Красная для Мусаева. «Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ. В середине второго тайма Матиас Норманн вывел свою команду вперед, точно пробив со штрафного. Несколько минут спустя Маркус Берг забил ответный мяч после передачи Сергея Петрова. По окончании встречи прямую красную карточку получил главный тренер «быков» Мурад Мусаев. После финального свистка тренер подошел к Сергею Карасеву, который обслуживал эту встречу, высказал претензии и поаплодировал ему.

Уткин в запасе, Хасимото в основе

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая попадание в стартовый состав «Ростова» японского новичка.

«К матчу против "Ростова" "Краснодар" подошел в роли единственного клуба РПЛ, до сих пор ни разу не сыгравшего вничью. Продолжить эту тенденцию было не так просто, если учесть, что в четырех последних встречах в чемпионате команды ни разу не выявили победителя.

Краснодарцы очень слабо начали сезон, выиграв только два матча из пяти и один — из последних четырех. Так что настроены они были очень серьезно. Мурад Мусаев довольно неожиданно усадил на скамейку запасных Даниила Уткина, а тройку в центре поля составили Кристоффер Олссон, Юрий Газинский и Тони Вилена. Кроме того, Ари, наконец, вернулся в общую группу, но и он начал встречу в запасе.

Календарь и таблица РПЛ

А у ростовчан особый интерес вызывал Кенто Хасимото. Японец забивал единственные мячи в двух предыдущих матчах, но до сих пор лишь раз выходил в основе. Не исключено, что "помогли" японцу появиться в старте Павел Мамаев, чье состояние здоровья не позволило ему принять участие в игре, Ивелин Попов, со скандалом покинувший команду, и ушедший в ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

Все труднее Валерию Карпину поддерживать прошлогодний уровень игры желто-синих. Тем больше уважения вызывает тот факт, что "Ростов" опережает зажиточный "Краснодар" на два очка».

Ерёменко сцепился с Петровым. VAR помог «Краснодару»

Автор «Чемпионата» Богдан Горбунов отмечает эмоциональный характер матча, традиционный для южного дерби.

«К середине тайма разгорячённые остроатакующей игрой команды так завелись, что обычно спокойный Ерёменко сцепился с Петровым — Сергей не выбил мяч в аут, когда Байрамян лежал в чужой штрафной. Участников перепалки быстро удалось успокоить, но каждому из них арбитр вручил по "горчичнику".

Но на этом эпизод не закончился. У бригады судей возникло предположение, что в ворота "Краснодара" можно назначить пенальти — после выигранной верховой борьбы в своей штрафной Петров приземлился прямо на ногу Байрамяну, поэтому тот сразу и не смог подняться.

В итоге разбираться пришлось главному арбитру Сергею Карасёву. Рефери посмотрел повтор эпизода и решил не ставить одиннадцатиметровый.

Сумасшедший темп соперникам удавалось поддерживать почти до конца тайма. Гостям такой футбол больше не принёс дивидендов, а вот хозяева на 36-й минуте получили реальный шанс забить. После заблокированного удара Классона мяч оказался у Вильены. Голландец в падении отдал передачу Оллсону, а тот нанёс мощнейший удар из штрафной. К счастью для ростовчан, Песьяков занял удачную позицию, поэтому без проблем отбил мяч перед собой».

Сафонов не смог совершить чудо

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит игру вратарей и отмечает шикарное исполнение стандарта ростовчанами.

«В целом же можно констатировать: Валерий Карпин здорово подготовил своих к противостоянию с краснодарской полузащитой. Связка Норманна и забившего в двух турах победные мячи Хасимото выглядела, словно волнорез, о который разбивались атаки хозяев, а Еременко своими действиями держал соперника в постоянном напряжении.

Ну и Песьяков был хорош. Эпизод на исходе часа встречи, в котором голкипер вытянул из-под перекладины удар Олссона, за явным преимуществом выиграл конкурс на лучший сэйв тура. Так и хочется написать, что Сафонову это не удалось, только голкипер, которого многие требуют вызвать не в молодежную, а в национальную сборную, все-таки не волшебник. Справиться же с потрясающе исполненным Норманном штрафным можно было, лишь обладая сверхъестественными способностями.

Гол норвежца — настоящее чудо. Но точно не случайность, потому что момент подготовили классная передача Еременко и настойчивость Шомуродова. Забивать узбек перестал, зато за счет правильных действий и настойчивости заставил Мартыновича совершить фол».

«Краснодар» отлично отреагировал на пропущенный гол

Автор Rusffotball.info Роман Гуськов хвалит кубанский клуб, быстро преобразовавший игру и сравнявший счет.

«Не сказать, что "быки" не очень старались до гола Норманна, но после него поняли, что надо выдавать максимум сейчас, и резко прибавили. Последние 25 минут — время явного доминирования "Краснодара", которое должно было принести команде победу.

"Быков" последний год губят кадровые проблемы, но сегодня скамейка оказалась как раз их преимуществом. Уткин пробил в штангу, Кабелла создал момент Уткину и себе любимому, а также разогнал голевую атаку. Тогда как у Карпина каждая из пяти замен неизбежно вела к потере качества. Мало удивляет, что в концовке даже после гола доминировал "Краснодар".

Сравнять счет "быкам" удалось атакой сходу. Зарешали лидеры — и Кабелла, и Вандерсон, начавшие атаку. Петров отлично поддержал, Берг сделал свое дело. Проблема в том, что Кабелла с Вандерсоном не забили свои моменты — тот случай, когда тренер смело может говорить о нереализации как о главной причине неудачного результата».

Голы прямо из FIFA 20

Редакция Sport24 сравнивает забитые в южном дерби голы с тем, как забиваются мячи в знаменитом симуляторе футбола.

«Но все голы были после перерыва. Оба — просто идеальные. Сначала Норманн упаковал мяч в угол со штрафного. Ну просто нажал кнопку удара на геймпаде — как в FIFA. Делов-то! На деле, конечно, такой выстрел — тема мегасложная. Но игрок "Ростова" сделал все на удивление просто. Чума.

"Краснодар" ответил не менее эффектно. Здесь уже не стандарт — идеальная комбинация. Тоже будто на уровне "новичок" в FIFA — всего-то надо долбить кнопку паса. Каббела отыскал между зонами Вандерсона — тот покатил на подключение Петрова — спокойный прострел — Берг вносит в пустые ворота. Никакого офсайда, никаких рикошетов, никакой медлительности. Все просто — как в компьютерной игре.

Все футбольные трансферы

"Краснодар" по-хорошему должен был выигрывать. Но Кабелла и Ко остальные моменты решали не так четко. Песьякова не просто так признали MVP матча — кипер "Ростова" и правда был чертовски хорош, сделал 6 сэйвов и вообще тащил. Без него гости вряд ли бы увезли очко из этой сложнейшей командировки.

А еще в матче было удаление. Вернее, после матча. Мусаев жестко прошелся по Карасеву (плюс саркастические аплодисменты) — ну а судья выписал ему красную карточку. Кстати, с арбитром активно общался и Карпин. Хотя, на первый взгляд, прям важнейших судейских ошибок в матче не было. Зато были сногсшибательные голы!»

0