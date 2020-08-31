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    Уход Месси из «Барселоны». Почему закон может оказаться на стороне аргентинца?

    Лео Месси может выиграть спор у «Барселоны»

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    «Барселона» не хочет отпускать Лионеля Месси бесплатно. Marca, ссылаясь на слова профессора права Хуана Рамона Либаны, объясняет, почему у аргентинца есть все шансы, чтобы выиграть дело и покинуть каталонский клуб.
    Спор между президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу и нападающим Лионелем Месси продолжается. И хотя каталонский клуб утверждает, что аргентинцу для того, чтобы уйти, придется выплатить прописанную в контракте сумму отступных, закон может быть на стороне звездного футболиста.

    В бюрофаксе, который Месси отправил в офис «Барселоны», утверждается, что условия его контракта позволяют ему покинуть клуб бесплатно. Однако каталонский клуб, а также Ла Лига отвергают данное утверждение.

    Однако профессор права из Международного университета Ла-Риохи и член Арбитражного суда Ла-Риохи (Испания) Хуан Рамон Либана считает, что это дело выиграет Месси.

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    «Барселона» утверждает, что у Месси был крайний срок для активации пункта контракта о бесплатном уходе. Он якобы истек 10 июня. И поскольку к этому моменту аргентинец не воспользовался своим правом, по мнению клуба, он автоматически продлил свое соглашение с «Барсой» до 30 июня 2021 года.

    В то же время юристы футболиста полагаются на тот факт, что пандемия коронавируса перенесла все турниры на более поздний срок и, таким образом, продлила крайний срок для возможного прекращения контракта.

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    • «10 июня было датой для возможного трансфера игрока, но не для расторжения контракта», — сказал Либана в комментарии для EFE.

    По словам Либаны, если в контракте четко прописана эта дата и условия, связанные с ней, то «Барселона» будет права, но если нет, то она окажется «в сфере интерпретаций, где по разным причинам победу одержит Лео Месси».

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    «Юристы Месси напоминают, что последний турнир, в котором "Барселона" играла в сезоне 2019-2020 — Лига чемпионов — завершился только 23 августа. Поэтому они уверяют, что успели выполнить условия односторонней аннуляции контракта», — поясняет он.

    Либана считает, что в пункте контракта Месси прямо не указана конкретная крайняя дата расторжения контракта. Скорее всего, там прописана формулировка «в течении X дней», что говорит в пользу аргентинца.

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    • Кроме того, Либана указал на то, что в такой ситуации должна применяться статья 1281 Гражданского кодекса Испании, в которой говорится:

    «Если условия договора понятны и не оставляют никаких сомнений в отношении намерений договаривающихся сторон, они придерживаются буквального смысла его положений. Если слова кажутся противоречащими очевидным намерениям договаривающихся сторон, преимущественную силу имеют намерения стороны, которая выполняет контракт».

    «Если версия, предоставленная юристами Месси, в которой они утверждают, что намерение обеих сторон заключалось в том, чтобы предоставить определенное время после завершения Лиги чемпионов, чтобы решить его будущее, верна, то аргентинец в итоге окажется прав в этом вопросе», — подытожил Либана. 0

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