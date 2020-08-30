РПЛ. «Спартак» победил «Арсенал», «Локо» примет «Зенит», южное дерби

«Спартак» М — «Арсенал» 2:1
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. Разыграли туляки угловой через короткий пас, далее прошла подача Кингза Кангва к вратарской, где мяч от спины Хлусевича залетел в ворота «Спартака».
На 40-й минуте Бакаев сделал аккуратную передачу в штрафную, Соболев легко убрал защитника и с правой пробил низом в дальний угол ворот «Арсенала».
На 45-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — Лесовой был уверен, что заработал угловой, но был назначен удар от ворот. Даниил наговорил рефери на жёлтую карточку, которая стала для него второй.
А в добавленное к первому тайму время Ларссон со стандарта вырезал передачу в штрафную туляков, Жиго выбрал идеальную позицию и головой переправил мяч в ворота.
После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.
В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».
«Химки» — «Ротор» 1:1
Подмосковные «Химки» на своем поле сыграли вничью с волгоградским «Ротором» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата России.
Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Выбежали волгоградцы в атаку с ходу, Давиташвили отыграл левее на Степанова, тот вырезал кросс в штрафную «Химок», где Камиль Муллин выскочил из-за спин защитников и в касание пробил — мяч от штанги залетел в сетку ворот.
А на 56-й минуте Ломовицкий сам начал атаку, отдав в штрафную «Ротора» на Коряна, тот не стал пробивать с острого угла, а прострелил в центр, где уже ждал свой шанс Александр, поразивший цель ударом в касание.
«Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.
В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром».
«Уфа» — «Динамо» М
30 августа, 14:00 мск
«Локомотив» М — «Зенит»
30 августа, 16:00 мск
«Рубин» — «Тамбов»
30 августа, 18:00 мск
«Ахмат» — ЦСКА
30 августа, 18:00 мск
«Сочи» — «Урал»
30 августа, 20:00 мск