Опять скандал. Удаление Лесового вывело «Спартак» в лидеры

Московский «Спартак» одержал волевую победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ. На гол полузащитника туляков Даниила Хлусевича московский клуб ответил мячами нападающего Александра Соболева, который забил третий гол в сезоне, и защитника Самюэля Жиго. Отметим, что все мячи были забиты в первом тайме. Тульский клуб доигрывал матч вдесятером, удаление на 45-й минуте за две желтые карточки заработал хавбек Даниил Лесовой. Отметим, что игрок получил второе предупреждение за споры с арбитром.

Кангва заменил Луценко, Кокорин опять не попал в заявку

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает стартовые составы команд, отмечая вынужденные перестановки в составе «Арсенала».

«Перед игрой с "Арсеналом" Доменико Тедеско решил отказаться от перестановок в составе. Так что с первой минуты на "Открытие Арене" играли те же 11 футболистов, которые начинали матч в Волгограде. Кроме того, не изменилась даже заявка московского клуба — дебют Александра Кокорина в очередной раз был перенесён.

"Арсенал" не мог похвастаться такой же стабильностью. Хотя бы потому, что лишился своего лидера Евгения Луценко. Из-за травмы, полученной в игре с "Химками", форвард не только лишился возможности сыграть против "Спартака", но и пролетел мимо сборной после своего первого вызова. В результате место Луценко в нападении "Арсенала" занял Кангва, а в полузащите появился Пантелеев.

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Другие две перестановки Сергея Подпалого в составе, к счастью, не были вынужденными. Комбарова главный тренер тульского клуба заменил на Хлусевича, а Чаушича на Костадинова. Против "Спартака" он решил сыграть при схеме с тремя центральными защитниками».

«Арсенал» забил первым ударом

Редакция Sport24 отмечает противоречивое начало матча — при игровом преимуществе «Спартака» счет открыли гости.

«Игру "Спартак" начал резво, и уже на второй минуте Зобнин опасно простреливал вдоль ворот на дальнюю штангу, но Соболев не смог замкнуть передачу. Чуть позже опасность с фланга создавал Айртон. Но после 10 минут игры игра надолго застряла в центре поля. При пяти ударах по воротам на двоих команды набрали 10 фолов, а судья показал четыре желтые карточки игрокам "Арсенала" за жесткую игру.

К 30-й минуте Доменико Тедеско заводился все больше и пытался взбодрить своих игроков, которые все больше увязали в центре поля, где "Арсенал" навязывал плотную борьбу. На 33-й минуте снова Зобнин обострил игру передачей с фланга, но, как и в первом случае, пас не нашел адресата в штрафной.

Зато неожиданно ответил "Арсенал". Туляки разыграли мяч с углового, Кингз Кангва загрузил его в район вратарской, откуда тот от спины заменявшего Луценко 19-летнего Даниила Хлусевича влетел в ворота. Это был первый удар туляков в створ за игру».

В матче можно было смотреть 10 минут

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов считает, что матч вышел скучным — за исключением концовки первого тайма, вместившей все ключевые моменты.

«Реально: первые 35 минут были скучнейшими, одна команда мешала играть другой, другая не могла начать играть. После перерыва сплошные паузы, стыки, остановки, замены, боль. Обычно "Матч ТВ" выкладывает на YouTube саммари хронометражом около 10 минут — в этот раз можно не париться с монтажом и просто вырезать этот гол.

В голе "Арсенала" выделяем розыгрыш углового, удар Хлусевича спиной и то, что упустил молодого защитника Маслова. Сравнял счет "Спартак" не только благодаря пасу Бакаева и техничности Соболева (как же он научился работать с мячом в штрафной и готовить удар!) в окружении Хлусевича и Сокола.

Началась атака с отличного разворота и быстрого перехода в атаку от Зобнина. На втором голе "Спартака" Жиго вновь показал, что у чужих ворот будет не хуже, чем у своих. Ну и подачи Кингса Кангва и Ларссона нельзя не отметить».

Лесовой сломал игру «Арсенала»

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что удаление хавбека «Арсенала» похоронило шансы туляков отыграться.

«Игру "Арсеналу" серьезно сломал полузащитник Даниил Лесовой. Уже на 13-й минуте он схватил первую желтую карточку за опасную игру против Наиля Умярова. Казалось, будь осторожен в дальнейшем, имея предупреждение, но нет.

Игроку гостей хватило ума пойти выяснять отношение с рефери по поводу неназначения углового в сторону ворот "Спартака". Угловой действительно был, это показал повтор. Помощник главного арбитра Антон Кобзев ошибся, назначив удар от ворот, хотя мяч ушел за линию от спартаковца Алекса Крала.

Ну и что с того? Чего добился Лесовой, ввязавшись в споры, получив вторую желтую за демонстративное несогласие с решением судей, превратившуюся в красную, и оставив свою команду в меньшинстве на весь второй тайм при счете 2:1 в пользу хозяев?

