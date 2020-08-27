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    Ничья в пользу конкурентов. Супер-гол Вандерсона спас «быков» в матче с ЦСКА

    Реакция спортивных СМИ на ничью «Краснодара» и ЦСКА

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    «Краснодар» — ЦСКА
    «Краснодар» — ЦСКА
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    «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 5-го тура РПЛ. Армейцы открыли счет в середине первого тайма усилиями полузащитника Константина Кучаева. «Краснодар» ответил гостям точным ударом полузащитника Вандерсона. В самом конце матча ЦСКА имел два шанса подряд еще раз поразить ворота соперника и вырвать победу в матче, но Матвей Сафонов оба раза спас «Краснодар».

    Неожиданный ход Гончаренко

    Автор Sport24 Данила Игнатов изучает стартовые составы команд, акцентируясь на неожиданной для ЦСКА схеме с четырьмя защитниками.

    «К матчу против ЦСКА выздоровел только один из двух краснодарских лидеров атаки: Вандерсон от мышечной травмы оправился, а Кабелла даже не попал в заявку. Зато на полный матч оказался готов Классон — в Екатеринбурге, где победу местному "Уралу" во многом принес как раз арендованный у армейцев вратарь Помазун, швед вышел только на тайм.

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    • ЦСКА же внезапно перешел на схему с четырьмя защитниками — такого не случалось с первого тура прошлого сезона, когда Гончаренко решил поставить пару Шарлин-Васин в центр и без шансов проиграл "Крыльям" в Самаре. Теперь двух ЦЗ исполняли Магнуссон и Дивеев (новичок из "Интернасьонала" Фукс еще не готов).

    Под чистым форвардом Чаловым, который тоже пропустил два матча из-за больного колена, расположились сразу три инсайда, слева направо: Сигурдссон, Влашич, Кучаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Эта схема сразу показала эффективность: ЦСКА лучше контролировал игру благодаря насыщенному центру поля, разыгрывал мяч у штрафной соперника, создавал опасные моменты. Иногда пропускал контратаки, но в целом был лучше — раскачивал оборону Краснодара».

    Кучаев снова забил

    Лучшим бомбардиром в составе ЦСКА стал Константин Кучаев, забивший уже третий мяч, отмечает автор «Чемпионата» Богдан Горбунов.

    «Главное неожиданностью начала встречи в Краснодаре стало преимущество гостей во владении. В первые 15 минут встречи ЦСКА контролировал мяч около 60% времени. Тем не менее ничего опасного, кроме дальнего удара Марадишвили, на старте игры из владения московский клуб извлечь не смог.

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    • Тем временем "Краснодар" благодаря короткому пасу в центре поля едва не вышел вперёд. Берг получил передачу на линии чужой штрафной и пробил низом в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

    К середине тайма "Краснодар" попытался ускорить темп матча, стал чаще рисковать и большими силами пошёл вперёд. При таком положении дел и не самой надёжной обороне ворота хозяев и так оказалась в опасности, но защитник Сорокин, кажется, сделал всё возможное, чтобы ещё больше создать проблем своей команде. Возле линии собственной штрафной он не сумел как следует попасть по мячу.

    «Краснодар» — ЦСКА

    В результате срезки мяч отскочил Влашину. Хорват в мгновение одним пасом на Кучава отрезал минимум четверых соперников, а Константин здорово пробил в дальний угол и вскоре отпраздновал уже третий забитый мяч в РПЛ».

    Гол-красавец Вандерсона

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает насыщенный моментами второй тайм, который завершился голом Вандерсона.

    «С первых секунд второго тайма главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев вместо инертного Газинского бросил в бой Тонни Вилену. Хозяева преобразились, взяли мяч под контроль и принялись нагнетать напряженность у ворот москвичей. Ответный ход Виктора Гончаренко не заставил себя ждать: Чалова заменил Зайнутдинов, способный, по словам тренера ЦСКА, "разнообразить игру команды".

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    • Вскоре Вилена длинной передачей нашел в штрафной Берга, но того опередил Акинфеев и забрал мяч в ногах шведа. Сафонов ответил эффектным сэйвом после удара Зайнутдинова. Через минуту армеец продолжил вратарскую дуэль. Сыграв с стенку с Даниилом Уткиным, Классон бил с угла площади ворот, Акинфеев, падая в дальний угол, рукой зацепил мяч, который срикошетировал в крестовину и ворота миновал. Супермомент!

    «Краснодар» — ЦСКА

    На 79-й минуте на поле вышли свежие силы — Гайч, Наир Тикнизян, Магомед-Шапи Сулейманов. Замены — бич ЦСКА. Как подтверждение: тут же хозяева провели голевую атаку правым флангом. После серии рикошетов мяч отскочил к Облякову, который в панике попытался выбить его подальше от ворот. Хотя мог уступить это право Акинфееву. Получилось поближе и прямо на Вандерсона. Бразилец жахнул метров с 25 прямо в дальнюю девятку. Совсем не так, как парой минут раньше. Гол-красавец!»

    Второй тайм ЦСКА опять сыграл гораздо хуже

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает упущенное после перерыва преимущество ЦСКА типичной проблемой армейского клуба.

    «Все было на удивление предсказуемо: после отличного динамичного тайма у ЦСКА обычно следует совсем иной второй. В первой трети тайма "Краснодар" владел мячом 65%, вскоре создал супермомент Классону. Гончаренко даже сменил Чалова на Зайнутдинова — пусть схема не изменилась, но универсальный полузащитник сменил нападающего явно не для усиления атаки. Скорее замена была направлена на сдерживание Вандерсона и Петрова.

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    • Завладеть инициативой "Краснодару" помогла и замена Газинского на Вильену — голландец и в мобильности, и на мяче смотрелся предпочтительнее Юрия. Но главное — в движении сбавил ЦСКА. Понятно, что после инициативного тайма команде приходится играть менее интенсивно, но удерживать счет в эконом-режиме у "армейцев" не получается примерно никогда.

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    Гол Вандерсона не стал следствием тактического плана Мусаева, это конкретный эпизод со срезкой Акинфеева, стандартом, плохим выносом Облякова и шикарным ударом Вандерсона. Но гол "Краснодара" точно был логичен и заслужен. ЦСКА мог отдать инициативу, однако при этом стоило отвечать контригрой, которой не было».

    Во втором тайме блистали вратари

    Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина хвалит голкиперов обеих команд, показавших отменную игру во втором тайме.

    «После перерыва зажигали вратари, хотя и ответный мяч Вандерсона получился шикарным. Выдающееся прошлое основной сборной России — Игорь Акинфеев, летающий в воротах так, будто бы ему 20 лет. И перспективное настоящее молодежки — Матвей Сафонов, хладнокровно действующий на ленточке.

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    • Для обеих команд это первая ничья в сезоне. Символичная — с одной стороны, обозначающая конкурентную борьбу, с другой, потерю очков, которая на дистанции может обернуться успехом "Спартака" или "Динамо".

    Все футбольные трансферы

    Проблемы у команд схожие: травмы и вынужденные с ними тактические эксперименты. ЦСКА усиливается. "Краснодар" — пока молчит. А конкуренты набирают очки».

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