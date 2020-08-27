Непобедимых не бывает. Гол Шуньича возродил интригу в РПЛ

Московское «Динамо» переиграло петербургский «Зенит» (1:0) в домашнем матче пятого тура РПЛ. Единственный гол в этой встрече на 40-й минуте забил защитник Тони Шунич. На 75-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. Спустя восемь минут составы команд уравнялись — вторую желтую карточку получил полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне.

Осторожный план Новикова

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд, отмечая, что наставник «Зенита» не стал вносить изменений в устоявшийся порядок вещей.

«Противостояние "Динамо" и "Зенита" перед матчем виделось дуэлью двух форвардов сборной России — Артема Дзюбы и Николая Комличенко, но главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков преподнессюрприз, выпустив на острие Сильвестра Игбуна. Идея заключалась в том, что нигериец быстрее конкурента, что принципиально важно в матче против чемпиона, умеющего и любящего много владеть мячом.

Кроме того, динамовцы в попытках сдержать пару форвардов соперника вышли играть в три центральных защитника. Вместе с Романом Евгеньевым и Иваном Ордецом появился Тони Шунич (он и стал автором победного гола), проведший предыдущие туры нового сезона в запасе.

По задумке Новикова, эта троица должна была не только усложнить жизнь Дзюбе и Сердару Азмуну, но и периодически помогать крайним защитникам, которым предстояло противостоять техничным Малкому и Себастьяну Дриусси.

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А вот Семак ничем не удивил. Кажется, разбуди его ночью, он назовет те же 11 привычных фамилий».

Неудачное начало для «Зенита»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов сочувствует питерскому клубу, которому пришлось делать вынужденную замену уже на старте матча.

«На "Зенит" неприятности стали сыпаться с самого начала. При равной игре в дебюте встречи первый голевой момент чемпиона на 12-й минуте завершился… травмой Себастьяна Дриусси. Аргентинец столкнулся в штрафной "Динамо" с Шарлем Каборе и не смог самостоятельно покинуть поле. Дриусси унесли на носилках — возможно, у него что-то серьёзное.

Весь первый тайм динамовцы здорово работали без мяча: правильно двигались всей командой, перекрывали все зоны, агрессивно вступали в единоборства и выигрывали их. Использовали численное преимущество в центре. "Зенит" должен был прибавлять в скорости, чтобы вскрыть оборону москвичей, но игре сине-бело-голубых недоставало огня.

Только стандарты петербуржцев таили в себе опасность. До перерыва команды лишь по разу пробили в створ, а пара форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун вообще не нанесла ни одного удара (общее количество ударов — 4-6)!»

Без Дриусси игра не пошла

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает важность аргентинцы для игры питерского клуба — после его вынужденной замены «Зенит» выглядел слабо.

«После ухода Дриусси игра "Зенита" совсем разладилась. Мы уже неоднократно говорили, как полезно действует аргентинец в команде Сергея Семака в этом сезоне. Друисси лучше других играет в прессинге после потери. Под давлением он не раз в этом сезоне уже создавал моменты. Достаточно вспомнить хотя бы первый гол в ворота "Ротора".

Кроме того, Дриусси лучше остальных работает в продвижении мяча вперед. В его отсутствии "Зениту" стало сложнее действовать в позиционных атаках. Тем более, что у "Динамо" в центре обороны играли три гренадера.

Артем Дзюба двигался по всей ширине поля, пытаясь в традиционной манере найти защитника, против которого у него было бы явное преимущество наверху. За весь матч найти такого игрока ему так и не удалось. В результате Дзюба внезапно был заменен на 70-й минуте, хотя никаких признаков травмы у него не было.

"Динамо" в свою очередь удалось забить в идеальном тайминге. Конец первого тайма венчал тупик "Зенита" с точки зрения подходов к ворота Антона Шунина. Динамовцы же реализовали стандартное положение».

Гол Шуньича и демарш Дзюбы

Автор Rusfootball.info Иван Долинин удивлен, что «Зенит» не сумел подобрать ключи к обороне «Динамо» и находит резонный повод покритиковать капитана сине-бело-голубых.

«После этого поражения, пожалуй, есть вопросы к Семаку. Манера игры "Динамо", как мы уже говорили, не являлась каким-то секретом. Но тренер "Зенита" не нашел варианты для взламывания его обороны. Или не сумел донести свои мысли до футболистов должным образом. При этом, что интересно, "питерцы" ведь не смогли сладить и с максимально предсказуемыми угрозами от атаки "москвичей".

Команда Новикова по-прежнему не может забить в позиционных наступлениях. Все, чем она довольствуется в нападении — стандартные положения. Сегодня на помощь пришел штрафной, заработанный Скопинцевым. Решающий гол забил впервые вышедший на поле в этом сезоне Шунич.

