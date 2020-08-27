Улучшение Лиги чемпионов. Не все методы исчерпаны

Футбол пострадал так же сильно, как и любой другой вид спорта. Многие самые богатые европейские клубы были вынуждены в какой-то степени ограничить расходы, и, естественно, хотя клубы практически не разоряются и не закрываются, боль в лигах низшего уровня будет ощущаться еще долго.

К счастью, УЕФА уже имеет в своем распоряжении неплохую денежную пушку в лице Лиги чемпионов, которая при условии небольших изменений способна увеличить прибыль таким образом, чтобы быть полезной как богатым, так и бедным клубам.

Как устроена Лига чемпионов

После нескольких десятилетий Кубка европейских чемпионов, в котором играли исключительно чемпионы и прошлогодний победитель, главный турнир УЕФА превратился в нечто большее. Теперь, как в турнире по гольфу, появилось несколько способов пройти квалификацию. Соревнуются все чемпионы европейских стран (кроме чемпиона Лихтенштейна, который обычно попадает в Лигу Европы) — от Сан-Марино до Англии.

Лиги, игравшие успешно в последнее время, согласно коэффициенту УЕФА, получают до трех дополнительных мест в турнире, а победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона автоматически получают билеты в новый.

Огромный набор из 79 или около того команд постепенно сокращается до финальных 32 в течение пяти квалификационных раундов. В сезоне 2020/21 все началось, например, с предварительного квалификационного раунда, в котором «Линфилд» из Северной Ирландии сначала прошел «Тре Фиори» из Сан-Марино, а затем — «Дриту» из Косово. Далее квалификация будет разделена на чемпионскую и нечемпионскую. Те, кто не прошел квалификацию, попадают в Лигу Европы, а со следующего сезона неудачники Лиги Европы могут попасть в новый турнир под названием Лига конференций.

Как правило, первый раунд квалификации начинается в июне, а последний — в конце августа. Жеребьевка группового этапа проходит на следующий день после окончания квалификации.

Когда дело доходит до этого этапа, можно поговорить о «справедливости». Кто-то скажет, что справедливо давать всем европейским клубам равные шансы, даже тем, у кого меньше финансовых ресурсов. Кто-то скажет, что дать сильнейшим клубам Европы шанс завоевать главный трофей — это справедливо, даже если большинство этих клубов будут относиться к небольшой горстке лиг.

Старый Кубок европейских чемпионов был образцом первого мнения. Как только вы попадали в основную сетку турнира, то могли встретиться с кем угодно. Например, в сезоне 1972/73 чемпион Италии «Ювентус» сыграл вничью с чемпионом Франции «Марселем» в первом раунде, где также участвовали кипрская «Омония» и ирландский «Уотерфорд Юнайтед». В сезоне 1978/79 чемпион Англии «Ноттингем Форест» в первом раунде встретился с действующим обладателем трофея «Ливерпулем», а болгарский «Локомотив» в то же время играл с датским «Оденсе».

Абсолютно случайная жеребьевка означала, что у мелких клубов зачастую был шанс пройти довольно далеко. Выбив «Ливерпуль» на пути к финалу 1979 года, «Форест» встретился со шведским «Мальме», обыгравшим «Вислу» и «Аустрию» в двух предыдущих раундах.

А с 1986 по 1991 год румынская «Стяуа», португальский «Порту», нидерландский ПСВ и югославская «Црвена Звезда» не только доходили до финала, но и побеждали. При этом эти команды на тот момент не были лучшими в Европе. Согласно архивным рейтингам EloFootball, самый высокий европейский рейтинг по итогам года имела «Црвена Звезда», занявшая седьмое место. «Стяуа» была 10-й, а ПСВ — 11-м. Когда «Стяуа» выиграла турнир в 1986 году, «красно-синие» встречались только с двумя командами из топ-50: 21-м «Андерлехтом» в полуфинале и восьмой «Барселоной» в финале.

Затем Кубок европейских чемпионов превратился в Лигу чемпионов. И данное превращение было сделано не только ради привлечения денег, хотя, безусловно, деньги важны. Это также открыло доступ к турниру для некоторых из лучших команд Европы. Да, технически в Лигу чемпионов попадали все, но та же «Стяуа» больше не поднимала трофей над головой, разве только в Football Manager.

С годами баланс начал смещаться в сторону более богатых клубов и лиг. Каждые несколько лет и вовсе появляется идея создания Суперлиги чемпионов, либо потому, что богатый владелец одного из клубов выразил такое желание, либо потому, что какой-то миллиардер проявил интерес в финансировании. Суть в том, что самые богатые клубы отказываются от всякого притворства и решают просто играть друг с другом весь сезон. Когда слухи усиливаются, УЕФА делает еще несколько уступок, и тема умирает на пару лет.

