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    Месси забил 704 гола за клуб и сборную. Остается ли он лучшим в мире?

    В 33 года аргентинец решил покинуть состав «сине-гранатовых»

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Лионель Месси хочет покинуть «Барселону» после 16 сезонов в клубе, но остается ли он лучшим футболистов в мире? Этим вопросом задается журналист SkySports Адам Смит.
    Казалось, что аргентинский нападающий проведет всю свою карьеру в «Барселоне», но он открыл дверь для трансфера вечером 25 августа, когда заявил о желании уйти.

    Наряду с Криштиану Роналду, Месси был провозглашен величайшим игроком современного поколения, а, возможно, даже всей истории.

    Месси получил награду ФИФА как лучший игрок в сентябре прошлого года, после чего продолжил блистать в Ла Лиге, где стал лучшим бомбардиром с 25 голами.

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    • Попутно аргентинец присоединился к Роналду в качестве действующего игрока, входящего в престижный клуб футболистов, забивших не меньше 700 голов. Ранее за всю историю этой отметки достигли всего пять игроков: Герд Мюллер, Ференц Пушкаш, Пеле, Ромарио и Йозеф Бицан.

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    Его легендарный статус неоспорим. Но остается ли он на пике своих возможностей? Это вопрос, над которым должны задуматься любые потенциальные покупатели, поскольку им придется потратить немало финансовых средств, чтобы переманить форварда из «Барселоны».

    Статистика Месси в Ла Лиге сезона 2019/20
    skysports.com

    Минувший сезон ознаменовал собой важный момент: это был первый сезон Месси без трофеев за 12 лет. Кампания также была усугублена вылетом из Лиги чемпионов после унизительного поражения от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале.

    Количество трофеев «Барселоны» по сезонам
    skysports.com

    Количество его голов упало, хотя приостановка международных соревнований вкупе с травмами повлияла на итоговый результат.

    Голы Месси за клуб и сборную по сезонам
    skysports.com

    Аргентинца часто называют величавшим игроком на планете, но удерживает ли он это звание даже в свои 33 года?

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    • Следующий график дает глубинный ответ на этот вопрос. В прошлом сезоне Месси был лучшим или входил в пятерку лучших форвардов ведущих европейских чемпионатов по нескольким статистическим показателям. И это тенденция последних десяти лет.

    Сравнение Месси с форвардами сильнейших европейских лиг
    skysports.com

    Если сравнивать его с такими элитными нападающими, как Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду, то Месси уступил им по количеству забитых мячей, но сделал больше результативных передач и создал больше опасных моментов.

    Среднее количество голов, результативных передач, «гол+пас» и созданных моментов за 90 минут
    skysports.com

    Вывод

    Действительно, все вышеперечисленные конкуренты Месси выиграли титулы в своих национальных лигах, в то время как «Барселона» пережила бурный и бесплодный сезон.

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    • С учетом этого и его звездной статистики по количеству созданных моментов для партнеров, Лионель Месси по-прежнему остается величайшим игроком на планете.

    Игровая карта Месси в Лиге чемпионов в сезоне 2019/20
    skysports.com

    Голы Месси в цифрах

    Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» в 2004 году в возрасте 17 лет, а еще через год выступал за взрослую сборную Аргентины.

    Свой первый из четырех подряд «Золотых мячей» он получил в 2009 году, а в общем завоевал рекордное количество этих наград — шесть.

    За «Барселону» Месси забил 634 гола, а за сборную Аргентины — 70. Сезон 2011/12 стал его самым результативным для клуба и страны — 82 мяча.

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    • Невероятно, но до прошлого сезона Месси забивал более 40 голов за кампанию с момента получения первого «Золотого мяча».

    Большинство его голов, а точнее 444, были забиты за 16 лет в Ла Лиге. Также он забил 115 голов в еврокубках на пути к четырем триумфам в Лиге чемпионов за время своего пребывания в клубе.

    Голы Месси за клуб и сборную
    skysports.com

    Месси представляет угрозу из любой зоны. Он забил 121 гол из-за пределов штрафной, 53 из них — прямым ударом со стандартных положений. 586 из его 704 голов были завершены левой ногой.

    Голы Месси за клуб и сборную по месту проведения, игровой зоне, типе и части тела
    skysports.com

    Наилучший результат аргентинца в одной игре — пять мячей в ворота «Байера» в марте 2012 года. При этом он забивал по четыре гола в шести встречах, также он отметился 54 хет-триками.

    Голы Месси за клуб и сборную по их количеству за игру
    skysports.com

    Его любимым соперником на протяжении многих лет была «Севилья», ворота которой он поразил 37 раз. Далее следуют «Атлетико» (32), «Валенсия» (28) и мадридский «Реал» (26).

    Голы Месси за клуб и сборную по соперникам
    skysports.com
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