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Предыдущие четыре матча он посмотрел со скамейки запасных, а сегодня сделал результат. Любопытно, что в голевом эпизоде Шунич выиграл верховую борьбу у Дзюбы, который не успел за перемещением своего оппонента и фактически просто был рядом, когда тот уверенно забивал.

Впрочем, вопросы к 22-му номеру "Зенита" будут не только из-за этого проигранного единоборства. И здесь мы плавно переходим ко второй, более эмоциональной части матча. Все дело в том, что, уходя на замену, Дзюба бросил капитанскую повязку. Уверен, болельщики не пройдут мимо этой детали. Да, Артем может сказать, что он просто хотел быстрее покинуть поле, ведь его команда уступала в счете, но подобный аргумент вряд ли будет звучать весомо».

Кирилл Новиков Главный тренер «Динамо» Хочется поздравить всех с заслуженной победой. Проявили характер. В первом тайме хорошо атаковали, во втором вытерпели, качественно отоборнялись и заслуженно победили, — заявил Новиков. Готовились и в том чемпионате, и перед сезоном с «Химками» играли в 5 защитников вынужденно. Но те тактические занятия… Ребята собраны умные и смекалистые. Им достаточно раз показать они все делают качественно, что в этом матче и произошло. Мы никогда не ищем оправданий, но есть объективные моменты, которые могут сказываться на игре. Два дня объективно мало для восстановления. Мы не жалуемся, но у Тулы было преимущество в 1 день. Сейчас перед «Зенитом» в хорошем цикле пребывали. Плюс игра поздняя. И ребята показали, что физически готовы хорошо. Плюс, безусловно, характер и болельщики, которые были 12-м игроком. Спасибо им. Надеемся, так будет всегда.

Удаление у «Динамо» — шанс для «Зенита»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев отмечает, что в конце встречи «Зенит» получил численное преимущество и возможность отыграться.

«Гол сильно разозлил "Зенит" — вторую половину гости начали очень мощно. А в начале тайма гостям еще и Каборе помог, привезя опаснейшую контратаку. В ее концовке после контакта с тем же африканцем в штрафной упал Малком. Бразилец активно изображал жестами телевизор, но ВАР Вилков не нашел ошибки у Васильева — нет пенальти.

Питерцы наседали, москвичи старались отвечать контратаками. И когда казалось, что игра постепенно успокаивается (с поля ушли Оздоев и Дзюба), рефери довольно неожиданно решил добавить перцу. После единоборства в центре поля Васильев показал "горчичник" Скопинцеву.

Однако вмешался ВАР и после просмотра повтора динамовец увидел перед собой красную карточку. Вероятно, отдав один эпизод в пользу хозяев, бригада решила другой момент трактовать в пользу гостей. Здесь уж игра полностью переместилась на половину бело-голубых. Вопрос стоял один — продержатся или нет».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Конечно, всегда обидно проигрывать. Пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли футболисты «Динамо». В остальном — пытались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Владели преимуществом, моменты были — пускай, и не так много, но создавать моменты очень непросто, когда соперник обороняется практически вдесятером в своей штрафной площади. В принципе, многие команды в чемпионате России играют именно так с нами, поэтому когда-то получается вскрывать такую оборону, когда-то — нет. К сожалению, сегодня не получилось. Мы предполагали, что возможна такая ситуация, что «Динамо» выйдет в три центральных защитника. Но думали, что они поактивнее будут играть впереди, поскольку у них хорошая группа атаки. Вариант учитывали и такой, и такой. Но динамовцы сегодня решили сыграть в пять защитников.

Первое поражение «Зенита»

Редакция Sport24 резюмирует матч и подводит краткие итоги, главный из которых — первое поражение чемпиона и возрожденная интрига.

«Дальше "Зенит" пытался устроить навал, а "Динамо" действовало на контратаках. За 15 минут до конца матча хозяева остались в меньшинстве. После подсказки VAR с поля был удален Дмитрий Скопинцев.

Но "Зениту" это не помогло. Тем более что численное преимущество у питерцев было недолго: за фол в центре поля вторую желтую получил Вильмар Барриос. А счет в матче больше не изменился: все, что в оставшиеся минуты летело в сторону ворот "Динамо", брал Шунин.

"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне. И в 2020 году. Несмотря на этот результат, сине-бело-голубые остались на первом месте в турнирной таблице. "Динамо" поднялось на четвертую строчку в таблице. Отставание от "Зенита" — 2 очка».

