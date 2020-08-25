РПЛ. Ничья «Арсенала» и «Химок», «Спартак» в гостях у «Ротора»

25 и 26 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи пятого тура.

«Тамбов» — «Сочи» 0:1

В матче 5-го тура чемпионата России «Тамбов» потерпел домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Жоаозиньо и Терехов отыгрались у левого края штрафной, последовал пас на Набиуллина, который в касание вырезал передачу к дальней штанге, где Ойеволе зевнул за рывком Нобоа, отправившего мяч в ворота.

«Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».

РПЛ. 5-й тур «Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (0:1) Гол: Нобоа, 90+1«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Тетрашвили, Костюков (Шляков, 78), Чуперка (Карасев, 60), Рыбин, Ойеволе, Карапетян (Онугха, 67), Обухов (Панченко, 46)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Маммана, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа (Новосельцев, 90), Терехов, Жоаозиньо, Мевля (Руденко, 82), Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72)Предупреждения: Маргасов (62), Онугха (79)

«Арсенал» — «Химки» 1:1

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в домашнем матче пятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 30-й минуте, когда Камран Алиев получил пас от Андрея Мурнина, эффектно развернулся, пробросил мяч мимо Тараса Бурлака, вышел один на один и пробил в дальний угол.

«Оружейники» отыгрались на 76-й минуте. Владислав Пантелеев вырезал подачу в центр штрафной, а Эванс Кангва высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.

Еще через минуту «Химки» остались в меньшинстве — Даниил Казанцев получил вторую желтую карточку.

РПЛ. 5-й тур «Арсенал» (Тула) — «Химки» — 1:1 (0:1) Голы: Алиев, 30 (0:1). Э.Кангва, 76 (1:1)«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Чаушич (Пантелеев, 70), Громыко, К.Кангва, Луценко (Минаев, 45+1. Ткачев, 71), Э.Кангва, Лесовой«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов (Засеев, 84), Мурнин (Корян, 60), Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий (Мартусевич, 84), Казанцев, Конате (Полярус, 50), АлиевПредупреждения: Алиев, 8. Кухарчук, 11. Трошечкин, 15. Сокол, 59. Казанцев, 67Удаление: Казанцев, 78

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает десятое место (5 очков), а «Химки» — 15-е (2 очка).

«Локомотив» — «Ахмат»

26 августа, 18:30 мск

«Ротор» — «Спартак»

26 августа, 18:30 мск

«Рубин» — «Уфа»

26 августа, 18:30 мск

«Краснодар» — ЦСКА

26 августа, 20:30 мск

«Ростов» — «Урал»

26 августа, 20:30 мск

«Динамо» — «Зенит»

26 августа, 20:45 мск