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    Пять голов и две красные карточки. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату»

    Обзор прессы по матчу «Локомотив» — «Ахмат»

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    «Локомотив» потерпел второе поражение в сезоне, уступив «Ахмату» 2:3. «Железнодорожники» переживают нелегкие времена и серьезные кадровые потери. В этой статье мы сделаем обзор прессы по данному матчу и рассмотрим основные моменты поединка.

    Кадровые потери стоили «Локомотиву» инициативы

    В этом матче команда Николича выступала без главного творца в атаке Алексея Миранчука. Также вылетел Дмитрий Баринов. В связи с этим «Локомотив» имел проблемы в атакующих действиях, а в центре поля не хватало какого-то стержня.

    Фрагмент матча
    fclokomotiv

    «Проблемы у железнодорожников начались после травм ведущих полузащитников — Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. Пока они были на поле, красно-зеленые вели в счете в игре с земляками, без них — команда пропустила два мяча и отдала три очка спартаковцам. И вот новая осечка без своих лидеров — во встрече с "Ахматом", который до игры имел после четырех туров, как и "Локо", 7 очков, а теперь убежал от соперника в небольшой отрыв», — пишет «Советский спорт» об этом матче.

    «Локомотив» полностью разочаровал игрой в обороне

    Первый гол «Ахмат» забил очень быстро. Команда Андрея Талалаева выдала неплохую атаку, одним пасом обрезав всю линию защиты «Локо». На стартовых минутах гости регулярно нагнетали обстановку у ворот Гильерме, так что моментов для взятия ворот было куда больше.

    «Все сломалось уже на первых минутах: "Локо" прозевал контратаку — Владимир Ильин убежал один на один и классно отправил мяч в дальний угол.

    Дальше начались проблемы с игрой ногами у Гильерме — вратарь сборной России пару раз отдавал неудобные передачи.

  • Моменты «Ахмата» — это наши подарки. Мы три дня назад проиграли в первый раз за 12 матчей в РПЛ. После этого всё изменилось. Какая-то депрессия. Нам нужно показывать характер, бороться. А мы что делали в первом тайме?! Нельзя дома проводить такие матчи, как сегодня.
  • Марко Николич

    • Второй ошибкой (на 45-й минуте) "Ахмат" даже воспользовался: Марат Быстров перехватил пас на Крыховяка и вывел Тимофеева на удар. Дважды защитники накрыли удар, но третий пролетел между рук Гильерме», — описывает проблемы «Локо» в первом тайме Sports.Ru.

    Хозяева старались, но не дожали соперника

    В принципе «Локомотив» заслуживал на ничью за игру во втором тайме. Команда слегка собралась и начала создавать опасные моменты. Сработали замены, в атаке стало получаться чуть лучше. «Железнодорожники» могли спасти этот матч, но чего-то не хватило.

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    • «Второй тайм начался с замен Марко Николича: молодые Виталий Лисакович и Даниил Куликов вышли вместо Жемалетдинова и Чорлуки. И это сразу сработало: Куликов сделал пас, а Лисакович подставился под фол Шелии — Антон Миранчук реализовал пенальти.

    На 59-й минуте "Ахмат" забил третий: накрыли выход "Локо" из обороны (да, снова прессинг) в центре поля и за пару пасов довели Беришу на удар — албанец закатил мяч Гильерме прямо между ног — 3:1.

    Дальше у "Ахмата" начались проблемы в обороне. Сразу после гола Быстров завалил Крыховяка перед штрафной — и получил вторую желтую. Матч вообще получился грубым: 23:11 по фолам (больше нарушали футболисты "Ахмата") и 12 желтых карточек.

  • Нам повезло, что так вышло. Но сама по себе победа — победа духа.
  • Андрей Талалаев

    • На 90-й минуте случилось и второе удаление: Антон Швец получил сначала желтую за фол на Крыховяке, а потом ударил Куликова — и прямую красную.

    К моменту удаления Швеца счет был уже 2:3 — "Локомотив" забил второй. Лисакович снова удачно вошел в штрафную и навесил на дальнюю, а Крыховяк спокойно замкнул.

    "Локо" мог и отыграться, но Мурило без сопротивления не попал в дальнюю девятку после углового», — приводит основные момент второго тайма Sports.Ru.

    Алексей Миранчук — незаменимый игрок для сегодняшнего «Локо»

    «Локомотив» испытывал проблемы в центре поля и на подступах к штрафной соперника. «Ахмат» мастерски прессинговал, забирая у команды Николича пространство. Хозяевам не хватало передвижений и контроля мяч для захвата инициативы. Это как раз могли обеспечить травмированные Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

    Алексей Миранчук, которого так не хватало команде

    «В дерби со "Спартаком" болельщики "Локомотива" впервые осознали, что их ждет, если трансфер Миранчука в "Аталанту" все же случится: после коронавирусной паузы Алексей тащил всю команду, забив 9 голов в 12 матчах. А в дерби добавил еще и ассист, но дернул заднюю и выбыл на 2-3 недели.

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    Без Миранчука и Баринова, который пропустит от 6 месяцев, "Локо" лишился мяча и мысли впереди — не помог даже сверхатакующий состав от Марко Николича, оборонявшийся все дерби», — заострила внимание на травме Миранчука и Баринова редакция Sport24.

    Ильин и его «гол+пас»

    «Ильин в конце августа поймал кураж и отличился вот уже в третьем матче кряду. В поединке с "Локомотивом" Владимиру потребовалось всего две с лишним минуты на то, чтобы открыть счёт. Ильин хладнокровно реализовал свой момент, получив передачу на грани офсайда. А перед самым перерывом Владимир отметился и результативным пасом, в касание скинув мяч на Тимофеева.

    Владимир Ильин

    У хозяев же следует выделить отлично вошедшего в игру Лисаковича и Миранчука, который был близок к дублю», — оценил игру Ильина обозреватель «Футбол на куличках» Глеб Калинин. 0

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