». «Красные» не принимали во внимание мольбы Филиппе Коутиньо о возвращении и не проявили особого интереса к тому, чтобы побороться, скажем, за Джейдона Санчо.

Одно дело — доверять своему составу и поддерживать гармонию, меняясь как можно меньше. Но другое дело — позволять хорошему продолжаться слишком долго. Всем нравилась песня «Old Town Road», когда они услышали ее впервые, но к сотому разу она начала терроризировать нашу психику, как кошмарный сон.

Но вот в чем вопрос: нужно ли «Ливерпулю» тратиться, чтобы освежить команду, добавить свежей крови и новый импульс? Инстинктивно вы ответите «да». Но нужно более пристально взглянуть на то, как обстоят дела на «Энфилде», а именно — на молодых игроков «Ливерпуля».

Академию «Ливерпуля» не назовешь «Ла Масией», однако она произвела некоторые жемчужины. Например, Трент Александр-Арнолд. Но и за ним есть целый ряд молодых футболистов. Трое из них точно обладают качеством, которое может придать «Ливерпулю» новый импульс и добавить глубины состава. Итак, на кого Юргену Клоппу стоит обратить внимание?

Неко Уильямс

Уильямс — летающий правый защитник, который заслужил того, чтобы о нем говорили. Проблема для 19-летнего парня заключается в том, что основным на его позиции является не ветеран, а 21-летний Александр-Арнолд, та самая жемчужина «Энфилда».

Неко Уильямс globallookpress.com

Но Александр-Арнолд не может играть все время. В последние два сезона ему удавалось избегать травм, но такое везение не может длиться долго. И на самом деле из-за травмы он уже пропустил матч против «Арсенала» в Суперкубке Англии.

Главное в Александре-Арнолде то, что он играет ключевую роль в том, как действует «Ливерпуль». «Красным» жизненно необходимы атакующие действия правого защитника. Вся команда спроектирована вокруг этого. Поэтому если Уильямс сможет заменять Трента, когда это будет необходимо Клоппу, это будет огромным преимуществом для «Ливерпуля» в ходе долгого и тяжелого сезона.

Кертис Джонс

Атакующее трио «Ливерпуля» — одно из лучших в мировом футболе. Но даже они не могут забивать все голы «красных». Нужны полузащитники, которые могут внести свой вклад. «Ливерпуль» использовал в этой роли Джини Вейналдума, но у него остается год до завершения контракта, и продления не предвидится. Более того, Адам Лаллана, на которого можно было рассчитывать по части голов, покинул клуб. Так что же делать «Ливерпулю»?

Конечно же, обратиться за помощью Кертиса Джонса — воспитаннику «Ливерпуля», который в этом клубе с 9-летнего возраста. В сезоне 2019-2020 Джонс проявил себя в Кубке Англии. Своим прекрасным голом с дистанции он поставил точку в мерсисайдском дерби. Позже он стал самым молодым капитаном «Ливерпуля», когда вывел команду на матч против «Шрусбери». А также он забил свой первый гол в АПЛ.

Кертис Джонс globallookpress.com

У Джонса — железная воля. А еще он носит футболку с №17, которую надевали Стив Макманаман и Стивен Джеррадж, когда начинали свой путь в «Ливерпуле». Так что от этого молодого парня можно ждать больших успехов, даже если «красные» подпишут Алькантару.

Риан Брюстер

И наконец атака. Говорят, «Ливерпуль» упустил возможность подписать Вернера, они никогда всерьез не претендовали на Санчо. Так каков же их план? Они усиливают давление на Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, а также, возможно, доверяют Риану Брюстеру.

Предыдущий сезон молодой парень провел в аренде в «Суонси», где забил 11 голов в 22 матчах. Он — прирожденный нападающий, который обладает хорошими атлетическими способностями и может играть на любой позиции на флангах. В отличие от Дивока Ориги, Брюстеру всего 20 лет, так что ему есть куда совершенствоваться. Каждое его выступление, даже не самое удачное, позволяет ему прогрессировать.

Риан Брюстер globallookpress.com

В ходе предсезонной подготовки он забил три гола в двух играх, включая дубль в матче против «Зальцбурга», который спас «Ливерпуль» от обидного поражения. В Суперкубке Англии он вышел на замену и сыграл хорошо, однако ему не повезло в серии пенальти, где он пробил в штангу. Его ошибка в итоге стоила «Ливерпулю» трофея, но нет никаких сомнений в том, что он готов помочь «красным» пережить долгий сезон.

Очевидно, что Ки-Яна Хувер, Зепп ван ден Берг и Харви Эллиотт — тоже весьма качественные таланты. Но они пока не совсем готовы к регулярному появлению в основном составе, как трио, указанное выше. Они все еще игроки на перспективу, тогда как Уильямс, Джонс и Брюстер могут реально помочь «Ливерпулю» уже в предстоящем сезоне.

Никто не говорит, что Клоппу не стоит исследовать возможности на трансферном рынке. Но с учетом того, что владельцы «Ливерпуля» не хотят тратить деньги ради того, чтобы потратить, «ливерпульские дети» могут подняться по служебной лестнице и стать полноценными членами «красных» в сезоне. Кто знает, может, они даже помогут «Ливерпулю» вновь выиграть один или два главных трофея? 0