Предсказуемый «Зенит» и обескровленный «Локо». На «РЖД Арене» оборона победила нападение

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в домашнем матче 6-го тура РПЛ. На 11-й минуте игры полузащитник красно-зеленых Дмитрий Рыбчинский забил гол, который не был засчитан из-за офсайда. Также был отменен мяч нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы на 52-й минуте, так как его партнер Вячеслав Караваев подыграл себе рукой в атаке. В настоящий момент «Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Зенит» имеет в активе 13 очков и располагается на 2-й строчке.

«Локомотив» остался без лидеров

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, сочувствуя железнодорожников, потерявших ряд ведущих игроков.

«После конфуза в предыдущем туре с "Динамо" "Зениту" срочно нужно было возвращать статусное первое место, которое неожиданно оккупировал "Спартак". Для этого нужно было обыгрывать обескровленный "Локомотив".

Николичу сейчас не позавидуешь. В предыдущем туре повреждения получили Алексей Миранчук и Баринов, за ними вылетел Крыховяк. Пришлось строить центр поля из совсем молодых Магкеева и Куликова. В атаке вышли Смолов, Антон Миранчук и Рыбчинский, поддерживал их новичок Камано, который должен будет заменить Алексея Миранчука.

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Семак не мог рассчитывать на Себу Дриусси, который получил травму в предыдущем туре с "Динамо". Плюс до сих пор отсутствует Лунев, которого успешно заменяет Кержаков. В остальном — полностью боевой состав».

Бодрое начало

Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит насыщенное событиями начало матча, вместившее отмененный гол и неназначенный пенальти.

«Конечно, от очной встречи двух лучших команд прошлого сезона можно было ожидать многого. Тем более, в матче за Суперкубок России несколько недель назад они выдали достаточно увлекательное зрелище. Но, видимо, к концу августа и у тех, и у других накопились физическая усталость, эмоциональная усталость, разного рода повреждения и другие аспекты, влияющие на качество футбола.

Хотя начало игры дало надежду на лучшее. Здесь "Зенит" имел свой шанс отличиться, когда Оздоев пробил чуть выше перекладины. А "Локомотив" усилиями Смолова и Рыбчинского создал опасный момент, завершившийся точным ударом. Другое дело, что судейская бригада разглядела офсайд и отменила гол, а ВАР прочертил линию, которая убедила видеоассистентов в верности изначального решения арбитров в поле.

После этого эпизода стартовый запал команд иссяк, и игра перестала быть хоть сколь-нибудь остросюжетной и остроатакующей. Встрепенуться заставил лишь удар Смолова минут за 10 до конца первого тайма, с которым уверенно справился Кержаков. "Зенит", правда, наверняка поспорит и напомнит момент, который случился на исходе получаса игры в штрафной "Локомотива".

Тогда Азмун оказался на газоне после легкого контакта с Чорлукой. Но всерьез говорить о пенальти в данном случае, пожалуй, не стоит. Да, защитник слегка наступил на ногу нападающему, но момент вполне себе игровой, а касание незначительное. Как говорят эксперты, футбол — контактный вид спорта, и не за каждый контакт надо назначать 11-метровый».

Плечо Рыбчинского

Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов разбирает спорные моменты первого тайма, считая, что гол «Локомотива» был отменен верно, а вот пенальти на Азмуне можно было и поставить.

«На 10 минуте в счете могли повести хозяева. Судьи отменили гол Дмитрия Рыбчинского, вызвав бурю негодования у гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе. Забивший гол Дмитрий Рыбчинский в момент паса Федора Смолова формально находится на одной линии с Вячеславом Караваевым. Эпизод повлек за собой вмешательство VAR. По всей видимости судьи, сочли, что по факту Рыбчинский немного опередил Караваева плечом.

"Зенит" в своем официальном твиттере разместил видео эпизода на 26 минуте, когда Сердар Азмун в штрафной хозяев получил откровенный удар по ноге от Ведрана Чорлуки, запнулся и упал. Хорват точно не попал в мяч, а иранец получил повреждение, на несколько оставившее его вне игры. Судьи даже не стали обращаться к VAR.

Возможно, в своем решении продолжить игру они руководствовались тем, что Азмун преувеличил серьезность эпизода. Это, правда, не помешало появлению в комментариях под постом язвительных призывов "писать письма" и "сниматься" с чемпионата».

