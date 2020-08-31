Красная для Мусаева. «Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби

Уткин в запасе, Хасимото в основе
Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд, отмечая попадание в стартовый состав «Ростова» японского новичка.
«К матчу против "Ростова" "Краснодар" подошел в роли единственного клуба РПЛ, до сих пор ни разу не сыгравшего вничью. Продолжить эту тенденцию было не так просто, если учесть, что в четырех последних встречах в чемпионате команды ни разу не выявили победителя.
Краснодарцы очень слабо начали сезон, выиграв только два матча из пяти и один — из последних четырех. Так что настроены они были очень серьезно. Мурад Мусаев довольно неожиданно усадил на скамейку запасных Даниила Уткина, а тройку в центре поля составили Кристоффер Олссон, Юрий Газинский и Тони Вилена. Кроме того, Ари, наконец, вернулся в общую группу, но и он начал встречу в запасе.
А у ростовчан особый интерес вызывал Кенто Хасимото. Японец забивал единственные мячи в двух предыдущих матчах, но до сих пор лишь раз выходил в основе. Не исключено, что "помогли" японцу появиться в старте Павел Мамаев, чье состояние здоровья не позволило ему принять участие в игре, Ивелин Попов, со скандалом покинувший команду, и ушедший в ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.
Все труднее Валерию Карпину поддерживать прошлогодний уровень игры желто-синих. Тем больше уважения вызывает тот факт, что "Ростов" опережает зажиточный "Краснодар" на два очка».
Ерёменко сцепился с Петровым. VAR помог «Краснодару»
Автор «Чемпионата» Богдан Горбунов отмечает эмоциональный характер матча, традиционный для южного дерби.
«К середине тайма разгорячённые остроатакующей игрой команды так завелись, что обычно спокойный Ерёменко сцепился с Петровым — Сергей не выбил мяч в аут, когда Байрамян лежал в чужой штрафной. Участников перепалки быстро удалось успокоить, но каждому из них арбитр вручил по "горчичнику".
Но на этом эпизод не закончился. У бригады судей возникло предположение, что в ворота "Краснодара" можно назначить пенальти — после выигранной верховой борьбы в своей штрафной Петров приземлился прямо на ногу Байрамяну, поэтому тот сразу и не смог подняться.
В итоге разбираться пришлось главному арбитру Сергею Карасёву. Рефери посмотрел повтор эпизода и решил не ставить одиннадцатиметровый.
Сумасшедший темп соперникам удавалось поддерживать почти до конца тайма. Гостям такой футбол больше не принёс дивидендов, а вот хозяева на 36-й минуте получили реальный шанс забить. После заблокированного удара Классона мяч оказался у Вильены. Голландец в падении отдал передачу Оллсону, а тот нанёс мощнейший удар из штрафной. К счастью для ростовчан, Песьяков занял удачную позицию, поэтому без проблем отбил мяч перед собой».
Сафонов не смог совершить чудо
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев хвалит игру вратарей и отмечает шикарное исполнение стандарта ростовчанами.
«В целом же можно констатировать: Валерий Карпин здорово подготовил своих к противостоянию с краснодарской полузащитой. Связка Норманна и забившего в двух турах победные мячи Хасимото выглядела, словно волнорез, о который разбивались атаки хозяев, а Еременко своими действиями держал соперника в постоянном напряжении.
Ну и Песьяков был хорош. Эпизод на исходе часа встречи, в котором голкипер вытянул из-под перекладины удар Олссона, за явным преимуществом выиграл конкурс на лучший сэйв тура. Так и хочется написать, что Сафонову это не удалось, только голкипер, которого многие требуют вызвать не в молодежную, а в национальную сборную, все-таки не волшебник. Справиться же с потрясающе исполненным Норманном штрафным можно было, лишь обладая сверхъестественными способностями.
Гол норвежца — настоящее чудо. Но точно не случайность, потому что момент подготовили классная передача Еременко и настойчивость Шомуродова. Забивать узбек перестал, зато за счет правильных действий и настойчивости заставил Мартыновича совершить фол».
«Краснодар» отлично отреагировал на пропущенный гол
Автор Rusffotball.info Роман Гуськов хвалит кубанский клуб, быстро преобразовавший игру и сравнявший счет.
«Не сказать, что "быки" не очень старались до гола Норманна, но после него поняли, что надо выдавать максимум сейчас, и резко прибавили. Последние 25 минут — время явного доминирования "Краснодара", которое должно было принести команде победу.
"Быков" последний год губят кадровые проблемы, но сегодня скамейка оказалась как раз их преимуществом. Уткин пробил в штангу, Кабелла создал момент Уткину и себе любимому, а также разогнал голевую атаку. Тогда как у Карпина каждая из пяти замен неизбежно вела к потере качества. Мало удивляет, что в концовке даже после гола доминировал "Краснодар".
Сравнять счет "быкам" удалось атакой сходу. Зарешали лидеры — и Кабелла, и Вандерсон, начавшие атаку. Петров отлично поддержал, Берг сделал свое дело. Проблема в том, что Кабелла с Вандерсоном не забили свои моменты — тот случай, когда тренер смело может говорить о нереализации как о главной причине неудачного результата».
Голы прямо из FIFA 20
Редакция Sport24 сравнивает забитые в южном дерби голы с тем, как забиваются мячи в знаменитом симуляторе футбола.
«Но все голы были после перерыва. Оба — просто идеальные. Сначала Норманн упаковал мяч в угол со штрафного. Ну просто нажал кнопку удара на геймпаде — как в FIFA. Делов-то! На деле, конечно, такой выстрел — тема мегасложная. Но игрок "Ростова" сделал все на удивление просто. Чума.
"Краснодар" ответил не менее эффектно. Здесь уже не стандарт — идеальная комбинация. Тоже будто на уровне "новичок" в FIFA — всего-то надо долбить кнопку паса. Каббела отыскал между зонами Вандерсона — тот покатил на подключение Петрова — спокойный прострел — Берг вносит в пустые ворота. Никакого офсайда, никаких рикошетов, никакой медлительности. Все просто — как в компьютерной игре.
"Краснодар" по-хорошему должен был выигрывать. Но Кабелла и Ко остальные моменты решали не так четко. Песьякова не просто так признали MVP матча — кипер "Ростова" и правда был чертовски хорош, сделал 6 сэйвов и вообще тащил. Без него гости вряд ли бы увезли очко из этой сложнейшей командировки.
А еще в матче было удаление. Вернее, после матча. Мусаев жестко прошелся по Карасеву (плюс саркастические аплодисменты) — ну а судья выписал ему красную карточку. Кстати, с арбитром активно общался и Карпин. Хотя, на первый взгляд, прям важнейших судейских ошибок в матче не было. Зато были сногсшибательные голы!»