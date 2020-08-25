РПЛ. Ничья «Арсенала» и «Химок», «Спартак» в гостях у «Ротора»

«Тамбов» — «Сочи» 0:1
В матче 5-го тура чемпионата России «Тамбов» потерпел домашнее поражение от «Сочи» со счетом 0:1.
Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Жоаозиньо и Терехов отыгрались у левого края штрафной, последовал пас на Набиуллина, который в касание вырезал передачу к дальней штанге, где Ойеволе зевнул за рывком Нобоа, отправившего мяч в ворота.
«Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.
В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».
«Арсенал» — «Химки» 1:1
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в домашнем матче пятого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед на 30-й минуте, когда Камран Алиев получил пас от Андрея Мурнина, эффектно развернулся, пробросил мяч мимо Тараса Бурлака, вышел один на один и пробил в дальний угол.
«Оружейники» отыгрались на 76-й минуте. Владислав Пантелеев вырезал подачу в центр штрафной, а Эванс Кангва высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота.
Еще через минуту «Химки» остались в меньшинстве — Даниил Казанцев получил вторую желтую карточку.
В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает десятое место (5 очков), а «Химки» — 15-е (2 очка).
«Локомотив» — «Ахмат»
26 августа, 18:30 мск
«Ротор» — «Спартак»
26 августа, 18:30 мск
«Рубин» — «Уфа»
26 августа, 18:30 мск
«Краснодар» — ЦСКА
26 августа, 20:30 мск
«Ростов» — «Урал»
26 августа, 20:30 мск