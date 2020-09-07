Трансферный дайджест. 1-7 сентября

Антуан Гризманн

«Барселона», нападающий, 29 лет

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн интересен «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

Английские клубы следят за ситуацией вокруг 29-летнего француза, который может покинуть «блауграну», сообщает Daily Mail.

По данным источника, новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман обещал Гризманну роль лидера команды в случае ухода Лионеля Месси.

Но после того как аргентинец передумал покидать «Камп Ноу», планы Кумана поменялись. Также не на руку Гризманну возвращение Филиппе Коутиньо из аренды в «Баварии».

Ранее стало известно, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу пытался обменять Гризманна в «Атлетико» на Жоау Феликса.

Соответствующее предложение было сделано за несколько дней до поражения каталонцев от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, но мадридский клуб ответил отказом, сообщает Marсa.

По информации Diario Sport, Гризманн полностью сконцентрирован на достижении успеха с «Барселоной», и никто не способен переменить его настроя. На это не повлияют даже заманчивые предложения от топ-клубов АПЛ.

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Гризманн также знает, что новый тренер каталонцев Роналд Куман ценит его и видит в роли центрального форварда.

В случае ухода Луиса Суареса у француза будет больше свободы. Он собирается наладить взаимопонимание с Лионелем Месси.

Наш прогноз: «Барселона»

Эдуар Менди

«Ренн», вратарь, 28 лет

Эдуар Менди globallookpress.com

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди может перейти в лондонский «Челси», сообщает журналист Goal.com Кевин Палмер.

Тренера Фрэнка Лэмпарда не убедила игра Кепы Аррисабалагы, поэтому он хочет подписать нового голкипера.

По данным источника, переговоры лондонцев с французским клубом о трансфере 28-летнего игрока сборной Сенегала находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что лондонцы уже сделали одно предложение, которое было отклонено, после чего «Челси» направил в «Ренн» новое предложение в размере 20 миллионов евро.

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У«Челси» есть альтернативные варианты. Ранее стало известно, что «синим» предложили приобрести Андре Онана из «Аякса» и Альфонса Ареоля из «ПСЖ».

В минувшем сезоне Менди провел за «Ренн» 24 игры и в девяти из них не пропустил голов.

Наш прогноз: «Ренн»

Давиде Дзаппакоста

«Челси», защитник, 28 лет

Давиде Дзаппакоста globallookpress.com

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста близок к переходу в «Аталанту» на правах аренды с правом выкупа.

Трансфер 28-летнего итальянца могут оформить во вторник, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, бергамаски уже договорились с Дзаппакостой о контракте, дата медосмотра также согласована.

У итальянца ожидаемо перестало получаться, когда лондонский клуб покинул Антонио Конте, приглашавший его.

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В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды в «Роме» и римский клуб вел с «Челси» переговоры о продлении ее еще на один сезон.

Если же Дзаппакоста в итоге окажется в Бергамо, для Давиде это будет уже третье появление в «Аталанте».

Наш прогноз: «Аталанта»

Мемфис Депай

«Лион», нападающий, 26 лет

Мемфис Депай globallookpress.com

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может сменить клуб, сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси.

Французский клуб хочет расстаться с 26-летним игроком, поскольку Депай ни разу не ответил на запросы «Лиона» по поводу продления контракта.

Клуб не хочет, чтобы Депай ушел бесплатно через год, и вступил в переговоры с «Барселоной». Новый тренер «блауграны» Роналд Куман работал с Депаем в сборной Нидерландов.

Каталонский клуб близок к закрытию сделки по 26-летнему футболисту, сообщает La Vanguardia. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что нападающий интересен не только «Барселоне», но и «Роме».

«Срок контракта Мемфиса заканчивается. Куман хочет видеть Депая в "Барселоне", но игрок также интересен и "Роме"!», — цитирует Оласа beIN Sports со ссылкой на Téléfoot.

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В сборной Голландии игрок с марта 2019 года забил 6 голов и отдал 10 передач. На клубном уровне Депай провел впечатляющую кампанию за « Лион», забив 15 голов в 22 матчах, несмотря на серьезную травму колена.

Отметим, что Депай уже сделал хет-трик в первом матче Лиги 1 нового сезона.

Наш прогноз: «Барселона»

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль», полузащитник, 29 лет

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону», сообщает Diario Sport.

«Блауграна» согласовала с игроком сборной Нидерландов контракт на 3 года с возможностью продления еще на один год.

Каталонский клуб хочет подписать 29-летнего футболиста за 15 млн евро плюс бонусы. Общая сумма не будет превышать 20 млн.

29-летний футболист оценен Transfermarkt в 40 миллионов евро, но до конца его контракта остался только один год.

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«Ливерпуль» пытался продлить контракт Джини еще на два года, но тот отказался; теперь они могут быть готовы продать голландца.

По сообщениям СМИ, Вейналдум — это особая просьба Рональда Кумана, поскольку тренер считает, что «Барсе» не хватает игрока его профиля.

Руководство сине-гранатовых пытается надавить на Кумана, чтобы он передумал, сообщает журналист Sport Bild Тоби Альтшаффль. Каталонцы хотят вернуть из «Баварии» Тиаго Алькантару

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, английский клуб пока не получал от «Барсы» предложений о трансфере хавбека.

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«Ливерпуль» хочет понять намерения каталонского клуба. Пока «Барселона» связывалась лишь с агентами Вейналдума.

В прошлом сезоне голландский футболист забил шесть голов в 47 матчах. Контракт игрока с «Ливерпулем» истекает в 2021 году.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Нголо Канте

«Челси», полузащитник, 29 лет

Нголо Канте globallookpress.com

Миланский «Интер» работает над переходом полузащитника лондонского «Челси» Нголо Канте.

Главный тренер миланцев Антонио Конте попросил клуб сделать все возможное, чтобы подписать 29-летнего француза.

«Челси», потративший 240 миллионов евро на приобретение новых игроков, готов расстаться с Канте.

Сделка оценивается в 50 млн евро, сообщает RMC Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Однако у «нерадзурри» нет возможности тратить такие деньги без продаж кого-то из своих футболистов. В связи с этим команду могут покинуть защитник Милан Шкриньяр и хавбек Марцело Брозович.

По данным Goal.com, француз не намерен уходить из «Челси», несмотря на интерес «Интера». Он готов отклонить предложения всех заинтересованных клубов, поскольку он хорошо чувствует себя в Англии.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард пока не сообщил клубу о том, что не рассчитывает на игрока.

В сезоне-2019/20 полузащитник провел за «Челси» 22 матча в АПЛ и забил три мяча.

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Бранислав Иванович

защитник, 36 лет

Бранислав Иванович globallookpress.com

Бывший защитник «Локомотива» и «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Гезтепе», сообщает Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб сделал предложение 36-летнему игроку, в котором рассказал о своем проекте.

Серб остался удовлетворен первым контактом с «Гезтепе», однако попросил время на раздумье.

Ожидается, что в ближайшее время руководство турецкого клуба свяжется с футболистом, чтобы обсудить его зарплату.

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Иванович покинул «Зенит» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне на его счету 35 матчей и 4 забитых мяча в составе «сине-бело-голубых».

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