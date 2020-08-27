Месси хочет покинуть Барселону: топ-5 вариантов

Капитан Барселоны Лионель Месси решил покинуть свой нынешний клуб. Размышляем о пяти лучших вариантов продолжения карьеры для форварда.

«Манчестер Сити»

По мере того, как шли минуты после громких новостей о том, что аргентинец захотел покинуть «Барселону», неудивительно, что «Манчестер Сити» стал одним из первых фаворитов на его подписание. Пеп Гвардиола и Лионель Месси вместе выиграли две Лиги чемпионов в «Барселоне», и у них может возникнуть соблазн воссоединиться для еще одной попытки завоевать трофей.

Менеджер «Горожан» не раз выражал надежду, что нападающий завершит свою карьеру на «Камп Ноу», но в Каталонии ходят слухи о том, что в последние дни они поддерживали контакт. Кроме того, у английского клуба есть финансовые возможности, и успешная апелляция на их двухсезонную дисквалификацию в еврокубках теперь выглядит как идеальное время для трансфера.

Однако есть предостережения, ведь этим летом приоритет для «Сити» — защитники, и тот, как правило, избегает подписывать игроков, которые прошли свой пик. Для Месси, правда, могут сделать исключение, и сообщения о том, что заклятые соседи из «Манчестер Юнайтед» также заинтересованы в аргентинце, могут вынудить их принять быстрое решение.

ПСЖ

После поражения его команды в Лиге чемпионов от «Баварии» Томас Тухель начал отвечать на вопросы о летних расходах. Такова жизнь главного тренера ПСЖ, и немец признал, что будет пытаться усилить состав, но преуменьшил вероятность того, что Месси приедет в Париж.

По его словам, приоритет — усиление обороны, кроме того, он ожидал, что форвард завершит свою карьеру на «Камп Ноу». При этом специалист добавил: «Какой тренер скажет Месси нет?» Это означает, что любое решение будет исходить от катарских сторонников клуба, и есть первые признаки того, что они очень хотят встретиться с представителями аргентинца.

Фанаты «Барселоны» давно ожидают воссоединения Месси и Неймара — для них было бы действительно горьким событием, если бы это произошло в «Пари Сен-Жермен», где Килиан Мбаппе станет еще одним острым углом неудержимого треугольника команды в атаке.

«Интер»

Команду Антонио Конте неожиданно видеть среди претендентов на форварда, но все же как нельзя лучше подходит для игрока, доведенного до отчаяния из-за неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов. «Интер» не выигрывал трофеев с 2011 года, но снова становится большой европейской силой.

Переезд в Италию также даст Месси шанс возобновить давнее соперничество с Криштиану Роналду, чей «Ювентус» выиграл чемпионство в борьбе с «нерадзурри» в прошедшем сезоне. Но может ли это случиться на самом деле? Бывший президент клуба Массимо Моратти считает, что владелец клуба Suning Holdings жаждет подписать форварда.

«Я видел рекламу Suning, в которой использовалась тень Месси в [миланском соборе] Дуомо, — сказал Моратти. "Это непростая сделка: самое большое препятствие, которое нужно преодолеть — это то, чего хочет Месси". Возможно, идеальным вызовом для него будет вернуть трофеи на "Джузеппе Меацца".

МЛС/Аргентина/Азия

В 2018 году Месси намекнул, что однажды он может оказаться в "Интере" — из Майами. В видеоролике, поздравляющем Дэвида Бекхэма с получением франчайза в МЛС, аргентинец шутливо сказал англичанину "позвонить ему через несколько лет".

Вряд ли аргентинец ответит на этот звонок сейчас, пока европейская элита гонится за его трансфером, но есть несколько других вариантов, которые могут его убедить. Один из них — это возвращение в "Ньюэллз Олд Бойз", клуб из родного города, из которого он уехал в Каталонию 20 лет назад.

Возвращение в Росарио звучит романтично, но форварду придется смириться с огромным сокращением его зарплаты в размере 500 тыс. фунтов в неделю. Действия по воссоединению либо с Хави, менеджером катарского "Аль-Садда", либо с Андресом Иньестой в японском "Виссел Кобе" выглядят как планы неближайшего будущего.

"Барселона"

Последний вариант для Месси, который букмекеры считают наиболее вероятным, несмотря на драматичные события в последние дни, — это то, что он останется в "Барселоне". Просьба капитана уйти является искренней и не считается чисто политическим ходом, и, требуя от клуба разрешения уйти бесплатно, он рискует вступить в яростную судебную тяжбу, из которой, возможно, уже не будет выхода.

Тем не менее, последствия решения аргентинца могут означать, что ситуация быстро изменится. Президент клуба Хосеп Бартомеу уже находился под сильным давлением, и фанаты поспешили выйти на улицы, призывая его уйти в отставку. Бывший президент Жоан Лапорта, который был у руля в золотую эру Гвардиолы и Месси, присоединился к этим призывам.

Если возможная отставка Бартомеу означает, что он останется, это может решить ситуацию, и то же самое можно сказать и о новом рулевом Рональде Кумане. Сообщается, что голландец сделал смелый шаг во время своей первой встречи с Месси, сказав ему, что у него больше нет "привилегий" в команде, и, вероятно, вынудил капитана решиться на уход. Ставка Куман основана на представлении о том, что игрок не может быть больше клуба, но в случае с Месси это может быть неправдой. 0