«Зенит» все более предсказуем

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак сетует на предсказуемость игры питерского чемпиона и на вялую вторую половину первого тайма.

«Так или иначе гости услышали тревожный звоночек и забрали мяч себе, но оставалось не ясно, как они планируют взламывать оборону "Локо". Большую часть времени мяч ходил в безопасных зонах — либо был у защитников, либо у фланговых игроков. Подготовив заброс, они отправляли верховую передачу в переднюю линию.

А вот казавшуюся наиболее уязвимой опорную зону железнодорожников питерцы, вопреки ожиданиям, практически не проверяли. Левоногий Малком и правоногий Мостовой регулярно забегали в центральную зону, но с мячом там встречались редко. При том, что редкая попытка сыграть через центр завершилась самым опасным в первом тайме ударом — с заработанного штрафного Деян Ловрен едва не закрутил в "девятку". Основной вратарь сборной России Гилерме лишь сопроводил мяч взглядом.

Беда "Зенита" в том, что Семак уже довольно давно не предлагает соперникам ничего нового. Сначала армейцы (пусть они и проиграли), а затем динамовцы наглядно показали, как противостоять футболу чемпиона, а питерцам не хватает креатива, чтобы придумать что-то новое. Только Малком выглядит игроком, способным удивить за счет своего технического оснащения, но его партнеры почему-то задействуют не часто.

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Так что нули на табло после первого тайма выглядели абсолютно справедливыми. На двоих за 45 минут команды лишь раз попали в створ — сделать это удалось Федору Смолову (забегая вперед, отметим, что этот удар так и остался единственным точным по окончании матча). Шесть суммарных ударов на двоих (по три) тоже, мягко говоря, не впечатляют».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Хочу поздравить команду с хорошим результатом и, прежде всего, с хорошей игрой. Мы играли тактически грамотно, с дисциплиной и желанием. Мне понравилось. Жаль, что не удалось выиграть, но мы были близки к победе. В первом тайме забили гол, имели три-четыре хороших момента. «Зенит» же не нанес ни одного удара в створ. Футболисты — молодцы. Мы набрали только 1 очко, но продолжаем работу. На поле вышло много молодых ребят, атмосфера на стадионе была хорошей. Если в каждом матче будет такое же желание, такая же дисциплина, проблем у нас не возникнет. Мы будем двигаться вперед как команда

Гол «Зенита» тоже не засчитали

Автор «Чемпионата» Богдан Горбунов сетует на отсутствие ярких моментов во втором тайме — не считая отмененного гола Дзюбы.

«Второй тайм также начался с отменённого гола. Только на этот раз мяч влетел в ворота "Локомотива", да и причиной его отмены стал вовсе не офсайд. После подачи Мостового мяч попал в руку Азмуну, а затем оказался у Караваева. Защитник сделал передачу на Дзюбу, после чего тот поразил ворота. Тем не менее арбитр здорово разобрался и лишил питерцев поводов для радости.

Казалось, незасчитанный гол способен оживить игру. Однако вскоре стало ясно, что от изначально заданного курса отклоняться команды не намерены. "Зенит", как и прежде, больше времени проводил с мячом, а "Локомотив" опаснее атаковал. Сначала Миранчук здорово пробил издали, а затем сменивший Смолова Эдер после подачи Антона попытался переправить мяч в створ. Однако, к сожалению для болельщиков хозяев, ни один из ударов цели не достиг.

На концовку встречи сил у команд не осталось, поэтому последние минуты встречи сопровождались лишь обилием ошибок, борьбы, безадресных навесов и передач. На "РЖД Арене" оборона безоговорочно победила нападение, команды разделили очки, а удар Смолова так и остался единственным, который пришёлся в створ».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Это игра, которая заканчивала достаточно насыщенный микроцикл. К сожалению, не смогли выиграть. Старались, в последние минуты надеялись, что у нас это получится. Не хватило остроты в завершении, не хватило свежести немного. В принципе, ничего страшного — в следующий раз, надеюсь, забьем. Сейчас отдохнем немного и будем готовиться к следующим матчам.

Ничья в пользу «Спартака»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экпресса» Константин Алексеев считает закономерным результатом безголевую ничью на «РЖД Арене».