Тони Шунич Защитник московского «Динамо» Начало игры выдалось нервным, так как в последнее время не выходил на поле. Затем успокоился и забил гол. Мы знали, что у соперника есть проблемы на дальней штанге. Шиманский подал и я оказался в нужном месте, удалось забить

С «Зенитом» можно и нужно играть на победу

Автор Soccer.ru Станислав Горин считает, что победа «Динамо», хоть и была вымученной, но разрушает миф о несокрушимости «Зенита».

«Говорили об этом до матча. И там не режим Ванги, а знания о команде Сергея Богдановича. Не случайно у "Зенита" давно нет международных успехов — полуфиналов Лиги Европы или четвертьфинала Лиги чемпионов. Как только соперники по РПЛ не боятся чемпионов — сразу начинаются приключения. Как только оппоненты не уступают до выхода на поле — чисто морально, сдаваясь под плавным, но постоянным давлением, так сразу оказывается, что все сказанное о команде Семаке не было выдумкой.

Есть два "Зенита". Один додавит, а второй — не сможет, поскольку устал и повторяется. На заметку всем, кто еще встретит их в РПЛ в новом сезоне. Никто и не говорил, что Семака можно вынести в чемпионате, разве что случится удаление в дебюте матча. Говорим именно о боевитой, непростой, отчасти вымученной победе. Но такой, чтобы не было ощущения, что "Зениту" фатально не повезло. Сегодня "Динамо" на 100% заслужило победу и три очка, команда Семака выдала один из худших матчей за год.

Причем самая важная деталь — это Новиков заставил так сыграть. Ведь "Зениту" не привыкать разрушать чужие стены, их плотность чужой обороны не пугает. Но сегодня была не осада замка, где все паникуют, а взятие "Зенита" в тиски, в которых чемпионов раздавили в РПЛ впервые с сентября прошлого года. Очень грамотная тренерская игра "Динамо", украшенная победным голом».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Обе команды хотели победить, к тому же это дерби, противостояние двух столиц — Петербурга и Москвы. Не получилось забить в ответ на пропущенный мяч — это ведь самое важное. Создавали моменты, но реализация подвела.

«Зенит» может потерять лидерство

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что в следующем туре баланс силы в чемпионате может измениться.

«Да и у "Зенита" при Сергее Семаке хватало игр, когда все решало индивидуальное мастерство Дзюбы и Азмуна, а критики и эксперты кривили нос, говоря о слишком простой и безыскусной игре. Однако результат — на табло.

Но не в этот раз. "Динамо" после провального матча в Туле в предыдущем туре с первых же минут показало, что оно вышло на поле умирать и убивать — те же Азмун и Дриусси или Ригони во втором тайме прочувствовали это на себе очень хорошо. И как-то вдруг оказалось, что "Зенит" к такому повороту не очень-то и готов.

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Соответствовал только Барриос, как и Скопинцев, не доигравший матч до конца. Можно, конечно, вспоминать момент с падением Малкома, но пусть лучше об этом говорит Виктор Кашшаи — достаточной силы там был контакт или нет. Ну и Шунин, конечно, показал, что он достоин вызова в сборную.

Плохим знаком для "Зенита" является и замена Дзюбы. Форвард не летал с командой на игру в Ростов из-за травмы, и теперь, видимо, снова имеет проблемы со здоровьем — трудно себе вообразить, что он ушел с поля по тактическим соображениям».

Конкурентов у «Зенита» все равно нету

Автор «Чемпионата» Роман Вагин считает, что «Зениту» не стоит переживать из-за поражения от «Динамо» — лидерство питерцев все равно незыблемо.

«Даже после матча с "Динамо", который принёс команде Семака первую потерю очков и первое поражение в текущем чемпионате, у питерцев, считаю, не прибавилось конкурентов в борьбе за золото. Их как не было, так и нет.

Вы видели, как "Зенит" сегодня вышел на второй тайм? Проигрывая 0:1, потеряв Дриусси… Но с абсолютной уверенностью, что победа всё равно останется за ними, что только они хозяева положения. И — момент за моментом. Точно так же "Зенит" два тура назад дожал ЦСКА. Когда хотели — включались и забивали.

С "Динамо" не забили. Но тут можно вспомнить классику жанра от Вадима Евсеева: "Разве футбол — это только про голы?" Не забьют сегодня — забьют завтра. Даже если допустить, что "Зенит" и в воскресенье потеряет очки с "Локомотивом" (почему нет — тем более без дисквалифицированного Барриоса) — разве это что-то кардинально изменит? Ну, если честно?

"Динамо" спасибо за сегодняшнюю битву и урок чемпиону, но расклад остаётся прежним: наш чемпионат сейчас — это "Зенит" и все остальные. И главная разница между ними в том, что "Зенит" себе такие осечки позволить может (единственное поражение в РПЛ за 11 месяцев). Потому что на дистанции он всё равно будет стабильнее. В то время как от всех остальных не знаешь, чего и ожидать».

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