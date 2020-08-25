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    Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?

    Рассказываем все, что надо знать о Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21

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    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
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    Из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, новый розыгрыш еврокубков начался еще до того, как завершится предыдущий. От России в Лигу чемпионов и Лигу Европы отправятся шесть команд.

    Лига чемпионов

    Розыгрыш ЛЧ-2020/21 пройдет в классическом режиме, за исключением квалификации: 1-й, 2-й и 3-й раунды проводятся в один матч, без ответной встречи.

    Хозяина определит жеребьевка. Зато раунд плей-офф — уже в две игры, дома и в гостях.

    Когда пройдут матчи?

    Поскольку сезон 2019/20 завершился только 23 августа, главное изменение в календаре Лиги чемпионов-2020/21 заключается в том, что все стартовые даты сдвинулись.

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    • Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, стартовала 8 августа, а групповой этап начнется 20 октября. Плей-офф турнира пройдет по первоначальному графику.

    Квалификация

    08.08.2020-11.08.2020 Предварительный раунд
    18.08.2020-19.08.2020 Первый отборочный раунд
    25.08.2020-26.08.2020 Второй отборочный раунд
    15.09.2020-16.09.2020 Третий отборочный раунд
    22.09.2020-30.09.2020 Раунд плей-офф

    Групповой этап

    20.10.2020-21.10.2020 Тур 1
    27.10.2020-28.10.2020 Тур 2
    03.11.2020-04.11.2020 Тур 3
    24.11.2020-25.11.2020 Тур 4
    01.12.2020-02.12.2020 Тур 5
    08.12.2020-09.12.2020 Тур 6

    Плей-офф

    16.02.2021-17.03.2021 1/8 финала
    06.04.2021-14.04.2021 Четвертьфиналы
    27.04.2021-05.05.2021 Полуфиналы
    29.05.2021 Финал

    Финал состоится на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, который должен был принимать решающий матч 2020 года.

    Изначальный хозяин финала сезона 2020/21 Санкт-Петербург примет матч за трофей в 2022 году.

    Когда пройдут жеребьевки?

    Жеребьевки предварительного, 1-го и 2-го отборочных раундов прошли в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, 17 июля, 9 и 10 августа соответственно. Оставшиеся жеребьевки состоятся там же.

    31.08.2020 Жеребьевка третьего отборочного раунда
    01.09.2020 Жеребьевка раунда плей-офф
    01.10.2020 Жеребьевка группового этапа, Афины
    14.12.2020 Жеребьевка 1/8 финала
    19.03.2021 Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

    Кто сыграет?

    В групповой этап Лиги чемпионов напрямую выходят 26 клубов. По одному месту получают победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы УЕФА.

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    • Напрямую также выйдут по четыре команды из Англии, Испании, Италии и Германии, по два клуба из Франции и России («Зенит» и «Локомотив»), а также победители первенств Украины, Бельгии, Португалии и Турции.

    Поскольку Лигу Европы выиграл клуб, который сумел уже завоевать себе место в ЛЧ через чемпионат («Севилья»), то в групповой этап прошел французский «Ренн».

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    Такая же ситуация и с победителем Лиши чемпионов-2019/20. «Бавария» получила путевку через чемпионат, а потому в группу был отправлен амстердамский «Аякс» — чемпион ассоциации, занимающей 11 место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 на данный момент:

    Англия: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед»
    Испания: «Реал», «Барселона», «Севилья», «Атлетико Мадрид»
    Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Боруссия» М
    Франция: ПСЖ, «Марсель», «Ренн»
    Италия: «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»
    Россия: «Зенит», «Локомотив»
    Бельгия: «Брюгге»
    Украина: «Шахтер»
    Турция: «Истанбул Башекшехир»
    Португалия: «Порту»
    Нидерланды: «Аякс»

    В группе Лиги чемпионов, кроме вышеназванных клубов, сыграет еще шесть команд. Все они определятся после квалификации к турниру, в которой примет участие и российский «Краснодар».