Во времена финансовой борьбы неравенство имеет тенденцию к росту. С этой точки зрения можно задаться вопросом, сделал ли коронавирус идею создания Суперлиги чемпионов еще более неизбежной, чем раньше. Но прежде чем мы пойдем по этому пути, мы можем внести еще несколько изменений в Лигу чемпионов, которые принесут пользу богатым лигам и помогут привлечь больше внимания. Беспроигрышные варианты остаются.

Расширение квалификации

Давайте рассмотрим вариант с применением большего количества способов пройти квалификацию и начнем с плей-офф.

— Давайте дадим каждой из пяти сильнейших лиг по две дополнительные путевки в квалификацию. В настоящее время в топ-50 EloFootball входят 12 английских команд, девять испанских, семь немецких, семь итальянских и три французских (с еще двумя сразу за пределами топ-50). Это почти три четверти от общего количества. Независимо от того, добились ли они качества за счет ресурсов или денег, они все равно остаются качественными. Дайте им больше мест, но заставьте заработать себе дорогу в основную сетку.

— Давайте также раздадим еще несколько путевок по итогам прошлогоднего турнира. Прямо сейчас победители Лиги чемпионов и Лиги Европы квалифицируются автоматически, но давайте расширим это правило. Если клуб доходит до четвертьфинала любого турнира, то должен сразу попадать в плей-офф (да, в том числе четвертьфиналисты Лиги Европы «Вулверхэмптон» и «Копенгаген»). Если клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, то сразу попадает в финальный раунд квалификации («Лион», добро пожаловать).

Ни одно из этих мест не должно учитываться при распределении мест по итогам чемпионата, так что больше не будет ситуаций, когда «Челси» выигрывает Лигу чемпионов в 2012-м и крадет путевку в ЛЧ у «Тоттенхэма».

Если остановиться только на этом, то мы уже увидим в плей-офф такие бренды, как «Тоттенхэм» и «Милан», так что финальные раунды квалификации станут более привлекательными для телезрителей и, возможно, даже повысят доходы от продажи билетов.

Но мы не останавливаемся. Мы также хотим объединить последние пару раундов плей-офф, чтобы создать групповой этап из 32 команд. Такая мини-квалификация должна проводиться в течение примерно девяти дней в начале августа, прежде чем ведущие чемпионаты начнут свои сезоны. Это одна из немногих пустот в привычном футбольном календаре, и мы заполняем ее.

Вот так может выглядеть финал квалификации сезона 2020/21 с использованием рейтинга EloFootball. Почему EloFootball, а не коэффициенты УЕФА? Потому что это моя статья, и мне не нравятся коэффициенты — вот почему.

Группа A: «Лестер» (хозяин), «Хоффенхайм», «Гент», «Црвена Звезда».

Группа B: «Рома» (хозяин), «Вулверхэмптон», «Славия» Прага, «Маккаби» Тель-Авив.

Группа C: «Лион» (хозяин), ПАОК, «Краснодар», «Копенгаген».

Группа D: «Вильярреал» (хозяин), «ЧФР Клуж», «Динамо» Загреб, «Башакшехир».

Группа E: «Олимпиакос» (хозяин), «Реал Сосьедад», «Локомотив» Москва, «Мольде».

Группа F: «Бенфика» (хозяин), «Милан», «Базель», «АЗ Алкмар».

Группа G: «Ред Булл Зальцбург» (хозяин), «Тоттенхэм», «Янг Бойз», «Виктория» Пльзень.

Группа H: «Байер» (хозяин), «Селтик», «Динамо» Киев, «Мидтьюлланн».

Не хватает громких противостояний? А они и не обязательны. В конце концов, все лучшие команды уже прошли квалификацию. Зато вы привлекаете больше брендов, вы создаете больше интересных матчей и, что наиболее важно, вы создаете еще более сильный основной пул из 32 команд.

Лучшие команды из более слабых лиг (те же «Бенфика» или «Зальцбург») по-прежнему будут иметь отличные шансы на выход в основной групповой этап, «Зенит», «Шахтер» и «Аякс» тоже сохранят автоматические путевки, при этом у всяких «Мольде» и «Виктория» будет больше шансов проявить себя, в том числе и в Лиге Европы. Таким образом, вы создаете витрину для некоторых команд, добавляете в банк больше денег, что при правильном распределении приносит пользу всем.

Излишне говорить, что сейчас самое время изменить порядок распределения выплат солидарности УЕФА, но это уже идея для другой статьи.

Внести больше хаоса в Лигу Европы

Лига Европы — это великолепная неразбериха в лучшем виде. Квалификация многогранна, и вы можете сыграть кучу матчей — «Севилья» провела 19 на пути к титулу в 2014 году. Однако завоевание европейского трофея стоит того, верно? И с теми вариантами, которые я предлагаю, выход в четвертьфинал может хорошо окупиться.