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Второй мяч красно-белых на счету Самюэля Жиго. Джордан Ларссон, проводивший не лучший свой матч, вырезал передачу в штрафную, и француз головой переправил его в сетку».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Игра была непростая, особенно учитывая тот факт, что за неделю это уже третий матч. Хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько моментов, передачи за спину. «Арсенал» — непростой соперник, они действовали агрессивно. Мы пропустили, но смогли отыграться. Казалось, что во втором тайме нам должно было стать полегче, но «Арсенал» еще глубже сел в оборону. Мы действовали осторожно, старались не допускать ошибок. Мы заработали три очка, поэтому мы рады. Мы пока не смотрим на таблицу, идем от матча к матчу. Стараемся победить в каждом матче, не всегда просто. Если бы Лесовой не получил красную, то игра могла получиться другой. С «Сочи» мы заслуживали победы, сегодня, возможно, должна была быть ничья

Смазанный дебют Урунова

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Калинин не впечатлен вторым таймом, который не запомнился событиями, за исключением травмы Тила.

«Старт второго тайма остался за гостями. "Спартак" выглядел очень уставшим и опасностей у ворот соперника почти не создавал. Тедеско решил освежить команду, выпустив Тила. Однако голландец, самая дорогая покупка в истории клуба (18 миллионов евро), уже через пять минут получил травму и покинул поле.

Тренеру "Спартака" вновь пришлось проводить замены. Вместо Умярова и Тила в игру вступили Ещенко и Урунов, наконец-то дебютировавший за новую команду. Правда, в оставшееся время узбекский полузащитник проявить себя ничем не сумел, поскольку "Спартак" в основном держал мяч, убивая время.

Не удалось провести острых атак и тулякам, которые, проведя тайм вдесятером, ожидаемо подсели к концовке. Красно-белые уверенно довели встречу до победы и вышли на первое место. По крайней мере, до воскресного матча Локомотива и Зенита».

Сергей Подпалый Главный тренер тульского «Арсенала» Не удалось взять очки. Мы играли в меньшинстве, поэтому не смогли удержать счет. Лесовой был удален, я считаю, что судья неправильно рассудил этот момент, мяч ушел от Крала. Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав. Мы подготовились и разбирали игру «Спартака». Где-то нам удавалось сдерживать, но в итоге не получилось удержать очки. Не видел момент с красной Лесового. Если он замахнулся рукой, возможно, этот момент подлежит разбору,

Лесовой удален по делу, а «Спартак» после скандала судят с любовью

Автор Soccer.ru Александр Чистяков разбирает спорный эпизод с удалением Даниила Лесового и отмечает слегка предвзятое судейство в пользу красно-белых.

«Спартак использовал выдуманный Казарцевым и не отмененный Еськовым пенальти в матче с "Сочи" в свою пользу, угрозы Леонида Федуна сработали. Судьи не стали совершать в пользу "Спартака" результативные ошибки и убивать соперников, но москвичей после матча с "Сочи" судят так, чтобы ненароком не обидеть. Если еще недавно все спорные решения были в пользу соперников, то теперь "Спартак" не может жаловаться на неблагосклонность служителей Фемиды.

Но разве у арбитров не было оснований назначить пенальти в матчах с "Ахматом", "Уфой" и "Ротором"? Однозначно были. Или Матюнин неправомерно удалил Лесового во встрече с "Арсеналом"? Здесь вообще нет вопросов, ошибкой стало бы оставить Даниила на поле. По первому "горчичнику" форварда туляков вопросов нет — опасная игра.

Вторая карточка дисциплинарная, и она тоже по делу: даже если лайнсмен не увидел касание Крала перед выходом мяча за лицевую линию, это не повод орать ему в лицо и делать агрессивные жесты. Лесовой не сдержался и подвел команду, нужно штрафовать Даниила, чтобы впредь был умнее».

Александр Соболев Нападающий «Спартака» «Спартак» на первом месте, это неожиданность? Не сказал бы, что это неожиданность. Мы играем очень неплохо, моментами очень хорошо. Но все еще впереди, мы будем стараться играть в каждом матче на победу. В каждой игре сложно, но мы будем стараться вырывать победу. Мне кажется, что с каждой игрой мы будем друг друга лучше понимать/ Сегодня мы опять пропустили со стандарта, но хорошо, что практически сразу отыгрались и забили второй гол. Я считаю, что второй тайм мы могли провести лучше и спокойно закончить

Где последовательность решений и одни правила для всех?

Колумнист «Чемпионата» Роман Вагин называет удаление Лесового совершенно необязательным и считает, что красно-белые запугали судейский корпус.

«Боюсь, истерия вокруг судейства игр "Спартака" возымела обратный эффект. Теперь красно-белых судят по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть". И в пограничных ситуациях решения рефери стали принимать скорее в их пользу. А то вдруг на детектор лжи вызовут. Или "Спартак", не дай Бог, с чемпионата снимется.

Я, в первую очередь, про удаление Лесового. Когда мяч вообще-то ушёл от Крала. И таких жёлтых карточек за матч можно показать десяток. Да, по букве закона Матюнин имел право наказать не сдержавшего эмоции футболиста "Арсенала". Но показалось, что он больше хотел этого удаления, чем оно на самом деле было. И лишил гостей на весь второй тайм их лучшего атакующего игрока. Другими словами — сломал игру. Зачем?

Подпалому за эмоции жёлтая карточка, Тедеско — ничего. Костадинову разбивают в кровь нос — тишина. Пантелееву за отмашку — предупреждение. Если пенальти на Айртоне не было, то где наказание бразильца за симуляцию? Где последовательность решений и одни правила для всех?

Кто-то скажет — "Спартак" выстрадал и заслужил такое судейство. И в чём-то будет прав. Только ведь такие победы — когда речь снова идёт не об игре, а о судейских решениях — тоже путь в никуда». 0