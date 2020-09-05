«Последние танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?

Через десять дней после того, как он отправил факс, в котором объявил, что уходит,заявил, что он снова вернется на «Камп Ноу». Нам сказали, что заявление было получено в пять часов, но даже в пять минут шестого на сайте ничего не было, сколько бы раз вы ни нажимали «обновить». В десять минут шестого тоже ничего не было, как и в двадцать.

И только ближе к шести, наконец, появилось его интервью, записанное в тот же день, и тишина была нарушена: Месси не покидает «Камп Ноу». Он решил остаться, точнее, если быть точным, он как раз ничего не решил. Он просто согласился с тем решением, которое приняли за него и в конечном итоге признал поражение.

Тот факт, что он все еще игрок «Барселоны» будет назван разворотом, хотя это не так. Нам скажут, что он передумал, хотя это не так. Он все еще здесь, потому что застрял по другой причине. Ему придется играть за «сине-гранатовых» в новом сезоне, потому что ему не позволили уйти.

Посмотрим, чем ответит Месси. Чтобы интегрировать его, заставить работать, придется убедить его. И если в клубе не смогут или не захотят это сделать, то получат дополнительные проблемы. Нужно искать какого-то авторитета, чтобы мотивировать его. По сценарию это можно сравнить с «Последним танцем» Майкла Джордана в «Чикаго Буллз». Нас ждет прощание через год и финал на вершине?

Купится ли Месси на это? И сработает ли это, когда тренер сменился, а Луис Суарес вот-вот уйдет? Сможет ли Месси повторить путь Джордана, не имея в друзьях своих версий Скотти Пиппена и Фила Джексона?

Многие футболисты вынуждены занимать те позиции и играть в тех клубах, в которых они не хотят быть. Сила отдельно взятого игрока зачастую является мифом. Судьба не всегда находится у их ног. В нашем случае даже самому сильному игроку, которого обвинили в тотальном контроле над клубом, пришлось смириться.

Как правило, футболисты фотографируются с клубным шарфом или с клубной футболкой, пожимают кому-то руку и улыбаются, как будто все в порядке. Они не хотят признавать, что все не так, как они хотели. Но Месси — это не большинство футболистов, особенно сейчас.

Когда происходит что-то подобное, все делают вид, что все хорошо. Они ставят точку и идут дальше. Месси этого не сделал. Это не Гомер Симпсон, который каждый день ходит на старую работу, и это не Джордж Костанца, делающий вид, что никогда не уйдет. Месси заговорил о проблеме. Боже, он заговорил! Если вы еще не видели его интервью, то посмотрите прямо сейчас. Оно вышло необычным, и оно определит то, что будет дальше.

И если раньше было не так сложно все исправить, то теперь все усложнилось. Предстоит пройти долгий путь, чтобы произошло исцеление, если оно вообще возможно. «Барселона» его не поняла, не убедила: она его вынудила.

Это еще не победа. Не в этот раз, когда Месси настолько прямолинеен, что постоянно заявляет о том, что он останется только из-за того, что не хочет судиться с клубом. Не в этот раз, когда он признался, что хотел и хочет уйти, но клуб обманул его. Не в этот раз, когда он не верит в проект. Какой проект? «В течение долгого времени не было никаких проектов или чего-то подобного, в клубе просто затыкали дыры по ходу дела», — сказал Месси, подчеркнув, что не верит в изменения в ближайшее время.

Его слишком часто обманывали, поэтому его вера пропала. Этот процесс только усугубил ситуацию, оставив горечь и обиду. Как после этого вернуться? Как вернуться на поле и стать тем игроком, которым ты был? Тем более, если в глубине души ты, возможно, больше не чувствуешь себя тем игроком, которым был. А Месси стал еще старше и осознает это. Он говорил о том, как счастливо пережил последние годы, но не факт, что речь шла именно о «Барселоне».

Но вот он снова здесь, так что же теперь делать? Как с этим справиться? Что сказать Месси, когда он снова появится на тренировочном поле? Что скажет сам Месси? Как он будет действовать? На самом деле никто не был готов к его отъезду. Но теперь никто не готов и к его возвращению.

Дело не в том, что Месси сказал, что он уходит, дело в том, что он уехал. В его отказе тренироваться была логика: зачем ему это делать, если он попрощался? Фернандо Паломо хорошо сказал об этом: он не столько остался, сколько ушел и вернулся. Опять же, не потому, что он хотел, а потому, что его потащили обратно против воли.

«Я отдам все», — настаивал Месси в интервью. Такой конкурентоспособный, такой целеустремленный и такой талантливый, Месси, вероятно, это сделает. Может быть, футбол станет его убежищем, местом, где он сможет найти себя. Пожалуй, наиболее комфортно он будет чувствовать себя на поле. Может быть, тренерский штаб и команда смогут создать коллектив, который изолирует его от клуба, от кризиса вокруг него, от людей, на которых он с трудом может смотреть.

Возможно, им будет управлять гнев, решимость доказать свою правоту, не дать ублюдкам победить. «Больно, что люди сомневались в моей любви к этому клубу», — сказал он. Возможно, это сможет подтолкнуть его.

Может быть, что-то изменилось за последние десять дней. Он вырвался и обнаружил, что цепи все еще сдерживают его. Теперь ему предстоит сыграть еще один сезон в Испании — тот, которого он не ожидал. Он рассказывал, что уход — это средство заново открыть себя, найти новое счастье. Он сказал, что это ему нужно, однако ему отказали в этом.

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сказал, что ему нужны только те игроки, которые хотят играть за команду. Теперь он знает, как и все остальные, что в этот список не входит Месси.

И при этом Месси не выразил убедительной поддержки новому штабу, поскольку не увидел никаких доказательств, что все может быть иначе. За последние пять лет он заметил, насколько медленным был прогресс и пришел к выводу, что путь назад долог. «Честно говоря, я не знаю, что теперь будет», — сказал он. — «Есть новый тренер и новая идея. Это хорошо, но нужно посмотреть, как отреагирует команда, и достаточно ли этого, чтобы бороться за трофеи».

Это уже не тот Месси, каким он был, и что-то внутри него сломалось. Эмоционально он не может быть таким же. Тем более сейчас, когда все эмоции стали достоянием общественности.

Его авторитет теперь тоже изменился, ведь партнеры будут смотреть на него иначе. Сможет ли он вести их вперед, как когда-то? Многие уже успели смириться с приближающимся уходом Лео, и никто не стал комментировать ситуацию, вместо этого предпочтя молчание. Некоторые приветствовали перемены, новую структуру, другую иерархию. Они наблюдали за разыгрыванием всей этой печальной саги и за тем ущербом, который она нанесла. Вот вопрос: может ли Месси все еще быть капитаном?

Другой, даже более простой вопрос: на какой позиции он сыграет? Или, может быть, еще проще: будет ли он вообще играть? Ну, конечно, будет. Как он может не играть, после всей этой борьбы за него? Но действительно ли это то, чего хотели в «Барселоне»? Это то, к чему стремился Куман? Возможно, он предпочел бы старт с чистого листа, снижение ожиданий, возможность пойти полностью своим путем.

Месси сказал, что его уход будет хорош для всех. Не исключено, что Куман согласился с этим. Он знает, что теперь его пространство для маневра может сузиться, и тем не менее именно ему придется реинтегрировать Месси. 0