    Кубанский клуб стартует не с 3-го квалификационного раунда, а с последнего этапа отбора — раунда плей-офф.

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    Это стало возможным благодаря тому, что «Севилья» выиграла Лигу Европы и «Ренн» отправился в группу напрямую.

    Этот розыгрыш Лиги чемпионов будет последним с участием трех российских клубов. Затем квота уйдет Португалии, к тому же вступит в силу еврокубковая реформа, которая предполагает создание третьего евротурнира — Лиги конференций.

    При жеребьевке «Зенит» будет в первой корзине, «Локомотив» и «Краснодар» — в третьей или четвертой.

    Лига Европы

    Это будет последний розыгрыш Лиги Европы в привычном формате, со следующего сезона количество участников группового этапа сократят (с 48 до 32) и сделают турнир более элитарным.

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    • Отборочные раунды, как и в Лиге чемпионов, состоят из одного матча (а не из двух дома и на выезде) — причем все, включая раунд плей-офф. Все матчи проходят без зрителей.

    Система VAR не будет введена на групповом этапе, как планировалось изначально. Она будет действовать на всех матчах плей-офф, а с сезона 2021/22 будет введена уже с группового этапа.

    Когда пройдут матчи?

    Поскольку сезон 2019/20 завершился только 21 августа, главное изменение в календаре Лиги Европы-2020/21 заключается в том, что все стартовые даты сдвинулись.

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    • Отборочные матчи, которые должны были начаться 25 июня, начались 18 августа. Групповой этап стартует 22 октября.

    Жеребьевка группового этапа пройдет в Афинах 2 октября. Расписание группового этапа не будет изменено по сравнению с первоначальным календарем.

    Квалификация

    18-22.08.2020 — Предварительный раунд
    25-27.08.2020 — Первый отборочный раунд
    17.09.2020 — Второй отборочный раунд
    24.09.2020 — Третий отборочный раунд
    01.10.2020 — Раунд плей-офф

    Групповой этап

    22.10.2020 — Тур 1
    29.10.2020 — Тур 2
    05.11.2020 — Тур 3
    26.11.2020 — Тур 4
    03.12.2020 — Тур 5
    10.12.2020 — Тур 6

    Плей-офф

    18.02.2021-25.02.2021 — 1/16 финала
    11.03.2021-18.03.2021 — 1/8 финала
    08.04.2021-15.04.2021 — Четвертьфиналы
    29.04.2021-06.05.2021 — Полуфиналы
    26.05.2021 — Финал

    Финал пройдет в Польше на стадионе «Гданьск», который должен был принимать финал ЛЕ-2019/20. Севилья, где должен был пройти финал-2021, примет финал-2022.

    Когда пройдут жеребьевки?

    Жеребьевки предварительного и 1-го отборочных раундов прошли в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 9 и 10 августа соответственно. Оставшиеся жеребьевки состоятся там же.

    31.08.2020 Жеребьевка второго отборочного раунда
    01.09.2020 Жеребьевка третьего отборочного раунда
    18.09.2020 Жеребьевка раунда плей-офф
    02.10.2020 Жеребьевка группового этапа, Афины
    14.12.2020 Жеребьевка 1/16 финала
    26.02.2021 Жеребьевка 1/8 финала
    19.03.2021 Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

    Кто сыграет?

    От России в Лиги Европы три клуба. ЦСКА стартует с группового этапа (22 октября) и при жеребьевке (2 октября), вероятно, окажется в первой корзине.

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    • «Ростов» — с 3-го квалификационного раунда (матчи — 24 сентября, жеребьевка — 1 сентября) и, если пробьется в группу, то попадет в третью корзину.

    «Динамо» — 2-й отборочный этап (матчи 17 сентября, жеребьевка — 31 августа). 0

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