«Фанаты старались зажечь команды, но на поле огня было поменьше, чем на трибунах. Слишком высока цена поражения, чересчур аккуратно действовали оба соперника. Мы же вновь могли убедиться в очевидном — Мостовой пока далеко не Дриусси, а Антон Миранчук — не брат Алексей. Младший из близнецов был хорош в сезоне 2018/19, когда забил 16 голов, но теперь пока далек от той формы.

Матч в итоге прикатился к нулевой ничьей. В какой-то мере логичной, которая не стала трагедией ни для кого. Вот проиграть третий (для "Локо") и второй (для "Зенита") раз кряду было бы больно. А дележ очков — вполне приемлемый исход как для Николича, игравшего с большими потерями против чемпиона, так и для Семака, встречавшегося в гостях с серебряным призером.

Да, питерцы утратили лидерство, но стратегически стоят хорошо: в шести турах уже четыре раза побывали на выезде, в том числе у серьезных оппонентов — "Ростова", "Динамо" и "Локо". Плюс победа дома над ЦСКА. Дальше график станет проще. А "Спартак" может быть только счастлив ничьей в Черкизове — красно-белые уходят на перерыв на сборные лидерами».

Василий Кикнадзе Генеральный директор «Локомотива» Результатом недоволен. Игрой не просто доволен, я счастлив от того, что молодые ребята показали себя бойцами. Ребята просто легли на поле, завоевали очко. Это очко в плюс команде. Сегодня Камано в старте. Мы знали, что он игрок высокого уровня. Ему требуется добрать физической формы. Я думаю, он покажет нам свой реальный потенциал. По количеству моментов, считаю, сыграли очень хорошо. Если кто-то мне скажет, что это не атакующий футбол, я с ним не соглашусь. Пока у меня есть сомнения в справедливости решения об отмене гола. Я попросил экспертов дать мне свое заключение. Думаю, в ближайшее время у нас позиция по этому вопросу будет. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать на этом не буду

Всему виной усталость

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что команды оказались неготовы к напряженному графику матчей.

«Я такие матчи называю "вырви глаз". "Локомотив" и "Зенит" ничем не удивили друг друга и утомили всех зрителей. Петербуржцы владели инициативой, но не предложили "железнодорожникам" ничего, кроме подач в штрафную, с которыми справились Чорлука и Мурило. Дзюба и Азмун провели блеклый матч, как и против "Динамо", а ярчайшим подтверждением безыдейности "Зенита" в атаке является 0 ударов в створ ворот Гильерме. Невозможно выиграть, если не попадаешь в ворота.

Впрочем, "Локомотив" тоже не преуспел в этом. Команда Марко Николича явно нацеливалась на игру вторым номером, но выстреливать в атаки не получалось, а в концовке матча "Локо" с трудом выходил со своей половины поля. Так как гол Дмитрия Рыбчинского остался вне официального протокола, у хозяев обнаружился всего один удар в створ — в первом тайме неопасно пробил Федор Смолов. Поверьте, вы ничего не потеряли, если пропустили эту игру.

Впрочем, костерить команды не будем, ведь причина такой игры очевидна: после напряженного отрезка с двумя матчами в неделю "Локомотив" и "Зенит" просто выдохлись, потому и напоминали двух боксеров, провисевших друг на друге в клинче 12 раундов. Точно так же вчера ползал по полю "Спартак", которому повезло в матче с "Арсеналом" реализовать оба своих момента».

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Офсайд Рыбчинского? Я бы с удовольствием отправил бокового арбитра на полиграф. Это шутка, конечно, не комментирую судейство. Просто показалось, что некоторые моменты были странными

Николичу нужно учиться играть без лидеров

Автор Sport24 Владимир Колос не считает травмы лидером оправданием для слабой игры «Локомотива», особенно в преддверии еврокубков.

«Как играет "Локомотив" без Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова болельщики увидели в матчах со "Спартаком" и "Ахматом". Было два поражения. Перед игрой с "Зенитом" вылетел еще Гжегож Крыховяк. И стало совсем грустно. В первом тайме, например, не было понятно, это "Зенит" играет на выезде с командой, которая заняла второе место в прошлом чемпионате, или дома против аутсайдера?

На некоторых отрезках матча питерцы просто не выпускали соперника с его половины поля, заставляя только отбиваться. Это, конечно, "Зениту" не помогло. Но кажется, если "Локомотив" всерьез претендует на высокие места, то не должен так играть на своем стадионе.

