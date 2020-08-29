Не все потеряно. Неймару нужно остаться в ПСЖ

Неймар ворвался на «Да Луш» с улыбкой на лице и даже остановился, чтобы потанцевать перед камерами, на пути к раздевалке ПСЖ. Он выглядел абсолютно расслабленным, несмотря на масштаб предстоящего события. В конце концов это был уже не первый его финал Лиги чемпионов.

К концу матча его поведение было уже далеко не таким. Он сидел на скамейке запасных и плакал, пока у него на глазах «Бавария» праздновала свою победу.

Это должен был быть большой вечер для Неймара. Это была его возможность спустя три года после переезда из «Барселоны» за 222 миллиона евро наконец-то выйти из тени Лионеля Месси и привести ПСЖ к первой в истории клуба победе в Лиге чемпионов. Именно для этого его и подписывали.

Победа в ЛЧ заставила бы замолчать многих критиков Неймара. Особенно тех, кто считает, что ПСЖ переплатил за него. Или тех, кто считает, что Неймар предлагает стиль, но недостаточно содержания.

Но все сложилось иначе. ПСЖ дал серьезный бой «Баварии», но не смог ничем ответить на гол Кингсли Комана. Им нужен был момент вдохновения, однако Неймар не смог его обеспечить.

Конечно, выход в финал Лиги чемпионов уже сам по себе является достижением. И Неймар сыграл важную роль в победах, которые позволили ПСЖ пройти «Боруссию», «Аталанту» и «РБ Лейпциг». Однако история редко вспоминает тех, кто занял второе место. И слезы Неймара показали, что он прекрасно понимает это.

Неймар globallookpress.com

С момента перехода Неймара ПСЖ доминировал на внутренней арене, выиграв во Франции три подряд чемпионских титула и еще ряд трофеев. Но любого игрока, который хочет, чтобы его считали лучшим в мире, будут судить по его выступлениям на евроарене. И с 2017 года Лига чемпионов была для Неймара постоянным источником разочарования.

В ходе своего первого сезона в ПСЖ Неймар вместе с командой проиграл «Реалу» в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:3. Затем он пропустил ответный матч из-за травмы. Через год он снова отсутствовал, когда «Манчестер Юнайтед» нокаутировал ПСЖ на той же стадии турнира.

На тот момент казалось, что время Неймара в Париже подходит к концу, и «Барселона» стремилась вернуть его в Каталонию. Но после нескольких месяцев слухов и спекуляций он все же остался. А Томасу Тухелю даже удалось заставить его усердней работать на команду. В 28 лет Неймар наконец-то заматерел.

Эту зрелость можно было увидеть в тех моментах, когда он преследовал соперников в красных футболках в финале ЛЧ, покрывая на поле большую территорию, чем кто-либо из его партнеров по команде, за исключением Маркиньоса. Менталитет Неймара изменился. Сейчас он на пике своих возможностей. Но в Лиссабоне одного лишь этого было недостаточно, поэтому он так остро переживает поражение.

Невозможно убежать от того, что это была упущенная возможность. И Неймар также знает, что все могло сложиться иначе, если бы он реализовал свой момент, а не пробил в ногу Мануэлю Нойеру в начале первого тайма.

ПСЖ — «Бавария» globallookpress.com

«Мы говорили перед игрой о том, что первый гол решит судьбу матча. Жаль, что нам не удалось его забить, потому необходимость исправлять ситуацию стала бы большой проблемой и препятствием для соперника», — сказал Томас Тухель после финала.

Это, безусловно, был поворотный момент. «Бавария», воодушевленная героизмом Нойера, вскоре после этого начала доминировать. И хотя на протяжении матча Неймар демонстрировал проблески своего класса, его шанс в начале матча примерно олицетворял весь матч от бразильца.

На завершающей стадии его новообретенная зрелость уступила место раздражительности и разочарованию. Понятно, что жесткие подкаты, конечно, должны его раздражать. Немногие футболисты притягивают к себе больше фолов, чем Неймар. Но проблема была в том, как это влияло на его игру. В тех моментах, когда ПСЖ требовались качество и хладнокровие, Неймар мог предложить только небрежные касания и неудачные пасы.

Неймар globallookpress.com

Что будет дальше — не совсем понятно. У Неймара есть два года до конца его контракта с ПСЖ. Его агент Вагнер Рибейро недавно дал понять, что бразилец согласен остаться в клубе до конца соглашения. Но в вопросе будущего Неймара всегда присутствует элемент неуверенности. И поражение в Лиссабоне обязательно приведет к новым спекуляциям.

Неймар может чувствовать, что его шансы на достижение истинного величия были бы выше где-то в другом месте.

«Барселона» хотела бы, чтобы он вернулся. И «Реал» находится в стадии перестройки. Но средств, которые необходимо потратить на этот трансфер, наверняка будет слишком много для любого клуба в нынешних условиях. К тому же немногие клубы могут быть для Неймара шагом вперед после выхода в финал ЛЧ.

В лице Тухеля у ПСЖ есть тренер, который преуспел там, где другие потерпели неудачу. Тренер, который объединил раздевалку и сделал из коллекции звезд команду. Их стартовый состав очень силен, и, что самое главное, катарские владельцы клуба имеют почти безграничные средства для усиления слабых мест.

Томас Тухель и Неймар globallookpress.com

Психологически выход в финал должен вселить в ПСЖ веру. Пеп Гвардиола знает, как сложно превратить клуб, не занимавший до этого лидирующих позиций в Европе, в победителя Лиги чемпионов. Но ПСЖ показал, что в своем развитии уже опережает «Манчестер Сити». Теперь они знают, на что способны на этой сцене. Трофей запросто мог быть их в прошлое воскресенье, они не испугались своей возможности.

Неймару стоило бы иметь это ввиду. Но самое главное, что если появится еще одна возможность, подобная этой — он ухватится за нее обеими руками. Только тогда он сможет закрепить свое наследие как великое. Только тогда он сможет сменить Месси и Роналду как лучших в мире. 0