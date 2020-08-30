РПЛ. «Спартак» победил «Арсенал», «Локо» примет «Зенит», южное дерби

29 и 30 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи шестого тура.

«Спартак» М — «Арсенал» 2:1

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. Разыграли туляки угловой через короткий пас, далее прошла подача Кингза Кангва к вратарской, где мяч от спины Хлусевича залетел в ворота «Спартака».

На 40-й минуте Бакаев сделал аккуратную передачу в штрафную, Соболев легко убрал защитника и с правой пробил низом в дальний угол ворот «Арсенала».

На 45-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве — Лесовой был уверен, что заработал угловой, но был назначен удар от ворот. Даниил наговорил рефери на жёлтую карточку, которая стала для него второй.

А в добавленное к первому тайму время Ларссон со стандарта вырезал передачу в штрафную туляков, Жиго выбрал идеальную позицию и головой переправил мяч в ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Арсенал Тула 2:1 Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (36'), 1:1 Александр Соболев (41'), 2:1 Самуэль Жиго (45') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Pavel Maslov, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Гус Тиль, 57'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Андрей Ещенко, 69'), Александр Соболев, Джордан Ларссон (Резиуан Мирзов, 88') Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Artem Sokol, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Даниил Лесовой, Валерий Громыко, Владислав Пантелеев (Игорь Горбатенко, 68'), Кингз Кангва (Горан Чаушич, 78'), Георги Костадинов (Сергей Ткачёв, 78'), Даниил Хлусевич (Александр Довбня, 84'), Эванс Кангва (Ламек Банда, 68') Предупреждения: Даниил Лесовой (13'), Artem Sokol (30'), Владислав Пантелеев (43'), Даниил Лесовой (45'), Самуэль Жиго (71'), Даниил Хлусевич (83'), Горан Чаушич (90')

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».

«Химки» — «Ротор» 1:1

Подмосковные «Химки» на своем поле сыграли вничью с волгоградским «Ротором» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Выбежали волгоградцы в атаку с ходу, Давиташвили отыграл левее на Степанова, тот вырезал кросс в штрафную «Химок», где Камиль Муллин выскочил из-за спин защитников и в касание пробил — мяч от штанги залетел в сетку ворот.

А на 56-й минуте Ломовицкий сам начал атаку, отдав в штрафную «Ротора» на Коряна, тот не стал пробивать с острого угла, а прострелил в центр, где уже ждал свой шанс Александр, поразивший цель ударом в касание.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Ротор 1:1 Голы: 0:1 Камиль Муллин (32'), 1:1 Александр Ломовицкий (56') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Александр Ломовицкий, Артём Полярус, Аршак Корян (Ilya Vorobjov, 85'), Андрей Мурнин (Максим Мартусевич, 62'), Кирилл Боженов, Камран Алиев (Мохамед Конате, 76') Ротор: Александр Довбня, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Solomon Kverkveliya, Армен Манучарян (Олег Кожемякин, 46'), Олег Игоревич Алейник, Сергей Макаров, Илья Жигулёв (Сергей Серченков, 65'), Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Камиль Муллин Предупреждения: Андрей Мурнин (23'), Solomon Kverkveliya (29'), Кирилл Боженов (39'), Азат Байрыев (53'), Олег Игоревич Алейник (79'), Брайан Идову (82'), Александр Трошечкин (90')

«Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром».

«Уфа» — «Динамо» М

30 августа, 14:00 мск

«Локомотив» М — «Зенит»

30 августа, 16:00 мск

«Рубин» — «Тамбов»

30 августа, 18:00 мск

«Ахмат» — ЦСКА

30 августа, 18:00 мск

«Сочи» — «Урал»

30 августа, 20:00 мск

«Краснодар» — «Ростов»

30 августа, 20:00 мск