Также Лига Европы может стать идеальным местом для недавнего открытия — безумного розыгрыша плей-офф из одного матча в каждом раунде. Последние три раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне прошли на нейтральных полях и состояли из одного матча, что добавило напряженности и хаоса турниру. Президент УЕФА Александер Чеферин недавно сказал: «Мы были вынуждены играть по такой схеме, но в итоге увидели, что это очень интересно. Мы увидели, что люди хотят захватывающих матчей, что в одном матче может случиться все что угодно. Так что это то, что может понадобиться нам в будущем».

Чеферин также отметил, что, хотя формат с одноматчевым противостоянием приводит к меньшему количеству сыгранных игр, «их ценность может быть выше, если продвигать турнир должным образом».

Я не уверен, как «правильное продвижение» может компенсировать финансовую ценность сокращения количества матчей, но это кажется абсолютно идеальным для и без того хаотичного турнира, как Лига Европы. Так что сделайте плей-офф в формате одноматчевого противостояния и дождитесь начала хаоса.

Лига конференций — интересное признание

Начиная с сезона 2020/21, Лига Европы станет немного менее хаотичной, поскольку в основном раунде сыграют уже не 48 команд, а 32, и эти лишние 16 команд будут соревноваться уже в Лиге конференций. Целью создания Лиги конференций было включить как можно больше стран в групповые этапы одного из континентальных турниров.

«Будет больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций будет представлено на групповых этапах», — сказал Чеферин. — «Все клубы требовали повысить их шансы регулярно выступать в еврокубках».

Это, конечно, попытка выжать больше денег, что само по себе неплохо, но это также признание самой большой проблемы для всех, кто не входит в первую пятерку или шестерку лиг — отсутствие конкуренции и возможностей.

Давайте сравним:

— В настоящее время EloFootball оценивает «Вулверхэмптон» как 26-ю команду в Европе. В новом сезоне Премьер-лиги «волки» сыграют 34 матча против команд, входящих в топ-100, и 22 матча — против команд, входящих в топ-50.

— В то же время 24-й «Аякс» проведет шесть матчей против команд из топ-100 в чемпионате Нилерландов. В сотню лучших в этой стране входят 70-й «Фейеноорд», 89-й ПСВ и 97-й АЗ. По нынешнему уровню они довольно близки к «Кристал Пэлас», «Астон Вилле» и «Брайтону», и, опять же, это лучшие соперники, с которыми столкнется «Аякс». При этом они куда сильнее чем те, с кем придется сыграть «Олимпиакосу» или «Шахтеру».

Сам по себе уровень конкуренции не сделает из вас более сильную команду, и «Аякс» недавно доказал, что может добиться успеха в Европе, несмотря на не самый сильный чемпионат. Тем не менее, вы получите гораздо более полное представление о своих сильных и слабых сторонах, когда будете играть с лучшими.

Хотя невероятные истории успеха в 2020-х годах по-прежнему возможны, не все так просто. Да, «Аякс» в последнее время играет хорошо, а вот тяжеловесы из бывших коммунистических стран серьезно сдали. «Црвена Звезда» не входила в топ-50 с 2001 года. Киевское «Динамо» входило в топ-20 12 раз с 1970 по 2002 год, но не достигло этой отметки ни разу с 2009 года. Московский «Спартак» не входил в топ-50 с 2000 года, а тбилисское «Динамо», которое в 1980-х годах регулярно бывало в топ-50 сейчас едва входит в топ-600.

Исправит ли это Лига конференций? Не совсем, если не считать долгосрочной перспективы. Больше команд из каждой лиги получат больше еврокубкового опыта и доходов, и это теоретически приведет к положительному итогу.

Честно говоря, воплощение идеи Суперлиги чемпионов по отношению к командам, не входящим в «большую пятерку», позволяя «Аяксу», «Олимпиакосу», «Селтику», «Зальцбургу» и другим играть друг против друга, было бы выгодно для этих команд, но оставило бы их местные лиги в беде. В то же время наиболее практичная идея — объединение лиг по примеру Бенилюкса — в Восточной Европы во многом политически невозможна.

Несмотря на то, что было много публичных дискуссий о том, как привлечь внимание и деньги на вершину европейской пирамиды, существует не меньшая потребность в этих деньгах на самом низу, и нам только предстоит узнать, к чему приведут все эти разговоры. Крупнейшие лиги останутся самыми крупными, как и крупнейшие клубы. Имена вряд ли поменяются. Но УЕФА только выиграет, если сделает свой второй эшелон настолько сильным, насколько это возможно. 0