Даже при условии отсутствия лидеров. Крыховяк, конечно, восстановится. А без Миранчука и Баринова придется обходиться как минимум до нового года. А впереди — Лига чемпионов, где в соперниках будут уже не "Ахмат" и "Зенит", а команды чуточку серьезнее».

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Мы играли с сильными мотивированными соперниками — «Динамо» и «Локомотивом». Даже несмотря на то, что «Локомотив» потерял Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, это техничная команда, хорошо организованная. Сегодня в игре было мало ударов по воротам с нашей стороны. Надеюсь, после перерыва команда будет более энергична. Большую часть второго тайма команда доминировала, но не хватило остроты в атаке

«Зениту» нужно усиление

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает, что игроки питерского клуба не выдерживают напряженного календаря, особенно в отсутствие ротации, которой пренебрегает Сергей Семак.

«После ничьей с "Локомотивом" нападающих "Зенита" смешали с навозом. В последних двух матчах Артем Дзюба и Сердар Азмун на двоих нанесли только один удар. Это справедливая критика сильных для РПЛ форвардов, потому что такие игроки должны приносить результат. Но при этом нужно понимать, что они, как и все команды лиги, впервые столкнулись с тем, что приходится играть четыре матча в две недели. Для них непривычно играть в таком сложном графике.

Было заметно, что игроки "Зенита" выдохлись уже в первом тайме. Силы во второй половине игры закончились тоже быстро. Чисто теоретически Сергей Семак мог активнее ротировать состав, однако, объективно говоря, у "Зенита" совсем нет скамейки. Есть четкий "старт" из 11 игроков, но все остальные игру не усиливают. Я допускаю, что Семак поэтому каждый раз тянет с заменами. Конечно, это тупик. Уставший Дзюба и другие к 60-70 минутам приносят мало пользы.

Но руководство "Зенита" в данный момент ведет себя чересчур пассивно на трансферном рынке. Прекрасно усилил команду Деян Ловрен. Он вообще был одним из лучших на поле. Но даже если следить за ним, то видно, какая большая разница в уровне между игроками замены и "стартом". Примечательный момент состоялся на 85-й минуте. Ловрен в очередной раз выполнил эффектный перехват.

Все футбольные трансферы

Мяч достался Ерохину, который пару-тройку секунд не знал, что с ним делать. Ловрен стоял рядом и уже начал трясти руками, требуя от него хоть какого-то действия. В итоге Ерохин бесперспективно сделал заброс в штрафную. Ну и какой толк от такого выхода на замену, кроме элементарной ротации состава? "Зениту" нужно усиление состава, особенно в свете травмы Дриусси (хотя он и выбыл всего на полтора месяца)».

Скука в Черкизово

Колумнист «Чемпионата» Роман Вагин сетует на скучную игру, показанную двумя лучшими командами чемпионата России.

«Понятно, у всех команд свои задачи. "Локомотив" проиграл два матча, "Зенит" в Черкизово с "баранкой" от "Динамо" приехал. Лучше синица в руках, чем продолжение неудач. Только вот от матча лидеров нашей лиги — чемпионов трёх последних сезонов — хочется большего. А так — скука ведь. В первом тайме просто в сон клонило.

И все 90 минут — борьба, дисциплина, напряжение, два незасчитанных VAR гола (похоже, что оба — по делу), несколько полумоментов и много замен. А для Лиги чемпионов, которая ждёт и "Зенит", и "Локомотив" уже через полтора месяца, ещё и футбол нужен.

От Малкома хочется большего. Казалось, что этот сезон может стать его сезоном, но пока бразилец включается лишь эпизодически. У Дзюбы — "1+1" в 5 матчах. Не его статистика. В атаке "Локомотива" пока нет вопросов к Камано — всего второй матч в старте. Другое дело Смолов. Который не забивал при Сёмине, не забивает и при Николиче (окей — один мяч "Уралу").

Ну нет, Федя, в чемпионате России "Реала" с "Барселоной"! И Антон Миранчук до уровня брата — прежде всего в отношении статистики (голов и передач) — пока явно недотягивает. А главное — могут ведь по-другому. Два года назад — 5:3 на "Крестовском"! Куда всё делось? Пауза на сборные — время для выводов. И трансферов?»

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